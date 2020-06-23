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Драка в киевском супермаркете: мужчина избил оппонента купленной колбасой. ВИДЕО

Посетитель одного из киевских супермаркетов избил своего оппонента купленной колбасой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові еспресо, драке предстоял словесный конфликт. Его причины пока неизвестны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мужчин, избивших в Киеве водителя трамвая за просьбу одеть маски, задержали: им грозит до 5 лет тюрьмы

Автор: 

избиение (9800) охрана (700) супермаркет (171)


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Топ комментарии
+42
ногой с парапета это он круто ))))
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23.06.2020 15:08
+24
..что..придурок... о охраннике сам придумал...или Альцмейгер в голову нечаянно заглянул? Фейсбук давно уже это видео транслирует. Сопля была в супермаркете без маски. Начала возмущаться. В результате получила от мужика по безмасочной морде купленной колбасой и приложилась по собственной тупости мордой о бетон. Это не ты там случайно засветился?
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23.06.2020 15:22
+19
Такого і бить не треба - сам собі лоба розіб"є
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23.06.2020 15:14
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Нет покоя долбоджобам.

Можешь и нижнее белье не носить. Скорее всего, его назначение тебе тоже не известно.
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23.06.2020 17:37 Ответить
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3731141946958232&id=100001873917193

Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…
*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин,
фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова ( Белоруссия ). Ему было 50 лет

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
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23.06.2020 17:39 Ответить
жутчайший стих, как человек за неделю до своей смерти все написал в точку
RIP !
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23.06.2020 23:18 Ответить
..так у тебя мозг там , где х..й! Чего тебе бояться? Тебя и чипировать и паспорт прививок выдавать нет смысла. Можешь успокоиться. Идиотам ничего делать не будут. )))))
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23.06.2020 19:00 Ответить
Вам більше і нема що класти, мізків то нема.
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23.06.2020 19:48 Ответить
драке предстоял словесный конфликт. Его причины пока неизвестны.Источник: https://censor.net.ua/v3203811
Сырая новость, Цензор, незачет. Не раскрыта тема возможного политического диспута между сторонниками Зеленского и Порошенко. Совершенно не рассмотрен вариант идеологического противостояния адептам русского мира в лице партии Шария
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23.06.2020 16:31 Ответить
Цензор, ну кто такие заголовки пишет? Правильно "был избит предметом, похожим на колбасу". А колбаса это или нет - это должна определить экспертиза!
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23.06.2020 16:38 Ответить
"А можно устроить дуэль на мясорубках - это элегантнее. Каждое ранение безусловно смертельно. Пораженный соперник механически превращается в котлету." (с)
И.Ильф, Е.Петров "12 стульев"
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23.06.2020 16:40 Ответить
хтось на звание журнализда года замахнувся...
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23.06.2020 16:42 Ответить
Дрыщ под наркотой, или сильно на взводе, если прыгал на чувака в два раза крупнее.
Но второй может быть ментом, который ранее его обидел - уж больно отработаны
навыки залома руки и перехватт удара, да и колбасой бил как дубинкой - по шее.
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23.06.2020 16:47 Ответить
Я пад сталом...
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23.06.2020 17:19 Ответить
Киев - город высокой культуры!
Не козла ******..... дубиной, а побил оппонента колбасой!
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23.06.2020 16:49 Ответить
Це результат тотального зубожіння.
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23.06.2020 21:22 Ответить
Это обычный аХтывист, которому что-то не понравилось и он начал учить чувака жизни. Вот и выгреб колбасой
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23.06.2020 17:01 Ответить
То, с каким пренебрежением вы пишите слово "активист", выдает в вас малороссийского избирателя бубочки, и может даже тайного почитателя шория
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23.06.2020 17:36 Ответить
Я к ним отношусь с пренебрежением, потому что они все нигде не работают, паразитируют на теле общества и учат всех жизни. Большинство из них негодяи с криминальным прошлым. А бубочку, шарика и порошенку я не люблю. Принципиально не голосовал во втором туре. И да, путин - *****, если Вы об этом.
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23.06.2020 18:00 Ответить
Вы хорошо пояснили про такое свое отношение - не могу не признать, что отчасти в ваших словах есть резон.

Но вот я бы, во-первых не стал бы чесать всех под одну гребенку - в Украине очень много людей "из народа" становятся активистами, потому что "элита" у нас не про-украинская, поэтому вариантов у небезразличных людей не очень много:
- Продолжать сидеть в растяганых трениках у телевизора и матерно комментировать трансляцию их Рады
- Выйти из зоны комфорта, зачастую даже уйти с работы, у кого не удается совмещать, и стать активистом, волонтером или добровольцем на фронт.

Как раз только благодаря "активистам" и совершенно вопреки действиям "элиты", Украина и выстояла в 2014.

Это все выше было "во-первых".

А во-вторых, можете назвать несколько примеров "аХтивистов" - с криминальным прошлым, ведущих паразитический образ жизни?
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23.06.2020 18:13 Ответить
Человек либо работает, либо активист. Потому что работающему человеку некогда быть активистом. Поэтому активисты почти всегда работают активистами (за деньги определенных заинтересованых лиц).
Про сидящих перед телевизором бездельников я не говорю - это отбросы общества. Очень часто, кстати, они становятся активистами (зарабатывать же надо, а ума нет).
Про волонтеров я не говорю, этих людей я очень уважаю. Я говорю именно про активистов, которые пытаются навязать обществу свои идеи

Во-вторых: Вадим Титушко, отец и сын Павлюченки, Вита Заверюха, Сергей Стерненко и т.д.
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24.06.2020 13:23 Ответить
Ох вы и намешали в пункте "во-вторых" столько всего.
Титушко активист? Про криминальный бекграунд в его случае спорить не буду.
А Павлюченки при чем?
И какое криминальное прошлое предшествовало (а не было следствием деятельности) активистской деятельности Стерненка?

А Заверюха - это для меня какой-то запутанный кейс, тут я ничего не могу сказать ни за, ни против. Воевала, протестовала, сидела - я не разбирался в ее истории, чтоб сейчас по ее поводу спорить.
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24.06.2020 14:17 Ответить
https://strana.ua/articles/rassledovania/189598-radikal-serhej-sternenko-prihrozivshij-sorvat-kontsert-zhvanetskoho-v-odesse-zameshan-v-torhovle-narkotikami-rekete-i-kidneppinhe.html

По Стерненко
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25.06.2020 12:37 Ответить
Павлюченки убили судью Зубкова и вышли на волю только потому что младший Павлюченко активист футбольных ультрас. Они подняли всех футбольных фанов и власть просто труханула и выпустила их по амнистии. Приговоры по обоим до сих пор в силе. Старший Павлюченко тоже стал активистом.
Заверюха убила двух полицейских и вышла на свободу потому что активисты чуть не разнесли Апеляционный суд. Соломянский суд, кстати, таки сожгли благодаря ей.
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25.06.2020 12:42 Ответить
Титушко тоже защищал то, не знаю что. Главное, чтоб платили. Позиционировал себя "небайдужим громадянином". В принципе как и все активисты.
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25.06.2020 12:45 Ответить
Да оппонент там сам ********* не хило.
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23.06.2020 17:16 Ответить
Это не Тищенко там без маски?
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23.06.2020 17:31 Ответить
Кошмар. Хорошо, что бычара в маске хоть
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23.06.2020 17:38 Ответить
На Прямом слоган-"Дихай вільно". Поклонник канала послушал и получил колбасой.
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23.06.2020 17:53 Ответить
ЗачОтно...
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23.06.2020 19:14 Ответить
Вот это новость!
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23.06.2020 20:15 Ответить
карты деньги два ствола, украинская версия )
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23.06.2020 20:23 Ответить
і шо вони не поділили ?
ту саму ковбаску ?
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23.06.2020 20:53 Ответить
давно так не смеялся плять, давай, стАлица !... ещё пару серий "Ковбасных войн" !
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23.06.2020 21:18 Ответить
Хорошо что дело было не в "секс - шопе"!
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23.06.2020 21:44 Ответить
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24.06.2020 06:39 Ответить
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