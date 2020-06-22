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"Начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Я поняла, что не могу выбраться. У меня была паника", - жительница дома, взорвавшегося на Позняках. ВИДЕО

Жительница дома на улице Соломии Крушельницкой 1/5 в Киеве рассказала о взрыве и своем спасении из заблокированного этажа.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина говорит, что после взрыва она собрала самое необходимое и попыталась вийти из своей квартиры, которая находится выше эпицентра взрыва.

"Собрала документы, деньги, забрала кошку и стала выбегать из здания... Я пробежала два пролета и увидела, что начиная с 8-го этажа пролеты обвалились. Нет двух этажей. Там провал вниз и я не могу спрыгнуть. Я не могу выбраться. Крыша закрыта. У меня не было вариантов кроме как сидеть и ждать пожарных", - говорит женщина.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двоих погибших, позже - еще одного. Троих жителей достали из-под завалов, еще 23 человека эвакуировали.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

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Автор: 

взрыв (6775) Киев (25587)


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Топ комментарии
+31
Купить людям квартиры за счёт ОБЛГЗА !!!!
Олигархи совсем оборзели - экономят на всем - А ГРОШИ В ОФШОРЫ
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22.06.2020 10:50
+11
Багато в тебе ломиків у квартирі?
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22.06.2020 12:47
+9
дерут с нас три шкуры ,за доставку газа круглый год каждый месяц 99 грн
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22.06.2020 10:54
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гадаю дні на три новин вистачить?
365/3=121,7
сто двадцять два будинки на рік це не багато
думай
те
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22.06.2020 10:48 Ответить
Купить людям квартиры за счёт ОБЛГЗА !!!!
Олигархи совсем оборзели - экономят на всем - А ГРОШИ В ОФШОРЫ
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22.06.2020 10:50 Ответить
дерут с нас три шкуры ,за доставку газа круглый год каждый месяц 99 грн
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22.06.2020 10:54 Ответить
Какое у вас потребление в месяц, что с вас столько берут?
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22.06.2020 11:05 Ответить
летом 12 кубов , они за год подсчитали - 900 кубов и разделили на 12 месяцев . доставка 1,3 грн за куб
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22.06.2020 11:12 Ответить
У нас отопление дома газом - зимой около 300куб/м газа потребление. Вот за доставку нужно платить 208 грн.
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22.06.2020 11:49 Ответить
Так это вам еще повезло)) у нас 208 грн/мес за доставку)) (у дедушки 265грн/мес) частный сектор - отопление дома газом.
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22.06.2020 11:49 Ответить
а через чердак не пробовала ?
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22.06.2020 10:52 Ответить
Сказала же что дверь была на замке. Был бы мужчина то ломиком мог вскрыть. Да и то смотря какой замок.
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22.06.2020 10:56 Ответить
заварили наверное сволочи
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22.06.2020 10:58 Ответить
замуровалі, дємони(с)
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22.06.2020 16:00 Ответить
Багато в тебе ломиків у квартирі?
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22.06.2020 12:47 Ответить
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22.06.2020 14:59 Ответить
і мужчін?
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22.06.2020 15:58 Ответить
Два. Один - поміж ніг, а другий в голові!
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22.06.2020 20:22 Ответить
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23.06.2020 08:27 Ответить
сматря какой мужчіна
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22.06.2020 15:59 Ответить
Ну конечно у каждого ж мужчины есть ломик дома. Просто не закрывать крышу - это ж ****** как тупо, правда?
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22.06.2020 18:59 Ответить
тепер бездомна.
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22.06.2020 11:01 Ответить
Молодец девушка, не растерялась, еще и кошку спасла )
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22.06.2020 11:02 Ответить
ещё и симпатичная вдобавок))
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23.06.2020 08:51 Ответить
...еще и в ночнушке )
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23.06.2020 08:53 Ответить
Вобщем видос зачётный. Девушка симпатичная, в ночнушке, с самообладанием, и ещё и кошку спасла. Сплошной позитив))
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23.06.2020 08:55 Ответить
Вот такие у нас девушки и таких много, это главное наше богатство )
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23.06.2020 08:58 Ответить
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23.06.2020 08:58 Ответить
Может квартира не её и нужно отчитаться перед владельцем.
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22.06.2020 11:19 Ответить
Скорее всего, снимать начала, когда поняла, что самой не выбраться, и ждала спасателей...
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22.06.2020 14:43 Ответить
Валятся этажи, потому что перепланировки делают.
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22.06.2020 11:07 Ответить
Очень избирательно как-то делают
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22.06.2020 19:00 Ответить
Нельзя это делать.
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22.06.2020 20:33 Ответить
Мои соболезнования родственникам погибших и пострадавшим .При большой войне, от которой многие отмахиваются, такое повсеместно плюс пожары и осколки и мародеры и несмотря на вирус с карантином....Люди , будьте бдительны !
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22.06.2020 11:11 Ответить
При большой войне, от которой многие отмахиваются, такое повсеместно плюс пожары и осколки и мародеры и несмотря на вирус с карантином....Люди , будьте бдительны !
В чем должна заключаться, по вашему мнению, бдительность?
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22.06.2020 11:56 Ответить
Когда то,еще в прошлом тысячелетии , в Одессе перед цирком дом по диагонали от газа так взорвался -так даже меня пацана на курсы таскали и я запомнил-почуял запах газа - открой окна и проветри.больше ничего не меняя. Ну а дальше навеяло про войну ,а случай- микропример беды.
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22.06.2020 20:55 Ответить
Не покупайте квартиры с газом.
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22.06.2020 11:15 Ответить
И ни одна ж падла из КМДА или ахметовского Облэнерго не сядет, посадят сантехника Васю и дело закроют.
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22.06.2020 11:16 Ответить
КМДА тут до чого?
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22.06.2020 12:00 Ответить
и видос снимала с целью какой? в любой момент обвалиться может - она видос снимает
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22.06.2020 11:50 Ответить
и видос снимала с целью какой? в любой момент обвалиться может - она видос снимает
На микрофоне ясно видна надпись - прямий, те снимает корреспондент телеканала, это его работа.
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22.06.2020 11:58 Ответить
снимала с целью какой?

якби не знімала, то про що би ви зараз казали?
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22.06.2020 17:03 Ответить
До уваги мешканців останніх поверхів. Тримайте ключі від виходу на дах у себе в кількох квартирах. Ми в себе це зробилище років з двадцять тому. ЖЕК пробував нам цього не дати зробити, але ми аргументували саме безпекою - якщо десь вогнем відріже шлях до порятунку, то через дах можна евакуювати людей. В цьому випадку, добре, що не було вогню й диму, інакше люди задихнулися б, або згоріли.
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22.06.2020 13:32 Ответить
Випадків коли визнають винною газову службу історія України не знає.
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22.06.2020 13:50 Ответить
В Днепре, когда в 2007г. взорвался аналогичный подъезд, погибло 23 человека, никого так и не наказали. В дом по ошибке подали высокое давление газа.
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22.06.2020 15:05 Ответить
Таких випадків тисячі. Особливо в приватному секторі. Я змушений повністю обслуговувати своє газове обладнання бо ті мудаки які приходять з контори взагалі нічого не петрають в обладнанні, працювати не вміють та в вимогах власних нормативних актів. І вони постійно змінюються! Весь час приходять нові і ще тупіші. Знаю що ніяка "страховка" мене не врятує і мій власний будинок газконтора відбудовувати не стане. Оформлять що "винен споживач2, а він апріорі "винен завжди"...
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22.06.2020 15:13 Ответить
Мы когда въехали в новую квартиру через какое-то время я на кухне учуял запах газа на кухне (возле счетчика). Намылил резьбу - пузырится, вызвал газовиков. Правда исправили быстро и сказали спасибо за бдительность )
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22.06.2020 15:20 Ответить
У меня в общем пять газифицированных объектов в собственности. После каждого посещения газовщиков полностью все перепроверяю. Практически всегда нахожу и исправляю нарушения. Ну люблю я свое имущество и нести убытки из-за низкой квалификации и текучки кадров персонала газконтор как то не хочется. Осенью, правда, на даче они произвольно отрезали газ (в отсутствие владельца и еще и при том что оплачено было больше чем сожжено). Восстанавливать не буду. Собираюсь постепенно перевести все на альтернативные источники (ведь среди врендаторов тоже дебилы встречаются).
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22.06.2020 15:33 Ответить
По сусідках ходити не намагався, спец?
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22.06.2020 20:24 Ответить
Популярність як наладчика газових котлів та колонок у одиноких пенсіонерок таки є - безкоштовно і жодна перевірка доколупатися не може. Я навіть пишаюсь цією "діяльністю" особливо коли дізнаюсь скільки за роботу з стареньких правили "спєци".
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22.06.2020 20:47 Ответить
от у людей пріорітєти: документи, гроші, кішка
А правильно: кішка!!!
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22.06.2020 15:55 Ответить
Документы те потом попробуй восстанови
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22.06.2020 19:01 Ответить
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23.06.2020 08:53 Ответить
та до чого тут Фірташ і всі інші??? відповідальність несе власник будинку. однозначно. чомусь , коли збирають кошти на (Щось?) то крайніх знаходять дуже швидко. А в даній ситуації винуватен тіліки власник ( балансоутримувач) будинку , згідно всіх норм і правил. Крапка. Хто власник будинку??? Він винен. крапка.
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22.06.2020 19:13 Ответить
Нужно строить новый дом для этих жильцов за счет гаозщиков из за которых взрыв, а этот дом сносить и строить новый там.
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22.06.2020 19:31 Ответить
 
 