Киев оперативно восстанавливает документы жителям обрушившегося дома на Позняках, чтобы они могли получить компенсации, - Кличко. ВИДЕО

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей многоэтажного дома на Позняках, где произошел взрыв.

Об этом сообщил Кличко во время брифинга 26 июня, передает Цензор.НЕТ.

По словам мэра столицы, город работает над оперативным восстановлением документов пострадавших жителей дома на Позняках, чтобы люди как можно быстрее получили денежные компенсации, которые уже выделил город.

"Я вчера дважды встречался с пострадавшими жителями. Мы должны восстановить людям, прежде всего, паспорта для того, чтобы они смогли как можно быстрее получить материальную компенсацию. Эти средства мы уже выделили - от 50 до 100 тыс. гривен на семью. И готовы их выдать, но для этого необходимы документы", - сказал мэр Кличко.

Также городские власти приняли решение, вместе с фондом "Будущий Киев", предоставить дополнительную материальную помощь наличными. Эти деньги нужны людям для восстановления документов и на вещи первой необходимости. По словам Кличко, они уже пишут заявления и получают деньги.

"Что касается нового жилья - предоставить его пообещал президент Украины. И уже выдал 12 сертификатов на квартиры. Другие 28 - должны выдать в течение месяца. Городская власть решит вопрос с ремонтом квартир, которые получат пострадавшие жители", - добавил Виталий Кличко.

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Напомним, утром 21 июня в многоквартирном доме Киева произошел мощный взрыв. По предварительным данным, в одной из квартир взорвалась газовоздушная смесь.

Спасатели достали из-под завалов тела пяти человек.

Прокуратура открыла по факту взрыва уголовное производство по статье "Нарушение требований пожарной безопасности". Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии - взрыв газа или подрыв взрывного устройства.

Полиция провела обыски в газораспределительной компании и коммунальных службах района. "Киевгаз" подтвердил, что в доме недавно проверяли газовые счетчики. Во время проверки счетчики снимают, а на их место ставят заглушки и смотрят, нет ли утечек.

Жителей дома отселили в расположенный неподалеку интернат.

22 июня экспресс-тесты показали, что взрывчатки в доме на Позняках не было. Главной версией следствия остается взрыв газовой смеси.

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