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Киевский форум по безопасности: Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Западу и Украине?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция новой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной "русской проблеме" - отношениям Украины и Запада с авторитарной путинской Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на сайт форума.

"К 75-летию окончания Второй Мировой войны Владимир Путин подготовил специальное обращение к международной общественности, опубликованное в американской прессе. Больше всего места в этой публикации отведено манипуляциям на историческую тему, которые, по сути, оправдывают режим Сталина. Но главная цель послания Путина не касается истории. Прежде всего он ожидает от мировых лидеров признания своего "величия" и призывает договориться с ним о новых правилах сосуществования.

На этой неделе такую идею должен был наглядно подтвердить милитаристский "парад" на Красной площади.

Однако, за амбициям Кремля восстановить глобальное влияние слабо скрывается совершенно противоположная реальность - экономическая уязвимость России, ее масштабный национальный и общественный кризис, страх перед внешним миром и неопределенность в дальнейшей перспективе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство Украины возмутили заявления сербского министра Поповича о "бандеровцах": Это издевательство над памятью 8 млн погибших граждан

Во время онлайн-дискуссии обсудят следующие вопросы:

- Что делать с Россией?;
- Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Западу и Украине?;
- Способны ли мы научиться эффективно сдерживать российского агрессора в длительной перспективе?

Участниками обсуждения станут:

- Виктория Нуланд, старший советник Albright Stonebridge Group и научный сотрудник Брукингского Института, посол США при НАТО 2005-08 годах, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским делам в 2013-17 годах;
- Омид Нурипур, немецкий политик, член парламента Германии, внешнеполитический представитель политической силы Альянс 90/Зеленые;
- Наталья Попович, общественный активист и эксперт, соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основатель One Philosophy Group;
- Константин Елисеев, председатель Центра новых решений, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2007-10 годах, Постоянный представитель Украины при ЕС в 2010-15 годах и дипломатический советник Президента Украины в 2015-19 годах;
- Арсений Яценюк, государственный деятель, политик и экономист, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;
- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".

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Автор: 

Елисеев Константин (311) россия (95645) Форум (179) Яценюк Арсений (8006) Нуланд Виктория (314) Лубкивский Даниил (50)


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Топ комментарии
+10
Модель одна-относиться ,как к обезьяне с гранатой
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26.06.2020 10:11
+7
модель одна
6 метровый забор
ров с крокодилами
и полное игнорирование в общении
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26.06.2020 10:14
+6
В модель отношений с Парашной ********** ********* обязательно входит разрачковка *********а и его опетушение в ракопозиции.
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26.06.2020 10:07
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Правила форума Совет форумчан
В модель отношений с Парашной ********** ********* обязательно входит разрачковка *********а и его опетушение в ракопозиции.
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26.06.2020 10:07 Ответить
Модель одна-относиться ,как к обезьяне с гранатой
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26.06.2020 10:11 Ответить
модель одна
6 метровый забор
ров с крокодилами
и полное игнорирование в общении
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26.06.2020 10:14 Ответить
Київський безпековий форум: Яку модель відносин із Кремлем варто обрати Заходу та Україні? - Цензор.НЕТ 4725
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26.06.2020 10:15 Ответить
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26.06.2020 10:29 Ответить
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26.06.2020 10:29 Ответить
Киевский форум по безопасности: Как Путин срать хотел на всех мастеров *********** развлекательного жанра Запада и Украины.
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26.06.2020 10:16 Ответить
Эрдоган мочить крыс Путлера простыми Дронами и в Ливии и в Сиррии..,,..дятел ты блин тупой.. Вяличие в ЖО...
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26.06.2020 10:23 Ответить
Выдавать желаемое за действительное, игнорируя объективную реальность (как и оскорбления в чате) - удел упоротой руцкой ваты. Не пались так явно.
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26.06.2020 10:33 Ответить
всегда"ср,,, ть" имеет начало, и конец...Начало было,конец придет обязательно .но обтерется он ужо не сможет никогда,даже на том свете...
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26.06.2020 10:27 Ответить
Хотелось бы, что бы конец этой твари пришел как можно быстрее. Мой комент был о том, что "разговорчиками и форумами" этот конец не приблизишь.
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26.06.2020 10:35 Ответить
"разговорчики и форумы " про тварь.кто -то невидимый очень долго слушает,для того,что бы в свое времья вынести свой приговор,ибо лучше,когда человека благословляют ,нежели проклятием наполняют чашу человеческого терпения
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26.06.2020 10:41 Ответить
Возможно "кто-то невидимый очень долго слушает", но мои соотечественники гибнут и страдают СЕЙЧАС! И что бы это прекратить не достаточно уповать на волю всевышнего в неопределенном будущем.
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26.06.2020 10:47 Ответить
Нет России и нет войны, есть Россия и будет война!
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26.06.2020 10:18 Ответить
Если принять во внимание что 2 Мировую войну по большому счету выиграли норвежские партизаны из команды Йоахима Реннеберга уничтожившие гитлеровскую программу по созданию ядерной бонбы в 1944 году.Создай Гитлер бомбу неизвестно что было бы.
Реннеберг был командиром спецооперации "Ганнерсайд",к сожалению недавно умер в возрасте 99 лет.Вот это я понимаю Ветеран 2 Мировой....
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26.06.2020 10:21 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=SW33x_teKVs&feature=share
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26.06.2020 10:25 Ответить
"что было бы." если ты арийской расы - то пановал бы,

славяне, как говорила доктрина 3-го рейха - люди второго сорта.
горбатились бы на вредных производствах, девушки по борделям.
ну и говорили бы только по-немецки.
а что было бы если бы римская империя не развалилась? гитлера бы не было - 100%.
к чему эти потуги?
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26.06.2020 14:33 Ответить
отношения Израиля с Палестиной могут быть примером или же ФРГ И ГДР-забор .
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26.06.2020 10:23 Ответить
Официальная доктрина извечно кровавой #России при любых режимах и главарях.

Единственный способо избавить мир от этого монстра - распустить Россию и вернуть свободу десятками стран и народам, которые были захвачены и оккупированны Московской ордой
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26.06.2020 10:24 Ответить
начнем с крымских татар...
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26.06.2020 14:34 Ответить
Этот ихитамнет из банды #Вагнера по имени Владимир Скопинов уничтожен в #Ливии. Его мать Татьяна Скопинова сообщила журналистом, что в своем последнем сообщении он писал:

«Мама, меня отправляют в Африку. В Сирии стали мало платить, мне надо деньги заработать»
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26.06.2020 10:27 Ответить
Дохлятина РАБссия будет держать круговую оборону против стран НАТО до послоеднего патьрона было Путлера пабедить империалистов Омерики... Ибо быдло адмирал Кузи всегда сильнее Томагавка с авианосца Рональд Рейган Стадо Мавзолейных баранов возомнило себя властелином Мира...
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26.06.2020 10:30 Ответить
Стратегическая цель - свести отношения с Расией к нулю.
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26.06.2020 10:44 Ответить
Київський безпековий форум: Яку модель відносин із Кремлем варто обрати Заходу та Україні? - Цензор.НЕТ 2385
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26.06.2020 11:04 Ответить
Удушить экономически до потери сознания! Вот правильная стратегия. А тем временем:
https://www.dw.com/ru/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA-2-%D0%B2-%D1%84%D1%80%D0%B3-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B5%D1%81-%D0%BD%D0%B0-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D1%81%D1%88%D0%B0/a-53948954?maca=rus-rss_rus_UkrNet_All-4190-xml "Северный поток - 2": в ФРГ рассматривают возможность совместного ответа ЕС на санкции США
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26.06.2020 13:36 Ответить
А какое во время войны к врагам может быть отношение? Или есть варианты?
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26.06.2020 14:40 Ответить
Є ще зелохи, інше "електоральне сміття" тіпо "какая разніца".
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26.06.2020 15:08 Ответить
Ну надо постепенно пояснить Западу, что это не Россия выиграла войну и запустила Гагарина в космос, а Советский Союз. И что Московия к Руси и славянам не имеет ни какого отношения. Это тяжело, но надо. Потому как Третьему Риму, как и Третьему Рейху, нужна героическая история. Тогда канал Хистори не будет изображать Киев 9-10 веков в виде сараев и теремов а-ля собор Василия Блаженного с народом в виде монголо-татар.
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26.06.2020 15:12 Ответить
стратегія повинна бути такою: посилення санкцій проти агресора, розбудова армії, підготовка реальної тероборони, знищення п'ятої колони в Україні та створення *************** коаліції.
Але за часів віслюччо-дєрмаковського правління це не можливо..
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26.06.2020 15:16 Ответить
слово, моя ти ясная зброє..!
коментарі попід отетім вот - мов на камені вкарбовані

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26.06.2020 15:18 Ответить
Яку нафік модель??? - знищувати совок треба повністю...
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26.06.2020 15:25 Ответить
Бути готовими до війни.Все ж просто
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26.06.2020 19:27 Ответить
ПОДЛО И НАГЛО ИХ ЗАШКВАРИТЬ !!!
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27.06.2020 01:34 Ответить
 
 