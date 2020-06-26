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Житель взорвавшегося на Позняках дома в Киеве опроверг утечку газа: стояк находится в непострадавшей части дома. ВИДЕО

Константин Рыбак, житель многоквартирного жилого дома на Позняках в Киеве, в котором 22 июня произошел взрыв, опроверг версию органов следствия об утечке бытового газа как причине взрыва. Он поделился своими наблюдениями и выводами с журналистом Telegram-канала Pavlovsky News.

Об этом сообщил журналист Андрей Павловский на своей странице в социальной сети Facebook, пишут Українські новини.

"...планировка квартир противоречит месту взрыва и логике версии с утечкой газа. Так, газовый стояк и кухня находятся вообще в другой части дома, которая практически не пострадала. Квартира мужчины находится на 5-м этаже. Запаха газа он не ощущал", - написал Павловский.

...здесь (в кухне, рисует на схеме квартиры), где находится газовый стояк, - минимальные повреждения - только окно вышибло. Здесь (в спальне, в дальней части квартиры от газового стояка) вывалился кусок несущей стены - мощной несущей стены, которая держит дом", - описал повреждения Рыбак.

Собеседник журналиста уже пообщался в санатории с большинством соседей по подъезду. По его словам, люди не могут отличить запах газа от запаха взрывчатого вещества. Хотя именно жители нижних этажей больше всего утверждали, что ощущали запах именно бытового газа.

Жителей пострадавшего дома уже допрашивали в прокуратуре. Константин Рыбак является адвокатом с 25-летним стажем работы. Он убежден, что прокурор намеренно склоняет жителей к версии взрыва из-за утечки газа с целью скорейшего закрытия дела. "Сегодня следствие склоняло меня к мнению, что я должен был ощущать запах газа. Но этого не было", - уточнил он.

Напомним, утром 22 июня в Киеве в многоквартирном доме произошел взрыв. В результате взрыва погибли 5 человек, 16 квартир были разрушены и 40 - повреждены. Предварительно, данное событие было классифицировано как чрезвычайная ситуация местного уровня.

Как сообщали Українськi Новини, жителей взорвавшегося дома переселили в интернат. Городские власти организовали необходимое медицинское обеспечение и обеспечение пищей.

Также полиция открыла уголовное производство по факту взрыва в многоэтажном доме в Киеве.

Автор: 

взрыв (6766) Киев (25571)


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Топ комментарии
+17
Объясняю.
Газ взрывается не там, где стояк.
Газ взрывается там, где образуется взрывоопасная смесь газа с воздухом и возникает источник воспламенения.
Если в смежных комнатах одинаковая концентрация, взрыв произойдёт там, где появится источник огня.
При чём, если газа будет очень много или очень мало произойдёт слабый хлопок.
И только при определённой пропорции сила взрыва будет высокой.
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26.06.2020 15:17
+11
Это что же получается, зебил пошел по пути пуйла штоле?
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26.06.2020 15:08
+11
Не виключено. "Київський цукор", так би мовити...
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26.06.2020 15:10
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Страница 2 из 2
Нещодавно знайомі робили в квартирі ремонт і коли встановлювали витяжку на кухні, то виявили, що вентиляційний канал засмічено будівельним сміттям. Вишкребли близько двох мішків. Якісь спеціалісти вище робили ремонт і щоб не тягати, будівельне сміття скидували у вент. канал.
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26.06.2020 18:09 Ответить
Це взагалі пздц...
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26.06.2020 23:06 Ответить
У мене була така проблема. Сусіди встановили вентилятор, і він створював надлишковий тиск, як наслідок- у мене зникала тяга у момент роботи їх вентилятора. Вирішили мирно, по сусідськи- вентилятор вони зняли.
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26.06.2020 16:07 Ответить
Канал по размерам не справляется с избыточным давлением вентилятора и тяги нет или обратная.
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26.06.2020 16:13 Ответить
Люди, которые делают ремонт - СНИПы не читают.
Они считают совком, к примеру, двери без порога на кухню.
Они и горе- строители могут свою коммуникацию впердолить в чей-то вентиляционный канал и выйграть себе 50 см². Объединить кому-то каналы, это же не их тяга.
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26.06.2020 15:42 Ответить
ну якщо вибити стіну в туалеті, але є ризик потрапити до сусідів
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26.06.2020 15:48 Ответить
в этих домах если к примеру на девятом этаже выбить вентканалы то ниша такая не слабая получиться
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26.06.2020 17:10 Ответить
Не факт, що вона працює (заглушили). І при інтенсивному витіканні газу вона (витяжка) може не справитись. Вибухонебезпечна суміш метану СН4 з повітрям 5 - 15%...
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26.06.2020 15:36 Ответить
та какая вытяжка))) сказали газ рванул значит газ и окна при 40 градусах на улице все были закрыты
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26.06.2020 16:56 Ответить
Я думаю, вопрос не в месте трубы, а в месте детонации
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26.06.2020 15:29 Ответить
Да, в месте скопления и воспламенения.
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26.06.2020 15:34 Ответить
Если газа очень мало или очень много (заштрихованные зоны) взрыва не будет.
По мере увеличения концентрации сила хлопка увеличивается.
Сильный взрыв произойдет при определённой концентрации.
Затем, сила взрыва снова начнёт уменьшаться.
Мешканець будинку, що вибухнув на Позняках у Києві, спростував витік газу: стояк розташований в непостраждалій частині будинку - Цензор.НЕТ 8014
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26.06.2020 15:33 Ответить
Як Зебіл сказало - так і буде!
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26.06.2020 15:35 Ответить
Житель ок*енный эсПерд!!!
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26.06.2020 15:43 Ответить
А так быть не должно, ага?
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27.06.2020 09:50 Ответить
Хммм... Очччень интересно. А какие гипотезы по поводу причин аварии есть у бабуси-уборщицы и соседок?
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26.06.2020 15:45 Ответить
а вєдь прі газє нє взрив, а ХЛОПОК
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26.06.2020 15:52 Ответить
До точки А и после точки Б - безопасные зоны.
За точкой А и перед точкой Б - слабый хлопок.
Ближе к максимуму - сильные хлопки.
В максимуме - взрыв.

Мешканець будинку, що вибухнув на Позняках у Києві, спростував витік газу: стояк розташований в непостраждалій частині будинку - Цензор.НЕТ 9215
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26.06.2020 16:02 Ответить
Возможно подрыв был боеприпаса, а для большего разрушения, чтобы убить наверняка и одновременно для инсценировки взрыва газа, чтобы скрыть умышленный взрыв, сделали утечку газа.
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26.06.2020 16:02 Ответить
Диверсия не удалась.
Слабовато для диверсии.
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26.06.2020 16:04 Ответить
Для убийства и сокрытия преступления достаточно.
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26.06.2020 16:14 Ответить
Ты видел как взрываются боеприпасы и прочие взрывчатки?
Много, очень много дыма в том числе чёрного
На видео взрыва фактически дыма не было, только пыль от разрушений начала подыматься
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26.06.2020 17:24 Ответить
https://youtu.be/DDRgbiX15cY
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26.06.2020 20:48 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=_WSt1VVSlDs
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27.06.2020 18:54 Ответить
На службе смотрел как Т-80 болванкой грунт подымает, тоже типа черный дым. В квартире грунта нет, после взрыва побелка и бетонная пыль.Всё.
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30.06.2020 12:12 Ответить
Я служил на Т-64 и могу тебе сказать что на расстоянии в 1,5 - 2 км ты не мог увидеть грунт от рикошета болванки
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30.06.2020 16:42 Ответить
Не знаю где ты служил, но у нас на танковом полигоне позиция была на высоте, стреляли по мишеням и видно четко было сверху как грунт подымает. Короче взрывчатка есть разная и не обязательно с черным дымом.
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30.06.2020 16:56 Ответить
причем тут стояк газа? газ же подается в каждую квартиру.
у него не травило, а где-то травило.
если он реально хочет узнать что взорвалось, пусть берет образцы на анализ.
хотя, вряд ли у него получится что-то доказать.
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26.06.2020 16:02 Ответить
зато як адвокат буде мати піар і клієнтів
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26.06.2020 17:10 Ответить
чтобы поднять рейтинг, как пукин, нужно что-то взорвать. лето, окна открыты вдруг полподъезда разнесло, так как от гексогена.
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26.06.2020 16:12 Ответить
И как это поднимает рейтинг? Не неси чушь, за день до этого как в Днепропетровске ремонтировали газ. Не надо выдумывать велосипеды.
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26.06.2020 17:00 Ответить
ну по типу громадяни перелякаються і будуть вимагати твердої руки і все таке...
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26.06.2020 21:58 Ответить
ну это бред.
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26.06.2020 23:21 Ответить
Считаете, все побегут за помощью к Зе?
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27.06.2020 09:53 Ответить
у меня такая же 9-тиэтажка, газ заходит в кухню, в з-хкомнатных еще длинный коридор и по бокам 2 комнаты с лоджиями, все как чувак описАл, кухню бы тоже разнесло. тем более, что жил там какой-то сепар, не исключено, что при взрыве газа сдетонировало еще что-то или только что-то и сдетонировало. Официальная версия все равно всегда будет газ
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26.06.2020 16:31 Ответить
Остатки ВВ легко обнаружить, это азотистые соединения, а не природный газ, Опыта по этому поводу не занимать
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26.06.2020 16:57 Ответить
це якщо вам потрібно знати правду. Не виключено, що правду вже знають просто нам не повідомлять.
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26.06.2020 21:59 Ответить
АНАЛИЗ ПРИЧИН АВАРИЙ СО ВЗРЫВАМИ ПРИРОДНОГО ГАЗА https://cyberleninka.ru/article/n/analiz-prichin-avariy-so-vzryvami-prirodnogo-gaza
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26.06.2020 16:45 Ответить
Так єто ж адвокат-баріга, он на єтом деле приторговать хочет себе в карман
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26.06.2020 16:54 Ответить
Иксперт, а я говорю это инопланетяни!!! Думаю без этого чучела разберутся, таких знатоков полный интернет.
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26.06.2020 16:59 Ответить
Наибольшие разрушения будут там, куда пришла взрывная волна перпендикулярно стенке. На ее формирование надо нек. расстояние (зависит от конц газа, его вида и тп, может сгореть и без ударной волны - это наз дефлаграция.). При взрывах газа в помещениях нередко в центре взрыва люди выживали, а в соседнем помещении, куда приходила сформированная взрывная волна - нет.
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26.06.2020 17:01 Ответить
Адвокат ...
Наверно хорошо взял "на лапу".
Видел адвоката, не бедного, но маковой соломкой занимался.
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26.06.2020 17:48 Ответить
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