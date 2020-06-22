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Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. ВИДЕО

Главный санитарный врач и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сообщил, что защитную маску можно не носить там, где нет скопления людей.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН", об этом он заявил в эфире "Сніданку з 1+1".

"Маски нужно носить в помещении, а на улице можно не носить маску, если удается соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Если мы попадаем в большое скопление людей, где невозможно соблюдать расстояние - там нужно надевать маску", - пояснил Ляшко.

По его словам, маску можно не надевать, если вокруг нет людей. 

"В период пандемии, эпидемии, каждый человек рассматривается как потенциально инфицированный. Поэтому лучше не испытывать судьбу, если каждый человек наденет маску - этим он уменьшает количество биологического материала, либо расстояние этого материала, который он выделяет во время посещения мест скопления людей и этим уменьшает вероятность инфицирования", - добавил санврач.

Читайте: Патрульные в Киеве задержали мужчину, прятавшего наркотики в надетой на лицо маске. ФОТО

Автор: 

карантин (16729) маска (166) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Другими словами, Ляшко должен вечно носить намордник и даже в квартире... все остальные вменяемые люди уже давно не верят в заклинания, мантры и страшилки провластных коронобесов и не носят маски.
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22.06.2020 12:33
+6
Ахахаааа))))
"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко."

Уберите этого неадеквата,он же просто пришелепкуватий))
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22.06.2020 13:10
+4
ляшко - дибил
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22.06.2020 12:40
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Це я і без тебе знаю.
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22.06.2020 12:28 Ответить
От же ж клоун. А штрафи ти відкотиш, дурню?
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22.06.2020 12:28 Ответить
А хто тебе штрафує за не-ношення маски не в приміщенні і не у скопленні людей?
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22.06.2020 15:39 Ответить
пси авакова виписували протоколи деякий час тому.
зі, "скопляння", то - "кастрація"
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22.06.2020 15:55 Ответить
Протоколи ніколи не виписували за те, що ти ходиш по вулиці без маски.
Іх виписували за те, що ти у автобус бе маски заліз.
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22.06.2020 16:05 Ответить
не свисти. Бо маю приклади зворотнього.
Плавця, зрештою, памятаєш? Там не було приміщення і не було скупчення.

зі. Громадським транспортом я не користуюсь вже кілька місяців.
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22.06.2020 16:11 Ответить
Плавцю виписали штраф не за маску, а за відвідування зачиненої на карантин території - це геть інше.
Ти "чув звін, та не знаєш звідки він".
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22.06.2020 17:37 Ответить
дурбелику, в мене знайомому виписали протокол саме за маску і саме на вулиці (тротуар). Не парк, не майданчик і т.д. Так що я дуже добре знаю, де дзвін. На рахунок закрититої території, то ті клоуни самі признались, що парки закривати змісту (в плані захисту від вірусу) не було. Суто психологічна причина. З набережними і спорт майданчиками (чи що там для плавця закрите було) та сама історія. Обмеження не мали жодного сенсу.

Так що ця влада (і її підспівувачі) - тупі цинічні покидьки.
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22.06.2020 18:06 Ответить
Здається мені, що ти брешеш, голубе, бо не було заборони в Україні просто по вулиці ходити без маски. І статистика нульова у тебе, і IP не-український, і пісня знайома - один-в-один з кацапської методички.
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22.06.2020 20:07 Ответить
ти це довбням у формі поясни. Добре, що суддя в адекваті. "Закрити справу за відсутністю складу правопорушення", чи якось так.

Так-так, огент пуйла. Ще про кагарлик можу поспівати, але ж ти не захочеш про колег-злочинців чути, правда?
А може ти справді вважаєш, що в поліцію набирають випускників юр.факу?
Їм скинули рознарядку "протоколів стільки-то", вони взяли під козирьок і пішли штампувати буздумно. Бо думати не навчені.
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22.06.2020 20:58 Ответить
Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко - Цензор.НЕТ 9327
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22.06.2020 12:29 Ответить
Який розмір?
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22.06.2020 12:33 Ответить
Невідомо( Зате кавайно!
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22.06.2020 12:35 Ответить
Бюстгальтер на двох. Хазяїну і собаці.
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22.06.2020 12:38 Ответить
Точно!
Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко - Цензор.НЕТ 6817
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22.06.2020 12:41 Ответить
Другими словами, Ляшко должен вечно носить намордник и даже в квартире... все остальные вменяемые люди уже давно не верят в заклинания, мантры и страшилки провластных коронобесов и не носят маски.
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22.06.2020 12:33 Ответить
Тада, каждый владелец МПХ - потенциальный насильник!
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22.06.2020 12:46 Ответить
это старый анекдот: Орудие преступления есть, мотив тоже, будем сажать.
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22.06.2020 12:51 Ответить
От как не послать, если к целомудренности призивает ...лядь)))

Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко - Цензор.НЕТ 2538
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22.06.2020 12:34 Ответить
ляшко - дибил
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22.06.2020 12:40 Ответить
Ляшко,ты уже отстал от жизни.
Ну ,на три неделли точно.
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22.06.2020 12:43 Ответить
на 3 месяца.
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22.06.2020 14:43 Ответить
Ахахаааа))))
"Маски - это не защита, это обманчивое ощущение безопасности. Маска надевается только на человека, у которого есть симптомы острой респираторной вирусной болезни. Мы не должны создавать ажиотаж там, где его не должно быть", - подчеркнул Ляшко."

Уберите этого неадеквата,он же просто пришелепкуватий))
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22.06.2020 13:10 Ответить
Нельзя, он за должность Ермакам деньги заплатил, которые уже потрачены.
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22.06.2020 13:35 Ответить
Люцифер это ты пришелепкуватый https://youtu.be/_B2YKZIoRqg
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22.06.2020 15:27 Ответить
Маску нужно надевать в помещениях и там, где не удается соблюдать социальную дистанцию, - Ляшко. - https://news.liga.net/health/news/glavnyy-sanvrach-meditsinskie-maski-ne-zaschischayut-ot-koronavirusa Главный санврач: Медицинские маски не защищают от коронавируса
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22.06.2020 13:25 Ответить
Пусть покажет, как правильно кушать, не снимая маску.
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22.06.2020 14:11 Ответить
дома? дома она не нужна кушай. в кафе кушай на улице
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22.06.2020 14:44 Ответить
Да сколько можно пистеть про социальную дистанцию! Социальная дистанция - это расстояние о зеленой блевоты к тому быдлу, которое эту блевоту выбрало.
Один безграмотный идиот высоал, остальное зесообщество повторяет, аки попугаи и ни одно ЧМО , не задумывается, какую ахинею оно несет!
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22.06.2020 15:03 Ответить
https://youtu.be/_B2YKZIoRqg Зачем нужны маски.
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22.06.2020 15:25 Ответить
Маску потрібно одягати в приміщеннях і там, де не вдається дотримуватися соціальної дистанції, - Ляшко - Цензор.НЕТ 8863
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22.06.2020 16:35 Ответить
Маска это символ проплаченого коронобессия. И смотрят на нас как на потенциальных баранов.
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22.06.2020 17:35 Ответить
Тааа..Ясно, що ти козак, а не турок! Нарушителям масочного режима придется заплатить штраф более $130
С сегодняшнего дня в Турции ввели крупный денежный штраф за нарушение масочного режима в рамках мер по противодействию COVID-19. Об этом сообщает https://www.aa.com.tr/ru/%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%B2-%D1%82%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%88%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%8B-%D0%B7%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B0/1884555 Анадолу .
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22.06.2020 18:26 Ответить
маска не спасает от вируса , но спасает от штрафа
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22.06.2020 18:43 Ответить
Усе вірно. Просто упоротим треба нагадувати кожен день
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22.06.2020 20:03 Ответить
Та вы определитесь уже, то одевай, то не одевай. Слов нет!
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23.06.2020 08:03 Ответить
 
 