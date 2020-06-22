Патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян со "скорбным, но одновременно торжественным" днем начала войны между СССР и Германией. ВИДЕО

Глава РПЦ патриарх Кирилл "сердечно поздравил" россиян в День памяти жертв Второй мировой войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Настоящее время".

"Пусть Господь преклонит милость Свою над отечеством нашим, народом и вооруженными силами. Со знаменательным, скорбным, но одновременно торжественным днем всех вас сердечно поздравляю", - сказал Кирилл.

Отмечается, что на мероприятии также присутствовали президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

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