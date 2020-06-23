Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей". ВИДЕО

Президент Беларуси Александр Лукашенко попросил сторонников оппозиции не оскорблять его и не занижать рейтинг.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лукашенко сказал на встрече с жителями Бреста. Фрагмент видеозаписи разговора белорусского лидера с местными жителями был опубликован на странице Пул Первого в Телеграмм.

"Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Но вы хоть верите, что у действующего президента 3%? Да вот в этой альтернативной кампании я и то больше трех наберу. Поэтому не надо нас дергать. И никогда не оскорбляйте. Усатый таракан и еще чего-то там... Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей", - сказал Лукашенко.

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