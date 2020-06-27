19-летний житель Урала нелегально пересек госграницу на Сумщине, уклоняясь от службы в армии РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО

В Сумской области пограничники задержали россиянина, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу, поскольку не хочет быть призванным на военную службу в армию РФ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

"Вчера, 26 июня, около госграницы в районе н.п.Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала", - говорится в сообщении ведомства.

Так, выясняя обстоятельства правонарушения, пограничники установили, что молодой человек следовал в Украину с целью трудоустройства. Также юноша признался, что не желает быть призванным на военную службу в российскую армию, поэтому решил отправиться в Украину.

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"За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года", - отметили в Госпогранслужбе.

Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ.

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