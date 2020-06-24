Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов на Донбассе. ВИДЕО беспилотника
Бойцы 54-й ОМБр ответным огнем уничтожили минометную позицию и жилое помещение оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, запись успешной атаки опубликована на странице подразделения в youtube.
"В одно солнечное утро враг начал бить по нашим позициям и мирному населению. Было принято решение уничтожить врага и его огневые средства... и полетела ответочка... Как видите, никто из оккупантов не сбежал", - говорится в комментарии к видео.
Топ комментарии
+47 Andy Jumeirach
показать весь комментарий24.06.2020 11:53
+40 Lvbnhj
показать весь комментарий24.06.2020 12:01
+26 IgorYakovlevich
показать весь комментарий24.06.2020 11:57
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
(зеле не говорите...пусть спокойно и далее засранцев (дальнобойщиков) журит...)
а валят точнехонько как из 7,62!))
Пришла зима, настало лето, спасибо .... за это.
Прицельно и эффективно.
Всё что им нужно это повод поубивать и разграбить
Всім підсмаженим і літаючим мокшам приємної зустрічі з кабздоном
ми чекаємо на вас.
Ви, герої України,
що обрали у той шлях.
Розумію, це не легко,
відбивати ворогів
Але, ви немов та скеля,
що не скорена людьми.
Добровольці, волонтери,
рідна земле вся на вас,
Вам бажаю перемоги
і упевненості в час.
А кремлівська та некчема,
що прийшла до нас з мечем,
Так загине у Донбасі,
назнайде свою там смерть
Якби, там не говорили,
пропаганду не несли,
Ви,герої України
у тяжкі її часи.
А чего нет приписки : "во время съемки не одно разумное существо не пострадало"?