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Новости Видео Коронавирус и карантин
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В области умирает каждый десятый с диагнозом COVID-19, больницы переполнены, призываем соблюдать карантин, - обращение врачей Ривненщины. ВИДЕО

Практически каждый 10-й пациент, больной коронавирус умирает, больницы переполнены, помогите нам.

Этот тезис озвучили врачи Ривненской в ​​видеообращении, которое в Фейсбуке обнародовала заместитель городского головы Галина Кульчинская, передает Цензор.НЕТ,

"Главный врач Ривненской центральной городской больницы Евгений Кучерук отметил, что сейчас местные больницы переполнены, а практически каждый 10 пациент с коронавирусом умирает. Он выразил надежду, что люди с пониманием отнесутся к просьбам и призывов медиков соблюдать карантинные требования.

А главный врач медицинского центра "Юбилейный" Виктория Покоевчук заявила, что наступление коронавирусной инфекции становится более агрессивым. За предыдущую неделю только в Центре, который возглавляет Покоевчук, диагностировано в три раза больше пациентов с коронавирусной инфекцией, чем за все предыдущие недели", - говорится, в частности, в видеообращении врачей Ривненской области к землякам.

Медики призывают соблюдать правила карантина и не пренебрегать средствами профилактики, другого выхода, по словам врачей - нет.

Автор: 

вступительная кампания (288) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Ровенская область (1236)


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Топ комментарии
+11
Фрети фы фсе. Коронавирус придумали соросята чтобы украсть у вас работу и ездить вместо вас в общественном транспорте
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25.06.2020 23:05
+9
Вперёд.. Ждём видео отчет. Хотя конечно шансы дождаться от тебя видео отчет устремляется к нулю.
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25.06.2020 23:15
+8
ГЛАВВРАЧ **** ПРОПЛАЧЕННАЯ!!!
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25.06.2020 23:04
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а МОЗ все так же мовчить на численні запити про надання сертифікатів якості цих чудових фальшивих тестів, якими накручують страшну статистику
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26.06.2020 11:05 Ответить
А где очередной видосик, где эти "медики" от скуки от "великой навантаженности" шаманские пляски в честь кококши устраивают?
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26.06.2020 10:18 Ответить
походу врачевателям выгодно такая статистика зарплаты же выросли в разы кто хочет от такого слезть .
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26.06.2020 11:06 Ответить
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