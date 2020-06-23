"Не бейте больше! Вы же полиция!" - "Отошла, бл#дь! Отошла!", - российские оккупанты в Зугрэсе до потери сознания избили мужчину за нарушение комендантского часа. ВИДЕО
Российские оккупанты до бессознательного состояния избили мужчину при его задержании за нарушение комендантского часа. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!
Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии рассказал в своем видеоблоге Денис Казанский.
Инцидент произошел в оккупированном Зугрэсе. Судя по видео, в руки "полиции ДНР" попала компания из двух мужчин и одной женщины. На записи видно, что один из мужчин теряет сознания от нанесенных оккупантами травм.
Топ комментарии
+105 Andriy Kalnyshevsky
показать весь комментарий23.06.2020 10:00
+89 Сергей Васильев #322886
показать весь комментарий23.06.2020 09:59
+46 экзорцист
показать весь комментарий23.06.2020 10:01
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Анекдот на эту тему:
Встречается две собаки на границе Украины и **********(бывшая РФ).Одна у другой спрашивает:
-Ты чого в расею бежишь?
-Та там,говорят,жратвы немеряно!
-Ааа...Ну ок...
Через пару месяцев там же встретились,но уже назад бежит та собачка.Ну,естественно,логичный вопрос:
-А че назад в Украину бежишь?
-Ну...Не так все радужно оказалось,как говорили:жратвы там не на много больше,но в Украине хоть гавкать можно
Якби бажали тєрєбонькати, то взялися б за жінок в першу чергу
Не розумію людей які підтримують окупацію і скаржаться на окупантів одночасно.
ров с кракадилами какие еще там КПВВ новые им открывать надумали
После таких новостей мы забудем что СБУ варит амфетамин а полиция насилует в участке?
Тож не варто їм заважати.
Якщо комусь набридне, він може у будь-який момент взяти в руки зброю і почати відстрілювати терористів.
Да нет. Рядовые представители "русского мира".
https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c
https://censor.net/ua/comments/locate/3203710/019214df-6476-7071-a19a-0c0322a9bb7c