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Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен. ВИДЕО

В Черновицкой области в результате паводка повреждены укрепительные сооружения газопроводов, Черновцы и несколько сел отключены от подачи газа, давление поддерживают из резервного направления

Об этом на своей странице в Facebook во вторник вечером написал руководитель "Региональной газовой компании" Олег Никоноров, передает Цензор.НЕТ.

"Непогода разрушает инфраструктуру. Черновицкая область в эпицентре бедствия. Около 22 часов ожидается пик паводка. Газоснабжения Черновцов под угрозой. На дюкерных переходах дежурят аварийные бригады. Сейчас переход обеспечивающий газом г. Черновцы отключен! Черновцыгаз поддерживают давление из резервного направления. Белое, Ревностное, Стрелецкий угол уже отключены от газоснабжения (около 1 тыс. абонентов)", – написал Никоноров.

Как сообщалось ранее, в Черновицкой области 24 июня ожидается подъем воды в реке Прут, в результате чего будут затоплены значительные площади сельхозугодий в нескольких районах, автодорога и два рынка в Черновцах.

Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен 01

Газ (10226) газопровод (831) паводок (294) потоп (336) Черновцы (676)


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Топ комментарии
+10
Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен - Цензор.НЕТ 4200
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24.06.2020 07:37
+2
Недарма на Буковині росли букові ліси. Нагадайте тих, хто керував та збагатив на вирубуванні лісів?
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24.06.2020 08:07
+2
З коренями вода несе дерева, коли їх мало і нема букового лісу, який забирає найбільшу кількість води. Бачу, що ви не були у тому регіоні, а може взагалі не з України.
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24.06.2020 08:21
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Паводок на Буковине: без газа остались несколько сел, переход, обеспечивающий газом г. Черновцы, отключен - Цензор.НЕТ 4200
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24.06.2020 07:37 Ответить
Тільки він не "янек", а янук!
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24.06.2020 08:08 Ответить
навіщо їм газ, в них же безмежні карпатські ліси, які йдуть за дрова?
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24.06.2020 07:51 Ответить
Недарма на Буковині росли букові ліси. Нагадайте тих, хто керував та збагатив на вирубуванні лісів?
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24.06.2020 08:07 Ответить
Невже .. Свинарчук !? ...От паскуда .
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24.06.2020 08:17 Ответить
Не він. Пошукай, а потім пиши.
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24.06.2020 08:19 Ответить
Все залежить від місцевої влади .. .!..Як вони ..*кришують * те і мають !
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24.06.2020 08:23 Ответить
Суркіс місцева влада? Ти спочатку розберися, а потім пиши.
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24.06.2020 08:30 Ответить
вода несет деревья с корнями, так что "кто рубает лес" не проходит.Нужно помогать людям.
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24.06.2020 08:17 Ответить
З коренями вода несе дерева, коли їх мало і нема букового лісу, який забирає найбільшу кількість води. Бачу, що ви не були у тому регіоні, а може взагалі не з України.
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24.06.2020 08:21 Ответить
в новостях каждый день показывают что вода несет. Мне достаточно лесов полесья, а если вы так переживаете за буки которые вырубают, то что же молчите? Или всем все нравится? Или вы не из Черновицкой области?
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24.06.2020 09:33 Ответить
Лісоруби, їх владні бонзи і місцеві бариги тепер п'ють холодну воду з Черемошу і радісно співають - Malaika, nakupenda Malaika....
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24.06.2020 08:28 Ответить
А в моєму селі харківщини вже майже місяць не було нормальних опадів
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24.06.2020 08:46 Ответить
 
 