Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров наемников на Донбассе, - Асеев. ВИДЕО
Сейчас временно оккупированная часть Донбасса – это не территория с военной диктатурой, которая там была "во времена Захарченко", а уголовный анклав под управлением российских спецслужб, где главарей наемников РФ пересадили "на подвал" так же, как и других неудобных Кремлю людей.
Об этом журналисту Роману Цимбалюку рассказал бывший заложник наемников РФ Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.
По его мнению, сейчас в ОРДЛО играют роль не столько военные оккупационных сил, сколько спецслужбы РФ.
"В 2017-м произошел перелом, я это видел по тем, кто сидел вместе со мной в "Изоляции". Потому что туда волнами просто бросали командиров вот этих так называемых бригад и их подчиненных, тех, кто оставался еще с 2014-го хоть с какими-то идеями. Их просто переламывали в подвалах и бросали вместе с нами в камеры", - говорит экс-узник.
Асеев полагает, что это делалось, чтобы убрать тех командиров наемников РФ, которые могут помешать Кремлю "спокойно, в ручном режиме, управлять всем этим через спецслужбы".
"Гиркину как-то прямо задали вопрос, почему он не возвращается в Донецк. На что он ответил: "Куда? На подвал?". Он совершенно прав. Бросят на подвал и его. Конечно, комфортней находиться в Москве", - сказал Асеев.
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попадает на подвал.
Воровал и убивал -
впереди грядет подвал.
Службу верно отбывал -
приготовся на подвал.
За ***** голосовал -
все равно, мля, на подвал.
Це лише м'ясо.
https://twitter.com/jozefkneht1
Йозеф Кнехт
@jozefkneht1
Порох:
Зе скорочує десантно-штурмові війська, винищувальну авіацію, морпіхів та танкові підрозділи.Ті підрозділи, які могли б завдати потужного удару запоребрику.На передовій зі слів Жадана розпач.Це сприймається як зрада та капітуляція.
Ось що буває коли війна в голові закінчена.
https://twitter.com/i/status/1276226546215333889
якщо Зеля патріот....(так, це смішно)
то мона скоротити ударників, але зміцнити оборону та укласти максимум договорів, та інші полєзні речі.
Доповідь мрійника закінчено - Фельдмаршал, сер фон Борис Козлов.
Нє ну це реально *******, Доник пише шо і мін не видають майже солдатам. х.з. як так можна, але маємо.... те що....
и т.д. и т.п.
Это даже чЛенин заметил. и да, "Вошьдъ" был во многом прав.
так что если что, наконечник копья, я бы сделал из боевиков, которые раскаялись(ну, просто сказали - да, я был дураком).
но в данном случае это как говорится не с нашим счастьем . точнее не с нашим нынешним говнокомандующим ( это не ошибка )
против негров даже Гиркин = воевун и Воемаршалл.
чего говорить, если бриташки напали на этих... бурров, голландцев в Африке - даже ублюдок черчилль сказал шо это не по фен-шую
давай еще скажем как мексиканцы защищались против штатов - тупо солдаты, от 16-го века(испанцы ) - никакие
родезийцы потомки не буров а как раз тех самых "бриташек " с которыми буры воевали
Для серца руцкага слилось
Как многа в нём атозвалось...
Потім, коли викристалізовується домінантна сила вона починає неминучи формувати свою внутрішню плітику і жорстоко підминає під себе всіх не згодних. Так формується централізована держава. Потім починають формуватися поліцейські органи та регулярна армія, яка не терпить "многоначалія". Якщо при формуванні незалежної держави ще допускаються союзи та коаліції то, в бунті під керівництвом ерефії не може бути ніяких розмов, тільки безумовна підлеглість. Сєпари цього не були здатні зрозуміти тому, пішли на підвал, а самі упороті в терекони.