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Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте: жителей просят быть готовыми к эвакуации, - ОГА. ВИДЕО

Пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.

Об этом сообщил глава Черновицкой области Сергей Осачук в обращении к жителям региона, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с послеобеднего времени, весь вечер и ночь будет идти сильный дождь, по данным нашего Гидрометцентра. Сильные осадки приведут к стремительному росту воды в речке Прут в пределах города Черновцы. Прогнозируемое поднятие - до 6,5 метра, а то и выше", - предупредил он. 

Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут возле Прута, быть готовыми к эвакуации.

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В городе Черновцы в зону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", Калиновский рынок.

Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте: жителей просят быть готовыми к эвакуации, - ОГА 01

Угроза подтопления касается также тех, кто живет ниже по течению Прута в Новоселицком районе. Там уровень воды может подняться даже до 10 метров.

"Максимальное поднятие воды будет происходить с девяти часов вечера до трех часов утра. Паводок задержится минимум на сутки, спад воды начнется только с 25 июня", - сказал Осачук.

По его словам, малые притоки Прута будут выходить из берегов.

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На сайте ГСЧС говорится, что до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди. Уровень опасности - красный, то есть самый высокий.

Автор: 

Буковина (895) паводок (294) потоп (336) Черновцы (676) Осачук Сергей (116)


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Топ комментарии
+2
Щас Дубинеску подвезет надувных женщин. На них можно плавать.
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23.06.2020 13:39
+1
Природа дає люлєй.
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23.06.2020 13:04
+1
Зашибісь, я саме в Ленківцях живу, до Прута 800 м.
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23.06.2020 13:05
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Природа дає люлєй.
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23.06.2020 13:04 Ответить
Зашибісь, я саме в Ленківцях живу, до Прута 800 м.
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23.06.2020 13:05 Ответить
лодка уже на порах?
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23.06.2020 13:08 Ответить
Ну Ленківці трохи горбаті, від мене Прут донизу, навіть не знаю скільки метрів.
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23.06.2020 13:12 Ответить
с последнего паводка Прут сильно зарос кустарником и гравием? 12 лет прошло как никак?
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23.06.2020 13:15 Ответить
Трохи, на машині на берег можна виїхати біля Метро, от там може затопити.
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23.06.2020 13:23 Ответить
От до чого доводить жадібність: місцеві весь ліс продали, навіть не залишили деревину на побудову ковчега.
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23.06.2020 13:12 Ответить
Менше треба ліс вирубувати, і по заробіткам їздити, а піднімати у себе господарство і виробництво Западенці-патріоти.....всрані.
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23.06.2020 13:17 Ответить
Та, Черновцы на горе находятся, им похрену.
Пригороды и вокзал - может затопить.
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23.06.2020 13:19 Ответить
Калинку може затопити, а це серйозні втрати у людей.
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23.06.2020 13:24 Ответить
А пішоходний підвісний місток там ще зберігся?
Там в ямах жили знатні соми.
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23.06.2020 13:30 Ответить
Нема вже давно, правда є місця де можна пішки перейти, не зараз звичайно.
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23.06.2020 13:39 Ответить
Ось нехай всі заробітчани"патріоти" нехай вернуться і кинуть по-периметру по 10тку мішків з піском, спасуть підне місто.
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23.06.2020 13:25 Ответить
Геніально, можна буде качок розводити. Ви гірськи ріки бачили? А під час повіні? Чернівцям загрожує затоплення через паводок на Пруті: жителів просять бути готовими до евакуації, - ОДА - Цензор.НЕТ 4041
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23.06.2020 13:28 Ответить
Я не просаме русло кажу, а про огорожу своїх домів чи районів від повені.
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23.06.2020 13:35 Ответить
Не перекручуй факти.
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23.06.2020 13:37 Ответить
Щас Дубинеску подвезет надувных женщин. На них можно плавать.
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23.06.2020 13:39 Ответить
Ще Тищенко з лимонами прибуде на допомогу, може комусь лимонаду захочеться 😀
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23.06.2020 13:52 Ответить
Осел Апокалипсиса как проклятие.
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23.06.2020 15:10 Ответить
что вы хотите
посмотрите как замусорены отводные каналы
стоки перекрыты
малейшее поднятие воды вызывает ,,коллапс,,
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23.06.2020 15:50 Ответить
 
 