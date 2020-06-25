Для преодоления последствий наводнения в Карпатах задействованы пять вертолетов и самолет, - МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Для преодоления последствий наводнения в Карпатах по решению Арсена Авакова задействованы шесть единиц авиационной техники.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке рассказал глава департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

"Для преодоления последствий наводнения в Карпатах по решению Арсена Авакова задействованы шесть единиц авиационной техники. От ГСЧС на аэродроме Ивано-Франковска базируются два французских вертолета: Н-225 Super Puma бортовой № 52 и ЕС-145 Eurocopter бортовой № 43, которые осуществляют ежедневно воздушную разведку, перевозки личного состава, эвакуацию пострадавших, переброску оперативных групп и доставку необходимых грузов. Еще один вертолет Н-225 Super Puma бортовой №55 дежурит в Киеве в аэропорту Жуляны. От Национальной гвардии на аэродроме Ивано-Франковска базируются: два вертолета Ми-8 бортовые № 28 и 29, которые так же работают ежедневно с аналогичными задачами, которые определяет оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. Еще один гвардейский самолет✈️Ан-72 дежурит в Киеве в аеропроту Жуляны.

Именно для подобных случаев МВД Украины и развивает в сотрудничестве с Францией единую систему авиабезопасности и защиты", - рассказал Шевченко.

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