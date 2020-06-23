"Окопная война": "Еще год назад многие солдаты голосовали за кандидата Зеленского, сегодня они не понимают его позицию капитуляции", - Жадан. ВИДЕО

В рамках проекта "Окопная война", мы записали короткое видео-интервью с известным театральным актером, писателем, общественным деятелем - Сергеем Жаданом.

Нам удалось поговорить с ним в районе Донецкого аэропорта, именно в то время он посещал боевые позиции одного из украинских подразделений, сообщает Цензор.НЕТ.

Параллельно со встречами с украинскими военными Сергей добровольно работает диджеем на волонтерском радио "Тризуб ФМ", которое находится в поселке Карловка, недалеко от Донецка. Он считает, что информационная война - это одно из направлений, в котором мы тоже должны быть сильными, тогда победа придет обязательно.

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- Сергей, ты незаурядный человек. Благодаря твоему творчеству тысячи граждан забывают про интернет и читают живую книгу. Находясь на фронте, ты чувствуешь какое-то творческое влияние на воинов?

- Ты знаешь, я никогда себя не позиционировал, как человек, который влияет на что-то или на кого-то. Наоборот, я хочу слушать наших воинов, местное население, тем более, что сам я из Луганской области. Донецк помню, еще с детства, поэтому эта война - это не что-то далекое, а мое личное. Вообще - эта война касается всех, ведь наши погибшие имели украинские паспорта, они были частью нас... Если кто-то считает, что это не так, то как минимум человек нечестен перед самим собой.

- В начале войны десятки представителей шоубизнеса начали ездить на фронт - это стало мейнстримом. Как и кричать: "Слава Украине". К воинам ездили попсово-российские певцы, чтобы только сфотографироваться с ними, где-то даже мелькал "95 квартал с Зеленским". На 6-м году войны все эти "пиарщики" забыли о боевых действиях и только немного твоих коллег по цеху еще приезжают сюда, чтобы поддержать украинских защитников, в том числе и ты.

Что тебя мотивирует? Ты не можешь без того, чтобы не приехать на Донбасс, такая зависимость, как и у большинства воинов или просто чувствуешь потребность делать свой вклад в борьбу против российских наемников?

- Чувствую потребность! Меня бы совесть мучила, если бы я остановился на данном этапе. Я согласен с тобой, что война стала непопулярной, люди не хотят кричать: "Путин х#йло", "Слава Украине", приезжать в Славянск и делать "селфи" на холме. Не нужно забывать, за что воюет наша армия.

Однако мне везет на адекватных людей и они в большинстве патриоты, которые готовы идти до победы.

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- Когда разговариваешь с воинами, они раскрываются перед тобой, рассказывают о своих проблемах?

- Что касается проблем, даже озвучивать не могу, ведь сам понимаешь, что сейчас очень странная война. И у большинства из нас есть вопросы к этой власти, которая решила закончить войну своим путем, который не понимают военные. Хотя еще год назад, многие солдаты голосовали за новую власть за кандидата Зеленского. А сегодня они не воспринимают его позицию капитуляции, мягко говоря - предательской. Это очень странная вещь, когда наша армия вынуждена себе объяснять, за что она воюет.

- Ты сам готов идти во власть, как это делают многие актеры, певцы? Тем более, что у тебя такая сильная и патриотическая позиция.

- Украинская политика очень токсична и там теряются остатки порядочности. Даже хорошие люди, а таких очень много в политике, и они всегда что-то теряют.

Поэтому я ни в коем случае не собираюсь идти в политику, хотя мне предлагают. Я слишком независим, чтобы терять возможность говорить все, что я захочу.