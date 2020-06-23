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Патрульный пострадал на Ривненщине в стычке во время визита "слуги народа" Литвиненко на организованном из-за заявлений нардепа об особом статусе Донбасса митинге. ВИДЕО

"Слуга народа" Сергей Литвиненко заявил о необходимости принятия закона об особом статусе Донбасса. Во время его визита на Ривненщину местные жители организовали митинг. Поле отъезда нардепа в стычках сторонников и противников пострадал патрульный.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, 5 июня на брифинге в Верховной Раде Литвиненко заявил, что необходимо принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а не постоянно продолжать временный статус.

23 июня нардеп посетил Березно Ривненской области. По данным Отдела коммуникации полиции области, параллельно проходил митинг. В нем участвовали ориентировочно 130 человек.

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"Около 16 часов во время его (Литвиненко. - Ред.) отъезда участники акции начали догонять депутата. В это время сторонники нардепа стали на его защиту. Между оппонентами началась стычка, во время которой неустановленное лицо бросило в толпу пиротехническое изделие, - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ривненской области - начальник следственного управления Александр Панасюк. - Когда начальник управления патрульной полиции Ривненщины пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, пиротехническое изделие взорвалось. В результате этого главный патрульный полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он направлен в больницу Ривного".

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Чтобы успокоить участников конфликта, полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, никто не пострадал.

Как отметил Александр Панасюк, работники полиции задержали 15 наиболее агрессивных участников и изъяли пять транспортных средств. Их доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Помощница Литвиненко Лариса Ткач прокомментировала Суспільному этот инцидент.

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"Это была провокация местных радикалов. Во-первых, исказили слова Сергея Анатольевича, на самом деле его заявление 5 июня - это призыв к скорейшему миру на Донбассе, а ему приписали неизвестно что", - сказала она.

Помощница также рассказала, что в депутата бросали яйца, а затем в его машину, кроме яиц, бросали еще и камни.

Автор: 

Нацполиция (16477) Донбасс (26956) Слуга народа (2631) Литвиненко Сергей (14) Ровенская область (1234)


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Топ комментарии
+35
А казали дно пробите, ну немає в зєбілів дна! Прорвані вони.
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23.06.2020 23:26
+27
У Донбасса и так особый статус временно оккупированная территория.
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23.06.2020 23:27
+14
В мене таке враження - що ці вилупки зараз поїздять, по-провокують людей на агресію - щоб найбільш активних та все ще небайдужих виявити та кримінальні провадження "підвісити"...
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23.06.2020 23:36
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А казали дно пробите, ну немає в зєбілів дна! Прорвані вони.
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23.06.2020 23:26 Ответить
Ну, зато ж скинули Порошенка.
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23.06.2020 23:33 Ответить
так они ж и скинули
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23.06.2020 23:35 Ответить
У Донбасса и так особый статус временно оккупированная территория.
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23.06.2020 23:27 Ответить
Собаки Авакяна наглые и жестокие. Но пугливые. Очень боятся огня и выстрелов.
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23.06.2020 23:28 Ответить
Бедняжечка, надеюсь его вылечат.
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23.06.2020 23:30 Ответить
Депутата ? Невозможно...
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23.06.2020 23:37 Ответить
Відперуть обісрані зелені трусєля і касавароттку--і всьо харяшьо.
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24.06.2020 04:10 Ответить
В мене таке враження - що ці вилупки зараз поїздять, по-провокують людей на агресію - щоб найбільш активних та все ще небайдужих виявити та кримінальні провадження "підвісити"...
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23.06.2020 23:36 Ответить
Патрульні забувають що присягали своєму народу і народ їх утримує.Не йди проти народу і не постраждаєш.
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23.06.2020 23:41 Ответить
В той день, коли домбас отримає асобєнний статус - України не стане.
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23.06.2020 23:48 Ответить
Думайте! (с)
Нечем! (с)
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23.06.2020 23:54 Ответить
Надо было Литвиненко морду набить - цуке провокатору . Сколько ребят погибло от сепаров и кацапов .
При чем тут патрульный?
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23.06.2020 23:57 Ответить
Что надо сделать, для предотвращения дальнейшей гибели ребят? Конкретно Вы, что можете предложить?
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24.06.2020 14:57 Ответить
Не пора ли лично от Литвиненко услышать правду о разговорах с убийцами Вербицкого
УБИЙСТВО МАЙДАНОВЦА ВЕРБИЦКОГО: "СЛУГА" ЛИТВИНЕНКО В ТЕ ДНИ ЧАСТО СВЯЗЫВАЛСЯ С ФИГУРАНТОМ ДЕЛА

Ссылка https://www.5.ua/ru/obshchestvo/ubyistvo-maidanovtsa-verbytskoho-sluha-lytvynenko-v-te-dny-chasto-sviazivalsia-s-fyhurantom-dela-203306.html
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24.06.2020 00:07 Ответить
Його FB - https://www.facebook.com/sluganarodu.lytvynenko.156/
Поки що доступний
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24.06.2020 00:11 Ответить
Не понятно, зермак провоцирует народ што ли?
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24.06.2020 00:58 Ответить
Ещё один продался за рубли
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24.06.2020 02:43 Ответить
І.Єта з такою хвамільїєю...
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24.06.2020 04:11 Ответить
Какому народу служат эти "слуги народа"? Прокатим их на местных выборах!
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24.06.2020 02:45 Ответить
зе дно
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24.06.2020 05:51 Ответить
потікло лайно по трубам,- бачили очі що обирали,- тепер їжте хоч повилазьте
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24.06.2020 06:35 Ответить
надеюсь мусор сдохнет
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24.06.2020 08:22 Ответить
мусора грязные падали ублюдочные
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24.06.2020 08:23 Ответить
Разом, вже разом партія "слуг Бені" і патрія "слуг Рабіновіча" і тітушки в них одні. Менше прийдеться витрачати грошей. Коли я проживав у Сімферополі, то на різні мітинги виходили під кабмін Криму то регіонали, то коміністи і їх там було багато. Я просто приходив і фотографував. Виявив, що одні і ті ж люди ходили з прапорами кольорів комуністів, а на інший день регіоналів. Одні і тіж люди. Через те вони і в різні дні проводили свої мітинги. А чого цим не обєднатися? Ціль то одна. Служать одному наріду, правда не українському.
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24.06.2020 09:14 Ответить
Сторонники депутата,это насколько я понимаю мусорское окружение?))
Так ничего,все только начинается,скоро плохие мусора по плохим гробам,а хорошие по хорошим.
Мусора приготовится.Делайте выбор ли люди и честь,либо зебыдло и дорога в край вечного покоя.
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24.06.2020 10:13 Ответить
 
 