Зеленский: "Всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно". ВИДЕО
Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернет оккупированный Россией Крым.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава государства заявил во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".
Президент поздравил всех украинцев, в первую очередь крымских татар, с Днем крымскотатарского флага.
"Мы всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно", - заявил Зеленский.
Президент по прибытии в Херсон пообщался с крымскотатарским активистом, который подарил ему крымскотатарский флаг. Зеленскому пожелали в ближайшее время поднять его в деоккупированном Крыму.
"Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме", - ответил президент.
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Может поедет в отпуск на маацьву и моржовая ... , сдохнет? Как шейх в Омане!
Так і зе. Казочки розповідає.
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ВЕРИТЬ МАЛО, МОЖЕТ ПОРА УЖЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.
Это лютый пи...здец...
На морде лица в общем
.... Может синица?
.....Может. Но лучше виски.
Вот именно - безумно ...