У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО
Профсоюзы возмущены заявлениями главы комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардепа от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой и требуют ее отставки.
Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФПУ.
В документе отмечается, что Третьякова начала свою деятельность в должности главы комитета ВР "с проведения антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан, исходя из позиции "немного дискриминировать наемного работника".
Однако "вопиющим антидостижением" нардепа, по мнению представителей профсоюзов, стало заявление о том, что "некачественные" граждане не достойны хорошей жизни и социальной защиты.
Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова размышляла о целесообразности выплачивать безработным гражданам социальную помощь.
"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - считает депутат.
По ее словам, Великобритания и Сингапур принимают жесткие меры для борьбы с безработными.
"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, - Ред.) вспоминают, что очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала Третьякова.
"Слуга народа" отметила, что такими методами власти других государств "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".
"Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, и чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни. Вот так, я считаю, нужно защищать простого человека. Но не просто простого человека, а того, что хочет работать и защищать свою громаду", - добавила Третьякова.
При этом она отметила, что склонна к филантропии, но "помогать хочет сама". "Не забирайте у меня налоги. Я помогу тому, кто просит деньги, если буду видеть, что они эффективно будут использоваться. И я сделаю это лучше чиновников. Оставьте мне деньги. Возле меня будет организовываться та самая прослойка людей, которой я смогу говорить: "Я тебе в этом месяце не дам, потому что ты еще не отработал", - пояснила Третьякова.
В открытом письме к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову постоянная комиссия ФПУ требует отозвать с должности главы комитета Третьякову из-за ее "антисоциальной и антигуманной позиции".
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Ось в цьому і ховається нацизм, коли державні посадовці обкрадаючи народ звинувачують у всьому циган, євреїв, чичен, українців чи ще когось.
Якщо дівчатка, накшталт цієї ЗЕслуги, недоотримували 3,14здюлів у дитинстві, доросле воно виявилось неякісним та верзе щось таке, за що треба було-б від3,14здити не дивлячись на стать та вік, але нажаль такі засоби виховання у дорослому віці працюють погано, або взагалі не працюють))
І ще, число люмпенізованого населення в державі обернено пропорційне рівню життя в цій державі. Розвивайте економіку, підвищуйте рівень життя людей, а не тільки свій, відповідно значно зменшиться отримувачів соціальної допомоги. Коли людина відчує, що самостійно може заробити на достойне життя за соціальною допомогою вона не побіжить. Звичайно, завжди будуть ті, що її потребуватимуть або навіть нею користатимуть, але багате суспільство то елементарно зможе собі дозволити.
Тоже самое происходит и с Слугами народа - вырвавшихся из грязи , резко и случайно, они становятся НЕНАВИСТНИКАМИ ТЕХ, из кого они сами выскочили! Это провал всей идеи и системы НОВЫХ ЛИЦ! Только система неотвратимости наказания за действие или бездействие, может помочь решить вопрос кадров управления. Каждая Кухарка не может управлять Государством!