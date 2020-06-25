"Опять попался": в Киеве уволили очередного маршрутчика за езду по тротуару. ВИДЕО
В Киеве уволили еще одного водителя маршрутки, который решил объехать пробку по тротуару.
Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.
"Второй день подряд - еще одно жесткое нарушение правил дорожного движения, когда водитель подвергал опасности пассажиров и пешеходов. На этот раз транспортное средство ООО "Союз-Авто" осуществляло перевозку по 476 маршруту.
Водитель решил, что лучшее решение - объехать тянучку на проспекте Героев Сталинграда по тротуару. Водителя уволили.
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+12 Roman Maksymyuk #424494
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+12 Al Be
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+6 Вячеслав Федотов
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на проспекте Героев Сталинграда по тротуару. Источник: https://censor.net/v3204319\\\\\\\\\\\\\\
А уволили за то что партбилет дома забыл, шпион значит? Правильно. Это же не чепуха, типо сбил кого-то на тротуаре, шпионизм не пройдет.
тьху!
совок ********