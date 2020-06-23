"Спецслужбы" ОРДО угрозами и пытками пытались принудить жителя Львовщины к сотрудничеству, - СБУ. ВИДЕО
Контрразведка Службы безопасности Украины фиксирует очередные попытки вербовки людей "спецслужбами ДНР" с применением угроз и насилия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
"Контрразведчики установили, что житель Львовщины во время пребывания на временно оккупированной территории Донецкой области был задержан сотрудниками "МГБ ДНР" без уведомления причины. После этого мужчину доставили в спецтюрьму, расположенную в одном из отелей Донецка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение нескольких суток его психологически истощали и подвергали пыткам. При этом от него требовали предоставить информацию о знакомых ему военнослужащих и расположении воинских частей на территории Львовщины.
Также украинца заставили участвовать в специальной антиукраинской пропагандистской акции по заранее подготовленному сценарию подконтрольных российских СМИ.
После этого мужчину под страхом физической расправы над ним и его семьей заставили согласиться на сотрудничество с вражеской спецслужбой и отработали задачи собирать и передавать разведывательную информацию об украинских военных, принимавших участие в боевых действиях на востоке страны.
Мужчина сообщил СБУ о факте незаконного задержания и попытки вербовки.
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СБУ, Ау !!!!!!!
Может, били его в школе в детстве.
Но как случилось с Крымом, одолжил у всех знакомых деньги до завтра, взял кредитную не выплаченную машину, семью в охапку и туда.
Теперь, гнида, из Краснодара постит колорадские ленточки.
Есть и такие.
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Незважаючи на Західну Україну.
Виродки є повсюди.