"Жертву" взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала. ВИДЕО

Житель Киева Николай Бойко, который стал очевидцем взрыва в жилом доме на Позняках, заявил, что к нему в квартиру якобы вломились "голодные" полицейские и спасатели. Однако журналисты уличили его во лжи.

В комментарии "Громадському" Николай Бойко рассказал, что живет на 8-м этаже дома, в котором прогремел взрыв. Его квартира, которую он снимает, на пострадала. Однако он утверждал, что ему без предупреждения выломали дверь, передает Цензор.НЕТ.

"Начали ломать, я им открыл дверь, потому что слышу, что что-то происходит не то. Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, может, это спасатели", – рассказал он, добавив, что в итоге они "поели хороший печеночный паштет".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ситуацию со взрывом в киевской многоэтажке рассмотрит Госкомиссия ТЭБ и ЧС, - Шмыгаль

Позже журналист Роман Малко заявил, что установил личность парня. По его словам, Николай Бойко живет в соседнем доме, а фактов, что ему специально выломали дверь, у парня нет.

Малко сообщил, что в телефонном разговоре Николай отказался от заявления о действиях правоохранителей и "перевел мгновенно тему". Журналист считает, что парень в момент записи видео был под влиянием наркотических веществ.

"Во-первых:, он не житель этого дома, а соседнего. Во-вторых: он все равно утверждает, что ему специально выломали дверь, но фактов у него - нет. Далее, каким моральным уродом нужно быть или это все желание стать знаменитым, чтоб нести такой бред, что работники МЧС и полиции выломали ему дверь и побежали на кухню и ЛОЖКАМИ начали хватать его похлебку и паштет. Далее, заявление "мне" в телефонном разговоре , он писать почему-то отказался и перевёл мгновенно тему. И теперь самое интересное: задам риторический вопрос, на который вы ответите сами - кто у нас категорически не снимает очки, потому, что глаза убитые? И сразу вопрос Николаю, куда же он дел остатки того, что осталось на балконе? И готов ли он сдать тест на канабис? Как же нужно было надолбиться, что у него в глазах МЧСники и полиция ЛОЖКАМИ в холодильнике стучали", - рассказал Малко.







