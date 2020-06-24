Банда рэкетиров, в состав которой входили полицейский и депутат райсовета, задержана в Кривом Роге за вымогательство $160 тыс., - Нацполиция. ВИДЕО

В Кривом Роге полицейские задержали группу лиц за вымогательство 160 тыс. долларов США. В состав группировки входили действующий работник полиции и депутат райсовета. Сейчас организатора и двух участников задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Оперативники управления стратегических расследований в Днепропетровской области, следователи полиции области под процессуальным руководством прокуратуры Днепропетровской области задокументировали преступную деятельность группы лиц, которые зарабатывали на "выбивании" несуществующих долгов с жителей региона.

В ходе следствия были установлены все участники группировки и ее организатор - все они являются жителями Кривого Рога. Среди них - действующий работник правоохранительного органа и депутат райсовета. Последние требовали с гражданина 160 тыс. долларов США, которые тот якобы кому-то должен. Во время встреч с потерпевшим злоумышленники неоднократно угрожали расправой и уничтожением его имущества.

Во вторник, 23 июня, работники управлений стратегических расследований и внутренней безопасности, следствия и прокуратуры с участием полка особого назначения задержали организатора и двух участников преступной группы непосредственно во время передачи части средств - 40 тыс. долларов США. Сейчас они задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины.

Решается вопрос о сообщении им о подозрениях по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

За данное преступление предусмотрена ответственность в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Четверых жителей Кривого Рога поймали на распространении детской порнографии, - полиция. ФОТО

Мероприятия по задержанию проводились при поддержке руководства патрульной полиции Кривого Рога.

Напомним, что 17 июня в Кривом Роге задержали четыре человека за вымогательство 50 тыс. долларов США от местного жителя.



Фото: сайт Нацполиции