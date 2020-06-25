25-летний иностранец умер от остановки сердца во время тренировки на харьковском стадионе "Металлист". ВИДЕО
25-летний иностранец умер от остановки сердца во время тренировки на харьковском стадионе "Металлист".
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьков 1654, врачи около часа боролись за жизнь спортсмена.
"На Mеталлисте - труп, парень 25 лет, араб, не выдержал нагрузки, играл в футбол и остановилось сердце, откачивали около часа, в конце пошла кровь из носа и рта. Констатировали смерть в 22.45, остановка сердца", - пишется в комментарии к видео.
Топ комментарии
+2 Гундяй Крестовоздвиженский
показать весь комментарий25.06.2020 11:17
+1 Roman Rjevskiy
показать весь комментарий25.06.2020 11:22
+1 Егор Матвеевич
показать весь комментарий25.06.2020 11:48
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як таке можливе?
Там дефибриляторы стоят на улицах, как киоски по продаже сигарет.
Специальная инструкция по применению на стенке, можно применять в экстренных случаях.
Загнивают...
Тільки не кажіть короновірус - ця локшина вже задовбала