20 тыс. бланков свидетельств о регистрации транспортных средств обнаружены у одессита, который занимался подделкой документов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранителями задержан 34-летний одессит, наладивший массовое изготовление поддельных водительского удостоверений, свидетельств об окончании автошколы и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мужчина, имея все необходимые средства, самостоятельно изготавливал водительского удостоверения и свидетельства об окончании автошколы по заказу других лиц, а также неоднократно осуществлял несанкционированное вмешательство в компьютерные сети государственных органов с целью загрузки на персональный компьютер учетных карточек транспортных средств. Свои услуги фигурант предоставлял через собственноручно созданную анонимную страницу в социальный сети, а изготовленные документы отправлял по почте от имени другого лица", - говорится в сообщении.

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Правоохранителями проведены санкционированные обыски по месту регистрации и проживания фигуранта, а также в автомобиле, который находится в его пользовании. В ходе обыска изъяты водительские удостоверения, свидетельства об окончании автошколы, свидетельства о регистрации транспортных средств, голограммные ленты, финансовые накладные, печать Киевского городского нотариального округа, более 20 тыс. бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, карт-принтер, 33 незаполненных бланка Министерства юстиции Украины , коробки с пустыми пластиковыми карточками, паспорта граждан Украины, деньги в общей сумме более полумиллиона гривен.

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Планируется объявление фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.