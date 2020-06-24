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Новости Видео Паводки на Западной Украине
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Государство не оставит вас в беде, - Зеленский обратился к пострадавшим от наводнения. ВИДЕО

Президент Владимир Зеленский обещает помочь людям, пострадавшим от наводнений в западных регионах Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, видеообращение размещено в Фейсбуке президента. 

Зеленский заявил: "Хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших во время непогоды и наводнения на западе страны.

Других пострадавших граждан хочу заверить - государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру. Обязательно решим вопрос жилья: или восстановим разрушенное, или найдем новое.

Отдельно вам будет выделена финансовую помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может потребоваться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены".

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) паводок (294)


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Топ комментарии
+39
Гнусавый собирается в Херсон. Похоже, беда не приходит одна. Держитесь там, в Херсоне. Будет трусить...
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24.06.2020 20:38
+36
Бедоносец высказался. Оманский Осел Апокалипсиса настоящее проклятие
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24.06.2020 20:38
+14
Поедет в небольшой городок около ГЭС открывать футбольное поле, построенное за счет громады города. Жалко городок, хороший был, чистенький. Да и ГЭС жалко.
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24.06.2020 21:15
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заблудился, порохоботненький? Убогими плевалками Барыгу к Корыту не вернёшь, запомни это.
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25.06.2020 15:46 Ответить
Кацапсинка, меня радует только одно, когда твоему ***** надоест топтание на месте, и тебя оторвут от компа, и погонят сюда на убой, тут ты встретишь меня, и твоя никчемная жизнь закончится.
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25.06.2020 15:53 Ответить
https://censor.net/comments/locate/3204191/019214de-6de7-70c8-9ea0-8d70799656e6
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25.06.2020 16:01 Ответить
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