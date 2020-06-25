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Новейший российский бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задымился и сломался после парада в Москве. ВИДЕО

Новейший российский бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" после парада в Москве задымился при возвращении на место дислокации.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозаписи происшествия опубликована в соцсетях.

На записях видно, что во время движения из бронетранспортера начал валить дым. Через несколько десятков метров броневик остановился и дальше смог двигаться только на буксире.

Справка из российской Википедии: Унифицированная боевая платформа шифра "Бумеранг" - перспективная колесная платформа средней весовой категории, разрабатываемая ООО "Военно-промышленная компания". Впервые машина была представлена на закрытом показе на выставке Russia Arms EXPO в 2013 году. Была открыто представлена широкой публике на репетиции парада Победы в 2015 году. Первые поставки серийных образцов в армию РФ начались в 2019 году.

Смотрите также: Заглохший на Красной площади во время генеральной репетиции парада танк "Армата" не смогли отбуксировать. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19318) москва (3075) оружие (10219) парад (634) пожар (5954)


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Топ комментарии
+90
може він на дровах працює?
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25.06.2020 12:40
+68
Дєтёниш Кузі.
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25.06.2020 12:46
+60
На бурятах.
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25.06.2020 12:45
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Страница 2 из 2
А що москаль пут(і)н.ього може зробити у вічному будуні?
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25.06.2020 15:27 Ответить
Новітній російський бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задимі́вся і зламався після параду в Москві - Цензор.НЕТ 8034Це [многоходовочка-димова завіса] ПутінаШойгу, щоб приспати НАТО.
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25.06.2020 15:44 Ответить
Анало говнет, однако. Удобен тем, что на него не надо снаряды тратить. Просто выпустить в поле и дать проехать 600 метров. Если не поможет, ещё метров 100-150, чтоб наверняка.
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25.06.2020 20:10 Ответить
ай, и не говорите. Не видик, а одно умиление...
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26.06.2020 12:27 Ответить
ЕСЛИ это рассмотреть серьёзно! НА парады берут всё самое лучшее, что бы про пиариться И если такой результат - ТО ЭТО РАДУЕТ!, КАК ГОВОРИТСЯ СГОРИЛА ХАТА ГОРИ КРЕМЛЬ.
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25.06.2020 16:25 Ответить
Ну касательно этой машины - на парад взяли вообще всё что есть. Она - предсерийная, в армию пока не поставляется (если вообще будет поставляться, есть много старых БТР какие можно модернизировать. скорее всего в ближайшие лет 10 так и будут делать, а эту - продавать на экспорт). Их пока сделано менее 10 штук.
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25.06.2020 16:33 Ответить
По поводу "в армию пока не поставляются" - Цензор пишет иначе, в последнем предложении статьи...
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25.06.2020 19:26 Ответить
Странно. Он ещё вроде не на вооружении.

Возможно испытать в Сирии.
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25.06.2020 21:40 Ответить
Бг-ггг... какой в Сирии? Испытать на головному цвинтарi лаптеунтii...ШОБЫ НЕ заморачиваться с дальней дорогой для груза 200. А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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26.06.2020 12:31 Ответить
НА парады берут всё самое лучшее,
На парады берут то, чем можно показать, что мы ого-го. Эффективные вещи часто совсем внешне не эффектны.
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26.06.2020 00:27 Ответить
опять перегрелась скрепная проклятая гравицапа, та шож оно творицца
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25.06.2020 16:26 Ответить
вирішив самознищитись, інакше б його знищили солдати НАТО
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25.06.2020 16:33 Ответить
"нАвейший"
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25.06.2020 17:05 Ответить
Ну, не обманули ожиданий.
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25.06.2020 17:56 Ответить
Бог шельму метит.
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25.06.2020 18:07 Ответить
Він блін вищий за тентовану вантажівку?
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25.06.2020 18:13 Ответить
Радий бачити незмінною рукожопість кацапів.
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25.06.2020 18:24 Ответить
На дровах? Забыли задвижку открыть? **** болваны, привыкли только на бензине ездить, а танк сделали на дровах, технологии млять...
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25.06.2020 18:36 Ответить
Яка чудова назва -- "Бумеранг"))))
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25.06.2020 18:39 Ответить
судя по предсмертным звукам двигателя перегрели его до клина.скорее всего шоб перед ****** не светится.
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25.06.2020 18:42 Ответить
Турбокомпрессор что ли из строя вышел?! У него же мощность офигенная для такого веса больше 20 лошадей на тонну. Как его можно было перегреть?
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25.06.2020 19:09 Ответить
если темп.двигла в норме то и турбина будет в норме.я просто предположил шо у них какая то хрень с двиглом случилась ранее и они тянули уже шоб хоть ***** проехать и перегрели двигатель шо он аж заклинил у них.ну не проводка же замкнула иначе кацапы не успели бы выскочить.
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25.06.2020 19:31 Ответить
У него же мощность офигенная для такого веса больше 20 лошадей на тонну. Как его можно было перегреть?
Достаточно задурить какому-нибудь дурацкому датчику, и элементарно гробиться и турбина и движок. У приятеля так сдох движок на лехковушке изза отказа датчика... там тоже было 120 лошадей на 1,5 тонны.
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26.06.2020 00:32 Ответить
Гарна мішень, габаритна.
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25.06.2020 18:49 Ответить
Мишень - это то, по чему стреляют. А на это какой смысл тратить снаряды, если оно и само прекрасно горит? Будьте экономными и рачительными.
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25.06.2020 20:14 Ответить
Курят пацаны, курят.
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25.06.2020 19:16 Ответить
Кокс, небось.
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25.06.2020 20:16 Ответить
Пердаки, похоже, пердаки. Как полезли в тырнет узнать, "как там у хахлов", так и задымилось. Новітній російський бронетранспортер К-17 ВПК-7829 "Бумеранг" задимі́вся і зламався після параду в Москві - Цензор.НЕТ 9475
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25.06.2020 21:50 Ответить
Та ладно, они уже который год дымовую завесу айкосами пускают.
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25.06.2020 20:59 Ответить
Это тот двигатель, типа работает на всех видах топлива.
Но недолго.
Достойная эстафета Арматы.
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25.06.2020 21:53 Ответить
откуда равшан-механикмана знает из какого краника можно отпить из какого нельзя? путанная конструкция сильно уж...
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26.08.2020 13:52 Ответить
Був самий самий танк з клюзетом - згорів на Красній площі.
А у "Бумеранг" теж вмонтували клюзет......тоді усе зрозуміло.
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25.06.2020 22:05 Ответить
На следующем параде русскый лымузын должен захлогнуть на середине площади
под крики "ДУР-А-А-А-А-К !!!!"
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25.06.2020 22:47 Ответить
Та кацы решили дымовую завесу поставить! А раз нихера не видно, то решили тормознуть! А дальше что-то пошло не так!
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25.06.2020 22:53 Ответить
если мне не изменяет память, заглохшую армату тягали на красной площади , пытались завести, не получилось, потянули на сцепке. какая то офигенная разработка кацобыдла))))
за что не берутся рукожопые ****** мокшанского разливу, все через жолпу вылазит))))
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25.06.2020 22:55 Ответить
У них кальян на вооружении, это просто
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25.06.2020 23:23 Ответить
Чергова російська гавняшка. Гроб на колесах.
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25.06.2020 23:35 Ответить
дякую,поржал!
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26.06.2020 00:05 Ответить
Мда ...Задымил в мирное время, на параде...А как же на войне? Пламенный привет от авианосца Кузи!
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26.06.2020 00:10 Ответить
Конченный край
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26.06.2020 01:25 Ответить
жаль, что только бронетранспортер, а не вся мацква...
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26.06.2020 04:39 Ответить
Будемо сподіватися на майбутній парад.
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26.06.2020 07:29 Ответить
З ватою і воювати не треба будет самі себе переможуть ))))
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26.06.2020 07:27 Ответить
Эх, жаль, пыхнул бы немного раньше, перед трибунами, вот это бы парад был, самый запоминаемый.
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26.06.2020 09:23 Ответить
Военные парады это удел изгоев.Пример Египта, который каждый год проводит военный парад в честь победы над сионистским агрессором.( историю мы знаем)
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26.06.2020 09:54 Ответить
Без словоблуддя, називаємо речі своїми іменами.
Такі паради - це спроба виправдати злочини проти людства вонючого совка(червоного фішизму), який 17 Вересня 1939р вдарив у спину польській армії і, розділивши Польщу пополам з коричневим фашизмом, 25 Вересня в Бресті провів спільний з німцями парад *победителей*.
І саме страшне те що за цими парадами ******* червоні фашисти пробують сховатися від своїх злочинів сьогодення.
І найстрашніше те що цими парадами червоні фашисти хочуть виправдати свої майбутні злочини проти людства.
Саме тому московія має бути обявленою мафіозно-терористичним монстром.
Ті двуногі людиноподібні істоти що брали участь в параді в Донецьку і Луганську мають бути іденковані і їм Україна повинна заборонити вїзд на свою територію назавжди. Після звільнення Донбасу бойовики дирляндії, колаборанти і безмозглі мамульки, які одягали своїх діточок у военную форму, також в московії повинні приєднатися до свого такого любого їм рюSSького міра.
Нагадаю як в цивілізованих країнах відзначають закінчення WW2(бачив своїми очима).
Собираються біля памятників WW2 і виражають свою скорботу. Для них це ніяк не свято.
Для нормальних цивілізованих людей цей день є день жалоби.
Також нагадаю кількість загиблих: американців-420тис., британців-400тис, німців-6млн.(вікіредія).
А совкових товарісчей-9млн. убитих солдат+16млн. мирних жителів +5млн. полонених.
В СиРиСиРи усього було мобілізовано 35млн солдат. Із них для кожних 4-х із 5-ти солдат війна скінчилась так: або убитий, або каліка, або полон.
Згадаємо атаку мирних жителів України на німецькі кулемети в Жовтні 1945р під Києвом. Тоді кровожер жуков з недавно звільнених територій України силою зігнав 350тис. в основному 14, 15-річних юнаків і чоловіків пенсійного віку, поставивши ззаді кулемети і замість зброї давши в руки по цеглині, погнали на крутий високий берег усипаний німецькими кулеметами. Тоді загинуло 300тис. українців.
Ось так воювали товасчі. Ще раз: за всю війну британців загинуло 400тис. А червоні фашисти-комуняки на чолі с жуковим і ватутіним, які ненавиділи українців, тільки за один день під час однієї атаки знищили 300тис. українців.
Гей любітелі жюкових в Україні, лохи з лапшою на вухах, обмануті рюSSькой пропогандой дебіли. Зніміть лапшу зі своїх вух, не слухайте брехню, пошевеліть хоть трохи своїми мозгами і станьте ЛЮДЬМИ здатними відрізняти правду і брехню, добро і зло, Бога і дявола, злочин і героїзм.
До москалів я не звертаюсь. Не має сенсу це робити. 90% із них хворі на імперську бацилу, а це значить мозгі на бікрень і повна відсутність адекватності.
Я також свідок того як святкували 9 Мая ті що воювали(не червоні фашисти НКВДісти, не СМЕРШовці і не вертухаї). Пили водяру, згадували загиблих і плакали. Якби хто сказав *ми можем повторіть* вони б його ростріляли як паршиву собаку.
Україні треба негайно позбутися абсолютно усих символів рюSSького міра і в першу чергу усіх генералів кровожерів. Якщо цього не зробити то москальська навала буде неминучою. Теж саме - мова. Це є рубіж за який ніколи не пройде загарбник терорист.
Депутати які проти мови є злочинці і зрадники України або агентура московії.
Памятник генералу ватутіну треба знести і поставити памятник 14-річному юнаку, який в цивільній одежі з цеглиною в руці біжить на німецькі кулемети. Цей юнак вартий небагато більшої поваги українців, чим кровожери жуков і ватутін, які ховались за спини не тільки солдат а і мирниї жителів.
Також можливо поставити дві постаті: юнака і 60-річного чоловіка. Вчесть знищення 280-300тис. українців в Жовтні 1943р під Києвом, коли жуков і ватутін неозброєних українців погнали на німецькі кулемети. Чим дальше від мордора і вище забор на кордоні тим краще буде жити Україна.
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26.06.2020 12:14 Ответить
кругом биндеровцы!! то Армату заглушат. то бтр подстрелят из костра прямо, ну каждый год мошкам парады портят)))
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26.08.2020 13:50 Ответить
эх, нехватет криков "дави его бл**д!! и десантный марш бросок за трофейными унитазами
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26.08.2020 13:51 Ответить
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