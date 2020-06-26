"Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он #бнутый Владимир Путин" - это высказывание Немцова могло стать поводом для его убийства", - российский оппозиционер Яшин. ВИДЕО

Причиной убийства российского оппозиционера Бориса Немцова могла стать его фраза сказанная в адрес главы РФ: "Владимир Путин голосовал бы за Януковича. Он #бнутый Владимир Путин".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет на своей странице в соцсетях российский оппозиционер Илья Яшин и говорит в своем видеоблоге.

По его словам, к этой версии причин убийства Немцова нужно присмотреться повнимательнее из-за того, что грузинские власти задержали киллера - гражданина РФ, которые приехал ликвидировать журналиста Георгия Габунии, ставшего известным из-за своего матерного и оскорбительного высказывания в адрес Путина в прямом эфире грузинского телеканала "Рустави 2".

"Должен признаться, что версия убийства Немцова за эту неаккуратную фразу, мне казалась не очень правдоподобной, какой-то примитивной. Ну, серьезно, нельзя убить человека просто за два брошенных слова. В конце концов, если так рассуждать, то Кадырову нужно посылать киллеров едва ли не в каждую российскую квартиру потому, что, к примеру, после повышения пенсионного возраста на российских кухнях говорили такие фразы в адрес "Единой России" и Путина, что фраза Немцова показалась бы просто цветочками. Однако, покушение на грузинского журналиста, как мне кажется, заставляет взглянуть на эту версию, ну, более внимательно что ли. Ведь реально, черт возьми, послали убийцу для того, чтобы уничтожить человека просто за сказанные, грубые, оскорбительные, но слова", - говорит Яшин.

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