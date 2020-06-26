РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10039 посетителей онлайн
Новости Видео
4 203 41

"Что на самом деле россияне думают о Путине", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос. ВИДЕО

Сегодня, 26 июня, в 21:00, в студии социально-политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера", которое выходит в прямом эфире канала "Украина" в интернете @shusteronline, обсудят эксклюзивный опрос о том, чего больше всего боятся россияне и поддерживают ли они политику Путина в отношении Украины.

В студии "Свобода слова Савика Шустера" будут также выяснять: справится ли власть с наводнениями на Западной Украине? Почему РФ пытается приватизировать победу во Второй мировой войне?

Гости студии:

Арсен Аваков, министр внутренних дел Украины;

Леонид Кравчук, президент Украины (1991-1994);

Петр Порошенко, президент Украины (2014-2019);

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Ирина Верещук, народный депутат "Слуги народа";

Михаил Добкин, народный депутат VIII созыва;

Елизавета Ясько, народный депутат "Слуги народа", председатель украинской делегации в ПАСЕ;

Андрей Заблоцкий, председатель Государственного агентства лесных ресурсов Украины;

Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Государственной экологической инспекции Украины (2019 - май 2020)

Василий Онутчак, городской голова Яремче;

Кшиштоф Занусси, польский режиссер, кинопродюсер;

Андрей Зубров, российский ученый-историк;

Эмануэлис Зингерис, член Сейма Литовской Республики;

Наталья Гуменюк, журналистка.

Вячеслав Кириленко, вице-премьер-министр Украины по гуманитарным вопросам;

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Киевский форум по безопасности: Какую модель отношений с Кремлем следует выбрать Западу и Украине?

Автор: 

путин владимир (31309) россия (95645) ток-шоу (79) Шустер Савик (681)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+12
плевать...
поменяйте тему - что гости в студии))) и украинцы думают о своем перЗЕденте)))))
показать весь комментарий
26.06.2020 12:15
+11
"Что на самом деле россияне думают о Путине", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 3066
показать весь комментарий
26.06.2020 12:21
+9
Меня, как врача психиатра, интересует возростной состав и численность тех, кто смотрит подобное унылое го..но, пардон, ток шоу для умственно неполноценных людей, от хитренького рускоговорящего еврея с итальянской пропиской.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
плевать...
поменяйте тему - что гости в студии))) и украинцы думают о своем перЗЕденте)))))
показать весь комментарий
26.06.2020 12:15 Ответить
"Что на самом деле россияне думают о Путине", - на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят эксклюзивный опрос - Цензор.НЕТ 3066
показать весь комментарий
26.06.2020 12:21 Ответить
не хватает Зеленского на сосне с айкосом
показать весь комментарий
26.06.2020 12:22 Ответить
Ніякого сексизму! Вони друїди
показать весь комментарий
26.06.2020 13:03 Ответить
нафига? сегодня это простая проэкция - всё, шо будет на языке о ***** от приглашённых, то и будет у них на уме о своём ) а рассеяне больше о бояре думают, чем о ботоксном. там точка невозврата уже пройдена.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:24 Ответить
что бы эта орава рабов не думала,кгбшники срали на это. Зачем нам это обсуждать??Надо чистить пулеметы с пониманием того что рядом банда
показать весь комментарий
26.06.2020 12:41 Ответить
о приЗЕденыше
"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 8435
показать весь комментарий
26.06.2020 13:25 Ответить
Важнейшая и актуальнейшая тема из серии "шо там у кацапов".
Все дела бросаем, дружно выясняем шо они думают про сцаря, это очень важно.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:18 Ответить
И шо? Да там большая часть тех, кто орет "Путен - *****", так же орет "Крымнаш!" и "укрофошызды!".
показать весь комментарий
26.06.2020 12:19 Ответить
Из вменяемых людей - большая часть там ничего не орёт, ВВХ не любит, всё понимает, но тихонечко гордится шо рашку все боятся.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:24 Ответить
100%!
показать весь комментарий
26.06.2020 12:24 Ответить
Уточнення: вони бояться сказати "путин - *****". Там хіба що несміливе "пыня - редиска" (але так, при цьому "крымнаш", "бендеры фошизды" і "весь мир в труху").
показать весь комментарий
26.06.2020 13:29 Ответить
СРАЛЬНИК ШУСРЫЙ СТУДИО У ОХМЕТОВА ПРЕЗЕНТС
показать весь комментарий
26.06.2020 12:20 Ответить
Какая разница холую охметова Шустеру до жителей кацапии ?
показать весь комментарий
26.06.2020 12:21 Ответить
Ему на них накакать. Как и на Украину. Его интересуют только деньги.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:24 Ответить
очень даже правильный ответ
показать весь комментарий
26.06.2020 12:26 Ответить
Сама правильна відповідь до цієї статті.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:56 Ответить
Мені байдуже, шо там думають раісянє, а от я впевнена, шо він - ху#ло! Схоже, що Шавік Сустер щось відпрацьовує. Може мертвечук йому дав завдання поговорити про головного спонсора тероризму та вбивцю українців.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:22 Ответить
Охметов дал команду нахлобучивать пересичных на дружбу с народом дамбаса расеи
показать весь комментарий
26.06.2020 12:23 Ответить
Меня, как врача психиатра, интересует возростной состав и численность тех, кто смотрит подобное унылое го..но, пардон, ток шоу для умственно неполноценных людей, от хитренького рускоговорящего еврея с итальянской пропиской.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:22 Ответить
по сути Савик просто работает на Охметова, подбирает остатки электоральных отбросов,
которые ещё верят зомбоящику
показать весь комментарий
26.06.2020 12:25 Ответить
По сути, ему и на Гудка накакать. Платит шальные деньги, он на нём зарабатывает. Будет платить Новинский, он на нём будет зарабатывать. Родиь Савик гораздо раньше, и плати ему Геббельс он на на Гитлера поработает. Савик это просто моральный урод и приспособленец.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:37 Ответить
Це як той самий кловун,тількі розважальна програма інша.І вже чомусь геть не смішно від наслідків їхніх виступів.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:50 Ответить
Ты психиатр? А ну проставь официально диагноз печальный всем петушариям!
Это ж каким психом нужно быть, чтобы вместо одного ****** Ляшка пытаться подсасывать другому ******+педофилу Петушарию.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:59 Ответить
А нахрен оно нам вместе с Шустером.Ну узнаем и что дальше? Ну это если кто то посмотрит. Сюр какой то.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:28 Ответить
Та яка різниця, що кацапи про нього думають ?
Може вони в пошуках нового фуйла, яке би подарувало їм велич за рахунок нас та інших сусідніх країн.
Взагалі, про рашку потрібно менше думати. Чи часто ми аналізуємо польських політиків ?
НІ. То нашо нам та росія ???
показать весь комментарий
26.06.2020 12:31 Ответить
Шустрый славик о чем хош тему замутит...абы бабло капало....
показать весь комментарий
26.06.2020 12:31 Ответить
Михаилу Добкину из присутствующих кто-то ну просто обязательно должен ввалить ********.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:33 Ответить
НЄ!, ну немає більш актуальної теми, а ніж рейтинг ПХутіна. Хоча... хто платить, той і...
показать весь комментарий
26.06.2020 12:34 Ответить
От якого нам здались кацапи з їхніми думками.Давайте розбиратись з їхніми діями проти нас.В нас нагальне питання війна з ними.Захоплена наша територія,а вони думками їхніми цікавляться.Продовжується тонка гра по обдурюванню народу з підміною понять.Вибори це не була ціль кацапів,а один із пунктів плану повернення України в стійло тюрми народів.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:40 Ответить
Пох що думає ворог-мертві не думають.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:41 Ответить
Это равносильно спросить у граждан Украины как они относятся к Кравчуку, Кучме, Ющенко, Порошенко, Зеленскому ( сколько будет людей столько и мнений) Тут из ряда выбивается только Янукович.. тут мнения вероятнее всего сойдутся. В Рф конечно культ личности, "поднявшего с колен", вернувшего Крым, победителю всех там грузин, украинцев, сирийцев, турок , пиндосов., парадмейстер, автора ракет с неуправляемолй траекторией и т.д.. Но лед тронулся, многим уже надоел Вован из питерской подворотни. К сожалению нет человека, которого недовольные могли бы поднять как знамя. Был Немцов его убили, поэтому и убили. все остальное шелупонь.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:53 Ответить
А как мацкалы могут думать о чем-то в принципе??
У мацкалоидных ********* же из инструментов для того, чтобы думать одна жопа в наличии. Но... жопа у них как раз всегда занята - она у них воспринимает директивы партии и правительства в ракопозиции (директивы ***** им вдалбливает в очко изнасильно).
показать весь комментарий
26.06.2020 12:54 Ответить
А мацкалы не думают (ить думать нечем), а сразу делают - отсасывают у ***** яростно и подобострастно как и положено зашкваренным холопям и позорно-крепостным смердам.
показать весь комментарий
26.06.2020 12:55 Ответить
"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 266 Суть пробліми:

"Що насправді росіяни думають про Путіна", - на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять ексклюзивне опитування - Цензор.НЕТ 8959
показать весь комментарий
26.06.2020 13:30 Ответить
О том, что думают россияне, будут рассказывать не россияне и ОДИН россиянин, чисто случайно являющийся зампредседателем партии Навального.

Чем это отличается от Соловьёва, который обсуждает Украину в кругу россиян и этого лысого, как его, который неадекватный?
показать весь комментарий
26.06.2020 13:46 Ответить
Шустер!! мне глубоко плевать на путина и россиян!! Тебе, что мало тем по Украине??!!
показать весь комментарий
26.06.2020 14:51 Ответить
Даже если они его ненавидят, моя ненависть к ним не пошатнулся.
показать весь комментарий
26.06.2020 15:22 Ответить
 
 