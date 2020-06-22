Девять эпизодов и сумма ущерба более 6 млн гривен, - банду автоугонщиков из оккупированного Крыма задержали полицейские в Киевской области. ВИДЕО
Банду угонщиков из оккупированного Крыма задержали полицейские в Киевской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля". Банда из 6 человек специализировалась на угоне элитных автомобилей и подделке документов на украденный транспорт. Задержанные причастны как минимум к 9 эпизодам. Общая сума убытков, нанесенная автовладельцам, составляет более шести миллионов гривен.
Во время обысков изъяты номерные знаки, патроны и спецоборудование. Полицейские нашли и место, где автомобили разбирались на запчасти.
Топ комментарии
+23 Костянтин Залізняк
показать весь комментарий22.06.2020 14:10
+16 Иннокентий beer
показать весь комментарий22.06.2020 14:28
+15 Сергей Андрейчев
показать весь комментарий22.06.2020 14:16
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
И на счет стрЫлять. Может вспомниш о 3003 потужных мыролюбных винницких перемириях?
Или сейчас вспоминать такое очень не хочется? За это ведь люди могут и отреформировать.
так все правильно- мата в видео нет, так зачем цитировать как всегда
цензору следовало бы устранить недоработку и от себя мат добавить
на "плечах"
уходит любая машина