Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров наемников на Донбассе, - Асеев. ВИДЕО

Сейчас временно оккупированная часть Донбасса – это не территория с военной диктатурой, которая там была "во времена Захарченко", а уголовный анклав под управлением российских спецслужб, где главарей наемников РФ пересадили "на подвал" так же, как и других неудобных Кремлю людей.

Об этом журналисту Роману Цимбалюку рассказал бывший заложник наемников РФ Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, сейчас в ОРДЛО играют роль не столько военные оккупационных сил, сколько спецслужбы РФ.

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"В 2017-м произошел перелом, я это видел по тем, кто сидел вместе со мной в "Изоляции". Потому что туда волнами просто бросали командиров вот этих так называемых бригад и их подчиненных, тех, кто оставался еще с 2014-го хоть с какими-то идеями. Их просто переламывали в подвалах и бросали вместе с нами в камеры", - говорит экс-узник.

Асеев полагает, что это делалось, чтобы убрать тех командиров наемников РФ, которые могут помешать Кремлю "спокойно, в ручном режиме, управлять всем этим через спецслужбы".

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"Гиркину как-то прямо задали вопрос, почему он не возвращается в Донецк. На что он ответил: "Куда? На подвал?". Он совершенно прав. Бросят на подвал и его. Конечно, комфортней находиться в Москве", - сказал Асеев.