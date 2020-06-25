В области умирает каждый десятый с диагнозом COVID-19, больницы переполнены, призываем соблюдать карантин, - обращение врачей Ривненщины. ВИДЕО

Практически каждый 10-й пациент, больной коронавирус умирает, больницы переполнены, помогите нам.

Этот тезис озвучили врачи Ривненской в ​​видеообращении, которое в Фейсбуке обнародовала заместитель городского головы Галина Кульчинская, передает Цензор.НЕТ,

"Главный врач Ривненской центральной городской больницы Евгений Кучерук отметил, что сейчас местные больницы переполнены, а практически каждый 10 пациент с коронавирусом умирает. Он выразил надежду, что люди с пониманием отнесутся к просьбам и призывов медиков соблюдать карантинные требования.

А главный врач медицинского центра "Юбилейный" Виктория Покоевчук заявила, что наступление коронавирусной инфекции становится более агрессивым. За предыдущую неделю только в Центре, который возглавляет Покоевчук, диагностировано в три раза больше пациентов с коронавирусной инфекцией, чем за все предыдущие недели", - говорится, в частности, в видеообращении врачей Ривненской области к землякам.

Медики призывают соблюдать правила карантина и не пренебрегать средствами профилактики, другого выхода, по словам врачей - нет.