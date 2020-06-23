"Окопная война": "Еще год назад многие солдаты голосовали за кандидата Зеленского, сегодня они не понимают его позицию капитуляции", - Жадан. ВИДЕО
В рамках проекта "Окопная война", мы записали короткое видео-интервью с известным театральным актером, писателем, общественным деятелем - Сергеем Жаданом.
Нам удалось поговорить с ним в районе Донецкого аэропорта, именно в то время он посещал боевые позиции одного из украинских подразделений, сообщает Цензор.НЕТ.
Параллельно со встречами с украинскими военными Сергей добровольно работает диджеем на волонтерском радио "Тризуб ФМ", которое находится в поселке Карловка, недалеко от Донецка. Он считает, что информационная война - это одно из направлений, в котором мы тоже должны быть сильными, тогда победа придет обязательно.
- Сергей, ты незаурядный человек. Благодаря твоему творчеству тысячи граждан забывают про интернет и читают живую книгу. Находясь на фронте, ты чувствуешь какое-то творческое влияние на воинов?
- Ты знаешь, я никогда себя не позиционировал, как человек, который влияет на что-то или на кого-то. Наоборот, я хочу слушать наших воинов, местное население, тем более, что сам я из Луганской области. Донецк помню, еще с детства, поэтому эта война - это не что-то далекое, а мое личное. Вообще - эта война касается всех, ведь наши погибшие имели украинские паспорта, они были частью нас... Если кто-то считает, что это не так, то как минимум человек нечестен перед самим собой.
- В начале войны десятки представителей шоубизнеса начали ездить на фронт - это стало мейнстримом. Как и кричать: "Слава Украине". К воинам ездили попсово-российские певцы, чтобы только сфотографироваться с ними, где-то даже мелькал "95 квартал с Зеленским". На 6-м году войны все эти "пиарщики" забыли о боевых действиях и только немного твоих коллег по цеху еще приезжают сюда, чтобы поддержать украинских защитников, в том числе и ты.
Что тебя мотивирует? Ты не можешь без того, чтобы не приехать на Донбасс, такая зависимость, как и у большинства воинов или просто чувствуешь потребность делать свой вклад в борьбу против российских наемников?
- Чувствую потребность! Меня бы совесть мучила, если бы я остановился на данном этапе. Я согласен с тобой, что война стала непопулярной, люди не хотят кричать: "Путин х#йло", "Слава Украине", приезжать в Славянск и делать "селфи" на холме. Не нужно забывать, за что воюет наша армия.
Однако мне везет на адекватных людей и они в большинстве патриоты, которые готовы идти до победы.
- Когда разговариваешь с воинами, они раскрываются перед тобой, рассказывают о своих проблемах?
- Что касается проблем, даже озвучивать не могу, ведь сам понимаешь, что сейчас очень странная война. И у большинства из нас есть вопросы к этой власти, которая решила закончить войну своим путем, который не понимают военные. Хотя еще год назад, многие солдаты голосовали за новую власть за кандидата Зеленского. А сегодня они не воспринимают его позицию капитуляции, мягко говоря - предательской. Это очень странная вещь, когда наша армия вынуждена себе объяснять, за что она воюет.
- Ты сам готов идти во власть, как это делают многие актеры, певцы? Тем более, что у тебя такая сильная и патриотическая позиция.
- Украинская политика очень токсична и там теряются остатки порядочности. Даже хорошие люди, а таких очень много в политике, и они всегда что-то теряют.
Поэтому я ни в коем случае не собираюсь идти в политику, хотя мне предлагают. Я слишком независим, чтобы терять возможность говорить все, что я захочу.
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Совпадение? Не думаю...
Это какая-то умственная аномалия. Только психиатры могут это объяснить и поставить дмагноз
или это все норм, а вот генштаб, который начал договариваться за зеленый коридор для выхода парней из кольца это прям плохо плохо? то что там бойня произошла это наша УКРАИНСКАЯ трагедия, общая, но винить нужно русских офицеров, отдавших приказ убивать выходящих по согласованному маршруту украинских ребят. Увы и ах, у нас много недоумков, которые согласны с русскими, что винить нужно не их, не барыгу Беню, а лично Порошенко и только его.
Шо там з Дебальцево? хлопцы босоногие, в джинсах с автоматами отбивали ж/д узел от превосходящих числом руских кадровых военных? и? да, им пришлось отойти тогда на новые рубежи. Не было тогда еще у нас толком армии, не было... только начали создавать. Ни обеспечения, ничего не было толком. Так это Порошенко разворовал или храбрые хенералы при Яныке? город оставили когда в нем не осталось ни одного целого дома, руские равняли его с землей.
а по минску шо не так? тебе ктото в уши влил за слив страны по ним? так че ж она не слилась с 15-го года? или там не все так просто как тебе дибилке обьяснили на пальцах?
вари борщ лучше
ГРАБИТЕЛЬСКОЙ КОМУНАЛКОЙ реформой суда , который сейчас его хрчет посадить . сделал все чтобы клоун стал презом . Многие голосовали не за квартальное чучело , а против вороватого барыги . Томос и создание армии Украины не дают барыге право воровать .
Что украл "барыга" прошу поподробнее. А то сейчас, когда уже не "барыга" не при власти, в бюджете зияет огромная дыра и армию сокращают
Вот как то так.И возникает естественный вопрос,а где тогда был "ведущий военный эксперт" Жадан,почему молчал и сопел в два сопла?Боялся испортить "аппетит" Петру Ляксеичу?
Оказалось, что 73% было пофиг. Теперь не жалуйтесь.
Тебя в наливайке простой нарид уже заждался...
Да, у Украины отличная стратегия информационной войны. Я тут в каждой связанной теме читаю, что хотели бы сделать с населением попавшим в оккупацию. Что начинаешь задумываться, а тех ли ты поддерживаешь.
И 73% пользуются этим правом, как никаким другим.
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни в зараз окупованому Донбасі ніколи не сталося.
А наші продажні: генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже шостий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже і на Донбас То тільки тоді наша влада звернулася за допомогою до добровольців. І ці ненавчені і майже беззбройні "добробати" націоналісти, майданівці, волонтери разом з нечисленними контрактниками "спецури" і "десантури" зупинили просто величезні фашистські орди лютого московського ворога на сьогоднішній лінії протистояння. Вони а не насильно відмобілізуванні полки і дивізії недієздатних ВСУ.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в АТО - ООС. Зрозумілим є одне що якби не патріоти націоналісти, добровольці.. у нас с такою продажною владою проклятих ЗЕбілів капітулянтів замість Української європейської держави вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
Да за это крепко бить надо
Главного социлога Бекешкиной и продюсера ТСН 1+1 уже нет в живых. И ЦВК , которая легитимизировала Зеленского тоже уже нет. Совпадение?
https://www.rbc.ua/rus/news/ukraine-hotyat-vernut-prizyv-srochnuyu-sluzhbu-1572029450.html Некоторые части ВСУ жалуются на качество питания военнослужащих. Ранее военных кормили лучше, чем сейчас. Об этом заявил военный Александр Гром на своей странице в Facebook, который также предоставил соответствующие фотографии. Некоторые спрашивают, как же так? Военный налог 1,5% не убрали, куда идут средства??? Возможно, на перевооружение, хахаха? Или на обустройство новых позиций, хохохо? Не знаю. Но вижу факт: кто не хочет кормить свою армию, тот будет кормить скоро чужую", - отметил Гром. Бугагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагагага, у многих идиотов мыслительный процесс в мозгах запускается только через желудок.
і хто ж таки думає зараз за наших солдат?
Не зовите нас больше братьями!
Осыпайте лучше проклятьями!
Называйте хунтой, укропами -
нам бы только не быть холопами
тех, кто мордой звериной щериться
на Жадана и Макаревича!
Лишь бы не быть в родстве со стаею,
что целует икону… сталина,
и кровавым убийцам молится!
Но сама во век не отмоется
от крови детишек из Боинга..
Лишь бы не быть в родстве с убогими!
От злобЫ на пол мира пьяными,
духовитыми наркоманами,
одуревшими от вяличия,
позабывшим простые приличия,
нагло врущими, тупо ржущими,
тележвачку всю жизнь жующими….
Жаль нельзя вас послать по матери!
Никогда мы и не были братьями!!!!!!!!
Евгений Муратов.