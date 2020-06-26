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Воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, раненому снайпером наемников РФ, нужна помощь в лечении и реабилитации: пуля застряла в шейном отделе позвоночника. ВИДЕО

Наводчик-оператор БМП 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Зарипов (Татарин) получил ранение в зоне ООС. Пуля снайпера наемников РФ застряла в шейном отделе позвоночника, задев позвонки и мягкие ткани. Воин нуждается в лечении и реабилитации. Бригада просит украинцев о помощи.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице 93-й ОМБр "Холодный Яр", передает Цензор.НЕТ.

"Воин 93-й бригады "Холодный Яр" Татарин нуждается в средствах на лечение. Это видео снимал наводчик-оператор БМП Виталий Зарипов с позывным Татарин и его побратимы. В конце воин пообещал заснять сепарскую позицию, но, к сожалению, его тяжелое ранение помешало планам. В публикациях о медиках мы упоминали воина, раненного в шею вражеским снайпером. Это был Виталий. Пуля застряла в шейном отделе позвоночника, задев позвонки и мягкие ткани", - говорится в сообщении.

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"На сегодняшний день Татарина стабилизировали и на военном борту доставили из Харькова во Львов. Мы надеемся, что врачи сделают все возможное и даже больше, чтобы Виталий восстановился и мог ходить. И лечение, и сложная реабилитация нуждаются в средствах. Мы просим о финансовой помощи для нашего воина", - попрсили военные украинцев о помощи.

Номер банковского счета: 5168 7453 2145 6433 (Зарипова Оксана Станиславовна – дружина Віталія)

Воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, раненому снайпером наемников РФ, нужна помощь в лечении и реабилитации: пуля застряла в шейном отделе позвоночника 01

Автор: 

благотворительность (613) ранение (3386) военнослужащие (6149) лечение (922) реабилитация (348) 93 отдельная механизированная бригада (295)


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Топ комментарии
+27
Шел седьмой год войны с рашей,

волонтеры опять начали собирать деньги на лечение солдат.

Министерство Обороны, когда нужно будет скидываться на броники и питание?
вы уж не скромничайте, сообщите !!!
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26.06.2020 12:06
+11
Так, питання є.
Але як перераховував "цензорським" у 2014 - 2019 роках, так і зараз перерахував.
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26.06.2020 12:21
+9
+ Ожужання Герою
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26.06.2020 13:09
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Правила форума Совет форумчан
Шел седьмой год войны с рашей,

волонтеры опять начали собирать деньги на лечение солдат.

Министерство Обороны, когда нужно будет скидываться на броники и питание?
вы уж не скромничайте, сообщите !!!
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26.06.2020 12:06 Ответить
Так, питання є.
Але як перераховував "цензорським" у 2014 - 2019 роках, так і зараз перерахував.
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26.06.2020 12:21 Ответить
Яке саме харчування? Таке? Забудьте. Зеленський вже подолав цей армійський надлишок створений Порошкенком.Воїну 93-ї ОМБр Віталію Заріпову, пораненому снайпером найманців РФ, потрібна допомога в лікуванні та реабілітації: куля застрягла в шийному відділі хребта - Цензор.НЕТ 3528
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26.06.2020 13:07 Ответить
Коли ти поранений і від лікування залежить твоє життя то не будеш думати що МО має а що ні. Без нашої допомоги цього Воїна не вилікують.
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26.06.2020 13:25 Ответить
Так вот как раз задача общественности вернуть МО на Землю.
Это прямая обязанность МО потратить не важно какую кучу денег на раненного бойца, а не на бравых генералов, которых у нас пруд пруди!
Его же не лечат в Германии? Его лечат у нас! Что там по Конституции и здравоохренению у нас? Уже изменили, что каждый сам за себя, но налоги платите исправно!?
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26.06.2020 18:12 Ответить
Ну а шо вы хотите , военный медицинский департамент 6 лет не может закупить пластины для пластики черепа хотя деньги у них есть
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27.06.2020 16:28 Ответить
+ Ожужання Герою
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26.06.2020 13:09 Ответить
Перекинув скільки міг. Картка активна.
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26.06.2020 13:24 Ответить
А банк який? Вкажіть банк.
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26.06.2020 14:21 Ответить
Приват звичайно
Якщо не пишуть iншого
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26.06.2020 14:55 Ответить
Меня это бесит когда просто номер счета указывают. Как будто кроме привата других банков нет. перечислю немного
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26.06.2020 16:08 Ответить
Що це за ганьбище?!! Доки кошти на лікування нашим воїнам будуть збирати в соцмережах?!! Спробуйте уявити щось подібне в Штатах, чи в якійсь європейській країні!
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26.06.2020 15:48 Ответить
Рахунки повинні бути в форматі ****, інакше це все на деревнє к дєдушкє.
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26.06.2020 17:06 Ответить
это не счет, а номер карты. Причем тут формат счета? в привате даже видно ФИО владельца карты
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26.06.2020 19:34 Ответить
Читаєм статтю, там написано саме "Номер банковского счета"
IMHO за кордону простіше переводити по **** чим на карточку. Є якісь лікпеї і проча але вони не завжди у мене працювали.
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26.06.2020 19:38 Ответить
ну вот такие у нас значит журналисты, которые путаю номер счета и номер карты. вот здесь довольно прозрачно все можно перевести, видно даже кому переводишь : https://privatbank.ua/sendmoney
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26.06.2020 19:42 Ответить
де номер картки?
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26.06.2020 18:49 Ответить
Так розумію, що то і є номер картки.
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27.06.2020 02:01 Ответить
Одужуй воїн!!!!! +
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26.06.2020 19:00 Ответить
Всегда высылал деньги, когда видел на "цензоре" просьбу о помощи от наших воинов. яа сегодня, видя какую брехню размножает сей ресурс, к сожалению, не вышлю.
Не верю я тебе, Бутусов, ты - лжец, как и твой хозяин Педро.
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27.06.2020 15:47 Ответить
гуляй дебил Ваня в спам
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27.06.2020 19:05 Ответить
Шизик , кому ты нах нужен?
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27.06.2020 21:41 Ответить
Шо, жабы брехливые, не нравится правда ?
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28.06.2020 08:48 Ответить
мне пох на мо и моз.они-коррумпированные придатки гнилой совецкой ситемы.
а помощь нужна здесь и сейчас.хто с Доков есть,подтвердят.
лично+300(традиционно с 15г) и +7к на больного лейкемией ребенка бойца.(тоже с новостей цензора получил инфо)
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28.06.2020 18:47 Ответить
 
 