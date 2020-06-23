Водитель маршрутки в Киеве решил объехать пробку по тротуару. Его уволили. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

В Киеве уволили водителя маршрутки, который нарушил ПДД, объезжая пробку по тротуару.

Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Водитель маршрутного такси, который осуществлял перевозку пассажиров по 590 маршруту частного перевозчика "Универсал-Транс", уволен за досадный инцидент, о котором стало известно из публикации "Киев Оперативный".

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