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"Всем желаю по 200 баллов", - Зеленский обратился к выпускникам, которые завтра сдают ВНО. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к выпускникам.

Как передает Цензор.НЕТ, обращшение опубликовано в твиттере Зеленского.

Всем привет. Сейчас хочу обратиться ко всем, ребятам и девушкам, нашим выпускникам, которые завтра будут сдавать ЗНО. Честно говоря, в этом году все не очень справедливо из-за коронавируса. У вас не было нормального последнего звонка, не было выпускного. Если говорить, как вы сейчас говорите, как  говорит моя дочь, был полный трэш. Да. Но завтра у вас ВНО.Важный день. Я уверен, что все будет хорошо. У вас будет очень хороший результат. Знаю, что вам не просто. Мы все будем держать за вас кулаки, честно говоря, ради вашего результата. И помните, самое главное - масочки, расстояние один от другого, ну пожалуйста. И все дезинфицируйте. Все что можете, все зависит от вашей фантазии. И вы знаете, как правило, я всем желаю 36 и 6 - это про температуру, не про баллы. А по поводу баллов - всем желаю 200 баллов. Вы молодцы. Желаю здоровья. Всем успехов на ВНО".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о добровольной сдаче ВНО-2020 опубликован в "Голосе Украины": завтра он вступит в силу

Автор: 

вступительная кампания (288) Зеленский Владимир (20409) тестирование (496) ВНО (417)


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Топ комментарии
+37
Вава, 200 погана цифра....
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24.06.2020 21:26
+33
Да что ж меня так бесит каждое его выступление....
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24.06.2020 21:29
+32
"Всем желаю по 200 баллов", - Зеленский обратился выпускникам, которые завтра сдают ВНО - Цензор.НЕТ 5349
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24.06.2020 21:28
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"Всім бажаю по 200 балів", - Зеленський звернувся до випускників, які завтра здають ЗНО - Цензор.НЕТ 9429
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25.06.2020 04:31 Ответить
Якщо у всіх буде по 200, як тоді вибирати кращих для вступу?
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25.06.2020 05:57 Ответить
Так уже ж сказали- в першу чергу і на бюджет- дітей з ОРДЛО.
І знаєте, це справедливо. Їхні батьки за ЗЕ не голосували.
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25.06.2020 06:22 Ответить
Не будете діти вчитися - будете такими тупими як зе ! Але вони скажуть: Так він же президент ! Більшого ідіотизьму уявити не можна . Ставлю в один ряд : днр , лнр , зе "презедент" ... Фу , бл..ь !
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25.06.2020 06:31 Ответить
А кому потрібні розумні і освітчені громадяни? Коли у владу відбирають від розумних самих тупих олігофренів такі ж тупі виборці, які плутають сітком з реалшьною політикою, а у МВС тупих садистів, якіх не цікавить розслідування, а цікавить куди вдарити щоб затриманий все взяв на себе.
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25.06.2020 06:42 Ответить
Баба - да. Баба- да. У него собственного словарного запаса нет. Поздравил бы он детишек без суфлера, у нас бы уши вяли.
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25.06.2020 07:52 Ответить
Смотреть возможно только с выключенным звуком. Так оно смотрится органичнее. Мимика и ракурс-- глядя сверху вниз -- словно поздравляет маленьких детей на утреннике.
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25.06.2020 07:55 Ответить
И да, детки , вы должны быть качественными. Нам нужны качественные ...э... детки , и население.
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25.06.2020 07:58 Ответить
Господи, защити Украину от клоунов!
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25.06.2020 09:11 Ответить
Когда Бог хочет наказать человека - он лишает его разума.
Я НЕ ПОНИМАЮ чем украинцы так прогневили Господа.
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25.06.2020 10:32 Ответить
Мне вот что интересно. Я понимаю, страна в смартфоне, ближе к народу.... и прочая фигня. Но почему у него все обращения в режиме селфи, какой-то полулегальный контент восьмикласника - неуча. Все же Президент, неужели нельзя солидно, достойно сделать видеообращение. Кто у него имиджмейкеры? Заметил, что включаешь и самому, с*ка, смотреть стыдно. Видимо перед просмотром нашего Президента предварительно нужно нюхнуть / курнуть (нужное подчеркнуть)
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25.06.2020 10:41 Ответить
"Яким усім своїм життям..." -> "Який..."
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25.06.2020 11:31 Ответить
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