Мэра Черкасс Бондаренко лишили доступа к гостайне: не обеспечил режим секретности. ВИДЕО

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что получил от СБУ письмо об отмене допуска к гостайне. В Службе безопасности это подтвердили.

О лишении доступа к гостайне Бондаренко рассказал в видеообращении на Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, когда пришел на работу, получил два интересных письма. Первое - об отмене Бондаренко допуска к государственной тайне, от СБУ. Интересное письмо, я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, она с утра до ночи занята главой города Черкассы за то, что он посмел, все же, ослабить карантин. Ну ничего, я думаю, что разберемся", - сказал Бондаренко.

Пресс-секретарь Управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога в комментарии "Суспільному" отметила, что управление СБУ в Черкасской области обнаружило неисполнение мэром г. Черкассы Анатолием Бондаренко обязанностей по отношению к государственной тайне. То есть, нарушение статей 23-26 Закона Украины "О государственной тайне".

Также на Цензор.НЕТ: Дело против меня закрыли, - мэр Черкасс Бондаренко. ДОКУМЕНТ

По ее словам, сотрудники СБУ ранее направляли в Черкасский горсовет информирование о приведении в соответствие состояния охраны гостайны. Но городской глава продолжал нарушать требования закона Украины "О государственной тайне" и порядок №939 относительно организации и обеспечения режима секретности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, отметила Дрога.