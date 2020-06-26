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Новости Видео Убийство Немцова
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"Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он #бнутый Владимир Путин" - это высказывание Немцова могло стать поводом для его убийства", - российский оппозиционер Яшин. ВИДЕО

Причиной убийства российского оппозиционера Бориса Немцова могла стать его фраза сказанная в адрес главы РФ: "Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он #бнутый Владимир Путин".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсетях российский оппозиционер Илья Яшин и говорит в своем видеоблоге.

По его словам, к этой версии причин убийства Немцова нужно присмотреться повнимательнее из-за того, что грузинские власти задержали киллера - гражданина РФ, которые приехал ликвидировать журналиста Георгия Габунии, ставшего известным из-за своего матерного и оскорбительного высказывания в адрес Путина в прямом эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

"Должен признаться, что версия убийства Немцова за эту неаккуратную фразу, мне казалась не очень правдоподобной, какой-то примитивной. Ну, серьезно, нельзя убить человека просто за два брошенных слова. В конце концов, если так рассуждать, то Кадырову нужно посылать киллеров едва ли не в каждую российскую квартиру потому, что, к примеру, после повышения пенсионного возраста на российских кухнях говорили такие фразы в адрес "Единой России" и Путина, что фраза Немцова показалась бы просто цветочками. Однако, покушение на грузинского журналиста, как мне кажется, заставляет взглянуть на эту версию, ну, более внимательно что ли. Ведь реально, черт возьми, послали убийцу для того, чтобы уничтожить человека просто за сказанные, грубые, оскорбительные, но слова", - говорит Яшин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В годовщину убийства Немцова Путин присвоил награду чеченскому сенатору Геремееву, упоминающемуся в материалах об убийстве

Автор: 

Кадыров Рамзан (801) Немцов Борис (688) путин владимир (31309) убийство (6490) Яшин Илья (20)


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Топ комментарии
+24
Фуйло настільки дріб'язкове, що цілком вірогідно прибрав Нємцова через особисті образи.
Дивлюсь на наше Зе.... поступово доростає до Фуйла.
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26.06.2020 12:27
+14
Так оно и есть. И сколько таких, готовых голосовать за Януковича(...бнутых) живет в Украине. И это проблема...
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26.06.2020 12:25
+9
А зебілам ще й подобається. Не так давно був тут зебіл, що писав з приводу Звіробій та Федини - "да не надо даже в суд подавать на них, ночью вывезти обеих за город и прикопать возле трассы".
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26.06.2020 13:09
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Так оно и есть. И сколько таких, готовых голосовать за Януковича(...бнутых) живет в Украине. И это проблема...
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26.06.2020 12:25 Ответить
- В Советской России, - говорил Кай Юлий Старохамский, драпируясь в одеяло, - сумасшедший дом - это единственное место, где может жить нормальный человек. Все остальное - это сверх-бедлам. Нет, с большевиками я жить не могу! Уж лучше поживу здесь, рядом с обыкновенными сумасшедшими. Эти по крайней мере не строят социализма. Потом здесь кормят. А там, в ихнем бедламе, надо работать. Но я на ихний социализм работать не буду. Здесь у меня, наконец, есть личная свобода. Свобода совести! Свобода слова!(с)
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26.06.2020 12:41 Ответить
Фуйло настільки дріб'язкове, що цілком вірогідно прибрав Нємцова через особисті образи.
Дивлюсь на наше Зе.... поступово доростає до Фуйла.
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26.06.2020 12:27 Ответить
А зебілам ще й подобається. Не так давно був тут зебіл, що писав з приводу Звіробій та Федини - "да не надо даже в суд подавать на них, ночью вывезти обеих за город и прикопать возле трассы".
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26.06.2020 13:09 Ответить
с какой минуты?
согласен.

Путин даже в Грузию направил киллера, горорят что задержали чтобы .... да, убить журналиста этого, который его типо обидел.
И это существо управляет ядерным оружием!
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26.06.2020 12:28 Ответить
Если рассмотреть вопрос отвлекаясь от эмоций, то потенциальное голосование Х..ла за Овоща - вполне разумный и рациональный ход. Х..лу надо развалить и ослабить Украину. Овощ с этим справлялся хорошо. Теперь с этим хорошо справляется Зеля (но это отдельная история). Так что выбор этот вполне логичен.
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26.06.2020 12:33 Ответить
Цікаво, а за кого б голосував хутін на виборах президента України у 2019 році....особливо у другому турі?
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26.06.2020 12:34 Ответить
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26.06.2020 12:36 Ответить
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26.06.2020 12:51 Ответить
До Яшина тільки дійшло? Які ж ці кацапи тугодоходящіє!
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26.06.2020 12:35 Ответить
Він би ще сказав "вы знаете, что-то я начинаю усматривать в п***не черты диктатора..." "Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін" - цей вислів Нємцова міг стати приводом для його вбивства ", - російський опозиціонер Яшин - Цензор.НЕТ 3455
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26.06.2020 12:55 Ответить
скорее убрали потому что к нему стекалась вся информация об "отпускниках" которых орки называли "павстанцами данбаса" .. и чтобы этой инфе никто не давал ход, орки его и "прибрали" ..
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26.06.2020 12:37 Ответить
С путлером давно все ясно. Плохо что у нас, в Украине полно сволочей тоже влюбленных в Я
Януковича Вот такой у нас народ
"Оппозиционная платформа - За жизнь» (Ю. Бойко, В. Рабинович, В. Медведчук) - 16,7%
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26.06.2020 12:38 Ответить
Яшин чей Крым ?
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26.06.2020 12:54 Ответить
"В конце концов, если так рассуждать, то Кадырову нужно посылать киллеров едва ли не в каждую российскую квартиру потому, что, к примеру, после повышения пенсионного возраста на российских кухнях говорили такие фразы в адрес "Единой России" и Путина, что фраза Немцова показалась бы просто цветочками"

Начебто такого не було в історії (не тілки кацапщини, а всього СРСР). А зараз організувати тотальний контроль ще простіше - достатньо примусово встановити відповідний державний софт у кожен смартфін, і він працюватиме як персональний вертухай.
І мене в цьому плані турбує не кацапщина - у нас теж мстиве й дрібне створіння, що хотіло б заткнути кожному рота і "закапывать хохлогоев в лесопосадке за одно кривое слово".
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26.06.2020 13:06 Ответить
Автор забыл один факт, о котором сообщали вскоре после убийства Немцова - камеры наблюдения в момент убийства были отключены (естественно, совершенно случайно). Дальше без комментариев.
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26.06.2020 16:55 Ответить
пуйло - женоподобная, страшно закомплексованная обиженка. женоненавистник.
абсолютно ущербное чмо. скорее всего педофил с гомосексуальным влечением.
ордынка кабаева, конечно же, прикрытие, борода. женщины пуйлу абсолютно не инетересны.

разбор психотипа пуйла. дуже цiкаво. прошу,панове.

https://youtu.be/bIm9pngpwLQ
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26.06.2020 22:02 Ответить
"Володимир Путін голосував би за Януковича. Він #обнутий Володимир Путін" - цей вислів Нємцова міг стати приводом для його вбивства ", - російський опозиціонер Яшин - Цензор.НЕТ 5510
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26.06.2020 22:02 Ответить
КРОВАВЫЙ ЛУБЯНСКИЙ УБЛЮДОК
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20.08.2020 16:53 Ответить
 
 