Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. ВИДЕО
Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что защитную маску можно не носить там, где нет скопления людей.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".
"Маски нужно носить в помещении, а на улице можно не носить маску, если удается соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Если мы попадаем в большое скопление людей, где невозможно соблюдать расстояние - там нужно надевать маску", - пояснил Ляшко.
По его словам, маску можно не надевать, если вокруг нет людей.
"В период пандемии, эпидемии, каждый человек рассматривается как потенциально инфицированный. Поэтому лучше не испытывать судьбу, если каждый человек наденет маску - этим он уменьшает количество биологического материала, либо расстояние этого материала, который он выделяет во время посещения мест скопления людей и этим уменьшает вероятность инфицирования", - добавил санврач.
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зі, "скопляння", то - "кастрація"
Іх виписували за те, що ти у автобус бе маски заліз.
Плавця, зрештою, памятаєш? Там не було приміщення і не було скупчення.
зі. Громадським транспортом я не користуюсь вже кілька місяців.
Ти "чув звін, та не знаєш звідки він".
Так що ця влада (і її підспівувачі) - тупі цинічні покидьки.
Так-так, огент пуйла. Ще про кагарлик можу поспівати, але ж ти не захочеш про колег-злочинців чути, правда?
А може ти справді вважаєш, що в поліцію набирають випускників юр.факу?
Їм скинули рознарядку "протоколів стільки-то", вони взяли під козирьок і пішли штампувати буздумно. Бо думати не навчені.
Ну ,на три неделли точно.
"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко."
Уберите этого неадеквата,он же просто пришелепкуватий))
Один безграмотный идиот высоал, остальное зесообщество повторяет, аки попугаи и ни одно ЧМО , не задумывается, какую ахинею оно несет!
С сегодняшнего дня в Турции ввели крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию COVID-19. Об этом сообщает https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0/1884555 Анадолу .