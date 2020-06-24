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Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки опубликована на странице подразделения в youtube.

"В одно солнечное утро враг начал бить по нашим позициям и мирному населению. Было принято решение уничтожить врага и его огневые средства... и полетела ответочка... Как видите, никто из оккупантов не сбежал", - говорится в комментарии к видео.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Бойцы 93-й ОМБр "Холодний Яр" уничтожили позицию 120-х минометов и грузовик российских оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

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оккупация (10152) россия (95585) уничтожение (6949) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+47
Какая прелесть!
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24.06.2020 11:53
+40
Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9978
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24.06.2020 12:01
+26
Помещение, дай Б-г, непустое было.
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24.06.2020 11:57
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Какая прелесть!
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24.06.2020 11:53 Ответить
Від такої роботи бійців хочеться писати картини і складати вірші.
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24.06.2020 14:08 Ответить
Помещение, дай Б-г, непустое было.
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24.06.2020 11:57 Ответить
в начале видео видно как минимум двоих тараканов. Кто бы по пустой будке палил?
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24.06.2020 12:24 Ответить
Там, що - пердак сепара взлетів на 1:18?
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24.06.2020 11:58 Ответить
і на 2-29 кокошнік по параболі в пекло відлетів.
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24.06.2020 23:00 Ответить
На концерт кобздона))
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25.06.2020 09:25 Ответить
ответочка - зачет!!!!
(зеле не говорите...пусть спокойно и далее засранцев (дальнобойщиков) журит...)
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24.06.2020 11:58 Ответить
Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов на Донбассе - Цензор.НЕТ 9978
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24.06.2020 12:01 Ответить
А окопы и траншеи у опущенцев и федерастов добротно выкопаны по всем правилам Надеюсь у наших не хуже
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24.06.2020 12:08 Ответить
Гарно працюють наші 60-мм міномети.
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24.06.2020 12:25 Ответить
Тільки шматки кацапські полетіли! Дивився б і дивився...
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24.06.2020 12:29 Ответить
уверен лаптям понравилось .
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24.06.2020 12:54 Ответить
150мм минами?
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24.06.2020 13:25 Ответить
сказано 73,значит-73.
а валят точнехонько как из 7,62!))
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24.06.2020 13:29 Ответить
сразу видно что ты шаришь
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24.06.2020 13:43 Ответить
СепарнЯ називає 54-ку - "шалені хлопці" Напевне, вони щось знають...
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24.06.2020 13:30 Ответить
Де там сектанти "стрілятьнєразрєшают"
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24.06.2020 13:32 Ответить
Точно. Без Порошенко ничего хорошего в Украине не происходит прям.
Пришла зима, настало лето, спасибо .... за это.
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24.06.2020 14:59 Ответить
патамушта стрелять было не чем..-всё было разворовано Мародёром
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24.06.2020 16:55 Ответить
Практически ювелирная, точечная работа!
Прицельно и эффективно.
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24.06.2020 13:45 Ответить
Хлопцям здоров'я.
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24.06.2020 13:49 Ответить
І наснаги , і натхнення , і Благословення Всевишнього .
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24.06.2020 13:53 Ответить
Анігільованим росіянам теж - гарного здоров"я і великого щастя в особистому житті.
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24.06.2020 14:07 Ответить
краса
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24.06.2020 14:06 Ответить
Вот смотрю на эти кадры и думаю - жили же там люди и возможно не плохо ,но захотелось им руcского мира. Неужели так трудно было загуглить и поинтересоваться как московиты защищают рускоязычных, ведь куча примеров : Грузия, Молдова, Чечня и тд.
Всё что им нужно это повод поубивать и разграбить
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24.06.2020 14:20 Ответить
а путен забрал Крым сказал что фашизм не пройдёт, а этим сказал, что им жить мешают бандеровцы и протянул автомат...и взрослые люди, прожившие 25 лет в Украине - поверили, потому что за них всегда думали бандиты и аферисты, такие как ахмет и янык, и они - всегда молчали
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24.06.2020 14:27 Ответить
А в них нету небуло при УКРАЇНІ тепер є і нет і проблеми на довгі роки
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24.06.2020 19:21 Ответить
Все у них було, окрiм мiзкiв.
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24.06.2020 19:48 Ответить
молодцы!на перегной кацапо-фашистов!
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24.06.2020 14:28 Ответить
Смерть кацапским фашистам!
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24.06.2020 14:50 Ответить
Не фашистаи а р@шистам. Р@шисти більше шкоди принесли на землю.
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24.06.2020 22:45 Ответить
Мы на своей земле. А, поэтому, и калибр выбирать нам!
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24.06.2020 14:52 Ответить
в своём доме и стены помогают!
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24.06.2020 16:15 Ответить
В Москве в это время проходит парад якобы победы над фашизмом. Путин и гости (Лукашенко и др.) приветствуют марширующих кацапских вояк, а в это время кацапских вояк-фашистов бьют на территории Украины. Скоро полетят похоронки кацапским матерям.
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24.06.2020 15:26 Ответить
ничего никому не полетит.***** засекретило военніе потери.Скажут сдох от насморка и все.
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24.06.2020 23:05 Ответить
Разница между украинцами и москалями, когда погибают невинные люди, для украинца это трагедия, а для москаля радость, я радуюсь, когда мы на своей территории уничтожаем каких то двуногих, которые пришли к нам без приглашения с оружием.
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24.06.2020 16:07 Ответить
2:28 низенько пішов. Мабуть до дощу
Всім підсмаженим і літаючим мокшам приємної зустрічі з кабздоном
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24.06.2020 16:33 Ответить
Повертайтеся живими,
ми чекаємо на вас.
Ви, герої України,
що обрали у той шлях.
Розумію, це не легко,
відбивати ворогів
Але, ви немов та скеля,
що не скорена людьми.
Добровольці, волонтери,
рідна земле вся на вас,
Вам бажаю перемоги
і упевненості в час.
А кремлівська та некчема,
що прийшла до нас з мечем,
Так загине у Донбасі,
назнайде свою там смерть
Якби, там не говорили,
пропаганду не несли,
Ви,герої України
у тяжкі її часи.
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24.06.2020 16:56 Ответить
всё хорошо, но в конце грамотей дописывал "...на данНому відео...", нормально же нужно и в мелочах.
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24.06.2020 16:58 Ответить
Красавы)))
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24.06.2020 18:18 Ответить
Классный дискавери!
А чего нет приписки : "во время съемки не одно разумное существо не пострадало"?
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24.06.2020 18:29 Ответить
Сепар высоко взлетел. Дождя не будет.
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24.06.2020 18:52 Ответить
Молодці.
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24.06.2020 22:47 Ответить
Побольше таких видео, парни Вы укрепляете нашу надежду на Победу. Не стесняйтесь, уже и так всем понятно, что война продолжается. Мочить и жестоко
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24.06.2020 22:51 Ответить
Одним словом , всё в гавно. Браво !
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24.06.2020 22:58 Ответить
Він вже давно не президент,але ще какашками добре кидає-не те що зебільня зелена "перестати стрілляти,бо пупін нападет".
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25.06.2020 04:26 Ответить
Бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 9176
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25.06.2020 02:49 Ответить
Russian`s baby blood!
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25.06.2020 09:26 Ответить
Russian-speaking newborn baby`s blood
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25.06.2020 10:04 Ответить
Бійці 54-ї ОМБр вогнем знищили мінометну позицію і житлове приміщення окупантів на Донбасі - Цензор.НЕТ 3479
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25.06.2020 10:50 Ответить
 
 