Зеленский пообещал обеспечить новыми квартирами с ремонтом всех пострадавших от взрыва в многоэтажке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить жильем всех пострадавших жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв. Глава государства вручил пострадавшим сертификаты на первые 12 квартир.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
Сегодня квартиры получили люди, которые потеряли близких, и те, у кого малолетние дети. Остальные семьи получат жилье в течение месяца, его будут выдавать каждые десять дней. Дома, которые получат пострадавшие, расположенны в новостройке.
"Мы готовы помогать. Все 40 квартир - под нашим личным контролем - мы отдадим в течение ближайших дней ", - сказал Зеленский.
По словам президента, все новые квартиры, предложенные пострадавшим, классом и уровнем лучше, чем те, в которых они жили раньше. Жилье подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Площадь квартир - от 60 кв. м до 80 кв.
Зеленский поручил мэру Киева Виталию Кличко проконтролировать, чтобы в этих помещениях был сделан ремонт.
Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.
Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.
Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.
Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.
Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.
22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.
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Це вже яке "обісцяння" найвеличнішого за рік його царювання?
Но просто интересно, а есть какая-то статья закона или норма какая-то, регулирующая данную ситуацию - когда, к примеру из-за пьяного газовика с руками из жопы или пьяного жителя, заснувшего с открытым газом, и подорвавших подъезд, с налогов людей должны купить квартиры пострадавшим?
Но причем здесь Зеленский?
Он купил эти квартиры для пострадавших?
За чей счет банкет?
И почему опять без маски?
І куди бубАчка подів гроші, залишені державі Порошенком?
не х по роялю щёлкать,тут страна... а аналитики- тока усугуБЛЯют ему психику..
Ключи выдал!!!
От якби то потужний панамський патрійот видав квартири, то був би одразу святим.
P. S. колись цензор був аполітичним ресурсом.
Який відстоював правду без цензури. А став тупо пєтіним аналогом прямого ньюсвана....
Только париться за чужой счёт.
Только пиарился за чужой счёт! А тамифлю с Юлькой тоже лично передавал?
Но тебе ж главное вставить фразу "зе-тепил", это у Петрова как пароль для зачисления копеек за высер?
Наверное те, что заводом "Богдан" были сделаны?
Вторая "весна прошла" и никого не посадили.
А БТРы произведенные на заводах Порошенко успешно служат в ВСУ и защищают Украину в войне с Рашкой.
Так что Порошенко имел все права пиариться на СВОИХ БТРах!
А твой оманский Осел - настоящий ВОР и ПАРАЗИТ.
Сколько ещё ждать - до конца срока Бубочки?
И какие-такие дела против Порошенко ещё не закрыты?!
Ты хотя бы читал в чем его обвиняют?
Назначение замков, ввоз личных картин, организация сопротивления Рашке...
НИ ОДНОГО коррупционного дела!
Той лапши, что тебе на уши навесили хватит жрать ещё на пару лет.
Тебя надо лечить.
А ты, только с темы съезжаешь и шлангом прикидываешься.
Собственно, как и все прочие зе-тыпилы.
Иди, сдавай свою смену зе-тролля.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=255324225554010&id=100032293042085 31. Mai um 21:43 ·
А нагадайте-но мені, шановні, яку суму Володимир Олександрович задеклярував на витрати на благодійність? Чи то на допомогу армії?
Плюс сосны, айкосы...
Всьо под расчет.
Не то те которые ранее пострадали от таких же взрывов тоже захотят квартиры (и будут правы)!
А многие хитрожопые могут увидеть способ улучшить площадь!
"Бояри" повинні......, а Він нікому нічого не зобов"язаний.
Обіцянка на вечерю це погано ......"Бояри" не зробили, а він до чого.
Це вже було і дуже не так давно.
А может система страхования - правильная?