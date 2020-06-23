Массовое убийство на Житомирщине: подозреваемый в расстреле семи человек Захаренко признан экспертами вменяемым, - полиция. ВИДЕО

Следователи полиции получили результаты первых важных экспертиз в уголовном производстве об убийстве семи человек 22 мая в Попельнянском районе Житомирской области, согласно которым подозреваемый в совершении этого преступления признан экспертами вменяемым

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции в Житомирской области, об этом заявил начальник ГУНП в Житомирской области Юрий Олейник.

"Согласно справке врача-нарколога от 22.05.2020 в крови подозреваемого алкоголя не обнаружено. Кроме этого, в рамках уголовного производства была назначена комиссионная судебная психолого-психиатрическая экспертиза подозреваемому и в настоящее время получено заключение эксперта. Согласно заключению специалистов, подозреваемый мог осознавать значение своих действий и руководить ими, может осознавать значение своих действий и руководить ими и сейчас. По своему психическому состоянию мужчина не требует применения каких-либо принудительных мер медицинского характера", - сообщил Олейник.

Также начальник главка отметил, что следователи в ходе дальнейшего досудебного расследования работают над несколькими версиями для установления объективных причин конфликта.

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В то же время, учитывая, что назначены судебные экспертизы являются особенно сложными и их выполнение продолжается более двух месяцев, планируется продление сроков предварительного расследования и в соответствии продление сроков меры пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому.

В полиции отметили, что в рамках уголовного производства, которое расследуется по п.1 ч.2 ст. 115 (Умышленное убийство) и ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление) ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, было назначено до двух сотен экспертиз. Все они требуют времени. Однако пока следователи получили результаты по двум десяткам выполненных экспертиз.

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Напомним, в ночь на пятницу, 22 мая, в лесу Житомирской области мужчина расстрелял семь человек. Ранее этого мужчину уже привлекали к ответственности за нарушение правил хранения охотничьего оружия.

По данным полиции, конфликт мог произойти на фоне употребления алкоголя. Изначально эту версию жене подтвердил сам подозреваемый. Он рассказал, что приятели якобы стали упрекать его, что они воевали, а он своих детей не пустил в армию.

Позднее во время избрания меры пресечения Захаренко заявил журналистам, что его действия были самообороной.

В свою очередь пресс-служба Национальной гвардии Украины сообщила, что среди погибших есть и военнослужащие Нацгвардии.

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"В этой страшной трагедии погиб военнослужащий Бригады быстрого реагирования старший сержант Вульчин В.С., а также 2 военнослужащих воинской части 3066 младший сержант Мамиченко В.Л. и старший солдат Москалец А.В. Военнослужащие находились не на службе. Находились на выходных днях после возвращения из ООС", - говорится в сообщении.