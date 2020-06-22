"Жертву" взрыва на Позняках Николая Бойко уличили во лжи о голодных полицейских: Как же нужно было надолбиться, что у него полиция ложками в холодильнике стучала. ВИДЕО
Житель Киева Николай Бойко, который стал очевидцем взрыва в жилом доме на Позняках, заявил, что к нему в квартиру якобы вломились "голодные" полицейские и спасатели. Однако журналисты уличили его во лжи.
В комментарии "Громадському" Николай Бойко рассказал, что живет на 8-м этаже дома, в котором прогремел взрыв. Его квартира, которую он снимает, на пострадала. Однако он утверждал, что ему без предупреждения выломали дверь, передает Цензор.НЕТ.
"Начали ломать, я им открыл дверь, потому что слышу, что что-то происходит не то. Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому, что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать. Это были люди в костюмах, я не знаю, может, это спасатели", – рассказал он, добавив, что в итоге они "поели хороший печеночный паштет".
Позже журналист Роман Малко заявил, что установил личность парня. По его словам, Николай Бойко живет в соседнем доме, а фактов, что ему специально выломали дверь, у парня нет.
Малко сообщил, что в телефонном разговоре Николай отказался от заявления о действиях правоохранителей и "перевел мгновенно тему". Журналист считает, что парень в момент записи видео был под влиянием наркотических веществ.
"Во-первых:, он не житель этого дома, а соседнего. Во-вторых: он все равно утверждает, что ему специально выломали дверь, но фактов у него - нет. Далее, каким моральным уродом нужно быть или это все желание стать знаменитым, чтоб нести такой бред, что работники МЧС и полиции выломали ему дверь и побежали на кухню и ЛОЖКАМИ начали хватать его похлебку и паштет. Далее, заявление "мне" в телефонном разговоре , он писать почему-то отказался и перевёл мгновенно тему. И теперь самое интересное: задам риторический вопрос, на который вы ответите сами - кто у нас категорически не снимает очки, потому, что глаза убитые? И сразу вопрос Николаю, куда же он дел остатки того, что осталось на балконе? И готов ли он сдать тест на канабис? Как же нужно было надолбиться, что у него в глазах МЧСники и полиция ЛОЖКАМИ в холодильнике стучали", - рассказал Малко.
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Да.
А есть что пожрать? А ладно сами поищем.
там необдовбаних ,здається ,не буває..
Атрибут професії... )))
Пошел мужик в баню. Разделся, значит, вещи в шкаф, а ключик от шкафа на пояс на веревочке повесил. Заходит в парилку а там два парня траву дымят.
Он им говорит: "Братки, дайте пару раз дернуть!"
Парни: - "Ты чо, офигел, мужик, сходи вон на улицу, там на входе в баню малой стоит, планом торгует у него и возьми."
Пошел мужик, подходит, спрашивает сколько стоит, тот ему: - "$100 - косяк".
Мужик: "Ты что ох%*л?"
Пацан - "Бери-бери, не пожалеешь!"
Короче, купил косяк, залез на верхнюю полку, сидит курит. Покурил и чувствует, что не приходит ничего. Ну, думает, нае#ал меня пацан. Щас выйду, убью! Выходит на улицу и видит пацан в такси садиться и уезжает. Мужик как был в одной веревочке ловит тачку, прыгает в нее и говорит: "Командир, догони ту тачку, стольник дам!"
Поехали они, километров 10 проехали, заехали в лес, водитель останавливает, поворачивается и говорит: "А ты как, мужик, расплачиваться собираешся? Выходи из машины!"
Мужик вышел и пошел через лес обратно в баню. Идет, и вдруг ему срать приспичило! Сел он под куст, сидит, срет. Вдруг видит, из-за деревьев выходит медведь, подходит к нему, трогает за плечо и говорит: "Слышь, мужик, а ты не ох%*л в парилке срать?"....
- хто голодний, я голодний (жує ганчірку) (с)
Или вам напомнить историю в Кагарлыке?
В эфире новые распятые мальчики в трусиках.)))
Задумка була непогана, патрульні поліція більш-менш на перших порах була, а потім знову понабирали старих мусорів, реформатори позвільнялися та пішли...
а реформу потрібно продовжувати і чистити і чистити мусорів, нещадно звільняти.