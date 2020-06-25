В Ивано-Франковске уровень воды в Быстрице снизился на 1,5 метра, - Марцинкив. ВИДЕО

По состоянию на утро 25 июня уровень реки Быстрица снизился на полтора метра на Прикарпатье.

Об этом во время брифинга сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Цензор.НЕТ.

Он отметил, что сегодня временные работы планируются на дамбе села Бортники и Никитинцы.

"Непогода, к счастью, уходит. Река уже уменьшилась почти на полтора метра в нашей Быстрице. Где-то больше сходит Быстрица-Солотвинская, меньше - Быстрица Надвирнянская. Но идет падение реки", - сказал Марцинкив.

Мэр Ивано-Франковска призвал граждан, кто пострадал от наводнения, обратиться в органы самоуправления с актами, относительно нанесенного ущерба.

"Вчера мы подали на помощь государству. Ожидаем разъяснение по возмещению жителям. Прошу всех, если есть убытки, распечатайте фотографии, сделайте акт, что подтоплен гараж, подтоплен дом. Пусть соседи подпишутся. Затем будет выплачена компенсация", - отметил Марцинкив.

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