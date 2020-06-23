"Не бейте больше! Вы же полиция!" - "Отошла, бл#дь! Отошла!", - российские оккупанты в Зугрэсе до потери сознания избили мужчину за нарушение комендантского часа. ВИДЕО

Российские оккупанты до бессознательного состояния избили мужчину при его задержании за нарушение комендантского часа. Внимание! Ненормативная лексика! Видео не рекомендовано для просмотра лицам с неустойчивой психикой!

Как сообщает Цензор.НЕТ, о происшествии рассказал в своем видеоблоге Денис Казанский.

Инцидент произошел в оккупированном Зугрэсе. Судя по видео, в руки "полиции ДНР" попала компания из двух мужчин и одной женщины. На записи видно, что один из мужчин теряет сознания от нанесенных оккупантами травм.

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