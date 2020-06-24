У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

Профсоюзы возмущены заявлениями главы комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардепа от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой и требуют ее отставки.

Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФПУ.

В документе отмечается, что Третьякова начала свою деятельность в должности главы комитета ВР "с проведения антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан, исходя из позиции "немного дискриминировать наемного работника".

Однако "вопиющим антидостижением" нардепа, по мнению представителей профсоюзов, стало заявление о том, что "некачественные" граждане не достойны хорошей жизни и социальной защиты.

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Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова размышляла о целесообразности выплачивать безработным гражданам социальную помощь.

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - считает депутат.

По ее словам, Великобритания и Сингапур принимают жесткие меры для борьбы с безработными.

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"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, - Ред.) вспоминают, что очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала Третьякова.

"Слуга народа" отметила, что такими методами власти других государств "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

"Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, и чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни. Вот так, я считаю, нужно защищать простого человека. Но не просто простого человека, а того, что хочет работать и защищать свою громаду", - добавила Третьякова.

При этом она отметила, что склонна к филантропии, но "помогать хочет сама". "Не забирайте у меня налоги. Я помогу тому, кто просит деньги, если буду видеть, что они эффективно будут использоваться. И я сделаю это лучше чиновников. Оставьте мне деньги. Возле меня будет организовываться та самая прослойка людей, которой я смогу говорить: "Я тебе в этом месяце не дам, потому что ты еще не отработал", - пояснила Третьякова.

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В открытом письме к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову постоянная комиссия ФПУ требует отозвать с должности главы комитета Третьякову из-за ее "антисоциальной и антигуманной позиции".