Девять эпизодов и сумма ущерба более 6 млн гривен, - банду автоугонщиков из оккупированного Крыма задержали полицейские в Киевской области. ВИДЕО

Банду угонщиков из оккупированного Крыма задержали полицейские в Киевской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в новом сюжете программы "Поліцейська хвиля". Банда из 6 человек специализировалась на угоне элитных автомобилей и подделке документов на украденный транспорт. Задержанные причастны как минимум к 9 эпизодам. Общая сума убытков, нанесенная автовладельцам, составляет более шести миллионов гривен.

Во время обысков изъяты номерные знаки, патроны и спецоборудование. Полицейские нашли и место, где автомобили разбирались на запчасти.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Пьяный мужчина в Киеве угнал машину иностранного посла и устроил ДТП на Андреевском спуске. ФОТОрепортаж