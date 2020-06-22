РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5304 посетителя онлайн
Новости Видео
11 749 35

Мэра Черкасс Бондаренко лишили доступа к гостайне: не обеспечил режим секретности. ВИДЕО

Городской глава Черкасс Анатолий Бондаренко рассказал, что получил от СБУ письмо об отмене допуска к гостайне. В Службе безопасности это подтвердили.

О лишении доступа к гостайне Бондаренко рассказал в видеообращении на Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Я, когда пришел на работу, получил два интересных письма. Первое - об отмене Бондаренко допуска к государственной тайне, от СБУ. Интересное письмо, я понимаю, что Служба безопасности вместо того, чтобы заниматься поиском шпионов, она с утра до ночи занята главой города Черкассы за то, что он посмел, все же, ослабить карантин. Ну ничего, я думаю, что разберемся", - сказал Бондаренко.

Пресс-секретарь Управления СБУ в Черкасской области Екатерина Дрога в комментарии "Суспільному" отметила, что управление СБУ в Черкасской области обнаружило неисполнение мэром г. Черкассы Анатолием Бондаренко обязанностей по отношению к государственной тайне. То есть, нарушение статей 23-26 Закона Украины "О государственной тайне".

Также на Цензор.НЕТ: Дело против меня закрыли, - мэр Черкасс Бондаренко. ДОКУМЕНТ

По ее словам, сотрудники СБУ ранее направляли в Черкасский горсовет информирование о приведении в соответствие состояния охраны гостайны. Но городской глава продолжал нарушать требования закона Украины "О государственной тайне" и порядок №939 относительно организации и обеспечения режима секретности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, отметила Дрога.

Автор: 

СБУ (19905) Черкассы (835) государственная тайна (24) Бондаренко Анатолий (58)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+36
какой президент такая и месть смешная такой маленький а такой злопамятный наполеон великий и величайший президент по каталогу Мендель
показать весь комментарий
22.06.2020 23:02
+22
Соблюдать режим гостайны в понимании СБУ ,это самоустраниться от решения проблем страны и отгородиться от людей охраной , как сделала зелёная бункерная крыса ?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:07
+22
А може іншу людину позбавити доступу до держтаємниці?

Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 3326
показать весь комментарий
22.06.2020 23:08
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
какой президент такая и месть смешная такой маленький а такой злопамятный наполеон великий и величайший президент по каталогу Мендель
показать весь комментарий
22.06.2020 23:02 Ответить
зеленый шмондер---тупой пень
показать весь комментарий
23.06.2020 10:03 Ответить
Соблюдать режим гостайны в понимании СБУ ,это самоустраниться от решения проблем страны и отгородиться от людей охраной , как сделала зелёная бункерная крыса ?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:07 Ответить
Він просто розкрив саму страшну держтаємницю - наш ********** доВПойоп і ворог
показать весь комментарий
23.06.2020 08:05 Ответить
А може іншу людину позбавити доступу до держтаємниці?

Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 3326
показать весь комментарий
22.06.2020 23:08 Ответить
Верим, верим тобі , рузге, прям як *****!
показать весь комментарий
22.06.2020 23:12 Ответить
Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 3116
показать весь комментарий
22.06.2020 23:14 Ответить
Мера Черкас Бондаренка позбавили доступу до держтаємниці: не забезпечив режим секретності - Цензор.НЕТ 6517
показать весь комментарий
22.06.2020 23:28 Ответить
Зеленожопый,а что ты тут трешься,шавка мендельская?
Отсасывать вы будете вместе со своим долбообом-************ Зесранским.
показать весь комментарий
23.06.2020 10:59 Ответить
Бугагага...туши пердак, рузге
показать весь комментарий
23.06.2020 11:56 Ответить
Ты, главное, Дерьмаку верь, он не обманет. Могилку его брата, невинно убиенного Пэдрой на Донбасе, нашли уже, кстати?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:26 Ответить
Дрібна помста дрібного провінційного клоуна.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:08 Ответить
Сбу позбавляє доступу дро матеріальних носіїв секретної інформації без пояснень- вимога законодавства. Відомості стосовно забезпечення життєдіяльності населення- максімум- для службового користування .
показать весь комментарий
22.06.2020 23:10 Ответить
Сабянін, ти?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:18 Ответить
По синьці краще не пиши.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:23 Ответить
Мерам надо обїеденятся против зеленой мерзоти
показать весь комментарий
22.06.2020 23:15 Ответить
Майкл Щур жжёт

https://youtu.be/evHo2tTA2nw
показать весь комментарий
22.06.2020 23:16 Ответить
Коли хочеш зробити їх разом, але не знаєш "їх" в ліццо.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:17 Ответить
Всё логично,чиновника ,за такие финты, выгоняют а мэра , поскольку он перец на выборной должности, лишают доступа ..
показать весь комментарий
22.06.2020 23:25 Ответить
Нихрена не логично.
Чиновника за такие финты выгоняют потому что он должен соблюдать приказы начальства. А для мэра, они начальством не являются и на их приказы он не только может - он должен ложить болт и действовать исключительно в интересах общины и в рамках законодательства (замечу между прочим, что указ кабмина о введении карантина, выдан с нарушением Конституции).
А доступ к гостайне должны давать не за лояльность к власти, а для выполнения чиновниками (мэрами в т.ч.) должностных обязанностей
показать весь комментарий
23.06.2020 09:54 Ответить
хочу спокійно лягти спати що за зашквари увесь день... ...немає слів... може досить вже з нас. зе іди у квартал.
показать весь комментарий
22.06.2020 23:27 Ответить
К нему пришли люди в зелёном и дали посмотреть трейлер слуги народа после которого он всё забыл?
показать весь комментарий
22.06.2020 23:34 Ответить
Помста 1.7 заввишки.
показать весь комментарий
23.06.2020 00:40 Ответить
У нас госрезерв разворовали никто не заметил, а тут мером обеспокоились. Мелкие тупые пакостники.
показать весь комментарий
23.06.2020 05:03 Ответить
Так госрезерв Зелёная падаль воровала для себя любимых
показать весь комментарий
23.06.2020 05:32 Ответить
Який він дріб'язковий, цей зеленський.
показать весь комментарий
23.06.2020 06:04 Ответить
Принцип - якщо не з*їм, то хоч укушу.
показать весь комментарий
23.06.2020 06:20 Ответить
Бондаренко, давай уже выкладывай, шо там за секретность такая, всем же интересно, все равно от тебя уже не отстанут.
показать весь комментарий
23.06.2020 06:31 Ответить
То есть, разгласил шо президент Осел. Так какая это гостайна?
показать весь комментарий
23.06.2020 07:26 Ответить
Скоро подтянутся шавки зеленого клоуна для проверки пожарной / техногенной / экономической / энергетической / экологической безопасности, сан-эпид состояния, условий охраны труда и пр., где на крючок можно зацепить любого. Стиль совка возрождается.
показать весь комментарий
23.06.2020 08:24 Ответить
мелкие пакости от зелебобиуса
показать весь комментарий
23.06.2020 08:45 Ответить
Мстя у Моник завсегда страшная
показать весь комментарий
23.06.2020 09:30 Ответить
 
 