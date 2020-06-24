Главарь "ДНР" Пушилин живет в захваченном наемниками РФ доме в Донецке, - СМИ. ВИДЕО

Главарь "ДНР" Денис Пушилин с семьей живет в особняке на улице Соловьяненко в Донецке. Этот дом принадлежит бизнесмену Сергею Хановичу, выехавшему с оккупированного Донбасса.

Владелец рассказал телеканалу ДОМ, что потерял много объектов бизнеса в Донецке, передает Цензор.НЕТ.

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"Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин", - говорит Ханович.

По его словам, сначала возле особняка на улице Соловьяненко, 10/12, в районе парка Щербакова в Донецке несколько дней стояла машина. Об этом Хановичу рассказали охранники его дома.

"Мы подходим - они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось - это машина их, так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин", - рассказал бизнесмен.

Некоторые вещи, принадлежащие семье Хановича, из дома вывезли.

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"Вещи, фотографии - то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго", - говорит Ханович.

Площадь дома - больше 1,5 тысяч кв. метров, в нем есть зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал, а также гаражи и заправочные станции.

"Теперь всем этим "пользуется Пушилин, владею я, юридически, по Закону Украины", - добавил бизнесмен.