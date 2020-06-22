Масштабный оползень возле Коблево: почти полтора километра кручи обвалилось в море. ВИДЕО
Рядом с курортным Коблево в Николаевской области сползли в Черное море кручи протяженностью почти полтора километра.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.
Отдыхающих на побережье на тот момент не было, поэтому никто не пострадал.
Глиняные кручи "ушли вниз" после продолжительных ливней.
Это уже не первый подобный оползень на побережье на Николаевщине.
Местные жители говорят, что берег здесь надо укреплять. Однако государственной программы, которая бы предусматривала на это финансирование, до сих пор нет.
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"Вся вот эта глыба, насколько она кажется большой и насколько массивной, может съехать в любой момент. Вот эта часть скоро отвалится. То есть, еще пару сильных дождей, и все пойдет вниз", - цитирует ТСН одного из них.
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Кремлевская власть жто скрыла и сми молчали , берег оцепили курсанты морского училища , и туда в срочном порядке с Днепра баржами везли песок и засыпали берег .
После этого случая в Одессе серьезно занимались укреплением берега и строительством ВОЛНОЛОМОВ И ВОЛНОРЕЗОВ
Сейчас власть птушников опять похерила берегоукрепительные работы
Крупнейшим был оползень в районе стадиона Динамо, произошедший 5 февраля 1953 года. Оползневая подвижка началась примерно с 3 часов утра и продолжалась до 6-7 часов вечера незначительные передвижения и мелкие обвалы продолжались и в последующие два дня. Оползень охватил огромную территорию. Длина перемещающегося участка составила почти 2 км, а ширина до 300 метров.
Вторым был оползень в районе 13-й станции Большого Фонтана (из-за которого пришлось перенести трамвайную линию). Первые признаки готовящегося оползневого смещения были отмечены комиссией горисполкома в 1951 году. К 1956 году на проезжей части шоссейной дороги ясно обозначилось характерные трещина закола, отчленившая массив длиной 310 метров. А 17-18 июля 1957 года над Одессой прошёл сильнейший дождь, спровоцировавший 400-метровый оползень.
Согласно докладу доцента С.Т. Белозорова из Одесского университета в Приморской полосе Одесского побережья от села Санжейки до Очакова можно выделить особый приморско-оползневой тип местности. Специфическими особенностями является наличие большого разнообразия микроландшафтов, что является следствием резкого нарушения последовательности в залегания геологических напластований, проявление литологической неоднородности, нарушение гидрогеологического режима, образование значительного по сравнению с плато расчленения рельефа.
Так шо Гугл в помощь
https://uc.od.ua/columns/1534/1217388
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По происхождению (по генезису) гальку делят на следующие виды:русловая галька;прибережная (пляжная) галька.
По месту её нахождения:морская;речная;и так далее
Окатывание остроугольных обломков происходит за счёт бесчисленных соударений обломков между собой в процессе перекатывания по дну https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%B0 реки или под воздействием https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B0 волн https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%B9 прибоя . Морская галька обычно имеет более плоскую форму, чем речная. По величине гальки разделяются на мелкие (1-2,5 см), средние (2,5-5 см) и крупные (5-10 см).
Борьба с оползнями
Более сорока лет назад лишь кое-где обрывы отступали от воды; в этих местах и располагались немногочисленные и небольшие пляжики. На них было тесно - буквально друг у друга на головах и отдыхали одесситы и приезжие «дикари». Наших деятельных предков такое положение не устраивало, но изменить они ничего не могли, хотя и пытались: обрывистые берега сравнительно молодого Одесского залива тысячелетиями подтачивало неприятное такое природное явление - оползни, связанное с особенностями геологического строения побережья. В осенне-зимний период, когда на Чёрном море свирепствуют штормы, прибой буквально подмывал значительные участки побережья, весной к этому добавлялась разрушительная работа почвенных вод. Поэтому каждую весну, на разных участках побережья, массы грунта и камня со страшным грохотом обрушивались в море. Так море наступало, год за годом «съедая» берег. За полторы сотни лет Одесса лишилась немалой части своей территории - участка длиной около 20 км и шириной около полутора. С оползнями пытались бороться, строя различные подпорные стенки, но в конце концов и стенки обрушивались в море. Борьба была бесполезной, пока не раскрыли механизм возникновения бедствия. Лишь с начала 60-х годов начались масштабные, длительные (более 20 лет) и дорогостоящие работы по всему побережью. Работали «по полной программе»: во-первых, срезали почти все обрывы - получились довольно пологие склоны, на которых посадили деревья и кустарники. Во-вторых, в межбунных отсеках произведена отсыпка песка (по расчетным параметрам пляжей, позволяющим гасить энергию морских волн) - искусственные пляжи. В-третьих, параллельно берегу, примерно в пятидесяти метрах, были установлены бетонные монолиты, образовавшие сплошной подводный волнолом. Были построены ещё и десятки небольших бетонных пирсов (бун), отражающих косой удар волны. В - четвёртых, созданы дренажные галереи, позволяющие отводить грунтовые воды. Был проведен и иной комплекс мероприятий, который современные специалисты не компетентны воспроизвести - не хватает подготовки. Теперь, прежде чем достичь берега, волна преодолевает подводный волнолом, где теряет большую часть энергии (до 40 %) и затем окончательно разрушается на пляже.
Галечные пляжи Одессы - каменистые участки, где отдыхать приятно и комфортно. Добраться до них немного трудновато, но, чтобы качественно провести время, стоит проделать нелегкий маршрут. Путешественники смогут насладиться ландшафтом, нетронутым человеком, минимальным количеством кафе или вовсе их отсутствием. На пляжах нет песка, который пачкает вещи, обувь. Стоит взять с собой подстилку и перекус, чтобы полюбоваться морским видом и подышать свежим воздухом
оползень произошел из-за продолжительных ливней, а не волн.
высоту берега хоть гляньте, волны туда не достают.
У меня отец гидротехник именно по морским берегам
вы хоть текст прочитайте, видео посмотрите.
Глиняные кручи "ушли вниз" после продолжительных ливней.
ох и папкины специалисты
А Вам счастливого пути , умник
все вам не в теме, одна вы самая умная.
идите лучше стройте, удачи
А Вы, судя по комментам, просто болтун 😀😀😀
Кто то же должен улучшить Ваше морововзрение
По-друге берег там вже давно розвалюється і суцільної стіни, як, наприклад, у Курортному там немає. На відео місцями видно що частина місць зсуву вже поросла багаторічною травою.
Якщо що це між базами Коблево та Морським - фоток за останіх 20 років там багато і скрізь розвалений берег.
просто количество пистеца в этом году уже зашкаливает. а только пол года прошло
Пусть жуют землю после дождя - в ней много воды, минералов и органики.
Укреплять надо границу с оккупантами, а оползни склонов это естественный процесс.
Просто не надо строить вблизи берега.
Особо мне непонятно ОГРОМНАЯ бетонная СТРОЙКА ПОД ПАМЯТНИКОМ СЛАВЫ . Говорили что Саакашвили где-то там ресторан ещё при Ющенко строил .
придурки. дочекаетесь, що половину будинкiв так поiде...