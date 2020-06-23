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"Свободу не спинити", - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Украинцы собрались, чтобы поддержать отстаивающих право на честные выборы белорусов и призвать руководство соседнего государства прекратить репрессии.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Собравшиеся держали в руках плакаты с призывами к президенту Беларуси Александру Лукашенко отпустить политзаключенных, уйти на пенсию и другими.

Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 01
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 02
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 03
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 04

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Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 05
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 06
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 07

Некоторые принесли домашние тапочки, "чтобы гонять Лукашенко-таракана".

Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 08
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 09
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 10

Также читайте: Лукашенко - белорусам: "Не напрягайтесь. Нас и так напрягли с этим коронапсихозом"

Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 11
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 12
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 13
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 14
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 15

Читайте также: Если я поведу себя демократично, у меня шанс потерять страну вообще, - Лукашенко

Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 16
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 17
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 18

В конце акции плакаты оставили у забора посольства.

Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 19
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 20

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Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 21
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 22
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 23
Свободу не спинити, - акция солидарности прошла возле посольства Беларуси в Киеве 24
Фото, видео: Олег Богачук

Напомним, президентские выборы в Беларуси назначены на 8 августа. Несмотря на распространение коронавируса, проходит президентская предвыборная кампания. В выборах примет участие действующий президент Лукашенко. Он находится у власти с момента распада Советского Союза в 1991 году и несколько раз менял конституцию, чтобы смог дальше оставаться у власти. Кроме того, зарегистрированы инициативные группы 15 потенциальных кандидатов.

Читайте также: Кандидаты собирали подписи, чтобы сменить власть. Это не нормально во время выборов, - глава ЦИК Беларуси Ермошина

В конце мая начался сбор подписей и в Минске и других городах Беларуси люди начали выходить в поддержку оппозиционных кандидатов в президенты страны. Сразу начались задержания. Кроме того, Лукашенко отреагировал на массовые акции и заявил, что в стране не будет Майданов перед выборами.

С тех пор десятки тысяч белорусов выходят на центральные улицы городов в знак солидарности с политзаключеннымиСиловики задерживают их участников и журналистов.

Главному конкуренту Лукашенко на выборах Бабарико и его сыну предъявили уголовное обвинение. Оба взяты под стражу.

Украинцы и беларусы в начале июня провели на Майдане Независимости в Киеве акцию в поддержку белорусских политических заключенных.

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Автор: 

акция (2425) Беларусь (7893) Киев (25542) посольство (1081) Богачук Олег (1462)


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Топ комментарии
+8
Влада таргана колись скінчиться.
Постане вільна Білорусь.
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23.06.2020 21:43
+3
Прочь от нафталиново-московского совка, подтягивайтесь к украинцам, Беларусь!Результаты поискаВсе результатыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B2%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C! Жыве Беларусь!
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23.06.2020 21:44
+3
Олухсандр, вам с вещами на выход.
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23.06.2020 21:49
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Влада таргана колись скінчиться.
Постане вільна Білорусь.
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23.06.2020 21:43 Ответить
Олухсандр, вам с вещами на выход.
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23.06.2020 21:49 Ответить
"как здесь" это только ежели пуйло сунет морду ...или ты манипулируешь фактами...
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23.06.2020 21:49 Ответить
США теж колись повстануть.
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23.06.2020 22:04 Ответить
проти чого ?
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23.06.2020 22:05 Ответить
Проти фазера Трампа.
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23.06.2020 22:06 Ответить
если только путло сунет морду, а он не побрезгует воспользоваться любой ситуацией в любой стране...как в Украине, Сирии и пр.
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23.06.2020 22:11 Ответить
Прочь от нафталиново-московского совка, подтягивайтесь к украинцам, Беларусь!Результаты поискаВсе результатыhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%8B%D0%B2%D0%B5_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C! Жыве Беларусь!
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23.06.2020 21:44 Ответить
понятно, раSSея - твой лучший пример...
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23.06.2020 22:08 Ответить
Фальшивка это всё, хорош уже.
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23.06.2020 21:48 Ответить
сколько того посольства, собачья будка!!
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23.06.2020 21:58 Ответить
В выборы в США вмешиваться нельзя, а в ... - можно?
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23.06.2020 22:03 Ответить
А у самій білорасєї три х..я збираються...))))
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23.06.2020 22:11 Ответить
Ці дебіли знають, що таке жити 29 років в умовах постійних політичних катаклізмів та тотальної руйнації держави та її розкрадання.? Вони розуміють, що з ними буде після того, як правду ніде діти не найгірший з керівників держави Лукашенко, піде з свого посту? Вони собі і уявити не можуть, як моментально будуть кинуті в прірву дикого не керованого хаосу і поглинання Білорусії "брацкім" рюсскім народом. Які ж ви дебіли. Граєте свідомо і не свідомо на руку кремлю. Коли орда вас поглине, ви будете з величезним сумом згадувати ті часи, коли вами керував Батько...
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23.06.2020 22:13 Ответить
Ну все, осталось только шапочку из фольги надеть)
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23.06.2020 22:20 Ответить
Нам бы такого тирана, ну хоть на недельку...
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23.06.2020 22:21 Ответить
Жаль белорусов , они реально недогоняют , что Лука пока гарант их независимости , а все эти качели кацапы и раскачивают и в результате белорусского майдана придет кацапская прокладка которая их продаст ***** оптом.
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23.06.2020 22:48 Ответить
Поправка: 1) Лукашенко при владі з 1994, а не з з 1991 року. 2) Вибори в Білорусі назначені на 9, а не 8 серпня.
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24.06.2020 01:03 Ответить
"Українці зібралися, щоб підтримати білорусів..."

и не украинцы, а шлюхи проплаченные путинскими холуями создают видимость "политических преследований" КГБ-ных агентов в Беларуси...
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24.06.2020 07:12 Ответить
"Свободу не спинити..." - до чого нам Білорусь, тут за Україну треба думати! У нас насувається стрімко варіант ще гірший. НАЙГІРШИЙ з можливих взагалі...
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24.06.2020 09:00 Ответить
 
 