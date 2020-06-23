Патрульный пострадал на Ривненщине в стычке во время визита "слуги народа" Литвиненко на организованном из-за заявлений нардепа об особом статусе Донбасса митинге. ВИДЕО
"Слуга народа" Сергей Литвиненко заявил о необходимости принятия закона об особом статусе Донбасса. Во время его визита на Ривненщину местные жители организовали митинг. Поле отъезда нардепа в стычках сторонников и противников пострадал патрульный.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, 5 июня на брифинге в Верховной Раде Литвиненко заявил, что необходимо принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а не постоянно продолжать временный статус.
23 июня нардеп посетил Березно Ривненской области. По данным Отдела коммуникации полиции области, параллельно проходил митинг. В нем участвовали ориентировочно 130 человек.
"Около 16 часов во время его (Литвиненко. - Ред.) отъезда участники акции начали догонять депутата. В это время сторонники нардепа стали на его защиту. Между оппонентами началась стычка, во время которой неустановленное лицо бросило в толпу пиротехническое изделие, - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ривненской области - начальник следственного управления Александр Панасюк. - Когда начальник управления патрульной полиции Ривненщины пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, пиротехническое изделие взорвалось. В результате этого главный патрульный полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он направлен в больницу Ривного".
Чтобы успокоить участников конфликта, полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, никто не пострадал.
Как отметил Александр Панасюк, работники полиции задержали 15 наиболее агрессивных участников и изъяли пять транспортных средств. Их доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.
По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.
Помощница Литвиненко Лариса Ткач прокомментировала Суспільному этот инцидент.
"Это была провокация местных радикалов. Во-первых, исказили слова Сергея Анатольевича, на самом деле его заявление 5 июня - это призыв к скорейшему миру на Донбассе, а ему приписали неизвестно что", - сказала она.
Помощница также рассказала, что в депутата бросали яйца, а затем в его машину, кроме яиц, бросали еще и камни.
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При чем тут патрульный?
УБИЙСТВО МАЙДАНОВЦА ВЕРБИЦКОГО: "СЛУГА" ЛИТВИНЕНКО В ТЕ ДНИ ЧАСТО СВЯЗЫВАЛСЯ С ФИГУРАНТОМ ДЕЛА
Ссылка https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ubyistvo-maidanovtsa-verbytskoho-sluha-lytvynenko-v-te-dny-chasto-sviazivalsia-s-fyhurantom-dela-203306.html
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Так ничего,все только начинается,скоро плохие мусора по плохим гробам,а хорошие по хорошим.
Мусора приготовится.Делайте выбор ли люди и честь,либо зебыдло и дорога в край вечного покоя.