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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Главарь "ДНР" Пушилин живет в захваченном наемниками РФ доме в Донецке, - СМИ. ВИДЕО

Главарь "ДНР" Денис Пушилин с семьей живет в особняке на улице Соловьяненко в Донецке. Этот дом принадлежит бизнесмену Сергею Хановичу, выехавшему с оккупированного Донбасса.

Владелец рассказал телеканалу ДОМ, что потерял много объектов бизнеса в Донецке, передает Цензор.НЕТ.

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"Потерял свой жилой дом, который я построил сам, в котором теперь живет Пушилин", - говорит Ханович.

По его словам, сначала возле особняка на улице Соловьяненко, 10/12, в районе парка Щербакова в Донецке несколько дней стояла машина. Об этом Хановичу рассказали охранники его дома.

"Мы подходим - они молчат. Мы пробили, что это за машина, оказалось - это машина их, так называемый какой-то первый отдел, страшный отдел, с которым никто не захотел связываться. Потом приехали вооруженные люди на нескольких машинах, с БТРом, сказали, что им нужно обыскать дом, так как у них подозрение, что в доме находится труп. Их впустили в дом, открыли, прошли вместе с ними, убедились, что никаких там трупов нет. Они говорят, что все равно этот дом теперь опечатан, мы будем производить следственные действия. А буквально на второй день туда въехал Пушилин", - рассказал бизнесмен.

Некоторые вещи, принадлежащие семье Хановича, из дома вывезли.

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"Вещи, фотографии - то, что им совсем не нужно. Но когда они с углов дома, с заборов посбивали мои инициалы, то я понял, что это уже надолго", - говорит Ханович.

Площадь дома - больше 1,5 тысяч кв. метров, в нем есть зимний сад, бассейн, джакузи, спортзал, а также гаражи и заправочные станции.

"Теперь всем этим "пользуется Пушилин, владею я, юридически, по Закону Украины", - добавил бизнесмен.

Автор: 

Донецьк (6322) Пушилин Денис (134)


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Топ комментарии
+50
МАРОДЕРЫ требуют особого статуса Донбассу - шобы мародерить Украину
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24.06.2020 00:24
+38
Вот те ДЕПУТАТЫ , которые проголосуют за особый статус лугандона , ПУСТЬ КОМПЕНСИРУЮТ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЛЮДЯМ И БИЗНЕСУ ИЗ СВОИХ КРОВНЫХ ДЕНЕГ
А бюджет Украины трогать нельзя !!!!
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24.06.2020 00:29
+34
Твари. Уверен, что пушилин скоро присоединится к корешам - мотороле и компании...
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24.06.2020 00:29
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МАРОДЕРЫ требуют особого статуса Донбассу - шобы мародерить Украину
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24.06.2020 00:24 Ответить
Не позволим это делать никому со стороны!
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24.06.2020 04:06 Ответить
********** в БАНю.
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24.06.2020 07:54 Ответить
Вот те ДЕПУТАТЫ , которые проголосуют за особый статус лугандона , ПУСТЬ КОМПЕНСИРУЮТ ВСЕ МАТЕРИАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ ЛЮДЯМ И БИЗНЕСУ ИЗ СВОИХ КРОВНЫХ ДЕНЕГ
А бюджет Украины трогать нельзя !!!!
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24.06.2020 00:29 Ответить
Твари. Уверен, что пушилин скоро присоединится к корешам - мотороле и компании...
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24.06.2020 00:29 Ответить
або до компанії у Верховній Раді...
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24.06.2020 00:44 Ответить
Друзья Сивохи и Ленки Зеленского
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24.06.2020 07:38 Ответить
С такими управленцами как Зеленский некому его присоединять к Моторола
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24.06.2020 07:36 Ответить
Что не кацап, то ворюга и мародер.
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24.06.2020 00:35 Ответить
Да это же своя, отечественная сволочь.
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24.06.2020 01:18 Ответить
Чувак, ти че, с луни свалился! Пушилин чисто москальская свинособака, с криминальним прошлим!
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24.06.2020 01:22 Ответить
"Взять все и поделить", как говорил Шариков...
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24.06.2020 00:40 Ответить
Главарь "ДНР" Пушилин живет в захваченном наемниками РФ доме в Донецке, - СМИ - Цензор.НЕТ 2358
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24.06.2020 00:40 Ответить
Такой большой босс не может в двушке жить.
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24.06.2020 00:41 Ответить
Йому зовсім не потрібно жити .
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24.06.2020 05:28 Ответить
Порахуй, скільки прийдеться долярів на кожного українця, якщо продати все майно Ахмєтова, плюс кеш, і ПОДІЛИТИ ці гроші, на 42 мільйони громадян України.
Зможеш вирахувати таке число ? (звичайно, з допуском).
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24.06.2020 00:50 Ответить
Шарікофф?
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24.06.2020 07:56 Ответить
Он попытался пояснить Шарикову, что если все взять и поделить, то всем шариковым только на "отметить победу над буржуями" хватит.
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24.06.2020 11:46 Ответить
Мошенник чеПушилин живёт как последний год
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24.06.2020 01:00 Ответить
Про какие переговоры можно говорить и с кем? Да это их бизнес, этих "представителей" Кремля, это их жизнь, грабить и грабить. Они знают что они временщики и поэтому никогда ни на каких условиях не захотят в Украину. Да и в Россию тоже. В России какая-никакая но все же право и суды есть. Поэтому переговоры с этими марионетками абсолютно бесполезны.
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24.06.2020 01:17 Ответить
Бандит ограбил вора. Печальная картинка.
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24.06.2020 03:57 Ответить
А пересічні жителі Донецьку живуть як вареники в маслі. В них же НАРОДНА республіка!
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24.06.2020 07:58 Ответить
Варвары ордынцы грёбаные шакалы оккупанты ограбили(!)всё нажитое непосильным трудом:липецкую фабрику-две,симферопольский припортовой импортный,донецкий домик на полторы тысячи метров с заправками.И так уже тысячу лет-ничему история не учит козломордых с поросячьими.
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24.06.2020 14:32 Ответить
Ясно, що чепушила бандюк ще той. Але було цікаво, хто ж такий Ханович? І ось за пару секунд знаходжу:

В 2011 году руководитель донецкого стоматологического центра «Донмедстиль» Сергей Петров был избит на своем рабочем месте отцом одной из своих пациенток, известным донецким бизнесменом Сергеем Хановичем. Примечательно, что за избиением наблюдал, практически, не вмешиваясь, представитель местной власти - депутат Буденновского райсовета Донецка от Партии регионов Роман Парубец. Это сын одного из фигурантов скандально известной книги «Донецкая мафия» Владимира Парубца.

По словам стоматолога Петрова, после избиения другой представитель местной власти - секретарь Донецкого горсовета, заместитель председателя Донецкой областной организации Партии регионов Николай Левченко (сейчас народный депутат. - Ред.), якобы, прилагал усилия для того, чтобы минимизировать последствия данного происшествия для своего давнего знакомого Хановича. Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/news/146277-donetskij-biznesmen-izbival-vracha-pod-nabljudeniem-regionala.html
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24.06.2020 06:27 Ответить
Вони там всі Парубці?
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24.06.2020 07:59 Ответить
Бандосы у бандоса дворец отжали.
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24.06.2020 10:54 Ответить
Зґвалтування в Кагарлику: Нацполіція 4 тижні не може виділити охорону постраждалій - коментар адвокатки Симоненко. Потерпілій дівчині, яку зґвалтували у відділку поліції в Кагарлику, національна поліція уже 4 тижні не може виділити охорону
Про це повідомила адвокатка потерпілої Злата Симоненко у Великому ефірі Василя Зими на телеканалі Еспресо.Пані Симоненко зауважила, що до сьогоднішнього дня національна поліція не визначила, хто буде забезпечувати особисту охорону потерпілої.

"Вже 4 тижні вона (потерпіла, - ред.) перебуває без захисту незважаючи на те, що є постанова прокурора про забезпечення відповідною охороною", - зауважила Симоненко.

Адвокатка сказала, що потерпіла проживає у достатньо маленькому селі в будинку, який не охороняється. І невідомі особи перебувають як поряд із будинком, так і на його території.

Злата Симоненко наголосила, що "є постійний ризик того, що невідомі особи можуть прийти до неї додому і застосувати будь-яку силу".https://espreso.tv/news/2020/06/23/zgvaltuvannya_v_kagarlyku_nacpoliciya_4_tyzhni_ne_mozhe_vydilyty_okhoronu_postrazhdaliy_komentar_advokatky_symonenko
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24.06.2020 07:27 Ответить
От нехай тепер цей бізнесмен і чеше свою реПку. А до речі чим він займався і що робив в 2014 році?? А може ще шось і фінансував?? Тож все по СПРАВАХ їх..
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24.06.2020 08:41 Ответить
\\ Этот дом принадлежит бизнесмену Сергею Хановичу\\
Интересно Серый тоже ГУДЕЛ как и ахметка?
И, кстати, почему МММщик живет не у Ахметки, --- там получше будет
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24.06.2020 10:00 Ответить
Вор у вора шапку украл. Сам-то Сергей Ханович - каким таким "честным" трудом на особняки в Донецке заработал? Всякими мутными схемами при рыгах весело было заниматься? А теперь: Спасите, помогите!"? Иди теперь и спрашивай со своих рыгов, которые сделали из Донбаса - ДАУНбас.
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24.06.2020 10:03 Ответить
Есть что конкретное предъявить или как обычно - пролетарская зависть заела ?
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24.06.2020 10:43 Ответить
"Предъявляют" органы. А я задаюсь вопросом. С чем, конкретно ты не согласен в моем комменте? Или "как обычно" - абы что-то ляпнуть?
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24.06.2020 11:15 Ответить
Прочитай комментарий парой комментариев вьіше твоего (Olex2014), там краткая характеристика єтого хановича.
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24.06.2020 12:21 Ответить
О так мы знаем где живёт чипушило. Один дрон. Пару снарядов. Благо лететь не далеко...
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24.06.2020 10:45 Ответить
Донбас - це гангрена на тілі України її потрібно видалити, бо вона потягне нас у безодню.
Не хочуть донбасята в НАТО та ЄС, силою туди їх не затягнеш, толку від них ніякого. Потрібен всеукраїнський референдум про від'єднання цієї території бо буде біда.
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24.06.2020 11:32 Ответить
Надо радоваться, что у тебя отжали этот... э-э-э... памятник архитектуры в стиле донбасского быкоко.
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24.06.2020 11:51 Ответить
в каком "захваченном"?...это ж "демократическое присоединение", как говорит его кремлёвский шеф путло
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24.06.2020 12:10 Ответить
Чувак может и жил бы в обычной квартире в многоэтажке, но он боится пользоваться лифтом
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24.06.2020 12:18 Ответить
И харчеваться где попало боиться, а значит нужна большая столовая
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24.06.2020 12:22 Ответить
ах да, это ж договорняк (будапештский) Порошенко привёл, а Зеленскому - выводить ...а оно не выводится, может это снова договорняк с ****** ??? или таки ***** - недоговорняк???
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24.06.2020 13:15 Ответить
может в гудок рыжего попросить подудеть?
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24.06.2020 14:29 Ответить
в марте 2014 бизнесмен Ханович был занят бизнесом ?
Ему некогда было начать давить гниль колорадскую ?
Весь Донбасс весной 2014 года был ОЧЕНЬ ЗАНЯТ своими делами
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24.06.2020 15:37 Ответить
Ну что Вы! Ведь видно невооруженным взглядом - бизнесмен Ханович всей душой и телом за Украину.
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24.06.2020 19:30 Ответить
после того как у него отжали то - что отжал он раньше...
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24.06.2020 23:15 Ответить
"А мы будем гудеть"-барон земли донбасской Р.Ахметов. Пушок-обыкновенное ммм-шное чурило, за ним "выликая расея" во главе с "выликим путёнышем"-любителем грабить,воровать и убивать.без энтава "важдя расейскава" пушок сидел бы в своей "хрущебе и не брыкался".
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24.06.2020 16:24 Ответить
разкулачили
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24.06.2020 18:00 Ответить
Только мне кажется -что пушилин, что виртуальный собственник представляют одно и тоже?
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24.06.2020 19:24 Ответить
Кращої мішені для випробування "Нептуна" годі було б шукати...
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24.06.2020 19:41 Ответить
 
 