Водитель маршрутки в Киеве решил объехать пробку по тротуару. Его уволили. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ
В Киеве уволили водителя маршрутки, который нарушил ПДД, объезжая пробку по тротуару.
Об этом сообщил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Водитель маршрутного такси, который осуществлял перевозку пассажиров по 590 маршруту частного перевозчика "Универсал-Транс", уволен за досадный инцидент, о котором стало известно из публикации "Киев Оперативный".
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У нас во львове
"львов" с маленькой буквы.
или еще не заслужил??
Максимум что ты можешь сделать...это спрятать мой комментарий у себя...типа как страус голову в песок засунуть....
2) виявленої невідповідності працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров'я, які перешкоджають продовженню даної роботи, а так само в разі відмови у наданні допуску до державної таємниці або скасування допуску до державної таємниці, якщо виконання покладених на нього обов'язків вимагає доступу до державної таємниці;
Тут надо было пугки 3 применять...да и то если ранее были высказывания...официально оформленные....
) систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення;