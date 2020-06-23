Главу житомирской ячейки партии Шария избили, после того как он брызнул слезоточивым газом в лицо ветерану АТО. ВИДЕО

В Житомире избили главу областной ячейки партии Шария Сергея Никулина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеканал 24, инцидент произошел 22 июня в торговом центре, где партия Шария арендует помещение.

В офис пророссийской партии пришло двое участников войны на Донбассе, чтобы выяснить ситуацию с нападением сторонников партии на участников АТО. Судя по видео, Никулин применил слезоточивый газ против ветерана АТО. Тот отреагировал почти мгновенно и нанес несколько ударов.

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