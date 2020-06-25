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Новости Видео Паводки на Западной Украине
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Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для преодоления последствий наводнения в Карпатах по решению Арсена Авакова задействованы шесть единиц авиационной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке рассказал глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Для преодоления последствий наводнения в Карпатах по решению Арсена Авакова задействованы шесть единиц авиационной техники. От ГСЧС на аэродроме Ивано-Франковска базируются два французских вертолета: Н-225 Super Puma бортовой № 52 и ЕС-145 Eurocopter бортовой № 43, которые осуществляют ежедневно воздушную разведку, перевозки личного состава, эвакуацию пострадавших, переброску оперативных групп и доставку необходимых грузов. Еще один вертолет Н-225 Super Puma бортовой №55 дежурит в Киеве в аэропорту Жуляны. От Национальной гвардии на аэродроме Ивано-Франковска базируются: два вертолета Ми-8 бортовые № 28 и 29, которые так же работают ежедневно с аналогичными задачами, которые определяет оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Еще один гвардейский самолет✈️Ан-72 дежурит в Киеве в аеропроту Жуляны.
Именно для подобных случаев МВД Украины и развивает в сотрудничестве с Францией единую систему авиабезопасности и защиты", - рассказал Шевченко.

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Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД 01
Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД 02
Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД 03

Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД 04
Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД 05
Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД 06


Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД 07

Автор: 

Аваков Арсен (3444) авиация (2830) МВД (9320) паводок (294) Национальная гвардия (2126) ГСЧС (4977) Шевченко Артем (261)


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Даже не представляю как бы они туда попали если бы не вовремя купленные вертолеты.
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25.06.2020 15:48 Ответить
А де ще 50 обіцяних Авакяном французьких вертольотів, хто знає?
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25.06.2020 15:49 Ответить
На запасных аэродромах, готовятся к Дню Конституции.
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25.06.2020 15:54 Ответить
Может принять волевое решение и пресечь вырубку лесов, а там смотри и с незаконной добычей бурштына получится побороться.
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25.06.2020 15:52 Ответить
Я не розумію як вертольотами будуть зрізати ліс чи вивозити колоди?
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25.06.2020 16:35 Ответить
Можно феном просушить.Нафига авиация?
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25.06.2020 18:28 Ответить
 
 