Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте: жителей просят быть готовыми к эвакуации, - ОГА. ВИДЕО
Пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.
Об этом сообщил глава Черновицкой области Сергей Осачук в обращении к жителям региона, передает Цензор.НЕТ.
"Начиная с послеобеднего времени, весь вечер и ночь будет идти сильный дождь, по данным нашего Гидрометцентра. Сильные осадки приведут к стремительному росту воды в речке Прут в пределах города Черновцы. Прогнозируемое поднятие - до 6,5 метра, а то и выше", - предупредил он.
Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут возле Прута, быть готовыми к эвакуации.
В городе Черновцы в зону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", Калиновский рынок.
Угроза подтопления касается также тех, кто живет ниже по течению Прута в Новоселицком районе. Там уровень воды может подняться даже до 10 метров.
"Максимальное поднятие воды будет происходить с девяти часов вечера до трех часов утра. Паводок задержится минимум на сутки, спад воды начнется только с 25 июня", - сказал Осачук.
По его словам, малые притоки Прута будут выходить из берегов.
На сайте ГСЧС говорится, что до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди. Уровень опасности - красный, то есть самый высокий.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Пригороды и вокзал - может затопить.
Там в ямах жили знатні соми.
посмотрите как замусорены отводные каналы
стоки перекрыты
малейшее поднятие воды вызывает ,,коллапс,,