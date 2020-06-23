Патрульный пострадал на Ривненщине в стычке во время визита "слуги народа" Литвиненко на организованном из-за заявлений нардепа об особом статусе Донбасса митинге. ВИДЕО

"Слуга народа" Сергей Литвиненко заявил о необходимости принятия закона об особом статусе Донбасса. Во время его визита на Ривненщину местные жители организовали митинг. Поле отъезда нардепа в стычках сторонников и противников пострадал патрульный.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, 5 июня на брифинге в Верховной Раде Литвиненко заявил, что необходимо принять закон об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а не постоянно продолжать временный статус.

23 июня нардеп посетил Березно Ривненской области. По данным Отдела коммуникации полиции области, параллельно проходил митинг. В нем участвовали ориентировочно 130 человек.

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"Около 16 часов во время его (Литвиненко. - Ред.) отъезда участники акции начали догонять депутата. В это время сторонники нардепа стали на его защиту. Между оппонентами началась стычка, во время которой неустановленное лицо бросило в толпу пиротехническое изделие, - сообщил заместитель начальника ГУНП в Ривненской области - начальник следственного управления Александр Панасюк. - Когда начальник управления патрульной полиции Ривненщины пытался отбить его ногой, чтобы не пострадали другие граждане, пиротехническое изделие взорвалось. В результате этого главный патрульный полицейский получил телесные повреждения. Сейчас он направлен в больницу Ривного".

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Чтобы успокоить участников конфликта, полицейские сделали несколько предупредительных выстрелов, никто не пострадал.

Как отметил Александр Панасюк, работники полиции задержали 15 наиболее агрессивных участников и изъяли пять транспортных средств. Их доставили в местное отделение полиции для установления личных данных и предоставления объяснений.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Также открыто уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений работнику правоохранительного органа по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины.

Помощница Литвиненко Лариса Ткач прокомментировала Суспільному этот инцидент.

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"Это была провокация местных радикалов. Во-первых, исказили слова Сергея Анатольевича, на самом деле его заявление 5 июня - это призыв к скорейшему миру на Донбассе, а ему приписали неизвестно что", - сказала она.

Помощница также рассказала, что в депутата бросали яйца, а затем в его машину, кроме яиц, бросали еще и камни.