Драка в киевском супермаркете: мужчина избил оппонента купленной колбасой. ВИДЕО

Посетитель одного из киевских супермаркетов избил своего оппонента купленной колбасой.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові еспресо, драке предстоял словесный конфликт. Его причины пока неизвестны.

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