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"Жертву" взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала. ВИДЕО

Житель Киева Николай Бойко, который стал очевидцем взрыва в жилом доме на Позняках, заявил, что к нему в квартиру якобы вломились "голодные" полицейские и спасатели. Однако журналисты уличили его во лжи.

В комментарии "Громадському" Николай Бойко рассказал, что живет на 8-м этаже дома, в котором прогремел взрыв. Его квартира, которую он снимает, на пострадала. Однако он утверждал, что ему без предупреждения выломали дверь, передает Цензор.НЕТ.

"Начали ломать, я им открыл дверь, потому что слышу, что что-то происходит не то. Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, может, это спасатели", – рассказал он, добавив, что в итоге они "поели хороший печеночный паштет".

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Позже журналист Роман Малко заявил, что установил личность парня. По его словам, Николай Бойко живет в соседнем доме, а фактов, что ему специально выломали дверь, у парня нет.

Малко сообщил, что в телефонном разговоре Николай отказался от заявления о действиях правоохранителей и "перевел мгновенно тему". Журналист считает, что парень в момент записи видео был под влиянием наркотических веществ.

"Во-первых:, он не житель этого дома, а соседнего. Во-вторых: он все равно утверждает, что ему специально выломали дверь, но фактов у него - нет. Далее, каким моральным уродом нужно быть или это все желание стать знаменитым, чтоб нести такой бред, что работники МЧС и полиции выломали ему дверь и побежали на кухню и ЛОЖКАМИ начали хватать его похлебку и паштет. Далее, заявление "мне" в телефонном разговоре , он писать почему-то отказался и перевёл мгновенно тему. И теперь самое интересное: задам риторический вопрос, на который вы ответите сами - кто у нас категорически не снимает очки, потому, что глаза убитые? И сразу вопрос Николаю, куда же он дел остатки того, что осталось на балконе? И готов ли он сдать тест на канабис? Как же нужно было надолбиться, что у него в глазах МЧСники и полиция ЛОЖКАМИ в холодильнике стучали", - рассказал Малко.

Жертву взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала 01
Жертву взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала 02
Жертву взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала 03
Жертву взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала 04

Автор: 

взрыв (6775) Киев (25587) наркотики (2148) ложь (378) ГСЧС (4988)


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Топ комментарии
+56
тримай лімончік патєрпєвший

"Жертву" взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала - Цензор.НЕТ 9537
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22.06.2020 10:06
+45
Ну да. Кто-нибудь скажите Клоуну, что Порох и порохоботы уже ушли два дня назад и можно вылазить из своей хоббитской пещеры. Там же дом всё-таки взорвался, пора видосик запилить и раздать пострадавшим **********.
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22.06.2020 10:10
+36
гидрант, ты хоть привет передай жителям Позняков.
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22.06.2020 10:05
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Гражданин у вас все в порядке?
Да.
А есть что пожрать? А ладно сами поищем.
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22.06.2020 10:43 Ответить
))))) до слёз!
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22.06.2020 11:02 Ответить
Питання на засипку, куда дів недопалок цей хлопчик? Викинув через балкон, поклав у попільничку чи подарував поліції?
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22.06.2020 10:46 Ответить
Мабуть копи зпіонерили .
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22.06.2020 11:13 Ответить
Заколебали уже эти понаехавшие. То рагули, то жлобы обдолбанные. Ну и так для сведения ******* это не Киев
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22.06.2020 10:49 Ответить
А тут Гога ви не праві, любий селюк збере і розбере балон і виявить витік газу в системі і перекриє її, а дехто буде чекати горгаз.
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22.06.2020 10:52 Ответить
погорячился
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22.06.2020 10:55 Ответить
Буває, я хоч і живу в місті, але в свому будинку при запаху газа тупо виключаю гусак і морочу голову газовщикам.
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22.06.2020 11:04 Ответить
а ты хто, што тебя задолбали?? это шутка такая??
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22.06.2020 20:52 Ответить
Прискакала белка, всё сожрала и выпила.
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22.06.2020 10:51 Ответить
А стадо слонів у нього через квартиру не пробігало?
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22.06.2020 10:51 Ответить
пробігало, але ж слони паштети не їдять!..
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22.06.2020 12:07 Ответить
стилісти у салонах красоти Києва -"цікава професія"..
там необдовбаних ,здається ,не буває..
Атрибут професії... )))
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22.06.2020 10:58 Ответить
Да, уж. И интересы у них почему-то вокруг исключительно состоятельных мужчин. (ни на что не намекаю, просто этот "стилист" известен в сфере шоу-бизнеса, а там все про всех хорошо знают. Ему бы, придурку, лишний раз не светится перед камерами, несмотря на очки, его узнали.
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22.06.2020 11:28 Ответить
Очень похож на манерного голубца .
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22.06.2020 11:00 Ответить
Анекдот:

Пошел мужик в баню. Разделся, значит, вещи в шкаф, а ключик от шкафа на пояс на веревочке повесил. Заходит в парилку а там два парня траву дымят.
Он им говорит: "Братки, дайте пару раз дернуть!"
Парни: - "Ты чо, офигел, мужик, сходи вон на улицу, там на входе в баню малой стоит, планом торгует у него и возьми."
Пошел мужик, подходит, спрашивает сколько стоит, тот ему: - "$100 - косяк".
Мужик: "Ты что ох%*л?"
Пацан - "Бери-бери, не пожалеешь!"
Короче, купил косяк, залез на верхнюю полку, сидит курит. Покурил и чувствует, что не приходит ничего. Ну, думает, нае#ал меня пацан. Щас выйду, убью! Выходит на улицу и видит пацан в такси садиться и уезжает. Мужик как был в одной веревочке ловит тачку, прыгает в нее и говорит: "Командир, догони ту тачку, стольник дам!"
Поехали они, километров 10 проехали, заехали в лес, водитель останавливает, поворачивается и говорит: "А ты как, мужик, расплачиваться собираешся? Выходи из машины!"
Мужик вышел и пошел через лес обратно в баню. Идет, и вдруг ему срать приспичило! Сел он под куст, сидит, срет. Вдруг видит, из-за деревьев выходит медведь, подходит к нему, трогает за плечо и говорит: "Слышь, мужик, а ты не ох%*л в парилке срать?"....
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22.06.2020 11:00 Ответить
Я знаю этого мужика. Это Зеля, все в его стиле.
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23.06.2020 07:34 Ответить
новость дня! ну не стыдно людям такое читать подсовывать, в самом деле......
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22.06.2020 11:28 Ответить
Да уж, Цензор опустился до уровня желтого бульварного листка
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22.06.2020 19:38 Ответить
Возможно его ангажировали "валить" Авакова?
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22.06.2020 11:36 Ответить
Впізнаю деяких форумчан, у яких Порошенко особисто крав з холодильника...
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22.06.2020 11:37 Ответить
От із-за цього і недолюблюють представників ЛГБТ)))
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22.06.2020 11:41 Ответить
Мені цікаво, що знаходяться ідіоти,я кі захищають цього наркошу-стіліста... Я уже давно не маю ілюзій щодо копів наших, але те, що він говорить - брєд відвертий! Вдумайтеся, він каже, що прекрасно чув вибух, але забив на це і півтори години ще вдома сидів. Твереза і не обдовбана людина буде так себе вести?)))))
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22.06.2020 11:50 Ответить
Ну от я, наприклад, його не виправдовую, а ржу з нього. У чувака приход неймовірний, а всі його шпиняють, замість поржати.
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22.06.2020 17:55 Ответить
- синок, ти ж голодний, поїв би борщу.
- хто голодний, я голодний (жує ганчірку) (с)
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22.06.2020 11:50 Ответить
здаётся мне, что он просто 3,14дор а косит под гламурного *******.
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22.06.2020 11:59 Ответить
добрый вечер с вами олег голубец и ток-шоу задний привод
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22.06.2020 12:32 Ответить
На педика вообще он не похож
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22.06.2020 12:54 Ответить
Среднестатический ***** из панельной 9 этажки
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22.06.2020 12:55 Ответить
а шо делать! тяжелое наследие царского режима.....
"Жертву" вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала - Цензор.НЕТ 733
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22.06.2020 13:08 Ответить
Большинство людей делятся на две категории. Первая ни во что не верит, а вторая сразу верит во все, что им телевизор скажет. Я отношусь к третьей категории. Я допускаю, что этот крендель все это увидел в розовом сне психоделиков, а так же допускаю, что менты вломились и начали жрать еду с его кастрюли
Или вам напомнить историю в Кагарлыке?
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22.06.2020 13:14 Ответить
Мальчік девочка?
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22.06.2020 13:20 Ответить
дізайнєр - він ше не оприділився, але вибір у нього невеликий (С)
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22.06.2020 16:23 Ответить
Вони . Мультибітні.
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22.06.2020 17:03 Ответить
он, она, Оно.))
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22.06.2020 17:45 Ответить
такий же і канал,який це транслював,судити треба
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22.06.2020 13:23 Ответить
Ах цей расияноізичний Гламур ...
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22.06.2020 14:08 Ответить
он как раз вроде украиноязычный
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22.06.2020 19:45 Ответить
"вроде"
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23.06.2020 14:26 Ответить
Как вообще попал этот образец совершенства в этот убитый район?
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22.06.2020 14:45 Ответить
отобралі, фашисти, пахльобку и паштєт...
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22.06.2020 15:19 Ответить
Давайте пруфы, что он накуренный. А если и так, он что с топором бегает, как водочные обдолбыши?
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22.06.2020 15:33 Ответить
то дівєрсанти забігли до хльопця шоп переховатися )))
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22.06.2020 16:18 Ответить
коля бойко - годувальник поліцейських ℗
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22.06.2020 16:21 Ответить
ДА, ТОЧНО, какая это жертва взрыва - это ЖЕРТВА АБОРТА.
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22.06.2020 16:30 Ответить
странное совпадение - у очень многих ****** характерная ямочка на подбородке
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22.06.2020 16:38 Ответить
Это афоризм Оскара Уайдла " У меня непритязательный вкус. Я довольствуюсь самым лучшим."
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22.06.2020 16:41 Ответить
Оскар Уайльд сидел за развращение какого-то отпрыска аристократов
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22.06.2020 19:47 Ответить
"I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best" (В мене невибагливий смак. Менi завжди достатньо просто найкращого. анг.)
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22.06.2020 20:35 Ответить
ГЄРОЙ НАШЄГО ВРЄМЄНІ
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22.06.2020 16:42 Ответить
живопісний тіп - жива ікона хайпу
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22.06.2020 16:44 Ответить
от чому тра' передати антивірусних три лярди на прокорм мусорам - вони так вхляли шо готові жерти з кастрюлі. Отой гАнтін Хєращєнко змарнів - страшно людям йо' показувати
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22.06.2020 16:49 Ответить
Красиво набросил, пердаки так и трескают)))
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22.06.2020 16:57 Ответить
Воно відео для Шмарія записувало, чекаємо прем'єру на ютубчику і в "солов'їному помЁті"!
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22.06.2020 17:37 Ответить
какімі моральнимі уродамі нада бить шоп марадьоріть похльобку і пашєт у стіліста і видавать ето в качєствє спасєнія???
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22.06.2020 17:39 Ответить
Что за убогое заднеприводное чмо? Из секты петуШария?

В эфире новые распятые мальчики в трусиках.)))
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22.06.2020 17:43 Ответить
і даже на фоні цього чудіка мвс вигляда убожєством
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22.06.2020 17:51 Ответить
а це провина іншого чудіка, також трішки стиліста) авакяна.

Задумка була непогана, патрульні поліція більш-менш на перших порах була, а потім знову понабирали старих мусорів, реформатори позвільнялися та пішли...
а реформу потрібно продовжувати і чистити і чистити мусорів, нещадно звільняти.
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22.06.2020 17:57 Ответить
хорошо хоть не сказал шо распяли.
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22.06.2020 18:20 Ответить
Это Тищенко вломился к стилисту толпой. Надо ж было накачанный спиртом лимоны закусить.
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22.06.2020 18:49 Ответить
наркотический бред, да еще и гомосятиной отдает.
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22.06.2020 19:48 Ответить
Какие прАтивные, прАтивные пАлицейские... Вламились в квАртиру, скушАли пАштетик... А пАцелАвАть зАбыли... Фу-фу-фу!
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22.06.2020 19:58 Ответить
Дала їсти, дала пити, ще й поцілувала !...
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22.06.2020 20:28 Ответить
а где доказы, что этот журналист не брешет?
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22.06.2020 21:34 Ответить
Не, он не брешет, он сочиняет.
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22.06.2020 23:07 Ответить
Та й ніякий він не журналіст, ПТУ в Дніпрі йому закінчити не вдалося.
"Жертву" вибуху на Позняках Миколу Бойка викрили у брехні про голодних поліцейських: Як же потрібно було обдовбатися, що у нього поліція ложками в холодильнику стукала - Цензор.НЕТ 7312
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22.06.2020 23:27 Ответить
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