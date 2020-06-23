Драка в киевском супермаркете: мужчина избил оппонента купленной колбасой. ВИДЕО
Посетитель одного из киевских супермаркетов избил своего оппонента купленной колбасой.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Вартові еспресо, драке предстоял словесный конфликт. Его причины пока неизвестны.
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Можешь и нижнее белье не носить. Скорее всего, его назначение тебе тоже не известно.
Я ВРАЧ, Я УМЕР И ЛЕЖУ...
Я умер и лежу в мешке,
Лежу не в морге, не в могиле,
Лежу на ком-то, кто вчера
Уже успел наш мир покинуть
Мне лет не много, не старик,
И не убогий, не пропойца.
Я просто тот, кто жить хотел,
Но должен был со злом бороться..
Я бился с глупостью людской.
Я вас тянул из сил последних,
Я вас спасал, я вас лечил.
За что вы так со мной, ответьте!!
Меня убил ваш эгоизм,
Беспечный позитив не кстати.
Плевать вам было на запрет,
Вы раздавали смерть без сдачи.
Чем чушь нести и рассуждать
О том, как все мы тут не вечны,
Пора бы мозг вам свой включать
И просто быть к другим сердечней.
Сидите дома, вашу мать,
Со всех экранов вам толдычат.
Но вам плевать, что там в мешках
Уже гниют останки чьи-то.
Вам хочется гулять, болтать,
С друзьями в клубах тусоваться,
Потом несётесь все ко мне,
Когда начнёте задыхаться.
Когда пропев и проплясав,
Вы время чьё-то сократили.
"СПАСИ МЕНЯ! "- шепнёте вы,
Но я уже вам не спаситель.
Я умер, я лежу в мешке…
*Посвящено всем безвременно погибшим медикам в борьбе с эпидемией
Эти стихи Sharaf Domini выложил на своей странице в Фейсбук Василий Липилин,
фельдшер скорой помощи. Через неделю, 8 апреля он скончался в реанимации 2-й клинической больницы Борисова ( Белоруссия ). Ему было 50 лет
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3731141746958252&set=a.1102491393156647&type=3&eid=ARDPk3dpDa-dinhl1y4Nzc4wqcFewtbB95tlJeEdyVp7C1m458gJKPgRsf9rJAeVlq59YgcyXJ-ATx4I
RIP !
Сырая новость, Цензор, незачет. Не раскрыта тема возможного политического диспута между сторонниками Зеленского и Порошенко. Совершенно не рассмотрен вариант идеологического противостояния адептам русского мира в лице партии Шария
И.Ильф, Е.Петров "12 стульев"
Но второй может быть ментом, который ранее его обидел - уж больно отработаны
навыки залома руки и перехватт удара, да и колбасой бил как дубинкой - по шее.
Не козла ******..... дубиной, а побил оппонента колбасой!
Но вот я бы, во-первых не стал бы чесать всех под одну гребенку - в Украине очень много людей "из народа" становятся активистами, потому что "элита" у нас не про-украинская, поэтому вариантов у небезразличных людей не очень много:
- Продолжать сидеть в растяганых трениках у телевизора и матерно комментировать трансляцию их Рады
- Выйти из зоны комфорта, зачастую даже уйти с работы, у кого не удается совмещать, и стать активистом, волонтером или добровольцем на фронт.
Как раз только благодаря "активистам" и совершенно вопреки действиям "элиты", Украина и выстояла в 2014.
Это все выше было "во-первых".
А во-вторых, можете назвать несколько примеров "аХтивистов" - с криминальным прошлым, ведущих паразитический образ жизни?
Про сидящих перед телевизором бездельников я не говорю - это отбросы общества. Очень часто, кстати, они становятся активистами (зарабатывать же надо, а ума нет).
Про волонтеров я не говорю, этих людей я очень уважаю. Я говорю именно про активистов, которые пытаются навязать обществу свои идеи
Во-вторых: Вадим Титушко, отец и сын Павлюченки, Вита Заверюха, Сергей Стерненко и т.д.
Титушко активист? Про криминальный бекграунд в его случае спорить не буду.
А Павлюченки при чем?
И какое криминальное прошлое предшествовало (а не было следствием деятельности) активистской деятельности Стерненка?
А Заверюха - это для меня какой-то запутанный кейс, тут я ничего не могу сказать ни за, ни против. Воевала, протестовала, сидела - я не разбирался в ее истории, чтоб сейчас по ее поводу спорить.
По Стерненко
Заверюха убила двух полицейских и вышла на свободу потому что активисты чуть не разнесли Апеляционный суд. Соломянский суд, кстати, таки сожгли благодаря ей.
ту саму ковбаску ?