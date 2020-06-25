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20 тыс. бланков свидетельств о регистрации транспортных средств обнаружены у одессита, который занимался подделкой документов, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Правоохранителями задержан 34-летний одессит, наладивший массовое изготовление поддельных водительского удостоверений, свидетельств об окончании автошколы и свидетельств о регистрации транспортных средств.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Мужчина, имея все необходимые средства, самостоятельно изготавливал водительского удостоверения и свидетельства об окончании автошколы по заказу других лиц, а также неоднократно осуществлял несанкционированное вмешательство в компьютерные сети государственных органов с целью загрузки на персональный компьютер учетных карточек транспортных средств. Свои услуги фигурант предоставлял через собственноручно созданную анонимную страницу в социальный сети, а изготовленные документы отправлял по почте от имени другого лица", - говорится в сообщении.

20 тыс. бланков свидетельств о регистрации транспортных средств обнаружены у одессита, который занимался подделкой документов, - Нацполиция 01

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Правоохранителями проведены санкционированные обыски по месту регистрации и проживания фигуранта, а также в автомобиле, который находится в его пользовании. В ходе обыска изъяты водительские удостоверения, свидетельства об окончании автошколы, свидетельства о регистрации транспортных средств, голограммные ленты, финансовые накладные, печать Киевского городского нотариального округа, более 20 тыс. бланков свидетельств о регистрации транспортных средств, карт-принтер, 33 незаполненных бланка Министерства юстиции Украины , коробки с пустыми пластиковыми карточками, паспорта граждан Украины, деньги в общей сумме более полумиллиона гривен.

20 тыс. бланков свидетельств о регистрации транспортных средств обнаружены у одессита, который занимался подделкой документов, - Нацполиция 02

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Планируется объявление фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин (компьютеров), автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) Уголовного кодекса Украины.

Автор: 

Одесса (7895) подделка (438) Нацполиция (16485) правоохранительные органы (2970) силовики (2799)


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Топ комментарии
+4
Піймали бо якість його продукції була значно вищою ніж казьонних ксів
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25.06.2020 19:14
+4
В неподкупной поллюции
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25.06.2020 19:16
+3
нормально...
и где ж он эти незаполненные бланки...нашел ???
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25.06.2020 19:11
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Красава
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25.06.2020 19:09 Ответить
А сколько он их вьідал уже?
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25.06.2020 23:20 Ответить
Такие как он обычно тщательно ведут клиентскую базу
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25.06.2020 23:23 Ответить
нормально...
и где ж он эти незаполненные бланки...нашел ???
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25.06.2020 19:11 Ответить
В неподкупной поллюции
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25.06.2020 19:16 Ответить
Сам сделал. Не тупи.
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25.06.2020 19:24 Ответить
думаю бланки все же он где-то доставал...а вот заполнял из саморучно
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25.06.2020 19:30 Ответить
Донецкий и крымский след, я так думаю.
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25.06.2020 20:26 Ответить
ЧЄМ НАШЕ ХУЖЕ ВАШЕГО?
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25.06.2020 19:13 Ответить
Піймали бо якість його продукції була значно вищою ніж казьонних ксів
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25.06.2020 19:14 Ответить
В совке так попался товарищ на подделке рублей, качество бумаги и печати было лучше чем на гознаке.
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25.06.2020 20:28 Ответить
зачем их подделывать?, за мзду МРЕО (сервисные центры) все решают.....
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25.06.2020 19:19 Ответить
да и сам задержанный на 99, 99 из бывших..или вхож, уволен задним числом...
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25.06.2020 19:20 Ответить
хАваковский конкурент
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25.06.2020 19:24 Ответить
Уважуха типа,клише на ризографе))),либо правохранители толпойопы,в таких кол-АХ...струйник нервно курит в сторонке...
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25.06.2020 19:29 Ответить
Э парниша так не хорошо! Авакову конкуренты ни к чему .
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25.06.2020 20:01 Ответить
 
 