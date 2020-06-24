"Всем желаю по 200 баллов", - Зеленский обратился к выпускникам, которые завтра сдают ВНО. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к выпускникам.

Как передает Цензор.НЕТ, обращшение опубликовано в твиттере Зеленского.

Всем привет. Сейчас хочу обратиться ко всем, ребятам и девушкам, нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ЗНО. Честно говоря, в этом году все не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Если говорить, как вы сейчас говорите, как говорит моя дочь, был полный трэш. Да. Но завтра у вас ВНО.Важный день. Я уверен, что все будет хорошо. У вас будет очень хороший результат. Знаю, что вам не просто. Мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата. И помните, самое главное - масочки, расстояние один от другого, ну пожалуйста. И все дезинфицируйте. Все что можете, все зависит от вашей фантазии. И вы знаете, как правило, я всем желаю 36 и 6 - это про температуру, не про баллы. А по поводу баллов - всем желаю 200 баллов. Вы молодцы. Желаю здоровья. Всем успехов на ВНО".

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