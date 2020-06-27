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19-летний житель Урала нелегально пересек госграницу на Сумщине, уклоняясь от службы в армии РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Сумской области пограничники задержали россиянина, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу, поскольку не хочет быть призванным на военную службу в армию РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера, 26 июня, около госграницы в районе н.п.Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала", - говорится в сообщении ведомства.

Так, выясняя обстоятельства правонарушения, пограничники установили, что молодой человек следовал в Украину с целью трудоустройства. Также юноша признался, что не желает быть призванным на военную службу в российскую армию, поэтому решил отправиться в Украину.

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"За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года", - отметили в Госпогранслужбе.

Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ.

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Автор: 

Госпогранслужба (6466) правоохранительные органы (2970) призыв (743) силовики (2799) Сумская область (3165)


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Топ комментарии
+23
Украина должна поощрять российских уклонистов и дезертиров.
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27.06.2020 14:36
+21
Нормальний чел, не схотів служити у р@шиССтів-катів. Не схотів вбивати. Дайте притулок, житло та авто й разрекламуйте щоб р@шисти взнали й через рік-два у пуtLера не буде достатньо вбивць для ведення війни.
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27.06.2020 14:33
+21
Не боїться а не хоче стати р@шистом-пytлерастом, вбивцею та мерзотою.
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27.06.2020 14:35
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шел в ордло, но промахнулся.
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27.06.2020 14:27 Ответить
Не факт. Просто не схотів бути р@шисстом.
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27.06.2020 14:35 Ответить
Может просто засланный казачёк с красивой легендой .Может и правильно ,что его назад отправили
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27.06.2020 15:24 Ответить
Не надо так сразу судить по некоторым здесь были люди с той стороны и воевали за Украину достойно ,национальность и место проживания не определяет враждебность на 100% армянин Нигоян например был первым погибшим на Майдане а президент Армении Пашинян совсем не друг Украине
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28.06.2020 01:56 Ответить
Вот так и его предки тыщу лет назад двигались с Урала, пока не дошли до столба с надписью Европа и не поделились на угров и финнов.
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27.06.2020 14:29 Ответить
Не боїться а не хоче стати р@шистом-пytлерастом, вбивцею та мерзотою.
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27.06.2020 14:35 Ответить
Вороги України при владі.
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27.06.2020 14:39 Ответить
Для цього громадянин Росії повин був просити про політичний притулок і не обов"язково в Украаїні, у любому з посольств
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27.06.2020 16:32 Ответить
Нормальний чел, не схотів служити у р@шиССтів-катів. Не схотів вбивати. Дайте притулок, житло та авто й разрекламуйте щоб р@шисти взнали й через рік-два у пуtLера не буде достатньо вбивць для ведення війни.
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27.06.2020 14:33 Ответить
Зараз вони всі скопом повалять в Україну, бо холодильник дедалі пустішає, а на вулицях єцилопи б'ють палицями.
Дзуські - паркан на 10 метрів, вежі з автоматичними кулеметами, і рівчак з холодостійкими крокодилами!
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27.06.2020 15:59 Ответить
До речі - а як це він пройшов пішки через паркан Яценюка???
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27.06.2020 16:00 Ответить
Как же так, это ж нашему оманскому гавнокомандующему брат по духу, такой же уклонист - а его обратно за поребрик отправили? Его наш верховный шимпанЗЕ должен был облобызать в десна и пристроить к михуилу карлссону руководить рехформами
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27.06.2020 14:35 Ответить
Зачёт погранцам,видать бедный Кац был,тьфу,даж без сотки зелени после бояры,ужос...
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27.06.2020 14:36 Ответить
В нормально стране погранцы бы уже сидели за пособничество оккупантам, а у нас еще и поощрят.
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27.06.2020 14:45 Ответить
Украина должна поощрять российских уклонистов и дезертиров.
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27.06.2020 14:36 Ответить
Вороги України при владі.
Як би патріоти були то так би й було.
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27.06.2020 14:39 Ответить
Нафіга, з дезертирів армію звільнення Московвії не зробиш.
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27.06.2020 14:52 Ответить
а ти його теж одразу в армію б запхав?
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27.06.2020 15:12 Ответить
Абсолютно поддерживаю! Это даже чисто экономически выгоднее!
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27.06.2020 15:05 Ответить
зачем? разве мало что все 30 лет она таких же иуд потдерживала?
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27.06.2020 15:12 Ответить
Ну так пусть бы в Беларусь сачканул. Он не в курсе что РФ воюет с нами ?.Где гарантия, что его ФСБ не переправила ? В этой конторе вербуют против нас всех, от подростков и беременных, до старперов одной ногой в яме. Нам проверять и следить за каждым перебежчиком некогда. За своими уследить бы. ...Каждый день отчебучивают - мама не горюй
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27.06.2020 17:00 Ответить
Дебіли. Треба було відправити служити у ВСУ.
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27.06.2020 14:37 Ответить
Вороги України відправили назад у пекло - рф хлопця.
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27.06.2020 14:37 Ответить
Бежал от )(уйловцев, а попал к зелёным про)(уйловцам
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27.06.2020 14:40 Ответить
В органы в Украине традиционно набирают дебилов.
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27.06.2020 14:43 Ответить
з часів Зе відродилось.
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27.06.2020 15:13 Ответить
тебе так кажется . отправили что бы потом не получить взыскание от фсб.забыли как в начале 2000 х . если не ошибаюсь ,начальник милиции винницкой области на своем автомобиле вывез в россию российского десседента не взирая на то что у него было политическое убежище .
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27.06.2020 15:44 Ответить
Браво нашим органам! "Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ". Даже гестапо до такого бы не додумалось. Ублюдочная власть. Ни убежища не дать, ни даже поменять на кого-то, если он просто балбес....

П.С. Я помню момент, когда армавирские спецназовцы заблудились, еще ресурс "Информнапалм" радостно писал, что они принимают участие на Донбассе. Их погранцы вернули за один день, и никого на них не меняли, тему эту забыли или забили.
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27.06.2020 14:42 Ответить
Гестапо до 1941 видало багато людей НКВСникам.
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27.06.2020 14:50 Ответить
то що б самім менше роботи було - ще б років з 2-3 і вони б самі себе зіжрали...
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27.06.2020 15:02 Ответить
Вот идиот. Он что не знает что Украина выдает Рашке по первому запросу людей?
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27.06.2020 14:45 Ответить
не знал. теперь знает. надо бьіло говорить о других претиснениях, политических гонениях. не подготовился. ну єто норма, учителя тоже не готовятся, поєтому ничего передать в єтом направлении не могут.
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27.06.2020 15:15 Ответить
Ето вам результат того что официально Украина не разорвала дип отношения с РФ. Поетому все кто так или иначе воюют против РФ могут быть рано или поздно выданы ФСБ. Ну типо как Петро миролюбный (который себя называет проевропейским политиком) выдал Тумгоева
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27.06.2020 14:48 Ответить
Тумгоев-уголовник,ни дня не воевал.Хватит нам своего шлака.
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27.06.2020 15:46 Ответить
Не свисти. Если бы Тумгоев не воевал а был простым уголовником то ***** бы так не рвал жопу и не проводил целую спецоперацию по его передаче. Кроме того, кем бы то небыл Тумгоев а факт сотрудничества Порошенка с ФСБ налицо.
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27.06.2020 15:51 Ответить
Правильно зробили, нехай бореться з фуйловським режимом на московії, тут не притулок для російськомовних. Що за звичка, щось не подобається в московському режимі, тікати в Україну.
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27.06.2020 14:49 Ответить
а вдруг він такий як Новіков - раз і вивче мову і буде гпарить краще за зедибілів.
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27.06.2020 15:16 Ответить
Дурацкое решение проблемы. Во-первых можно было бы и обменять на наших, а не так возвращать в мордор. А в-вторых признать политическим беженцем, раздуть по всем оон, а потом формировать и вооружать русскую повстанческую армию.
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27.06.2020 14:52 Ответить
З дезертирів? Геніально.
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27.06.2020 14:57 Ответить
Це не зовсім дезертир, а більш ідейний супротивник імперії. А кількість реальних дезертирів буде прямо пропорційна фінансовому і економічному занепаду московщини. Вони і зроблять основну роботу по розпаду її на багато різних держав, що і потрібно світу та нам.
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27.06.2020 15:26 Ответить
Ну во первых не с дезертиров потому что он не с армии сбежал а от армии и присягу не давал как наши настоящие дезертиры и изменники Родины. А во вторых можно было разыграть целую пропагандистскую оперу как с Рашки бегут люди от режима *****, кремлевской хунты и неконституционного его обнуления. Зря ничему не учитесь у кремлевских чекистов. Они в етом нужно признать преуспевают. и они бы такую возможность не упустили.
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27.06.2020 15:56 Ответить
Єдине де можна використати мацкаля,це прикриттям від вогню для наших воїнів.У всьому іншому з ними не можна і не треба мати ніяких справ.Та ще й при цій владі.
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27.06.2020 16:57 Ответить
турак . . . сделал не правильный выбор . . . нужно было в Прибалтику идти . . . а тут своих бандитов во власти хватает
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27.06.2020 14:52 Ответить
у нас он бы он скорее всего присел за незаконное пересечение границы. хотя если бы попросил убежища - могли бы быть варианты.
А в Україні його мав би зустріти почесний уклоніст намбер ван- президент найбільшої
європейської країни кандидат у книгу рекордів ГІнеса - почесний шлімазл Зелепуга.
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27.06.2020 16:26 Ответить
. . . я не верю . . . думаю что в Прибалтике это админ.нарушение - а не уголовное . . . откуда пишешь ????????7
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27.06.2020 16:58 Ответить
ідіоти при владі. Тепер цього молодика одягнуть у форму воєнторгу, навчать вбивати українців і пошлють на Донбас. Типу смить свой пазор кровью.
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27.06.2020 15:06 Ответить
Не одели бы этого,одели бы другого,там мяса хватает
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27.06.2020 19:09 Ответить
Самое главное, что он обязуется больше такого не повторять!
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27.06.2020 15:10 Ответить
Жалко пацана.
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27.06.2020 15:14 Ответить
буба четырежды ее пересекал, шо бы не быть призваным в армию - мабуть призидент растеть)))
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27.06.2020 15:17 Ответить
надо бьіло на китай шагать
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27.06.2020 15:23 Ответить
я бы с монгольской стороны перестал кормить собак, шо б злее были, бо туда ж попрется... - счастья своего не понимает, если и есть рай на земле то он в кацапии и чего дергатаься?
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27.06.2020 15:24 Ответить
І що він порушив в Україні?
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27.06.2020 15:27 Ответить
Кордон
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27.06.2020 17:07 Ответить
А Що йому робити в Україні ? Ви впевнені на 100 відсотків, що цей хлоп буде лояльним до України і перестане любити мокшанські болота ? Звідки Ви знаєте з чим він сюди прийшов ? Чи мало було прикладів засланих для терору і диверсій, яких бубочка швиденько встиг поміняти ?
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27.06.2020 17:12 Ответить
а нашо було повертати в мордор??? там же його згноять тепер
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27.06.2020 15:29 Ответить
а ше використають в пропаганді - скажуть опозіціонєрам своїм - сматрітє шо ждьот вас в Україні
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27.06.2020 15:34 Ответить
прогресивні москалі дивляця на Україну як на своє можливе майбутнє, а тут такий облом
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27.06.2020 15:35 Ответить
нема ніде спасіння - в Україні тоже править ***** посрєцтвом маріонєтки сцикло
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27.06.2020 15:36 Ответить
А вам шкода?))))
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27.06.2020 16:58 Ответить
таких нада с пользой для опщєго дєла іспользовать
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27.06.2020 17:02 Ответить
Зачем парня выдавать обратно рашке ? Просто глупо , если не намеренно . Наоборот как раз нужно делать , показать людям за поребриком что Украина их не выдаст если бегут от росийской армии.
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27.06.2020 15:47 Ответить
Вот на таком примере хочется заткнуть пасть тем кто визжал почему крысчаны не оказывали и сопротивления окупантам, а сейчас не проводят диверсии на окупированных территориях и в тылу врага. Потому что Украина их бы сейчас выдавала кацапам пачками а те бы пытали их и расстреливали.
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27.06.2020 16:00 Ответить
я наприклад, досі не розумію чому у криму і в даунбасі не було жодного теракту- чи навіть спроби цього-
потому что Украина их бы сейчас выдавала кацапам пачками- не вірю-хоча при зелепузі - хтозна- він же проватнений наскрізь. але більшість наріду цього не помічає або робить від що не помічає. Вони ж зробили це разом.
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27.06.2020 16:39 Ответить
Были. Полистайте, почитайте.
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27.06.2020 17:08 Ответить
Вони й без прикладу скоро сюда попруть косяками,ну і на хіба вони тут?
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27.06.2020 17:00 Ответить
19-річний житель Уралу нелегально перетнув держкордон на Сумщині, ухиляючись від служби в армії РФ, - Держприкордонслужба - Цензор.НЕТ 7977

...
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27.06.2020 16:06 Ответить
Тобто злодіїв у законі прикордонники не помічають,а цього хлопця вирішили здати пуйлу ,бо не заплатив?
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27.06.2020 16:33 Ответить
той випадок, коли краще, якби вони, суки, його вбили. Навіть подумати страшно, що з ним тепер буде
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27.06.2020 16:59 Ответить
Бяяяжаай!!!
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27.06.2020 17:06 Ответить
Всем русским диверсантам легенды придумывают для отмазки, если словят их. Нельзя верить ни слову! Брать надо в плен и обменивать потом!
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27.06.2020 17:07 Ответить
Обменяют на алкаша-солдата которого спецназ ГРУ захватил на боевом посту.
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27.06.2020 17:19 Ответить
мудло не дихай на ВСУ.
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28.06.2020 00:55 Ответить
Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ. Источник: https://censor.net/v3204778
и он таки попадет в рос.армию...и будет послан на Донбасс
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27.06.2020 17:23 Ответить
Хотелось бы задать простой вопрос "Где хороший забор?",но боюсь нарваться на соответствующую рифму.
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27.06.2020 17:56 Ответить
Вернуть утырка в родную говень, чеченцы его научат родину любить и царя
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27.06.2020 18:27 Ответить
Будем мати ще одного ворога,бо він побачив що його Україна зрадила.
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27.06.2020 21:14 Ответить
это как

Пожарные приехали скоро, тушили быстро, сгорело все. а были бы мозги под фуражкой можно было такую пиар компанию замутить против Мордора.....
но похоже их интересует только бабло.
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27.06.2020 22:23 Ответить
да как то тупо работает спец служб.могли не возвращать,а светить как уклониста єто ниже плинтуса!
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28.06.2020 00:52 Ответить
 
 