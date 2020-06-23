Черновцам грозит затопление из-за паводка на Пруте: жителей просят быть готовыми к эвакуации, - ОГА. ВИДЕО

Пик паводка на речке Прут ожидается сегодня ночью. Вода может подняться до 6,5 метра в пределах города Черновцы (сейчас - около 4 метра) и до 10 метров ниже по течению.

Об этом сообщил глава Черновицкой области Сергей Осачук в обращении к жителям региона, передает Цензор.НЕТ.

"Начиная с послеобеднего времени, весь вечер и ночь будет идти сильный дождь, по данным нашего Гидрометцентра. Сильные осадки приведут к стремительному росту воды в речке Прут в пределах города Черновцы. Прогнозируемое поднятие - до 6,5 метра, а то и выше", - предупредил он.

Глава ОГА попросил жителей Черновцов, которые живут возле Прута, быть готовыми к эвакуации.

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В городе Черновцы в зону возможного подтопления могут попасть Садгорский район города, микрорайон Ленковцы, рынок "Добробут", Калиновский рынок.

Угроза подтопления касается также тех, кто живет ниже по течению Прута в Новоселицком районе. Там уровень воды может подняться даже до 10 метров.

"Максимальное поднятие воды будет происходить с девяти часов вечера до трех часов утра. Паводок задержится минимум на сутки, спад воды начнется только с 25 июня", - сказал Осачук.

По его словам, малые притоки Прута будут выходить из берегов.

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На сайте ГСЧС говорится, что до конца суток 23 июня в Ивано-Франковской и Черновицкой областях ожидаются чрезвычайно сильные дожди. Уровень опасности - красный, то есть самый высокий.