Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен. ВИДЕО

В Черновицкой области в результате паводка повреждены укрепительные сооружения газопроводов, Черновцы и несколько сел отключены от подачи газа, давление поддерживают из резервного направления

Об этом на своей странице в Facebook во вторник вечером написал руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров, передает Цензор.НЕТ.

"Непогода разрушает инфраструктуру. Черновицкая область в эпицентре бедствия. Около 22 часов ожидается пик паводка. Газоснабжения Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход обеспечивающий газом г. Черновцы отключен! Черновцыгаз поддерживают давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1 тыс. абонентов)", – написал Никоноров.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.