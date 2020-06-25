РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9992 посетителя онлайн
Новости Видео
10 831 23

25-летний иностранец умер от остановки сердца во время тренировки на харьковском стадионе "Металлист". ВИДЕО

25-летний иностранец умер от остановки сердца во время тренировки на харьковском стадионе "Металлист".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьков 1654, врачи около часа боролись за жизнь спортсмена.

"На Mеталлисте - труп, парень 25 лет, араб, не выдержал нагрузки, играл в футбол и остановилось сердце, откачивали около часа, в конце пошла кровь из носа и рта. Констатировали смерть в 22.45, остановка сердца", - пишется в комментарии к видео.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ярославский: "Как только наша команда менеджеров ушла из "Металлиста", он приказал долго жить"

Автор: 

Металлист (148) смерть (9229) Харьков (7503)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+2
як мені подобається, коли знають, що "іностранєц", але не знають з якої країни
як таке можливе?
показать весь комментарий
25.06.2020 11:17
+1
вот что воздух насыщенный Гепой делает
показать весь комментарий
25.06.2020 11:22
+1
Нехй поминать всуе Сатанинскую Секту Бармалеев.
показать весь комментарий
25.06.2020 11:48
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Аллах Акбар...Иншала!
показать весь комментарий
25.06.2020 11:17 Ответить
просто он низкого качества бил
показать весь комментарий
25.06.2020 11:30 Ответить
Нехй поминать всуе Сатанинскую Секту Бармалеев.
показать весь комментарий
25.06.2020 11:48 Ответить
як мені подобається, коли знають, що "іностранєц", але не знають з якої країни
як таке можливе?
показать весь комментарий
25.06.2020 11:17 Ответить
или на автомобили говорят иномарка. Блин, та даже жигули иномарка, если на то пошло.
показать весь комментарий
25.06.2020 13:01 Ответить
вот что воздух насыщенный Гепой делает
показать весь комментарий
25.06.2020 11:22 Ответить
короновірус?
показать весь комментарий
25.06.2020 11:22 Ответить
дефибриллятор!!! вот только вчера за него говорили!! В штатах его в школах учат использовать, а я его в глаза видел только в фильмах, впрочем как и реаниматоры которые делают попытку спасти человека!!
показать весь комментарий
25.06.2020 11:33 Ответить
В Специализированных харьковских скорых есть дефибрилляторы.Просто сейчас на вызовы фершалы выезжают.Жопа Харькова давно отменил врачей в машинах скорой.
показать весь комментарий
25.06.2020 11:42 Ответить
врач на скорой - это ***** расточительство, достаточно натасканного фельдшера, навыков которого достаточно что б доставить больного в больницу и уж ПОТОМ передать врачу
показать весь комментарий
25.06.2020 12:37 Ответить
А так и раньше было - у меня сосед всю жизнь на скорой проработал с образованием фельдшера. Справлялся лучше врачей. Это смотря кто ездить будет - если работник работает за совесть, а не просто висит на должности, то образование тут мало значит т. к. у нас в постсовках, как всем известно, образование намного хуже, чес даже было в Совке т. е. его фактически нет - телята просто отстаивают очередь в 5 лет за дипломом и выходят такими же имбецилами, какими и поступали. В том числе это и медвузы (с продажной и отбывательской интернатурой). Совковые и тем более Постсовквые дипломы в цивилизованных странах не признают, если ты не в курсах. А в ЕС даже есть особый перечень ВУЗов Украины, дипломы которых не подлежат даже переаттестации на Западе! Конечно, во все времена есть немногие студенты (обычно это 1-3 на группу), которые хотят учиться и стать настоящим специалистом. Половина из них специалистами становится, но такие на скорых не ездят - они нарасхват в частных клиниках. На обычный украинский врач - это типичный возомнивший о себе коновал-взяточник без стыда и совести. И на пациентов им наплевать, а про клятву Гиппократа они даже не слышали.
показать весь комментарий
25.06.2020 19:19 Ответить
Был в Вене.
Там дефибриляторы стоят на улицах, как киоски по продаже сигарет.
Специальная инструкция по применению на стенке, можно применять в экстренных случаях.
Загнивают...
показать весь комментарий
25.06.2020 11:50 Ответить
Пока прочтешь инструкцию - пациен уже ласты склеит. А дефибрилятором и добить можно при неумелом использовании или если у чела кардиосимулятор вживлен.
показать весь комментарий
25.06.2020 14:02 Ответить
Так а кто будет применять?? Применять дифибриллятор нужно знать как. А гаш скот никогда никакие инструкции не читает и читать не собирается. Вот установят у нас такой киоск и, к примеру, хватанет у тебя мотор и оказавшиеся поблизости прохожие (тупая старушка и молодой наркот) тебя туда затащат и применят на тебе эту приблуду - и они тебя этим аппаратом шустро отправят дальше по Небесной инстанции так, аж дым пойдет как от хорошей прожарки на электрическом стуле.
показать весь комментарий
25.06.2020 19:27 Ответить
От тобі і маєш - молодий, а Богу дух віддав
показать весь комментарий
25.06.2020 12:51 Ответить
Они все чаморы недоношенные - выращенные в инкубаторе с 3-х месяцев аборта. Такие по природе должны дохнуть намного раньше. и им тренироваться строго противопоказано т. к. абортированная молодежь - это инвалиды.
показать весь комментарий
25.06.2020 19:02 Ответить
До утра кальян курят А потом на стадион Где мозг Где культура здорового образа жизни
показать весь комментарий
25.06.2020 12:52 Ответить
Так и есть - лично знаю много т. н. "молодых спортсменов" и "ЗОЖников", которые больше спиртсмены и всякие вещества кушают + *********** (энергетиками) закидываются, без кофе или чифира у них ломка как у наркотов. Плюс просто жрут что попало - типа пива с чипсами на завтрак. Не говоря уже о том, что все они абортированные поскребыши, выращенные в инкубаторе с 3-х месяцев аборта, а потом всю свою убогую жизнь за компом провели в игруньках упоротых для дибилов. Таким тренироваться физически строго противопоказано Минздравом!
показать весь комментарий
25.06.2020 19:08 Ответить
Маю надію Цензор напише від якої хвороби помер араб.

Тільки не кажіть короновірус - ця локшина вже задовбала
показать весь комментарий
25.06.2020 12:54 Ответить
"пішла кров з носа і рота" - аневризма?
показать весь комментарий
25.06.2020 14:18 Ответить
 
 