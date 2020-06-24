На танке Т-34 возле тракторного завода в российском Волгограде неизвестные сделали надпись "На Путина!". ВИДЕО
В ночь на 24 июня неустановленные лица сделали надпись "На Путина!" на танке-памятнике Т-34 возле тракторного завода в Волгограде.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись результата работы противников главы РФ опубликована в соцсетях.
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+55 Oljik
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Вона ж говорила це українською...
Хіба тут хтось не розуміє нормальної мови і обов'язково тулити кацапо-ординський койне?
(и черт его знает, где они шаману в бубен ударят))))
Гены пальцем не раздавишь...
В Москве на параде победы т-34 потерял управление и попер на трибуны.
Еле остановили в двух метрах от толпы.
Пришлось глушить мотор.
образца конца 1941 года.
Другого на кацапии быть не может..