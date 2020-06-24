Главарь "ДНР" Пушилин живет в захваченном наемниками РФ доме в Донецке, - СМИ. ВИДЕО
Главарь "ДНР" Денис Пушилин с семьей живет в особняке на улице Соловьяненко в Донецке. Этот дом принадлежит бизнесмену Сергею Хановичу, выехавшему с оккупированного Донбасса.
Владелец рассказал телеканалу ДОМ, что потерял много объектов бизнеса в Донецке, передает Цензор.НЕТ.
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"Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин", - говорит Ханович.
По его словам, сначала возле особняка на улице Соловьяненко, 10/12, в районе парка Щербакова в Донецке несколько дней стояла машина. Об этом Хановичу рассказали охранники его дома.
"Мы подходим - они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось - это машина их, так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин", - рассказал бизнесмен.
Некоторые вещи, принадлежащие семье Хановича, из дома вывезли.
"Вещи, фотографии - то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго", - говорит Ханович.
Площадь дома - больше 1,5 тысяч кв. метров, в нем есть зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал, а также гаражи и заправочные станции.
"Теперь всем этим "пользуется Пушилин, владею я, юридически, по Закону Украины", - добавил бизнесмен.
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А бюджет Украины трогать нельзя !!!!
Зможеш вирахувати таке число ? (звичайно, з допуском).
В 2011 году руководитель донецкого стоматологического центра «Донмедстиль» Сергей Петров был избит на своем рабочем месте отцом одной из своих пациенток, известным донецким бизнесменом Сергеем Хановичем. Примечательно, что за избиением наблюдал, практически, не вмешиваясь, представитель местной власти - депутат Буденновского райсовета Донецка от Партии регионов Роман Парубец. Это сын одного из фигурантов скандально известной книги «Донецкая мафия» Владимира Парубца.
По словам стоматолога Петрова, после избиения другой представитель местной власти - секретарь Донецкого горсовета, заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко (сейчас народный депутат. - Ред.), якобы, прилагал усилия для того, чтобы минимизировать последствия данного происшествия для своего давнего знакомого Хановича. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/146277-donetskij-biznesmen-izbival-vracha-pod-nabljudeniem-regionala.html
Про це повідомила адвокатка потерпілої Злата Симоненко у Великому ефірі Василя Зими на телеканалі Еспресо.Пані Симоненко зауважила, що до сьогоднішнього дня національна поліція не визначила, хто буде забезпечувати особисту охорону потерпілої.
"Вже 4 тижні вона (потерпіла, - ред.) перебуває без захисту незважаючи на те, що є постанова прокурора про забезпечення відповідною охороною", - зауважила Симоненко.
Адвокатка сказала, що потерпіла проживає у достатньо маленькому селі в будинку, який не охороняється. І невідомі особи перебувають як поряд із будинком, так і на його території.
Злата Симоненко наголосила, що "є постійний ризик того, що невідомі особи можуть прийти до неї додому і застосувати будь-яку силу".https://espreso.tv/news/2020/06/23/zgvaltuvannya_v_kagarlyku_nacpoliciya_4_tyzhni_ne_mozhe_vydilyty_okhoronu_postrazhdaliy_komentar_advokatky_symonenko
Интересно Серый тоже ГУДЕЛ как и ахметка?
И, кстати, почему МММщик живет не у Ахметки, --- там получше будет
Не хочуть донбасята в НАТО та ЄС, силою туди їх не затягнеш, толку від них ніякого. Потрібен всеукраїнський референдум про від'єднання цієї території бо буде біда.
Ему некогда было начать давить гниль колорадскую ?
Весь Донбасс весной 2014 года был ОЧЕНЬ ЗАНЯТ своими делами