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"Опять попался": в Киеве уволили очередного маршрутчика за езду по тротуару. ВИДЕО

В Киеве уволили еще одного водителя маршрутки, который решил объехать пробку по тротуару.

Об этом сообщает Департамент транспортной инфраструктуры КГГА, передает Цензор.НЕТ.

"Второй день подряд - еще одно жесткое нарушение правил дорожного движения, когда водитель подвергал опасности пассажиров и пешеходов. На этот раз транспортное средство ООО "Союз-Авто" осуществляло перевозку по 476 маршруту.

Водитель решил, что лучшее решение - объехать тянучку на проспекте Героев Сталинграда по тротуару. Водителя уволили.

Смотрите также: Водитель маршрутки в Киеве решил объехать пробку по тротуару. Его уволили. ВИДЕО+ДОКУМЕНТ

Киев (25565) маршрутки (546) ПДД (532)


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Топ комментарии
+12
зебилы необучаемы
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25.06.2020 13:51
+12
Теперь он сядет на социалку, и от него будут некачественные дети...
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25.06.2020 14:05
+6
Здесь уволили- там приняли,им пох...
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25.06.2020 13:53
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зебилы необучаемы
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25.06.2020 13:51 Ответить
Зекомандос
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25.06.2020 13:51 Ответить
Здесь уволили- там приняли,им пох...
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25.06.2020 13:53 Ответить
А чем водители легковушек лучше.
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25.06.2020 14:02 Ответить
Теперь он сядет на социалку, и от него будут некачественные дети...
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25.06.2020 14:05 Ответить
"Уволили"? Кому вы чешите? Максимум сказали: Вася, не пались в следующий раз". На каждом заборе объявления требуются маршрутчики. Как была "дикая дивизия" - так и осталась. И дальше так же будет, пока в Киеве мера не будет.
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25.06.2020 14:10 Ответить
Будет, будет... будет тебе коля велюр... голосуй за него, он тебе лимон даст...
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25.06.2020 15:27 Ответить
"Достойный" европейский транспорт в городе.
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25.06.2020 14:18 Ответить
Вор не тот кто украл, а кто попался. У нас так. Этот маршрутчик "попался". Поездили бы так в Европе или при Союзе- суд, и далее без права вождения. А тут - уволили. Лупить всех надо как врагов народа. Вседозволенность к добру не приведёт
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25.06.2020 14:19 Ответить
ООО "Союз-Авто"\\\\\\\\\\\

на проспекте Героев Сталинграда по тротуару. Источник: https://censor.net/v3204319\\\\\\\\\\\\\\

А уволили за то что партбилет дома забыл, шпион значит? Правильно. Это же не чепуха, типо сбил кого-то на тротуаре, шпионизм не пройдет.
тьху!
совок ********
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25.06.2020 14:23 Ответить
Уволили б заодно и дебилов, которые по полгода ремонтируют 100 метров дороги. Суки.
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25.06.2020 14:31 Ответить
Кличко хороший мер. Обязательно голосуйте за него, если вам это нравится.
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25.06.2020 16:00 Ответить
А кто лучше, допа ?
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25.06.2020 16:35 Ответить
Правильно! В очередь смерда! Только слуги у нас имеют право делать что им хочется, а как пробки решить, так у нас рученьки ніженьки позлипаються.
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25.06.2020 14:42 Ответить
развалюха убогая... это какой-то по..зор...
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25.06.2020 15:47 Ответить
проспект героев сталинграда???***** декоммунизация!
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25.06.2020 18:56 Ответить
 
 