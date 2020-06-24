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Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую. ВИДЕО

Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не парламентскую коллегу Ирину Аллахвердиеву, а николаевского политика Татьяну Домбровскую, которая якобы претендует на выдвижение в мэры города от президентской партии.

Об этом Корниенко рассказал Facebook, принеся извинения обеим женщинам, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Аллахвердиевой в скандальном ролике были посвящены только несколько слов о ее красоте, а дальше пошло обсуждение Домбровской.

"Хочу заверить всех абсолютно, что это были мои мысли не об Ирине Аллахвердиевой. Я готов свидетельствовать об этом под присягой, проходить любые процедуры тестирования, полиграфы, что угодно. В этом моя совесть чиста. Я обсуждал другого человека. И та ситуация вокруг Ирины, которая дальше сложилась в медиа - абсолютно неуместная. Кого же я обсуждал? Я обсуждал местного политика и возможного кандидата от партии "Слуга народа" - госпожу Татьяну Домбровскую", - пояснил Корниенко.

Он добавил, что форму для выражения своего восхищения он "выбрал не очень уместную, местами неоднозначной, а местами просто обидной, которая может восприниматься как сексизм и другие формы дискриминации".

Корниенко добавил, что поймет Домбровскую, если она откажется от дальнейшего сотрудничества со "Слугой народа".

При этом он фактически отказался от своих предыдущих слов о склейке.

"Мы с Давидом (Арахамией. - Ред.) четко помним, что между обсуждением госпожи Ирины и более розлогим обсуждением госпожи Татьяны была более длинная пауза и немного больше слов. На том видео, которое распространено, нету этого момента. Возможно, оно потерялось при стриме", - сказал Корниенко.

Он сказал, что ему жаль из-за сложившейся ситуации, и извинился перед украинцами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Считайте это таким началом в юмористическом стиле, что в политике будет много женщин, - глава фракции "Слуга народа" Арахамия о записях про "рабочую бабу"

Напомним, перед пресс-конференцией в Николаеве Корниенко и Арахамия назвали своего кандидата "рабочей бабой" и "корабельной сосной".

Автор: 

Арахамия Давид (989) Корниенко Александр (658) Аллахвердиева Кормышкина (30)


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Топ комментарии
+75
Корниенко заявил, что назвал "рабочей бабой" не коллегу по Раде Аллахвердиеву, а николаевского политика Домбровскую - Цензор.НЕТ 6152
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24.06.2020 17:58
+64
Свиньи ЗЕбанутые
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24.06.2020 17:54
+52
Такой депутатской быдлятины даже у рыгоаналов не было
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24.06.2020 17:57
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Як? По приколу...

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 390
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25.06.2020 12:56 Ответить
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 88
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24.06.2020 18:41 Ответить
Та ладно вам.. девочкам приятно..
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24.06.2020 18:42 Ответить
Приятно?"корабельная сосна"-проститутка на круизном лайнере.
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24.06.2020 23:11 Ответить
Так он назвал все своим именем????
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25.06.2020 09:41 Ответить
Гвалтівники, шмаро-замовники, соснограї. Навіть Яник на їх фоні не такий уже й довбанутий.
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24.06.2020 18:48 Ответить
Бреше кнур, Домбровська не "поддута", тобто вона без силікона. А от Бєлєбєрдієва точно робила собі шось з пикою.
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24.06.2020 18:49 Ответить
В загниваючій європі сії пєрсонажі лєтєлі би з усіх постів со скоростью нємногом болєє чим свєтовой. Но нєт - сіє не про зьозьоленд.
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24.06.2020 18:49 Ответить
Да мы зеленые такие - тупые!
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24.06.2020 18:50 Ответить
"сосна", "сосна", я "нелох", як чуєш мене, "сосна"? дужедякую
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24.06.2020 18:55 Ответить
Поперше - 3,14здун...
По друге - жінку свою, у такий спосіб обговорюй, зє бовдур...
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24.06.2020 19:03 Ответить
Матір!
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24.06.2020 19:16 Ответить
От два розбійники , вже Вовка Гордону шепнув , що через них обох усю отару овець з ВР виженуть , а той чорт лисий вже на 24-ому каналі проговорився
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24.06.2020 19:03 Ответить
А це щось міняє??
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24.06.2020 19:10 Ответить
ржу с каментов... вы сделали мой вечер
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24.06.2020 19:11 Ответить
До завтрего утра бы потерпеть---там и третья пойдёт:*...Бярёза белая подруга....*!
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24.06.2020 19:15 Ответить
От чому так - бидло в "Слузі народу", а стидно мені?
Боже, ну як можно було таких гопників не просто вибирати, а ще й першими мордами країни ставити?
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24.06.2020 19:15 Ответить
Ну все расходимся. То они в своих партийных проститутках запутались. Корабельная сосна и рабочая баба это Домбровская. А Аллахвердиева на суше работает, сосна обыкновенная.
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24.06.2020 19:16 Ответить
Корабельная сосна № 2

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 6075
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24.06.2020 19:19 Ответить
Та хто там їх рахує.
https://racurs.ua/ua/n140150-pislya-seks-skandalu-kariera-klitinoyi-znovu-pishla-vgoru.html Екс-замміністра інфраструктури Олександра Клітіна, яку було звільнено після оприлюднення скандальних записів, на яких один із депутатів із «Слуги народу» стверджував, що вона отримала місце «через ліжко», зайняла нову посаду. Тепер Клітіна стала радником голови Державного космічного агентства України.

Теж "баба-да-а-а-а-а !" піддута.
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 3555
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24.06.2020 19:54 Ответить
Теперь она космическая сосна?
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24.06.2020 20:03 Ответить
Так кораблі й космічні бувають.
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24.06.2020 20:06 Ответить
Эта не такая обструганная. Ещё соса стоять и стоять под парусами.
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24.06.2020 20:21 Ответить
Да какая разница - эту нельзя а другую можно... Господи дебилы какие...
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24.06.2020 19:27 Ответить
теперь они все трое просто обязанны на этих обох двох жениться! ))
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24.06.2020 19:28 Ответить
Пусть лучше друг друга под хвост лупашат,обезьяны зеленые
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24.06.2020 19:59 Ответить
На соснах? Буратины получатся.
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24.06.2020 20:36 Ответить
) если сосны от трения не загорятся.
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24.06.2020 20:40 Ответить
Да какая разница! Они обе, сосны.
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24.06.2020 19:29 Ответить
Корниенко совсем без мозгов? Зачем он упомянул фамилию Домбровская? Идиот...
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24.06.2020 19:31 Ответить
Не был бы идиотом,не попал бы в партию "слуга народа".
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24.06.2020 20:05 Ответить
+++
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24.06.2020 21:09 Ответить
...афоризм года !...
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24.06.2020 21:15 Ответить
Была 1 сосна, теперь стало 2. Астанавитесь!
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24.06.2020 19:32 Ответить
В Карпатах дерева повирубували, що паводки заливають, - зато на язиках слуг наріду колишуться буйні соснові ліси... Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 8119
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24.06.2020 19:43 Ответить
Не вмер так здох !
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24.06.2020 19:34 Ответить
У этого Корниенко лицо как у алкаша, а не руководителя партии.
И этот "дуб у Лукоморья" еще что-то вещает о соснах.
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24.06.2020 19:35 Ответить
Пиарщики ОПУ под руководством Кирилла Тимошенко подготовили "светлики", как нужно реагировать на сексистский скандал своих "мачо".
Так, малява ОПГ "Корабельная сосна", или как его называют голобородьки "месседж-бокс", основным негативным фактором считают упоминание в беседе Зеленского, "как потенциального соучастника" сексистских дискуссий.
Cлугам предлагается нивелировать информационный повод на стадии "взлета" и указать на заказную (порохоботскую) природу появления данного скандала. При этом общей рекомендацией для всех "слуг", которых партия назначила спикерами, является полное игнорирование этого события. Если игнорировать скандал не получается, советуют вообще не упоминать имени Корниенко, а весь акцент смещать на Арахамию - он для партии отработанный материал.
Самая интересная часть документа - ключевые тезисы, которые представители СН обязаны вбивать в голову своему электорату с экранов Г+Г и постами в соцсетях.
-Первый тезис: "Опубликованное видео имеет признаки монтажа, а фразы были вырваны из контекста и не касались обсуждения И. Аллахвердиевой". Примечательно, что технологи партии советуют игнорировать тот факт, что прямая трансляция не может иметь признаки монтажа.
-Второй тезис: "Целью вброса являлась попытка дестабилизировать команду президента, создать внутрипартийный конфликт."
-Третий тезис: ОПГ "Корабельная сосна" - народная партия, являющаяся срезом и зеркалом нашего общества, а потому "мужские разговоры" - это лучше, чем системная коррупция и популизм под прикрытием красивых ораторских речей времен Порошенко".По мнению технологов, после сексистского скандала произойдет "эффект айкидо" и "слуги" обретут образ еще более приближенных к народу деятелей, а участники инцидента заработают дополнительные политические баллы.
https://spektrnews.in.ua/news/zavershaya-temu---oleg-sharp/99206#gsc.tab=0 Фото: темники Банковой.
* * *
Что я вам скажу... Всё стало на свои места. Этим документом ОПГ "Корабельная сосна" прямо признаёт, что ориентирована на избирателя, который быдлячество, хамство, сексизм и животные инстинкты считает нормой повседневной жизни. Осталось Ермаку на@рать в лифте, и зелёная власть максимально приблизится к своему электорату. Жаль, не могу найти в истории Украины примера, когда ликвидация условного "зеленского" решила бы проблемы страны без устранения тех, кто его выбрал. К этой теме больше не возвращаюсь. Противно.
В пятницу завершается срок самоизоляции духовного лидера ОПГ "Сосна народа". Только не пускайте этого проблемоносца в Закарпатье. Там сейчас и так не сладко, а с его приездом у природы может начаться такой токсикоз, что не поздоровится всему региону. Самоизоляция, only самоизоляция. Лучше самоликвидация. Кстати, кто всё-таки убил Эрику?﻿
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011830050778&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARBwTOWrKhu-ucYifvUS5NfwwGY-iQwMmYLeDJwRBQpnCN6zMj4xkF01oOogjjnvxykxHX62rXRF1mVt&hc_ref=ARTdzxJ0WV3oTMqW8AUZGe502UxXJFFcbXR8lK3LV5bt1eF2GeNG1bXWc6DIuByCvo0&ref=nf_target Helgi Sharp
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24.06.2020 19:38 Ответить
Лучше б его все- таки на парад отправить
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24.06.2020 20:40 Ответить
Млять,у Януковоща страусы умнее были((((
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24.06.2020 19:42 Ответить
В принципі,діє за інструкціями.Тобто переводить тему на другорядне.
Факт того,що до Зєлєнского водять дівок низькопробного штибу (в т.ч. і для затвердження на державні посади),нівелюється. Натомість обговорюємо,яку з численних зелених сосен мали на увазі ці бариги.
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 8409

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 5825
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24.06.2020 19:46 Ответить
24 часа не пройдёт зебуины что- нибудь новенькое отчебучат. Методички не успевают строчить..
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24.06.2020 20:33 Ответить
Да, заметно ускорились зеленые макаки
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24.06.2020 21:22 Ответить
Жінка не може бути політиком. Політесса. Політикиня.
Тьху...
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24.06.2020 19:53 Ответить
Політичка...
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24.06.2020 19:53 Ответить
Политёлка.
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24.06.2020 20:01 Ответить
Політутка.
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24.06.2020 20:05 Ответить
Бывают и полисоски.
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24.06.2020 20:23 Ответить
Раніше це називалося *********.
А тепер кошерно-толєрантно треба казати "поліаморія". )))

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 4342
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24.06.2020 20:32 Ответить
Какая разница.... "БАБА" -Шютка "95 кварталу"
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24.06.2020 20:00 Ответить
Запутался он в трех соснах... Ну, или спутался с тремя соснами...
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24.06.2020 20:00 Ответить
+++
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24.06.2020 21:17 Ответить
С такими темпами зашкваров зелень заблудит в сосновом бору
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24.06.2020 21:28 Ответить
Та не извиняйся, правду ведь сказал, сосна корабельная, рабочая баба.
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24.06.2020 20:02 Ответить
И шо теперь Домбровская - утрется или громогласно пошлет "служанок" по известному адресу?
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24.06.2020 20:06 Ответить
Домбровская уже не только утерлась, а даже подмахнула двум небритым орангутангам. Она не в претензии и считает за честь такие оценки своей скромной зеленой персоны
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24.06.2020 21:31 Ответить
кочегар, поддайте коксу !!!!!
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24.06.2020 20:14 Ответить
Он просто сказочный долбо*б.
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24.06.2020 20:24 Ответить
Две базарные черноротые бабы а не мужчины, обыкновенное быдло, таким не место в управлении страной. В любом нормальном государстве они сразу бы пошли под суд и вылетели бы с треском из своих кресел. Стыдно за страну.
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24.06.2020 20:28 Ответить
Та це ж кардинально змінює суть справи: адже Домбровську не так шкода, як Аллахвердієву!!!
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24.06.2020 20:29 Ответить
Аллахвердієва зовсім не образилася, мабуть знає собі ціну
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24.06.2020 20:41 Ответить
"Вы шумите,шумите,надомною бярезы..."
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24.06.2020 20:46 Ответить
А два заднеприводных голубца включили заднюю.
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24.06.2020 20:54 Ответить
"..Можливо когось розочарували.." - вааще не разочаровали. 'Слуги' - вы дебилы.
Это секретом не было ни год+ назад ни сейчас, дубы-ёлки и сосны вы зелёные.
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24.06.2020 21:32 Ответить
обосрався ще й виправдовується ... ні вкрасти не перевезти ...діти малі (якби від їх стільки шкоди для країни не було) ...
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24.06.2020 21:33 Ответить
Я запуталась. Кто там тогда сосна?
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24.06.2020 21:54 Ответить
их уже две
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24.06.2020 22:06 Ответить
Видимо, господин Алахвердиев дал п..бы Корниенко, поэтому придумали оправдание.
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24.06.2020 21:57 Ответить
Отличная версия!
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24.06.2020 23:38 Ответить
главное, что членограй сможет айкосы курить с двумя соснами,
худой бердыевой и непричём такой себе домблиевой
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24.06.2020 22:05 Ответить
визначся вже - то клятва про не говоріння такого вапше, то говорив, але не про ту. жалюгідні
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24.06.2020 23:12 Ответить
Та знаєм, знаєм, то Ірина - сосна, а Таня - робоча баба.
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25.06.2020 08:48 Ответить
Ви просто з другом сливи залили і з перепою тринділи
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25.06.2020 09:37 Ответить
Два гопника на лавочке.
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25.06.2020 09:43 Ответить
Девіз партії "слуг урода" - ні дня без зашквару!
Іноді, якщо вже бовкнув дурню і це потрапило до медіа, краще промовчати - за розумного зійшов би. А так тільки роздмухує цю й так абсолютно дебільну історію. Вміють, практикують - тільки не те, що треба...
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25.06.2020 10:25 Ответить
Короче - я Вас не трахнул, я Вас поимел. Зебил = дебил...
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25.06.2020 10:32 Ответить
Хочу заверить всех абсолютно, что это были мои мысли не об Ирине Аллахвердиевой. Я обсуждал местного политика и возможного кандидата от партии "Слуга народа" - госпожу Татьяну Домбровскую. ©
Так то було не про Ірину, а про Тетяну?
Аааа, ну це зовсім інша справа. Тепер нема про що й говорити. Розходимось...

Насправді це виглядає так:
- Всі звинувачують мене у тому, що я гвалтував Олю. Але ж я не гвалтував Олю! Я згвалтував лише Тамару.
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25.06.2020 12:17 Ответить
Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську. ©

Корнієнко заявив, що назвав "робочою бабою" не колегу по Раді Аллахвердієву, а миколаївського політика Домбровську - Цензор.НЕТ 2615
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25.06.2020 12:22 Ответить
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