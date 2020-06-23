"Свободу не спинити", - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Украинцы собрались, чтобы поддержать отстаивающих право на честные выборы белорусов и призвать руководство соседнего государства прекратить репрессии.
Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.
Собравшиеся держали в руках плакаты с призывами к президенту Беларуси Александру Лукашенко отпустить политзаключенных, уйти на пенсию и другими.
Некоторые принесли домашние тапочки, "чтобы гонять Лукашенко-таракана".
В конце акции плакаты оставили у забора посольства.
Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. Несмотря на распространение коронавируса, проходит президентская предвыборная кампания. В выборах примет участие действующий президент Лукашенко. Он находится у власти с момента распада Советского Союза в 1991 году и несколько раз менял конституцию, чтобы смог дальше оставаться у власти. Кроме того, зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов.
В конце мая начался сбор подписей и в Минске и других городах Беларуси люди начали выходить в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны. Сразу начались задержания. Кроме того, Лукашенко отреагировал на массовые акции и заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами.
С тех пор десятки тысяч белорусов выходят на центральные улицы городов в знак солидарности с политзаключенными. Силовики задерживают их участников и журналистов.
Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу.
Украинцы и беларусы в начале июня провели на Майдане Независимости в Киеве акцию в поддержку белорусских политических заключенных.
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