Киевский форум по безопасности: Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Западу и Украине?. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Трансляция новой онлайн дискуссии Киевского форума по безопасности, посвященной "русской проблеме" - отношениям Украины и Запада с авторитарной путинской Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылко на сайт форума.

"К 75-летию окончания Второй Мировой войны Владимир Путин подготовил специальное обращение к международной общественности, опубликованное в американской прессе. Больше всего места в этой публикации отведено манипуляциям на историческую тему, которые, по сути, оправдывают режим Сталина. Но главная цель послания Путина не касается истории. Прежде всего он ожидает от мировых лидеров признания своего "величия" и призывает договориться с ним о новых правилах сосуществования.

На этой неделе такую идею должен был наглядно подтвердить милитаристский "парад" на Красной площади.

Однако, за амбициям Кремля восстановить глобальное влияние слабо скрывается совершенно противоположная реальность - экономическая уязвимость России, ее масштабный национальный и общественный кризис, страх перед внешним миром и неопределенность в дальнейшей перспективе.

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Во время онлайн-дискуссии обсудят следующие вопросы:



- Что делать с Россией?;

- Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Западу и Украине?;

- Способны ли мы научиться эффективно сдерживать российского агрессора в длительной перспективе?

Участниками обсуждения станут:



- Виктория Нуланд, старший советник Albright Stonebridge Group и научный сотрудник Брукингского Института, посол США при НАТО 2005-08 годах, помощник Государственного секретаря Соединенных Штатов по европейским и евразийским делам в 2013-17 годах;

- Омид Нурипур, немецкий политик, член парламента Германии, внешнеполитический представитель политической силы Альянс 90/Зеленые;

- Наталья Попович, общественный активист и эксперт, соучредитель Украинского Кризисного Медиа Центра и основатель One Philosophy Group;

- Константин Елисеев, председатель Центра новых решений, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2007-10 годах, Постоянный представитель Украины при ЕС в 2010-15 годах и дипломатический советник Президента Украины в 2015-19 годах;

- Арсений Яценюк, государственный деятель, политик и экономист, председатель Киевского форума и премьер-министр Украины в 2014-16 годах;

- Даниил Лубкивский, заместитель Министра иностранных дел Украины в 2014 году, дипломатический советник Премьер-министра в 2015-16 годах и член Правления Фонда "Открой Украину".

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