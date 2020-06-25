Зеленский пообещал обеспечить новыми квартирами с ремонтом всех пострадавших от взрыва в многоэтажке в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал обеспечить жильем всех пострадавших жителей многоквартирного дома в Киеве, где 21 июня произошел взрыв. Глава государства вручил пострадавшим сертификаты на первые 12 квартир.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Сегодня квартиры получили люди, которые потеряли близких, и те, у кого малолетние дети. Остальные семьи получат жилье в течение месяца, его будут выдавать каждые десять дней. Дома, которые получат пострадавшие, расположенны в новостройке.

"Мы готовы помогать. Все 40 квартир - под нашим личным контролем - мы отдадим в течение ближайших дней ", - сказал Зеленский.

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По словам президента, все новые квартиры, предложенные пострадавшим, классом и уровнем лучше, чем те, в которых они жили раньше. Жилье подбирали по принципу метража, который люди потеряли, и количеству комнат. Площадь квартир - от 60 кв. м до 80 кв.

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Зеленский поручил мэру Киева Виталию Кличко проконтролировать, чтобы в этих помещениях был сделан ремонт.

Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.