"Спецслужбы" ОРДО угрозами и пытками пытались принудить жителя Львовщины к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует очередные попытки вербовки людей "спецслужбами ДНР" с применением угроз и насилия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Контрразведчики установили, что житель Львовщины во время пребывания на временно оккупированной территории Донецкой области был задержан сотрудниками "МГБ ДНР" без уведомления причины. После этого мужчину доставили в спецтюрьму, расположенную в одном из отелей Донецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких суток его психологически истощали и подвергали пыткам. При этом от него требовали предоставить информацию о знакомых ему военнослужащих и расположении воинских частей на территории Львовщины.

Также украинца заставили участвовать в специальной антиукраинской пропагандистской акции по заранее подготовленному сценарию подконтрольных российских СМИ.

После этого мужчину под страхом физической расправы над ним и его семьей заставили согласиться на сотрудничество с вражеской спецслужбой и отработали задачи собирать и передавать разведывательную информацию об украинских военных, принимавших участие в боевых действиях на востоке страны.

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Мужчина сообщил СБУ о факте незаконного задержания и попытки вербовки.