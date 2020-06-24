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Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО

В Кривом Роге полицейские задержали группу лиц за вымогательство 160 тыс. долларов США. В состав группировки входили действующий работник полиции и депутат райсовета. Сейчас организатора и двух участников задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи полиции области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые зарабатывали на "выбивании" несуществующих долгов с жителей региона.

В ходе следствия были установлены все участники группировки и ее организатор - все они являются жителями Кривого Рога. Среди них - действующий работник правоохранительного органа и депутат райсовета. Последние требовали с гражданина 160 тыс. долларов США, которые тот якобы кому-то должен. Во время встреч с потерпевшим злоумышленники неоднократно угрожали расправой и уничтожением его имущества.

Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция 01

Во вторник, 23 июня, работники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности, следствия и прокуратуры с участием полка особого назначения задержали организатора и двух участников преступной группы непосредственно во время передачи части средств - 40 тыс. долларов США. Сейчас они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция 02

Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

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Мероприятия по задержанию проводились при поддержке руководства патрульной полиции Кривого Рога.

Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция 03

Напомним, что 17 июня в Кривом Роге задержали четыре человека за вымогательство 50 тыс. долларов США от местного жителя.

Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция 04
Фото: сайт Нацполиции

вымогательство (428) Кривой Рог (1403) Нацполиция (16477) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+7
Це якесь непорозуміння. Зараз Юзік "Рєшала" Корявченков підключиться, все розрулить.
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24.06.2020 12:07
+5
Нічого дивного,без аваківських злочинців ні одна банда не працює))
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24.06.2020 12:11
+5
Юзик ликвидировал конкурентов.
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24.06.2020 12:16
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Не может быть! Это самый спокойный регион.
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24.06.2020 12:05 Ответить
Це якесь непорозуміння. Зараз Юзік "Рєшала" Корявченков підключиться, все розрулить.
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24.06.2020 12:07 Ответить
Юзик ликвидировал конкурентов.
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24.06.2020 12:16 Ответить
Нічого дивного,без аваківських злочинців ні одна банда не працює))
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24.06.2020 12:11 Ответить
https://ibigdan.livejournal.com/25220404.html Шо вы тут, сильно богатые стали?

В Украине владельцы дорогих автомобилей ежегодно должны платить налог в размере 25 тыс. грн. Сейчас такая норма касается только элитных авто, однако 45 нардепа от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №3704, который существенно расширит количество плательщиков транспортного налога. Об этом говорится в материале https://www.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsam-pridetsya-zaplatit-nalogi-na-mashinyi-slugi-naroda-pokazali-novyie-pravila.htm OBOZREVATEL .
Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция - Цензор.НЕТ 5743
Сейчас налог касается тех, чьи автомобили не старше 5 лет и их оценочная стоимость составляет от 375 минималок (от 1,7 млн грн в 2020 году). Согласно законопроекту №3704, появятся новые критерии для уплаты налога:

- возраст машины до 8 лет;
- стоимость до 200 минималок (в 2020 году это 944 тыс. грн).

Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней - плюс 10% к штрафу, после 90 дней - 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
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24.06.2020 12:12 Ответить
Умеют же зелохи себе депутатов выбирать... А потом кричат что страна хреновая.
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24.06.2020 12:14 Ответить
Та ты шо! А может это старые кадры перед смертью надышатся выборами нахапатся не могут?
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24.06.2020 13:48 Ответить
Ну а шо вы хотите? Юзик сам, лично приезжал в этот Рог и установил, сколько город должен ему платить. Вот они и старались.
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24.06.2020 12:27 Ответить
аваковские псы просто работают
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24.06.2020 12:35 Ответить
соевое наследие Мародёра!
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24.06.2020 12:42 Ответить
А почему негражданин Украины лезет во внутриукраинские дела с темником про мою? При чем тут агрокультура соя и какие мародёры имеют отношение к данной публикации?
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24.06.2020 12:47 Ответить
Что характерно ,нынче все опг возглавляют представители власти и правоохранительных органов. Это радует. Так победим!
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24.06.2020 12:55 Ответить
Депутат поссорился с прокурором, походу. Скоро узнаем какие отношения с судьей.
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24.06.2020 12:59 Ответить
Смотрящего від Сабакава негайно треба відпустити він туди був прикомандерований. Ну, не винен від що, йому дісталася така банда невдах.
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24.06.2020 13:19 Ответить
А шо там з бандою моніки?
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24.06.2020 14:22 Ответить
сабаков с моникой поссорились
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24.06.2020 14:47 Ответить
Що, Юзіка затримали? А чогось його не видно, чи в камеру не вліз, чи схуд від страху. А ще назва - "стратегічні розслідування", це що? А навіщо фото холодної і мисливської зброї і набоїв? Для кого це? Зберігання цього виду зброї не несе кримілальну відповідальність.
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24.06.2020 14:34 Ответить
Как рассказала директор кормпании «Гиперион» Марина Арташ, рейдерский захват ее предприятия случился 30 марта.
«В рейдерстве принимал участие один из фигурантов так называемого «дела Краяна» Анатолий Коломиец, а также Сергей Ходияк со своей бандой. Там было порядка 35 человек. После этого началась на нашу семью медийная атака -заказные статьи, поливание нас грязью, ложью», - делится пережитым Марина Арташ.
В свою очередь адвокат Младен Бардук рассказал, что столкнулся с рейдерскими атаками группы Братиновых (депутат Одесского областного совета Игнат Братинов вместе с сыном Василием Братиновым, который является депутатом райсовета), а также того же Коломийца.
«Они вот уже третий год подряд проявляют активность в селе Новоселовка Килийского района. Их интересует предприятие, которое сохранило животноводство и дает более 150 рабочих мест», - отметил Бардук.
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24.06.2020 15:04 Ответить
ловить и паковать научились не плохо , но если данные отморозки в авторитете , то максимум через 3 дня их выпустят
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24.06.2020 16:23 Ответить
 
 