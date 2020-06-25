25-летний иностранец умер от остановки сердца во время тренировки на харьковском стадионе "Металлист". ВИДЕО

25-летний иностранец умер от остановки сердца во время тренировки на харьковском стадионе "Металлист".

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьков 1654, врачи около часа боролись за жизнь спортсмена.

"На Mеталлисте - труп, парень 25 лет, араб, не выдержал нагрузки, играл в футбол и остановилось сердце, откачивали около часа, в конце пошла кровь из носа и рта. Констатировали смерть в 22.45, остановка сердца", - пишется в комментарии к видео.

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