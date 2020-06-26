Воину 93-й ОМБр Виталию Зарипову, раненому снайпером наемников РФ, нужна помощь в лечении и реабилитации: пуля застряла в шейном отделе позвоночника. ВИДЕО
Наводчик-оператор БМП 93-й отдельной механизированной бригады Виталий Зарипов (Татарин) получил ранение в зоне ООС. Пуля снайпера наемников РФ застряла в шейном отделе позвоночника, задев позвонки и мягкие ткани. Воин нуждается в лечении и реабилитации. Бригада просит украинцев о помощи.
Об этом говорится в сообщении на официальной странице 93-й ОМБр "Холодный Яр", передает Цензор.НЕТ.
"Воин 93-й бригады "Холодный Яр" Татарин нуждается в средствах на лечение. Это видео снимал наводчик-оператор БМП Виталий Зарипов с позывным Татарин и его побратимы. В конце воин пообещал заснять сепарскую позицию, но, к сожалению, его тяжелое ранение помешало планам. В публикациях о медиках мы упоминали воина, раненного в шею вражеским снайпером. Это был Виталий. Пуля застряла в шейном отделе позвоночника, задев позвонки и мягкие ткани", - говорится в сообщении.
"На сегодняшний день Татарина стабилизировали и на военном борту доставили из Харькова во Львов. Мы надеемся, что врачи сделают все возможное и даже больше, чтобы Виталий восстановился и мог ходить. И лечение, и сложная реабилитация нуждаются в средствах. Мы просим о финансовой помощи для нашего воина", - попрсили военные украинцев о помощи.
Номер банковского счета: 5168 7453 2145 6433 (Зарипова Оксана Станиславовна – дружина Віталія)
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волонтеры опять начали собирать деньги на лечение солдат.
Министерство Обороны, когда нужно будет скидываться на броники и питание?
вы уж не скромничайте, сообщите !!!
Але як перераховував "цензорським" у 2014 - 2019 роках, так і зараз перерахував.
Это прямая обязанность МО потратить не важно какую кучу денег на раненного бойца, а не на бравых генералов, которых у нас пруд пруди!
Его же не лечат в Германии? Его лечат у нас! Что там по Конституции и здравоохренению у нас? Уже изменили, что каждый сам за себя, но налоги платите исправно!?
Якщо не пишуть iншого
IMHO за кордону простіше переводити по **** чим на карточку. Є якісь лікпеї і проча але вони не завжди у мене працювали.
Не верю я тебе, Бутусов, ты - лжец, как и твой хозяин Педро.
а помощь нужна здесь и сейчас.хто с Доков есть,подтвердят.
лично+300(традиционно с 15г) и +7к на больного лейкемией ребенка бойца.(тоже с новостей цензора получил инфо)