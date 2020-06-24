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У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова. ВИДЕО

Профсоюзы возмущены заявлениями главы комитета Верховной Рады по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов, нардепа от фракции "Слуга народа" Галины Третьяковой и требуют ее отставки.

Об этом говорится в заявлении Постоянной комиссии Совета Федерации профсоюзов Украины по вопросам равенства прав женщин и мужчин, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ФПУ.

В документе отмечается, что Третьякова начала свою деятельность в должности главы комитета ВР "с проведения антисоциальных реформ и разрушения социальной защиты граждан, исходя из позиции "немного дискриминировать наемного работника".

Однако "вопиющим антидостижением" нардепа, по мнению представителей профсоюзов, стало заявление о том, что "некачественные" граждане не достойны хорошей жизни и социальной защиты.

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Во время вебинара, организованного Киевской школой экономики, Третьякова размышляла о целесообразности выплачивать безработным гражданам социальную помощь.

"Когда демографически предоставляем такие средства, которые используются семьей, и рождение ребенка происходит не для того, чтобы предоставить ему равные права, образование, а для того, чтобы получить материальную помощь, то мы получим, скажу жестко, детей очень низкого качества. Они приводят к тому, что тоже садятся на государственные средства", - считает депутат.

По ее словам, Великобритания и Сингапур принимают жесткие меры для борьбы с безработными.

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"Великобритания в этом смысле очень жестокая по отношению к тем, кто не работает и не защищает. У них даже когда-то был заместитель министра соцполитики, который сказал, что тот, кто хочет получить социальную помощь, должен быть стерилизован. Вот такая жестокая политика. Хочу сказать, что очень часто Ли Куана Ю (экс-премьер Сингапура, - Ред.) вспоминают, что очень хороший Сингапур. Ли Куан Ю стерилизовал женщин, у которых не было высшего образования", - сказала Третьякова.

"Слуга народа" отметила, что такими методами власти других государств "выкорчевывали в нации элементы, которые не являются защитниками и кормильцами".

"Петь песни нужно тому, кто каждый день встает на защиту своей Родины, на защиту своего дома, и чтобы кормить своих иждивенцев. Все, кто этого не делает, они не могут относить себя к достойной жизни. Вот так, я считаю, нужно защищать простого человека. Но не просто простого человека, а того, что хочет работать и защищать свою громаду", - добавила Третьякова.

При этом она отметила, что склонна к филантропии, но "помогать хочет сама". "Не забирайте у меня налоги. Я помогу тому, кто просит деньги, если буду видеть, что они эффективно будут использоваться. И я сделаю это лучше чиновников. Оставьте мне деньги. Возле меня будет организовываться та самая прослойка людей, которой я смогу говорить: "Я тебе в этом месяце не дам, потому что ты еще не отработал", - пояснила Третьякова.

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В открытом письме к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову постоянная комиссия ФПУ требует отозвать с должности главы комитета Третьякову из-за ее "антисоциальной и антигуманной позиции".

Автор: 

ФПУ (72) Слуга народа (2631) Третьякова Галина (118)


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Топ комментарии
+101
У вас вся фракция низкого качества
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24.06.2020 19:20
+94
Где они таких олигофренов в партию насобирали? На каких помойках и в каких дурках их нашли?
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24.06.2020 19:21
+92
У получателей соцпомощи рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - "слуга народа" Третьякова - Цензор.НЕТ 9580
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24.06.2020 19:25
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Рождаются дети "низкого качества", которые "тоже садятся на государственные средства", - ЭТО ЕСТЬ слуги народа! Проговорилась о соратниках по партии!
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25.06.2020 12:49 Ответить
Это признаки Фашизма- тех кто не такой стерилизовать, а почему не сразу в газовую камеру?
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25.06.2020 12:51 Ответить
Третьякова- подруга Супрун, проговорилась о стратегических задачах по Украине!
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25.06.2020 12:58 Ответить
"Дети низкого качества"? Блть, казала б вже прямим текстом - "кормових сортів"
(або "на дешеву ковбасу").
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25.06.2020 13:03 Ответить
Уже пора говорить не о политической партии "Слуга народа", а о сборище больных людей и подонков под названием "Слуги айкосов" во главе с главным Айкосом. Вопрос политический в этой партии уже перешел в вопрос медицинский. С ними давно должны разговаривать только врачи, психиаторы, наркологи. Другим людям разговаривать с этими больным сбродом бесполезно.
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25.06.2020 13:05 Ответить
Возможно это звучит и цинично, на грани фола, но как раз такая форма "социальной помощи", как раз очень выгодна государству, которое за счет всех налогоплательщиков ростить пушечное мясо. Родители, а скорее те, кого лучше называть производители, должны нести ответственность за тех кого произвели, а не надеяться на других, в противном случае, "слабых на передок", да нужно стерилизовать, или как вариант забирать детей в другие семьи, которые смогут обеспечить достойную жизнь ребенку,.
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25.06.2020 13:22 Ответить
задача государства сделать так что б пособий просило как можно меньше людей те что б біло более богатое общество . если мі для вас кормовая база некачественніх так начните с себя
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25.06.2020 13:34 Ответить
Думаючих людей на жаль дуже мало. Ніхто не хоче сказати владі що, нафіг нам ваші подачки. Нам потрібна система відносин, яка робить людину незалежною від подачок держави. Але держава то сила, а цигани та селюки маргінали. Тому, сцикунам і страшно гавкати на державу, легше козлити маргіналів, їх можна навіть стирилізувати чи вбивати, аби нас особисто не чипала державна наволоч, яка обкрадає всіх і створює умови в яких народ стає все бідніше і більш залежний від подачок. Так скоро і ці горлопани стануть кандидатами на стирилізацію.
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25.06.2020 13:49 Ответить
Що ви вчепилися в тих циган? Було колись у мене два бійця цигана, дещо з незвичною культурою але ловкі хлопці. В найгіршій ситуації міг покластися на них. А так, як вони ******* своїх дітей то, хотів би я аби хоч половина українців любила. Скількох з вас обікрали цигани, а скількох держпосадовці?
Ось в цьому і ховається нацизм, коли державні посадовці обкрадаючи народ звинувачують у всьому циган, євреїв, чичен, українців чи ще когось.
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25.06.2020 13:42 Ответить
Третий год Зе! В Украине созданы "Тройки", которые не жалея себя, заседают по всем областям и принудительно круглосуточно, воплощают в жизнь решения и Зелёный Суд -СТЕРЕЛЕЗУЕТ НЕНАЛОГОПЛАТИЛЬЩИКОВ!
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25.06.2020 13:59 Ответить
Коли татусі з мамами, как висловився Лесь Подерев'янський, "3.14здять" своїх дітей(це стосувалось самого Леся, такою він зазначив основу свого виховання ), дорослі з них виходять якісними, я сам Лесь наприклад))

Якщо дівчатка, накшталт цієї ЗЕслуги, недоотримували 3,14здюлів у дитинстві, доросле воно виявилось неякісним та верзе щось таке, за що треба було-б від3,14здити не дивлячись на стать та вік, але нажаль такі засоби виховання у дорослому віці працюють погано, або взагалі не працюють))
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25.06.2020 14:12 Ответить
Лучшее ОПРАВДАНИЕ Российской агрессии от Украинской власти! Теперь её высказывания будут выступать как доказательство , что вот от чего они "Спасли Украинцев" Донбаса и Крыма. .
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25.06.2020 14:37 Ответить
Іноді мені здається що, виступи українським посадовцям пишуть на мавзолеї, а потім розумію що, то просто рветься на зовні тваринна природа українського зажраного бюрократа, який вважає себе божком і арійцем.
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25.06.2020 14:57 Ответить
Она наверно, в команде Зе, по книгам,у Гебельса училась.
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25.06.2020 14:45 Ответить
Так, величезний прошарок населення отримує соціальну допомогу. Та, по-факту значна частина цього населення "неблагополучна". Так, багато з них просто використовують ту допомогу для своїх власних потреб і не мають ніякої відповідальності ні перед дітьми ні перед суспільством. Це дійсно так і це дійсно проблема. Але ж, пілять, це яким ідіотом треба бути, або слугою народу чи виборцем зеленського, щоб вирішення цієї проблеми здійснити шляхом стерилізації? Це ж чим та курва відрізняється від тої алкашні і наркоманів з циганами? А що ж є причиною цього явища, що змусило цих людей так опуститись? Та курва не хоче зрозуміти? Не хоче і не може, бо ні клепки ні елементарного глузду не вистачає. Ну і совісті також. А відповідь доволі проста - безвідповідальність населення породжена безвідповідальністю держави перед цим населенням. Деградована влада, аморальна поведінка властьімущих і зумовлює відповідну деградацію суспільства. І навпаки, деградоване аморальне суспільство отримує відповідну владу. Ну хіба останні вибори це не доказали? Сьогоднішні, вибачте, президент і парламент тому не приклад? Або вчорашні зашквари слуг і їх ***********? А тому, в першу чергу, владі потрібно взятись за себе. Себе, суки, в першу чергу каструйте. Самі будьте порядними і відповідальними, ну а т оді вже й і до того населення якесь будете мати право.
І ще, число люмпенізованого населення в державі обернено пропорційне рівню життя в цій державі. Розвивайте економіку, підвищуйте рівень життя людей, а не тільки свій, відповідно значно зменшиться отримувачів соціальної допомоги. Коли людина відчує, що самостійно може заробити на достойне життя за соціальною допомогою вона не побіжить. Звичайно, завжди будуть ті, що її потребуватимуть або навіть нею користатимуть, але багате суспільство то елементарно зможе собі дозволити.
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25.06.2020 15:10 Ответить
Блин, а обезбаливание при кастрации за чей счет будет?
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25.06.2020 15:16 Ответить
Лучшие надсмоторщики в тюрьме -это бывшие зеки, лучшие преследователи Свободы Слова - это бывшие журналисты, лучшие надсмоторщики в черных Гетто - Э то чёрные!
Тоже самое происходит и с Слугами народа - вырвавшихся из грязи , резко и случайно, они становятся НЕНАВИСТНИКАМИ ТЕХ, из кого они сами выскочили! Это провал всей идеи и системы НОВЫХ ЛИЦ! Только система неотвратимости наказания за действие или бездействие, может помочь решить вопрос кадров управления. Каждая Кухарка не может управлять Государством!
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25.06.2020 15:42 Ответить
Вони слуги заможніх олігархічних людішек а не цьго деградованого,зомбованого,збідованого народу !!!!!!!!!
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25.06.2020 16:08 Ответить
Народ заслуговує на таку владу,який він сам.Цей народ теперішній 73%-ий ще вчора голосував 56%-ми за поросеїв,котрі зараз його називають "уродом".Якась доля правди є,але з обох боків.Вдумайся,чому різко відрізана від пуповини та вдарена при родах вилупонь цього народу не може різко висловитися про свого братика,який завис на витягнутій пуповині тай все життя ссе мамку народну?Ні,шановні.У пошуках компромісу,навіть розпалювання ненависті до влади дерьмо-фашиками поросеями-фарисеями збурює всесвітню "хвилю флойда".В результаті--третьякових ізолюють,а нарко-флойдів нехай хоч у золотій труні,але таки хоронять,тому що палка має два кінці-держава має тримати обидва справедливими законами.
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25.06.2020 16:37 Ответить
У меня нет хороших слов . Когда выборы ?
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25.06.2020 17:32 Ответить
уродка генетическая.сраной тряпкой по едлу
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25.06.2020 17:36 Ответить
Туфта полная.Зашейте ей рот пуповиной
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25.06.2020 17:49 Ответить
надо требовать не её отставки а казни!
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25.06.2020 18:28 Ответить
Политолог Голубуцький : слив «корабельной сосны» и перл Третьяковой был целенаправленным - чтобы отвлечь внимание от «засранцев» ... Абсолютно не погоджуюсь - якщо НЕлоху під айкоси отаке тягнуть на презентацію як мера, під таким!!! соусом - то вони його опустили нижче ніж він себе "заранцями"...
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25.06.2020 18:43 Ответить
Ця потворна шмара-дегенератка ще й бреше. Насправді в Сингапурі освіченій парі (обидва з подружжя мають вищу освіту) дають пільговий кредит на житло. Наркоманкам і неписьменним жінкам пропонується стерилізація, але повністю добровільна, в обмін на велику суму грошей"
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25.06.2020 18:51 Ответить
Паскуда конченая уже детей калибрует. Ау! 73%! Это ВАШ выбор . Этот генетический мусор - есть результат пренебрежения безопасным сексом.
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25.06.2020 20:47 Ответить
Ця тупорила дурочка забула, що продуктивність праці з часів Маркса і Енгельса виросла в тисячі разів, і за умови не грабунку країни, бюджету, кредитів, робітників цих коштів хватило б з головою на безплатну освіту, медицину, соціальні пільги тощо. Але тоді хапкам прийшлось би жити скромніше, мати добру ванну і квартиру, а не цілий поверх як у деяких б/у голів ВР, не пенхаузи і таунхаузи як у нардепів. Адже, все це вкрадене у працівників, інженерів і тих хто працює. Тут одноклітинні проти соціальної допомоги, бо вони важко працюють, пардон вам влада завжди забезпечить концтабір, цифрове рабство, посадить на шию поліцію, нацгвардію і приватну гвардію з тітушні. Завжди знайдеться той, що залюбки всядеться на вашу шию і буде вами помикати "тяжко працюючі" як зелена муха на рогу у буйвола. Як писав Бакунін. крім вас самих ніхто вас не захистить. Прошарок освічених буде чмирити неуків, спеціально формуючи прошарок дурнів , олігархи будуть красти все, що ви створите прибуткове, Заплати топ чиновникам які в 10 - 100 це теж технологія мафії як вкрасти бюджет для своїх креатур. Для того і відбуваються революції з гільотинами на площах щоб перманентно робити перезагрузку тих еліт які зажрались і забули що знизу такіж люди. які і ті, що живуть в таунхаузах. І коли гільйотина попрацює з рік то суспільство стає більш якісне і починає споминати про права людини, про профспілки і свободу рівність братерство. Я дивуюсь хто вибрав цю тупу зелену сучку в парламент?
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26.06.2020 09:45 Ответить
А воно бачило себе в дзеркало ? Ну , і хто неякісний ? Для цієї істоти навіть назва БАБИСЬКО буде компліментом . Ні жінка , ні чоловік - щось середнього роду і дурне до неможливості .
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27.06.2020 06:43 Ответить
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