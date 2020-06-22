Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что защитную маску можно не носить там, где нет скопления людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"Маски нужно носить в помещении, а на улице можно не носить маску, если удается соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Если мы попадаем в большое скопление людей, где невозможно соблюдать расстояние - там нужно надевать маску", - пояснил Ляшко.

По его словам, маску можно не надевать, если вокруг нет людей.

"В период пандемии, эпидемии, каждый человек рассматривается как потенциально инфицированный. Поэтому лучше не испытывать судьбу, если каждый человек наденет маску - этим он уменьшает количество биологического материала, либо расстояние этого материала, который он выделяет во время посещения мест скопления людей и этим уменьшает вероятность инфицирования", - добавил санврач.

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