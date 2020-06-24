Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО
В Кривом Роге полицейские задержали группу лиц за вымогательство 160 тыс. долларов США. В состав группировки входили действующий работник полиции и депутат райсовета. Сейчас организатора и двух участников задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.
Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи полиции области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые зарабатывали на "выбивании" несуществующих долгов с жителей региона.
В ходе следствия были установлены все участники группировки и ее организатор - все они являются жителями Кривого Рога. Среди них - действующий работник правоохранительного органа и депутат райсовета. Последние требовали с гражданина 160 тыс. долларов США, которые тот якобы кому-то должен. Во время встреч с потерпевшим злоумышленники неоднократно угрожали расправой и уничтожением его имущества.
Во вторник, 23 июня, работники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности, следствия и прокуратуры с участием полка особого назначения задержали организатора и двух участников преступной группы непосредственно во время передачи части средств - 40 тыс. долларов США. Сейчас они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.
Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.
За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет.
Мероприятия по задержанию проводились при поддержке руководства патрульной полиции Кривого Рога.
Напомним, что 17 июня в Кривом Роге задержали четыре человека за вымогательство 50 тыс. долларов США от местного жителя.
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В Украине владельцы дорогих автомобилей ежегодно должны платить налог в размере 25 тыс. грн. Сейчас такая норма касается только элитных авто, однако 45 нардепа от "Слуги народа" зарегистрировали законопроект №3704, который существенно расширит количество плательщиков транспортного налога. Об этом говорится в материале https://www.obozrevatel.com/economics/fea/ukraintsam-pridetsya-zaplatit-nalogi-na-mashinyi-slugi-naroda-pokazali-novyie-pravila.htm OBOZREVATEL .
Сейчас налог касается тех, чьи автомобили не старше 5 лет и их оценочная стоимость составляет от 375 минималок (от 1,7 млн грн в 2020 году). Согласно законопроекту №3704, появятся новые критерии для уплаты налога:
- возраст машины до 8 лет;
- стоимость до 200 минималок (в 2020 году это 944 тыс. грн).
Если же не заплатить в течение 60 дней, сумма налога будет расти. Если заплатить в первые 90 дней - плюс 10% к штрафу, после 90 дней - 20%. Кроме того, автомобиль или другое имущество могут арестовать (так называемый налоговый залог).
смертью надышатсявыборами нахапатся не могут?
«В рейдерстве принимал участие один из фигурантов так называемого «дела Краяна» Анатолий Коломиец, а также Сергей Ходияк со своей бандой. Там было порядка 35 человек. После этого началась на нашу семью медийная атака -заказные статьи, поливание нас грязью, ложью», - делится пережитым Марина Арташ.
В свою очередь адвокат Младен Бардук рассказал, что столкнулся с рейдерскими атаками группы Братиновых (депутат Одесского областного совета Игнат Братинов вместе с сыном Василием Братиновым, который является депутатом райсовета), а также того же Коломийца.
«Они вот уже третий год подряд проявляют активность в селе Новоселовка Килийского района. Их интересует предприятие, которое сохранило животноводство и дает более 150 рабочих мест», - отметил Бардук.