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Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый в расстреле семи человек Захаренко признан экспертами вменяемым, - полиция. ВИДЕО

Следователи полиции получили результаты первых важных экспертиз в уголовном производстве об убийстве семи человек 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области, согласно которым подозреваемый в совершении этого преступления признан экспертами вменяемым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области, об этом заявил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - сообщил Олейник.

Также начальник главка отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

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В то же время, учитывая, что назначены судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

В полиции отметили, что в рамках уголовного производства, которое расследуется по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, было назначено до двух сотен экспертиз. Все они требуют времени. Однако пока следователи получили результаты по двум десяткам выполненных экспертиз.

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

В свою очередь пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что среди погибших есть и военнослужащие Нацгвардии.

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"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также 2 военнослужащих воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В. Военнослужащие находились не на службе. Находились на выходных днях после возвращения из ООС", - говорится в сообщении.

Нацполиция (16471) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) массовое убийство (71) Житомирская область (1392)


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Топ комментарии
+7
"в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено"
Это после совместного бухича? Что-то тут не то. Хотя алкоголь всёравно не является оправданием.
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23.06.2020 13:22
+6
приехали рекетиры в тапочках на босу ногу, накрыли поляну и сели отдыхать у бережка . Шариков, хватит пургу нести.
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23.06.2020 13:38
+3
Тоді що це таке було?
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23.06.2020 13:24
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Захаренко.
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23.06.2020 13:45 Ответить
"в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено"
Это после совместного бухича? Что-то тут не то. Хотя алкоголь всёравно не является оправданием.
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23.06.2020 13:22 Ответить
Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый в расстреле семи человек Захаренко признан экспертами вменяемым, - полиция - Цензор.НЕТ 9408
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23.06.2020 13:27 Ответить
Оставшийся в живых свидетель был обкурен и конкретно выпивши.
Его рассказ изобилует нестыковками.
Экспертиза - это факт.
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23.06.2020 13:48 Ответить
"Экспертиза - это факт."
Бггг...

Экспертиза сначала показала, что у Зайцевой были опиаты в крови, а потом бабац и повторная экспертиза их опровергла.
Экспертиза показала, что у Толстошеева в момент наезда на бабульку был сердечный приступ. Через некоторое время в сети появились фотки и видео как он 1) курит, 2) рассказывает как он всех на кую вертел.
Ну и вишенка - экспертиза показала, что у Чикатило кровь и сперма имеют разное ДНК, поэтому его в первый раз отпустили и он замочил ещё пачку народа.
А так - да. Железобетонный факт.
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23.06.2020 13:54 Ответить
так на "бухлі" всьо построєно було - в першому ж повідомлені заявлено шо причиною послужив алкоголь, а потім ця теза повторювалась методично в кожному повідомлені про трагедію на Житомирщині. А ше втохмачували мисль, шо він перестріляв в стєльку п'яних мірно спящих в постєлі - але за свідченнями одного вижившого (якраз ходив до вітру та втік) - ніхто із учасників події на момент пострілів не спав
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23.06.2020 14:25 Ответить
алкоголь - отягощающе
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23.06.2020 14:34 Ответить
Тоді що це таке було?
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23.06.2020 13:24 Ответить
самозахист. Без перевищення. Йа так вважаю на підставі всіх відомих мені фактів та їх аналізу. А ще інтуїція
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23.06.2020 14:26 Ответить
Знову, експертизи, потрібен час ... Потім час спливе, і убивцю втиху можуть випустити.
Усе ж очевидно.
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23.06.2020 13:25 Ответить
Який час?
Аваков втихаря зачистив там усе, загиблих вивезли на вертольотах і вже наступного дня поховали на лісовому в присутності самого рюкзакова.
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23.06.2020 13:33 Ответить
а ти був присутній?
Чи рюкзаков розповів?
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23.06.2020 13:48 Ответить
Была прямая трансляция на обозревателе, или этот сайт в России тоже заблокирован?
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23.06.2020 13:59 Ответить
раз ты смотрел, значит нет?
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23.06.2020 14:59 Ответить
А може це був рекет?
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23.06.2020 13:28 Ответить
а може це було НЛО?
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23.06.2020 13:37 Ответить
приехали рекетиры в тапочках на босу ногу, накрыли поляну и сели отдыхать у бережка . Шариков, хватит пургу нести.
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23.06.2020 13:38 Ответить
Не рекет, а бандитизм и мародерство.
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23.06.2020 13:40 Ответить
Чем же они его достали, что он решился загубить свою будущую жизнь? Что было на кону? Я думаю только будущее его детей, только это может заставить сделать такое.
Но это все догадки, правды наверное уже не узнать.
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23.06.2020 14:29 Ответить
тільки свою шкуру спасав - як правило, то тактічєскоє рєшенійє, а нє стратєгічєскойє
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23.06.2020 14:31 Ответить
Хочешь сказать, что шантажом его заставили взять вину на себя?
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23.06.2020 21:33 Ответить
Есть препараты для улучшения мозговой деятельности, невропатолог сможет их вам подобрать.
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23.06.2020 21:39 Ответить
Мразь не только убила семь человек, но и завалила работой на несколько месяцев две сотни специалистов - следователей, оперов, экспертов, медиков.
И все это за наш с вами счет.
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23.06.2020 13:48 Ответить
согласєн со всєм, кромє пєрвого слова
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23.06.2020 14:28 Ответить
согласєн со всєм, особєнно с пєрвим словом
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23.06.2020 15:14 Ответить
Чтоб иметь право осуждать надо сначала пройти его путь в жизни, узнать нюансы, а потом и получишь право.
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23.06.2020 15:44 Ответить
Например, надо пройти путь Чекатило?
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24.06.2020 06:04 Ответить
Это стрелял "русский мир", наглухо засевший в этом ушлепке.
Сколько бы лет оно не жило в Украине, все равно останется "расеянином".
Не зря сказано: сколько волка ни корми...
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23.06.2020 13:51 Ответить
Ну, прям таки.
В России он сидел - значит борец с режимом Путина.
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23.06.2020 14:00 Ответить
то він ше з застойєм боровся
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23.06.2020 14:29 Ответить
переїхав в село із рсфср в 1986 (прімєрно)
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23.06.2020 14:51 Ответить
кстаті, за словами брехливого гАнтіна хєращенка, там він відсидів "за тяжкойє прєступлєнійє ПРІМЄРНО 7 лєт"
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23.06.2020 14:53 Ответить
да ******* этому уроду пожизненное с конфискацией! сколько с этой сволочью можно таскаться! жаль смерную казнь у нас отменили.
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23.06.2020 14:11 Ответить
Раз нормальный - в инструкторы его!
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23.06.2020 14:19 Ответить
Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Источник: https://censor.net/v3203766
*** в чому йа нє сомнєвался с пєрвой сєкунди - це цілком логічний висновок - не міг п'яний так влучно відстрілятись - із берданки покласти семеро мужиків, серед яких були діючі військові, навіть, із спецназа.
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23.06.2020 14:20 Ответить
ше одне опстоятєльство - раніше заявлялось шо всі вони друзья і знають друг друга 15 років - а тепер виявляється, шо двоє гостей з хазяїном перетнулись вперше (і в останнє)
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23.06.2020 14:39 Ответить
"... двоє гостей з хазяїном перетнулись вперше..."--------------------Може на цих двох в нього було замовлення?
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23.06.2020 15:15 Ответить
сложно. Отсєкайєм
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23.06.2020 15:58 Ответить
і ше одна кричуща опставина - чому подію називають "злочин"??? Називайте це росстріл, загибель, трагедія, масакра, але поки нема рішення суду, то не маєте права офіційно називати це злочином!!!
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23.06.2020 14:43 Ответить
яка російська *********??? Захаренко приїхав на Житомирщину в 1986 році - ше за совєтів
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23.06.2020 14:50 Ответить
 
 