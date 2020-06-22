"Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО
Жительница дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве рассказала о взрыве и своем спасении из заблокированного этажа.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина говорит, что после взрыва она собрала самое необходимое и попыталась вийти из своей квартиры, которая находится выше эпицентра взрыва.
"Собрала документы, деньги, забрала кошку и стала выбегать из здания... Я пробежала два пролета и увидела, что начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Нет двух этажей. Там провал вниз и я не могу спрыгнуть. Я не могу выбраться. Крыша закрыта. У меня не было вариантов кроме как сидеть и ждать пожарных", - говорит женщина.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
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сто двадцять два будинки на рік це не багато
думай
те
Олигархи совсем оборзели - экономят на всем - А ГРОШИ В ОФШОРЫ
В чем должна заключаться, по вашему мнению, бдительность?
На микрофоне ясно видна надпись - прямий, те снимает корреспондент телеканала, это его работа.
якби не знімала, то про що би ви зараз казали?
А правильно: кішка!!!