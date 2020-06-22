"Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО

Жительница дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве рассказала о взрыве и своем спасении из заблокированного этажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина говорит, что после взрыва она собрала самое необходимое и попыталась вийти из своей квартиры, которая находится выше эпицентра взрыва.

"Собрала документы, деньги, забрала кошку и стала выбегать из здания... Я пробежала два пролета и увидела, что начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Нет двух этажей. Там провал вниз и я не могу спрыгнуть. Я не могу выбраться. Крыша закрыта. У меня не было вариантов кроме как сидеть и ждать пожарных", - говорит женщина.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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