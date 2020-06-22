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Девять эпизодов и сумма ущерба более 6 млн гривен, - банду автоугонщиков из оккупированного Крыма задержали полицейские в Киевской области. ВИДЕО

Банду угонщиков из оккупированного Крыма задержали полицейские в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля". Банда из 6 человек специализировалась на угоне элитных автомобилей и подделке документов на украденный транспорт. Задержанные причастны как минимум к 9 эпизодам. Общая сума убытков, нанесенная автовладельцам, составляет более шести миллионов гривен.

Во время обысков изъяты номерные знаки, патроны и спецоборудование. Полицейские нашли и место, где автомобили разбирались на запчасти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж

Автор: 

Крым (26397) оккупация (10146) Нацполиция (16471) угон (294)


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Топ комментарии
+23
То вони приїхали в виші без ВНО поступати! Відпустіть їх швиденько бо не встигнуть документи вчасно здати!
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22.06.2020 14:10
+16
На фоне "надо просто перестать стрелять" твои визги как то неуместны.
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22.06.2020 14:28
+15
Банды с оккупированных территорий в Киеве!ОКУЕТЬ.
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22.06.2020 14:16
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То вони приїхали в виші без ВНО поступати! Відпустіть їх швиденько бо не встигнуть документи вчасно здати!
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22.06.2020 14:10 Ответить
Банды с оккупированных территорий в Киеве!ОКУЕТЬ.
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22.06.2020 14:16 Ответить
это не окуеть. это продолжение винницкого тамжынашелюдизма и мыролюбства.
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22.06.2020 14:25 Ответить
На фоне "надо просто перестать стрелять" твои визги как то неуместны.
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22.06.2020 14:28 Ответить
ну вообще то визжиш и всхрюкиваеш ты.
И на счет стрЫлять. Может вспомниш о 3003 потужных мыролюбных винницких перемириях?
Или сейчас вспоминать такое очень не хочется? За это ведь люди могут и отреформировать.
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22.06.2020 14:36 Ответить
Наші братні брати((( перші кроки "маладьіх рєспублік" - розбійні напади на інкасаторські машини...
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22.06.2020 14:19 Ответить
Программа "примирения" сивухозебилов снова в действии. Но интересный нюансик- у зебланей снова виноват , угадайте кто? А почему ? Без Пороха у манкуртов денежка не капает. Какое однако убожество 😁😁😁
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22.06.2020 14:30 Ответить
Отпустите немедленна , этаженашилюди
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22.06.2020 15:09 Ответить
смотрю- нет в заголовке ни цитат, ни мата.
так все правильно- мата в видео нет, так зачем цитировать как всегда
цензору следовало бы устранить недоработку и от себя мат добавить
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22.06.2020 15:12 Ответить
це була реклама захисних систем протиугону
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22.06.2020 17:23 Ответить
ну и нахер там Чонгары- переходы, существуют? в геническе крысчане оформляют укр.био-паспорта- короче не Украина а жопа якась...
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22.06.2020 17:52 Ответить
Лол...Перед вікном пробігли, подивилися на своє зображення (тільки і того що ще селфі не зробили)! А це точно була спецоперація?! Нагадує постанову або розіграш!
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22.06.2020 19:19 Ответить
А ещё вопли, что националисты в Украине свирепствуют. Оказывается на самом деле, что банды с Крыма и Донбасса.
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22.06.2020 19:20 Ответить
Крымским гастролерам - срок ВДВОЙНЕ!
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22.06.2020 19:51 Ответить
старый способ
на "плечах"
уходит любая машина
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22.06.2020 20:18 Ответить
Они идейные борцы с нечестно нажитым. Выручку отправляли по детдомам . Есть все документы ..... Жидобандеровцы не напугают лучших из крымчан. Их дело правое .... Тьфу ЛЕВОЕ ,конечно ЛЕВОЕ!!
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22.06.2020 21:45 Ответить
да как же вы смеете,это же постраждавшие жители крыма.украинцы...
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23.06.2020 06:28 Ответить
 
 