Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией. ВИДЕО
Глава РПЦ патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян в День памяти жертв Второй мировой войны.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".
"Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", - сказал Кирилл.
Отмечается, что на мероприятии также присутствовали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.
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дорогтропинку закопали апосля боярыни видать разминуться проблемно....
Где заколочены Храмы,
Где священник скрывает под рясой КГБ-шный погон.
Покажите мне такую страну, Где блаженствуют хамы,
Где правители грабят казну, Попирая закон.
Не вращайте глобус, Вы не найдете,
На планете Земля стран таких не отыскать,
Кроме той роковой, В которой вы все не живете,
Не живете, потому что нельзя это жизнью назвать.
(Игорь Тальков)...
миллионы сдавшихся в плен в первый месяц войны.., ну и убитых , которых бабы до этого нарожали..
Українці в складі польської армії воювали проти Німеччини з самого початку Другої світової війни - 1 вересня 1939 року. У перший день війни німецька авіація бомбила Львів, протягом першої половини вересня - Луцьк, Станіслав (Івано-Франківськ), Тернопіль, Дрогобич, Сарни, Яворів, Стрий.
З 17 вересня українці також воювали на боці СРСР під час вторгнення Червоної армії в Польшу.
Все что нужно знать про РПЦ ФСБ
Почти 60 нардепов от "Слуги народа" ни разу не выступили в Раде
Среди фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде. Фото: iportal.rada.gov.ua
У 150 депутатов от "Слуги народа" было не более трех выступлений в парламенте за девять месяцев работы Верховной Рады. Об этом свидетельствуют данные Комитета избирателей Украины, опубликованные 22 июня в Facebook.
При этом 58 из них вообще ни разу не выступали в Раде. Среди них Михаил Ананченко, Андрей Боблях, Владислав Бородин, Сергей Бунин, Виктория Вагнер, Игорь Васильев, Игорь Васильковский, Александр Хайду, Николай Галушко, Денис Герман, Александр Горобец и др.
Еще 92 депутата монобольшинства выступали не более трех раз за все время работы. Среди них - ряд депутатов, которые ранее работали в структурах студии "Квартал 95". В частности, Александр Кабанов (сценарист ООО "Квартал 95") - одно выступление, Максим Ткаченко (руководитель ООО "Квартал-Концерт") - три выступления, Елена Хоменко (директор по управлению цифровыми продуктами ООО "Квартал 95") - три выступления, Юрий Корявченков (актер "Квартала 95") - одно выступление.
Также среди "молчаливых" депутатов и претендент в кандидаты на должность киевского городского головы Николай Тищенко - два выступления.
Что касается других фракций, то нулевые показатели выступлений у девяти депутатов фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь", в частности: у Сергея Левочкина, Юлии Левочкиной, Тараса Козака, Вадима Столара и др. Часть фракции ОПЗЖ выступила только один раз, среди них Виктор Медведчук и Григорий Суркис.
Также не было выступлений у шести внефракционных депутатов, четырех депутатов группы "Довіра", трех депутатов группы "За майбутнє".
Среди фракций "Европейская солидарность", "Голос", "Батьківщина" нет депутатов, которые не выступали в Верховной Раде.
Эти государства должны были "оставить, а не брать с собой подарки от российского народа", сказал Путин накануне, традиционно пытаясь расширить границы "русского мира". Отметим, что после развала СССР Россия признала территории других государств в тех границах, которые были в 1991 году. В 2008 году РФ оккупировала 20 процентов территории Грузии. В 2014 она вторглась в Украину, а в последние годы пытается поглотить Беларусь
славянских баранов SS не брать...только чисторовных АРИЙЦЕВ....
Бараны кремлевские что там на счет Степана Бандеры ..служил Андреевич в СС или нет...Шакалы Кремлевские позорные...вас тварей в концлагере ДЖУГАШВИЛИ надо держать ВЕЧНО...стадо баранов...
ликует пионерия;
сегодня в гости к ним пришел
Лаврентий Палыч Берия.
Гитлер требовал зафиксировать границы по линии фронта и окончательного решения еврейского вопроса в СССР.
Сталин требовал зафиксировать границы по состоянию на 1 сентября 1939 года.
По решению еврейского вопроса никаких возражений не высказывалось
это жесть.....
https://twitter.com/Ed_Cher ed-cher https://twitter.com/Ed_Cher @Ed_Cher https://twitter.com/Ed_Cher/status/1274979614876667904 5 ч
Киев бомбили, возможно, он по этому поводу торжествует?
итак, чья мсысль глубже?
1.
"У меня нет времени выбирать, доверять или не доверять Владимиру Путину", - отметил Зеленский.
"Может быть,(обмен пленными. - Ред.) не такая уж большая победа, но такие маленькие победы делают возможной большую победу", - добавил глава государства
2. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", - сказал Кирилл.
Ваши ставки!
раны кремля....