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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
21 052 156

"Не бейте больше! Вы же полиция!" - "Отошла, бл#дь! Отошла!", - российские оккупанты в Зугрэсе до потери сознания избили мужчину за нарушение комендантского часа. ВИДЕО

Российские оккупанты до бессознательного состояния избили мужчину при его задержании за нарушение комендантского часа. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии рассказал в своем видеоблоге Денис Казанский.

Инцидент произошел в оккупированном Зугрэсе. Судя по видео, в руки "полиции ДНР" попала компания из двух мужчин и одной женщины. На записи видно, что один из мужчин теряет сознания от нанесенных оккупантами травм.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: На въездах в ОРДО устанавливают стелы "Россия": "Раздражающий фактор для Киева". ВИДЕО

Автор: 

оккупация (10146) Донецкая область (9665)


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Топ комментарии
+105
хорошо шо братушки избили, а могли б бить солдаты НАТО)
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23.06.2020 10:00
+89
Бьют - значит, любят
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23.06.2020 09:59
+46
Для полноценной любви бутылки не хватает. Так, легкое увлечение...
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23.06.2020 10:01
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Страница 2 из 2
это НКВД-шные твари когда то делали во Львове ..... теперь эти же НКВД-ные твари делают на оккупированных территориях....уверен что после деокупации - Донецк и Луганск с Кримом будут самыми патриотичными городами в Украине.
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23.06.2020 11:09 Ответить
малоВАТА
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23.06.2020 11:09 Ответить
Мало дали. Потрібно було всім надавати, а потім самим застрелитись! Вони ж там так радіють, що живуть краще нас в молодих "республіках". Радійте далі! Сєпарня!
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23.06.2020 11:12 Ответить
Территория из фильма Безумный макс!
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23.06.2020 11:13 Ответить
Бьет - значит любит. Ента же руський мир! Жители дамбаса должны радоваться. Они ж этого долго ждали
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23.06.2020 11:15 Ответить
Самый "везучий " теперь может сразу с 3-х стаканов заливаться.
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23.06.2020 11:16 Ответить
Звери
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23.06.2020 11:20 Ответить
Да нет. Рядовые представители "русского мира".
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23.06.2020 11:24 Ответить
От своих русскоязычных-православных и ********* - она,как пряник.
Анекдот на эту тему:
Встречается две собаки на границе Украины и **********(бывшая РФ).Одна у другой спрашивает:
-Ты чого в расею бежишь?
-Та там,говорят,жратвы немеряно!
-Ааа...Ну ок...
Через пару месяцев там же встретились,но уже назад бежит та собачка.Ну,естественно,логичный вопрос:
-А че назад в Украину бежишь?
-Ну...Не так все радужно оказалось,как говорили:жратвы там не на много больше,но в Украине хоть гавкать можно
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23.06.2020 11:54 Ответить
Шлюшка донецька с таким надривом волає - "ви ж поліція ДНР". Можна подумати - що це англіські боббі його пресують. Вона радіти повинна - не вояки НАТО бьють, не бендери. При цьому ще матюкають її на чистій (ну на скільки можуть кацапські скоти) раисянській мові. Так що - живи і радій. Все як мріялося в 2014 році. Коли волала "путєн, введи". А, я зрозумів - вона волає не того, що чоловікові кацапську морду підрехтували, а то , ЩО ЇЙ НЕ ВВЕЛИ, по самий кордон з ростовською областю. Но то ще попереду.
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23.06.2020 12:01 Ответить
асвабадились от Украиноязычнык Биндеровцев. Хорошо, что эта гниль отпала от тела Украины.
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23.06.2020 12:01 Ответить
Как раз таки гниёт на теле ,и гниль растет к сожалению.
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23.06.2020 13:00 Ответить
Процветает даунбассс!!!
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23.06.2020 12:03 Ответить
горите в аду, пиТоры! сколько вы горя создали своим даунизмом...
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23.06.2020 12:04 Ответить
Скоро к этим цветущим молодым республикам будут ездить туристы как в зоопарк)
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23.06.2020 12:06 Ответить
Не поверишь, руссо блогерам побывавшим в " молодых республиках" подписчики уже задают вопросы по переезду в днр на пмж.
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23.06.2020 13:04 Ответить
На пмж в днр нехай без черги їдуть бойки, медведчуки і всяка срань. вітер у спину!
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24.06.2020 09:28 Ответить
Это ещё лайт режим. Полюбовно оттеребонькали. Если дело закончилось подвалом, то будет веселее.
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23.06.2020 12:12 Ответить
Та ніхто там нікого не тєрєбонькав. Просто надавали тумаків.
Якби бажали тєрєбонькати, то взялися б за жінок в першу чергу
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23.06.2020 13:30 Ответить
У вас слишком буквальное восприятие сарказма. Я нигде не отмечал сексуальную направленность произошедшего. Просто обычный кацапский садизм. Стандарт качества, установленный со дня основания рыспублики. И если этим закончилось, то мужикам "повезло". Ещё ли их умерли на подвал, то есть оливка во зубов, почек и фублей у них уже сильно поубавилось. Зато, если выживут, любить кацап-дыру будут беззаветно и преданно.
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23.06.2020 14:01 Ответить
Так. Традиційна поведінка представника окупаційної влади "російського світу".
Не розумію людей які підтримують окупацію і скаржаться на окупантів одночасно.
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23.06.2020 14:27 Ответить
Ну как. В мечтах идиотиков без бИндер должен был случится коммунизм с человеческим лицом. Все же вокруг свои. По этому у них случается жесткий разрыв шаблона при личном столкновении с реалиями построенного мира. Им же по ТВ рассказывают 24/7, что их мальчики спасают их жеппы от фашизму ежеминутно. И вот, столкнувшись с мальчиками эта баба взывает к вымышленному образу народного мента, эдакого дяди Стёпы и Шарапова в одном лице. А в ответ получает, заткнись пис#да. Как ей после этого жить? Во что верить?
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23.06.2020 14:37 Ответить
Как ей после этого жить? - Выполнить требование и радоваться что попросили заткнуться, а не нагнуться
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23.06.2020 14:41 Ответить
Понятно, что нужно ещё теснее сомкнуться вокруг вождя всех совковитов, тов. Пуйла. Но а дома то, на кухне, когда ей вернут немного калечного сожителя после перековки?
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23.06.2020 14:48 Ответить
Ну дык это же счастливо-ностальгическое: "одни слова для кухонь, другие для улиц..." Им же этого так не хватало.
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23.06.2020 14:51 Ответить
Що ти мелеш? на раші це комплімент, там і діти без цього не можуть. Граються в пісочку дві малявки, одна другій каже: "Дура ти йо*аная, куда сьіпеш..." Продавчиня запросто може обматюкать. На Росії матерний язик -- второй гасударственньій.
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24.06.2020 09:37 Ответить
капец, гордые щахтеры
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23.06.2020 12:21 Ответить
Это энергейтики.
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23.06.2020 14:02 Ответить
Маловато информации. А вдруг пострадавший от мусоров окажется ветераном войны с бИндеровцами?
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23.06.2020 12:26 Ответить
Зато без бандер
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23.06.2020 12:30 Ответить
а в белой рубашке то наверно прокурор молодой недореспублики с нычки вырубил гражданина молодой недореспублики ..у нас за такое райотдел уже б догорал
ров с кракадилами какие еще там КПВВ новые им открывать надумали
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23.06.2020 12:45 Ответить
И зачем нам эта новость?
После таких новостей мы забудем что СБУ варит амфетамин а полиция насилует в участке?
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23.06.2020 12:45 Ответить
Подумаешь, событие! Не убили ж.
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23.06.2020 12:46 Ответить
нет ни жалости ни сочуствия, одно только презрение осталось для этих предателей и калаборантов
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23.06.2020 12:47 Ответить
Какая разница ))))
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23.06.2020 13:05 Ответить
Интересно что было до начала сьемки ,думаю отпизженные тоже забылись где находятся)
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23.06.2020 13:10 Ответить
Холопи отримують мазахістське задоволення від перебування у "російському світі".
Тож не варто їм заважати.
Якщо комусь набридне, він може у будь-який момент взяти в руки зброю і почати відстрілювати терористів.
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23.06.2020 13:29 Ответить
Мусора - это насилие. Поодиночке каждый безоружный перед ними беззащитен.
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23.06.2020 13:35 Ответить
Вас НЕ СЛЫШАЛИ в Украине ? А теперь вас слышат и ******, как собак.
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23.06.2020 13:48 Ответить
Мне вот нравится канал на ютубе Pro Police, там ногами не бьют, сразу стреляют, вот это я понимаю
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23.06.2020 14:25 Ответить
Сами радовались этим Оркам, теперь получайте дебилы !!!
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23.06.2020 14:26 Ответить
Мало перепало, надо этих отбросов дубасить больше.
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23.06.2020 14:51 Ответить
С*ка,передача в мире животных.
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23.06.2020 16:20 Ответить
https://censor.net/user/102072

Да нет. Рядовые представители "русского мира".
https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c

https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c
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23.06.2020 18:31 Ответить
Шо хотели - то и получили
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23.06.2020 16:34 Ответить
Влада Лугандону таким чином дбає про громадян "младых республик" - хоча чуваку і розтовкли пику, але навчили його поважати порядок. За науку треба платити. Це одна з форм виховання любові до їх довбаного отєчєства.
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23.06.2020 17:02 Ответить
Так им, мудакам и надо. Громче надо было верещать в 14-м - " *****, введи". Теперь сосите. Протоплазма ******.
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23.06.2020 17:26 Ответить
Солдаты НАТЫ бьют сильней))))
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23.06.2020 17:44 Ответить
Как правильно воспитывает полиция Лугандонии своих граждан, аж прослезился, настоящий сруський мир, к чему стремились то и получили, таких скотов правильно воспитывают, не то что бендеровская Украины им лавочки бесплатно, им мосты строит им поступление на бюджет в ВУЗы Украины на халяау
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23.06.2020 19:08 Ответить
А Жене лампочку струхнуло не хило, надеюсь в этот момент он полностью осознал, что такое "рюске мир"
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23.06.2020 19:17 Ответить
Класно в Росії.
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23.06.2020 20:57 Ответить
Женя вкусил все прелести рузгемира. Теперь Женя, ****, будет настоящим рузгим.
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23.06.2020 21:57 Ответить
Поддерживаю, достойная полиция для достойных людей. ))
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23.06.2020 22:44 Ответить
Там просто жопа.У меня живёт товарищ в Донецке.Это просто ЖОПА. 1937 год
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24.06.2020 07:20 Ответить
Так что он там сидит? Валил бы от туда.
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24.06.2020 09:01 Ответить
Он не сидит а работает в Польше чтобы свалить,но семья дом всё там приходится ездить в Донецк
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25.06.2020 06:58 Ответить
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