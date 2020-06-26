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Новости Видео Агрессия России против Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Спецслужбы РФ волнами бросали "на подвал" командиров наемников на Донбассе, - Асеев. ВИДЕО

Сейчас временно оккупированная часть Донбасса – это не территория с военной диктатурой, которая там была "во времена Захарченко", а уголовный анклав под управлением российских спецслужб, где главарей наемников РФ пересадили "на подвал" так же, как и других неудобных Кремлю людей.

Об этом журналисту Роману Цимбалюку рассказал бывший заложник наемников РФ Станислав Асеев, передает Цензор.НЕТ.

По его мнению, сейчас в ОРДЛО играют роль не столько военные оккупационных сил, сколько спецслужбы РФ.

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"В 2017-м произошел перелом, я это видел по тем, кто сидел вместе со мной в "Изоляции". Потому что туда волнами просто бросали командиров вот этих так называемых бригад и их подчиненных, тех, кто оставался еще с 2014-го хоть с какими-то идеями. Их просто переламывали в подвалах и бросали вместе с нами в камеры", - говорит экс-узник.

Асеев полагает, что это делалось, чтобы убрать тех командиров наемников РФ, которые могут помешать Кремлю "спокойно, в ручном режиме, управлять всем этим через спецслужбы".

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"Гиркину как-то прямо задали вопрос, почему он не возвращается в Донецк. На что он ответил: "Куда? На подвал?". Он совершенно прав. Бросят на подвал и его. Конечно, комфортней находиться в Москве", - сказал Асеев.

Автор: 

пытки (838) Донбасс (26956) Гиркин Игорь (192) наемники рф (2085) Асеев Станислав (60)


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Топ комментарии
+31
Хороший сигнал тем зебилам и петушариям, считающим что помагая русне они получат какие-то преференции после оккупации...
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26.06.2020 10:28
+26
Кто кацапов призывал,
попадает на подвал.
Воровал и убивал -
впереди грядет подвал.
Службу верно отбывал -
приготовся на подвал.
За ***** голосовал -
все равно, мля, на подвал.
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26.06.2020 10:31
+17
они в это поверят только когда сами окажутся в подвале
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26.06.2020 10:37
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Правила форума Совет форумчан
Ну, а для чего ещё нужно пушечное мясо ? Они выполнили свою работу, и потому их - в расход.
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26.06.2020 10:26 Ответить
Дело не в "пушечном мясе"-а в специфике различных революций и переворотов- мавр своё дело сделал и должен уйти!!!Возьми хоть... Французкую революцию-,устроивший её Робеспьер и его простолюдины-все ушли под гильйотину!!!...хоть Германию-всех штурмовиков Рэма,пустили под нож!!!.А после Октябского переворота большевики пустили под нож почти всех кто принимал в нём участие: "троцкистов,каменева с зиновьевым,бухаринцев,матросов анархистов,меньшевиков ,эсеров,эсдеков и прочих.. и коллосальные "чистки" в Красной Армии"!!!
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26.06.2020 11:38 Ответить
Ну, в СССР всё было просто: Йося Джугашвили решил восстановить империю, а себя назначил на должность императора. Разумеется, в расход пошли все кто не был ему лично обязан своим возвышением. Обычный социальный дарвинизм.
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26.06.2020 11:58 Ответить
Хороший сигнал тем зебилам и петушариям, считающим что помагая русне они получат какие-то преференции после оккупации...
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26.06.2020 10:28 Ответить
они в это поверят только когда сами окажутся в подвале
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26.06.2020 10:37 Ответить
как то пох нам должно быть на тот ливер! или кто то хочет, что бы им пожелели? этих убл*дков
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26.06.2020 10:29 Ответить
Кто кацапов призывал,
попадает на подвал.
Воровал и убивал -
впереди грядет подвал.
Службу верно отбывал -
приготовся на подвал.
За ***** голосовал -
все равно, мля, на подвал.
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26.06.2020 10:31 Ответить
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26.06.2020 10:34 Ответить
Нет блин, боевики считают что они типо самостоятельные. Правда в лифтах катаются и в ресторанах бухают, прямо с этот, что в парике был совок.
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26.06.2020 10:32 Ответить
В росії не існує такого поняття як людина.
Це лише м'ясо.
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26.06.2020 10:32 Ответить
очень жаль, если сегодня их не бросают.
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26.06.2020 10:34 Ответить
Спецслужби РФ хвилями кидали "на підвал" командирів найманців на Донбасі, - Асєєв - Цензор.НЕТ 5117
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26.06.2020 10:34 Ответить
https://twitter.com/jozefkneht1
https://twitter.com/jozefkneht1

Йозеф Кнехт

@jozefkneht1


Порох:
Зе скорочує десантно-штурмові війська, винищувальну авіацію, морпіхів та танкові підрозділи.Ті підрозділи, які могли б завдати потужного удару запоребрику.На передовій зі слів Жадана розпач.Це сприймається як зрада та капітуляція.
Ось що буває коли війна в голові закінчена.

https://twitter.com/i/status/1276226546215333889
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26.06.2020 10:36 Ответить
Да понятно что зе-режим спонсируется из-за поребрика.
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26.06.2020 10:50 Ответить
а чо?
якщо Зеля патріот....(так, це смішно)
то мона скоротити ударників, але зміцнити оборону та укласти максимум договорів, та інші полєзні речі.

Доповідь мрійника закінчено - Фельдмаршал, сер фон Борис Козлов.

Нє ну це реально *******, Доник пише шо і мін не видають майже солдатам. х.з. як так можна, але маємо.... те що....
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26.06.2020 10:54 Ответить
Барига про свої "безальтернативні перемир'я" згадати не може ?
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26.06.2020 10:58 Ответить
А ці "безальтернативні перемир'я" виправдовують скорочення військ???
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26.06.2020 11:46 Ответить
Скорочення вийск идёт под стандарты нато и уже не первый год.
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28.06.2020 14:13 Ответить
Емм, після 2014 року ніхто не скорочував взагалі-то... Навпаки, чисельність нарощувалася - передусім, за рахунок мобілізацій, а ще завдяки збільшенню кількості контрактників!
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29.06.2020 15:07 Ответить
Как то это ватное быдло и не жалко!!!!
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26.06.2020 10:41 Ответить
Самые лучшие антикоммунисты = бывшие коммунисты.
и т.д. и т.п.
Это даже чЛенин заметил. и да, "Вошьдъ" был во многом прав.
так что если что, наконечник копья, я бы сделал из боевиков, которые раскаялись(ну, просто сказали - да, я был дураком).
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26.06.2020 10:57 Ответить
да такая практика есть во многих странах . одни скауты Селиуса ( одно из самых эффективных контртеррористических подразделений Родезии ) на 80% состояло из чернокожих бывших партизан

но в данном случае это как говорится не с нашим счастьем . точнее не с нашим нынешним говнокомандующим ( это не ошибка )
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26.06.2020 11:06 Ответить
блин, я чет читал что вроде оттуда был какой-то, ну "Рембо" отс... ну ты понял - мочился так что его боялись целые подразделения. но таки вроде подорвался. о описано так шо хоть фильм снимай. может и сняли. в джунглях там в Африке вроде, так что не британец вроде бы
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26.06.2020 11:14 Ответить
в Родезии было три элитных подразделения . одно почти поголовно из черных ( скауты Селиуса ) и два из белых РЛП ( Родезийская легкая пехота ) и САС ( специальная авиадесантная служба ) так там кого из бойцов ни возьми придуманный киношный Рембо нервно курит в сторинке
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26.06.2020 11:24 Ответить
а, они там против негров воевали что-ли?
против негров даже Гиркин = воевун и Воемаршалл.

чего говорить, если бриташки напали на этих... бурров, голландцев в Африке - даже ублюдок черчилль сказал шо это не по фен-шую

давай еще скажем как мексиканцы защищались против штатов - тупо солдаты, от 16-го века(испанцы ) - никакие
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26.06.2020 11:28 Ответить
да . согласен . черномазые это те еще солдаты . но их было много . они были хорошо вооружены и готовили их китайские и советские инструкторы . поэтому родезийцам было не легко . тем более что Родезия находилась в международной изоляции и все от снаряжения до вооружения приходилось покупать фактически контрабандным способом

родезийцы потомки не буров а как раз тех самых "бриташек " с которыми буры воевали
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26.06.2020 11:42 Ответить
скажем так . большинству апальченцев сидеть по камерам дело обычное . в то что там служат шахтеры и трактористы верят только самые упоротые ватники . основной контингент ихних вояк это четкие пацаны ( разного возраста ) которым любая тюрячка это дом родной
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26.06.2020 10:57 Ответить
ПАДВАЛ! Как многа в этам слове
Для серца руцкага слилось
Как многа в нём атозвалось...
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26.06.2020 11:43 Ответить
Кремлевский мясник набрал в свою банду кучу отребья, и теперь не знает, как их утилизировать, этот хлам никому не нужен, а жрать просит.
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26.06.2020 12:13 Ответить
там - касапские бандЫтЫ . . . а тут - укряцкие бандЫтЫ . . . арестовали все счета в Привате . . . при этом нет ни решения суда . . . ни наличия меня в реестре боржников на сайте Минюста
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27.06.2020 12:15 Ответить
Звичайно "на підвал"Це лишній раз доказує,що не інакше,як два ПП-путо-пітери домовились за Крим,винищенням опозиції з обох боків, гарантувати "водинтур"-недаром же ж медальки наперед наштампували.Не зрослося -з пасажирським лайнером переборщили-світ відреагував санкціями-прийшлося компенсувати Липецькою фабрикою та Сімферопольським морським заводом,а це вже не "по панятіям"-почали два ПП бикувати-бізнеси віджимати "по беспределу".
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28.06.2020 06:01 Ответить
Потрібно розуміти логіку проходження етапів революцій та бунтів. А події на Донбасі і в Криму будувалися, як "повстання рускава народа". В такі моменти на боротьбу піднімаються різні сили та різні ідеології. В першій хвилі приймають участь різнобарвні маси.
Потім, коли викристалізовується домінантна сила вона починає неминучи формувати свою внутрішню плітику і жорстоко підминає під себе всіх не згодних. Так формується централізована держава. Потім починають формуватися поліцейські органи та регулярна армія, яка не терпить "многоначалія". Якщо при формуванні незалежної держави ще допускаються союзи та коаліції то, в бунті під керівництвом ерефії не може бути ніяких розмов, тільки безумовна підлеглість. Сєпари цього не були здатні зрозуміти тому, пішли на підвал, а самі упороті в терекони.
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28.06.2020 14:05 Ответить
До речі, з тих самих причин Порошенко та Аваков ліквідовували добровольчий рух та волонтерство.
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28.06.2020 14:07 Ответить
 
 