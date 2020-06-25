"Опять попался": в Киеве уволили очередного маршрутчика за езду по тротуару. ВИДЕО

В Киеве уволили еще одного водителя маршрутки, который решил объехать пробку по тротуару.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Второй день подряд - еще одно жесткое нарушение правил дорожного движения, когда водитель подвергал опасности пассажиров и пешеходов. На этот раз транспортное средство ООО "Союз-Авто" осуществляло перевозку по 476 маршруту.

Водитель решил, что лучшее решение - объехать тянучку на проспекте Героев Сталинграда по тротуару. Водителя уволили.

Смотрите также: Водитель маршрутки в Киеве решил объехать пробку по тротуару. Его уволили. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ