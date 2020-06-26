"Что на самом деле россияне думают о Путине", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос. ВИДЕО

Сегодня, 26 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина" в интернете @shusteronline, обсудят эксклюзивный опрос о том, чего больше всего боятся россияне и поддерживают ли они политику Путина в отношении Украины.

В студии "Свобода слова Савика Шустера" будут также выяснять: справится ли власть с наводнениями на Западной Украине? Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Ирина Верещук, народный депутат "Слуги народа";

Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;

Елизавета Ясько, народный депутат "Слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;

Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 - май 2020)

Василий Онутчак, городской голова Яремче;

Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;

Андрей Зубров, российский ученый-историк;

Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;

Наталья Гуменюк, журналистка.

Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам;

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