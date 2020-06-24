На танке Т-34 возле тракторного завода в российском Волгограде неизвестные сделали надпись "На Путина!". ВИДЕО

В ночь на 24 июня неустановленные лица сделали надпись "На Путина!" на танке-памятнике Т-34 возле тракторного завода в Волгограде.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата работы противников главы РФ опубликована в соцсетях.

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