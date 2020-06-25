Новейший российский бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задымился и сломался после парада в Москве. ВИДЕО

Новейший российский бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" после парада в Москве задымился при возвращении на место дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи происшествия опубликована в соцсетях.

На записях видно, что во время движения из бронетранспортера начал валить дым. Через несколько десятков метров броневик остановился и дальше смог двигаться только на буксире.

Справка из российской Википедии: Унифицированная боевая платформа шифра "Бумеранг" - перспективная колесная платформа средней весовой категории, разрабатываемая ООО "Военно-промышленная компания". Впервые машина была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Была открыто представлена широкой публике на репетиции парада Победы в 2015 году. Первые поставки серийных образцов в армию РФ начались в 2019 году.

Смотрите также: Заглохший на Красной площади во время генеральной репетиции парада танк "Армата" не смогли отбуксировать. ВИДЕО