Зеленский: "Всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернет оккупированный Россией Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава государства заявил во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".

Президент поздравил всех украинцев, в первую очередь крымских татар, с Днем крымскотатарского флага.

"Мы всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно", - заявил Зеленский.

Президент по прибытии в Херсон пообщался с крымскотатарским активистом, который подарил ему крымскотатарский флаг. Зеленскому пожелали в ближайшее время поднять его в деоккупированном Крыму.

"Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме", - ответил президент.

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