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"Спецслужбы" ОРДО угрозами и пытками пытались принудить жителя Львовщины к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО

Контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует очередные попытки вербовки людей "спецслужбами ДНР" с применением угроз и насилия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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"Контрразведчики установили, что житель Львовщины во время пребывания на временно оккупированной территории Донецкой области был задержан сотрудниками "МГБ ДНР" без уведомления причины. После этого мужчину доставили в спецтюрьму, расположенную в одном из отелей Донецка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение нескольких суток его психологически истощали и подвергали пыткам. При этом от него требовали предоставить информацию о знакомых ему военнослужащих и расположении воинских частей на территории Львовщины.

Также украинца заставили участвовать в специальной антиукраинской пропагандистской акции по заранее подготовленному сценарию подконтрольных российских СМИ.

После этого мужчину под страхом физической расправы над ним и его семьей заставили согласиться на сотрудничество с вражеской спецслужбой и отработали задачи собирать и передавать разведывательную информацию об украинских военных, принимавших участие в боевых действиях на востоке страны.

Также смотрите: Контрразведка СБУ пресекла вербовку "спецслужбами ЛНР" чиновницы Пенсионного фонда. ВИДЕО

Мужчина сообщил СБУ о факте незаконного задержания и попытки вербовки.

Автор: 

контрразведка (496) СБУ (19905) Донбасс (26956) вербовка (264) Львовская область (2905)


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Топ комментарии
+17
Зо житель Львівщини забув в тих краях? Пєрєсєлєнєц?
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23.06.2020 22:30
+8
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:38
+7
что делал этот баклан в ОДЛО ?
СБУ, Ау !!!!!!!
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23.06.2020 22:32
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Зо житель Львівщини забув в тих краях? Пєрєсєлєнєц?
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23.06.2020 22:30 Ответить
что делал этот баклан в ОДЛО ?
СБУ, Ау !!!!!!!
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23.06.2020 22:32 Ответить
Шарий - Педофил а его последователи *********
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23.06.2020 22:38 Ответить
Тю! Так тело ж поехало к "брацьям навек-адын норот". Чего таких долбней жалеть то теперь?
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23.06.2020 22:52 Ответить
Польша вроде в другой стороне.
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23.06.2020 22:52 Ответить
вернуть барана в ордло!
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23.06.2020 23:06 Ответить
Знавал я до 2014-го одного львовянина. Всем уже тогда было за 40.
Может, били его в школе в детстве.
Но как случилось с Крымом, одолжил у всех знакомых деньги до завтра, взял кредитную не выплаченную машину, семью в охапку и туда.
Теперь, гнида, из Краснодара постит колорадские ленточки.
Есть и такие.
=======
Незважаючи на Західну Україну.
Виродки є повсюди.
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24.06.2020 00:27 Ответить
А що він там робив, той "житєль Львовщіни" - родниє мєста посєщал, гуманітарну поддєржку оказывал?
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24.06.2020 00:39 Ответить
А чого він туди поперся?
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24.06.2020 05:57 Ответить
Правильно делали, что пытали. Может, поменьшае идиотов, едущих туда
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24.06.2020 08:35 Ответить
Ну и каким образом он там очутился.. Уж точно не местный... ( хотя как говорят знающие люди, у нас оказывается есть одна " хитрож..пая" категория сограждан, нет это даже не те кто живет в ОРДЛО и получает там местную пенсию, а потом выезжает и получает на украинской территории еще и украинскую.. Это еще более " умные"- это те кто живут в свободной части Украины, получают здесь украинскую пенсию, а ездят в ОРДЛО ( там зарегистрировались) и там получают еще ОРЛОвскую ( рашен оккупацион). пенсию.. Не оскудеет земля родная " пройдохами", это уж точно.. ( тех кто поехал в ОРДЛО, Крым , РФ после 2014, обменивать не нужно.. Пусть хлебают по полной.)
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24.06.2020 10:29 Ответить
 
 