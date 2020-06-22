Мэра Черкасс Бондаренко лишили доступа к гостайне: не обеспечил режим секретности. ВИДЕО
Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что получил от СБУ письмо об отмене допуска к гостайне. В Службе безопасности это подтвердили.
О лишении доступа к гостайне Бондаренко рассказал в видеообращении на Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.
"Я, когда пришел на работу, получил два интересных письма. Первое - об отмене Бондаренко допуска к государственной тайне, от СБУ. Интересное письмо, я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, она с утра до ночи занята главой города Черкассы за то, что он посмел, все же, ослабить карантин. Ну ничего, я думаю, что разберемся", - сказал Бондаренко.
Пресс-секретарь Управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога в комментарии "Суспільному" отметила, что управление СБУ в Черкасской области обнаружило неисполнение мэром г. Черкассы Анатолием Бондаренко обязанностей по отношению к государственной тайне. То есть, нарушение статей 23-26 Закона Украины "О государственной тайне".
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По ее словам, сотрудники СБУ ранее направляли в Черкасский горсовет информирование о приведении в соответствие состояния охраны гостайны. Но городской глава продолжал нарушать требования закона Украины "О государственной тайне" и порядок №939 относительно организации и обеспечения режима секретности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, отметила Дрога.
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https://youtu.be/evHo2tTA2nw
Чиновника за такие финты выгоняют потому что он должен соблюдать приказы начальства. А для мэра, они начальством не являются и на их приказы он не только может - он должен ложить болт и действовать исключительно в интересах общины и в рамках законодательства (замечу между прочим, что указ кабмина о введении карантина, выдан с нарушением Конституции).
А доступ к гостайне должны давать не за лояльность к власти, а для выполнения чиновниками (мэрами в т.ч.) должностных обязанностей