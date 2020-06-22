Масштабный оползень возле Коблево: почти полтора километра кручи обвалилось в море. ВИДЕО

Рядом с курортным Коблево в Николаевской области сползли в Черное море кручи протяженностью почти полтора километра.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТСН.

Отдыхающих на побережье на тот момент не было, поэтому никто не пострадал.

Глиняные кручи "ушли вниз" после продолжительных ливней.

Это уже не первый подобный оползень на побережье на Николаевщине.

Местные жители говорят, что берег здесь надо укреплять. Однако государственной программы, которая бы предусматривала на это финансирование, до сих пор нет.

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"Вся вот эта глыба, насколько она кажется большой и насколько массивной, может съехать в любой момент. Вот эта часть скоро отвалится. То есть, еще пару сильных дождей, и все пойдет вниз", - цитирует ТСН одного из них.