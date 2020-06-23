"Свободу не спинити", - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы собрались, чтобы поддержать отстаивающих право на честные выборы белорусов и призвать руководство соседнего государства прекратить репрессии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Собравшиеся держали в руках плакаты с призывами к президенту Беларуси Александру Лукашенко отпустить политзаключенных, уйти на пенсию и другими.









Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Лукашенко - белорусской оппозиции: "Саша 3%.., усатый таракан. Я пока действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей". ВИДЕО







Некоторые принесли домашние тапочки, "чтобы гонять Лукашенко-таракана".







Также читайте: Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом"











Читайте также: Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко







В конце акции плакаты оставили у забора посольства.





Читайте: Лукашенко заявил о срыве "майдана" в Беларуси: Маски сорваны не только с кукол, но и с кукловодов









Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. Несмотря на распространение коронавируса, проходит президентская предвыборная кампания. В выборах примет участие действующий президент Лукашенко. Он находится у власти с момента распада Советского Союза в 1991 году и несколько раз менял конституцию, чтобы смог дальше оставаться у власти. Кроме того, зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов.

Читайте также: Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

В конце мая начался сбор подписей и в Минске и других городах Беларуси люди начали выходить в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны. Сразу начались задержания. Кроме того, Лукашенко отреагировал на массовые акции и заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами.

С тех пор десятки тысяч белорусов выходят на центральные улицы городов в знак солидарности с политзаключенными. Силовики задерживают их участников и журналистов.

Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу.

Украинцы и беларусы в начале июня провели на Майдане Независимости в Киеве акцию в поддержку белорусских политических заключенных.

Смотрите также: Белорусского политика Северинца после митинга похитили неизвестные лица. ФОТО