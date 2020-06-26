"Что на самом деле россияне думают о Путине", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос. ВИДЕО
Сегодня, 26 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина" в интернете @shusteronline, обсудят эксклюзивный опрос о том, чего больше всего боятся россияне и поддерживают ли они политику Путина в отношении Украины.
В студии "Свобода слова Савика Шустера" будут также выяснять: справится ли власть с наводнениями на Западной Украине? Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?
Гости студии:
Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;
Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);
Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);
Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);
Ирина Верещук, народный депутат "Слуги народа";
Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;
Елизавета Ясько, народный депутат "Слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;
Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;
Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 - май 2020)
Василий Онутчак, городской голова Яремче;
Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;
Андрей Зубров, российский ученый-историк;
Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;
Наталья Гуменюк, журналистка.
Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам;
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поменяйте тему - что гости в студии))) и украинцы думают о своем перЗЕденте)))))
Все дела бросаем, дружно выясняем шо они думают про сцаря, это очень важно.
дамбасарасеи
которые ещё верят зомбоящику
Это ж каким психом нужно быть, чтобы вместо одного ****** Ляшка пытаться подсасывать другому ******+педофилу Петушарию.
Може вони в пошуках нового фуйла, яке би подарувало їм велич за рахунок нас та інших сусідніх країн.
Взагалі, про рашку потрібно менше думати. Чи часто ми аналізуємо польських політиків ?
НІ. То нашо нам та росія ???
ПХутіна. Хоча... хто платить, той і...
У мацкалоидных ********* же из инструментов для того, чтобы думать одна жопа в наличии. Но... жопа у них как раз всегда занята - она у них воспринимает директивы партии и правительства в ракопозиции (директивы ***** им вдалбливает в очко изнасильно).
Чем это отличается от Соловьёва, который обсуждает Украину в кругу россиян и этого лысого, как его, который неадекватный?