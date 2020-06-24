Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника

Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки опубликована на странице подразделения в youtube.

"В одно солнечное утро враг начал бить по нашим позициям и мирному населению. Было принято решение уничтожить врага и его огневые средства... и полетела ответочка... Как видите, никто из оккупантов не сбежал", - говорится в комментарии к видео.

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