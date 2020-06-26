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Новости Видео Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Зеленский: "Всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно". ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский уверяет, что Украина вернет оккупированный Россией Крым.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "УНИАН", об этом глава государства заявил во время ознакомления с ходом реконструкции аэропорта "Херсон".

Президент поздравил всех украинцев, в первую очередь крымских татар, с Днем крымскотатарского флага.

"Мы всех вернем - и Крым вернем, и людей вернем. Мы в это верим безумно", - заявил Зеленский.

Президент по прибытии в Херсон пообщался с крымскотатарским активистом, который подарил ему крымскотатарский флаг. Зеленскому пожелали в ближайшее время поднять его в деоккупированном Крыму.

"Мы сохраним этот флаг и поднимем в Крыму именно этот флаг. Я положу его в кабинете, чтобы каждый день видеть и помнить о Крыме", - ответил президент.

Также читайте: Украинцы в апреле оценили первый год президентства Зеленского: 37% считают, что он хорошо справился, 34% - на "троечку", - опрос Центра Разумкова

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Крым (26409) крымские татары (2718) деоккупация (847)


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Топ комментарии
+54
безумный клоун
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26.06.2020 14:32
+53
Ключове слово - безумно...
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26.06.2020 14:32
+49
Каждый вечер вечер наступает вдруг
Если кушать нечего тебе, мой друг,
Если ты от жизни от своей устал
Может падла вспомнишь за кого голосовал...
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26.06.2020 14:35
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Страница 3 из 3
В этой ветке каждый крестик - символ интеллектуального нуля порохотских фейков.
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27.06.2020 10:59 Ответить
Тобто ви порохобот ? Вас же хрестом накрило )))
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27.06.2020 11:15 Ответить
Ну-у, он же нелох? =)
Может поедет в отпуск на маацьву и моржовая ... , сдохнет? Как шейх в Омане!
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26.06.2020 18:03 Ответить
Дурень думкою багатіє.
Так і зе. Казочки розповідає.
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26.06.2020 17:26 Ответить
"И тебя вылечат, и тебя вылечат. И меня вылечат.

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26.06.2020 17:29 Ответить
А, что с Татарами не так? Чем они хуже Украинцев? Или лучше?
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26.06.2020 18:36 Ответить
Всё верно сказал.
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26.06.2020 17:49 Ответить


ВЕРИТЬ МАЛО, МОЖЕТ ПОРА УЖЕ ЧТО ТО ДЕЛАТЬ.
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26.06.2020 18:14 Ответить
И тебя вылечат, и меня вылечат...
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26.06.2020 18:16 Ответить
Ключове слово "БЕЗУМНО"....
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26.06.2020 19:37 Ответить
Мы, николай второй, безумны и верим!.....................
Это лютый пи...здец...
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26.06.2020 20:39 Ответить
безумно верить в то, что безумно обдумал, чтобы безумно сделать...
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26.06.2020 21:25 Ответить
И тебя вылечат, Зе
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26.06.2020 21:34 Ответить
Янелох, а где эта уверенность на твоей морд...пардон, лице?

Зеленський: "Усіх повернемо - і Крим повернемо, і людей повернемо. Ми в це віримо шалено" - Цензор.НЕТ 5669
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26.06.2020 23:16 Ответить
на твоей морд...пардон, лице

На морде лица в общем
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27.06.2020 12:55 Ответить
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27.06.2020 22:12 Ответить
Я вже 95 квартал давно не дивлюсь реальність така що 95 квартал просто (отдыхает) Цырк уехал а клоуны остались
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27.06.2020 09:20 Ответить
безумный торчек...
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27.06.2020 10:10 Ответить
.......Зеленского окружали милые, симпатичные люди, медленно сжимая кольцо.....
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27.06.2020 11:11 Ответить
....Лучше виски в руках,чем журавль в небе...
.... Может синица?
.....Может. Но лучше виски.
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27.06.2020 11:17 Ответить
Мы в это верим безумно

Вот именно - безумно ...
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27.06.2020 12:53 Ответить
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