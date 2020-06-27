19-летний житель Урала нелегально пересек госграницу на Сумщине, уклоняясь от службы в армии РФ, - Госпогранслужба. ВИДЕО
В Сумской области пограничники задержали россиянина, который пешком незаконно пересек российско-украинскую границу, поскольку не хочет быть призванным на военную службу в армию РФ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
"Вчера, 26 июня, около госграницы в районе н.п.Лукашовка Великописаревского района пограничники Сумского отряда задержали россиянина, который в пешем порядке незаконно пересек российско-украинскую границу вне установленных пунктов пропуска. Им оказался 19-летний житель Урала", - говорится в сообщении ведомства.
Так, выясняя обстоятельства правонарушения, пограничники установили, что молодой человек следовал в Украину с целью трудоустройства. Также юноша признался, что не желает быть призванным на военную службу в российскую армию, поэтому решил отправиться в Украину.
"За незаконное пересечение государственной границы Украины решением суда иностранец привлечены к административной ответственности. Кроме того, в отношении него вынесено решение о запрете въезда на территорию нашей страны сроком на 3 года", - отметили в Госпогранслужбе.
Сейчас россиянин принудительно возвращен на территорию РФ.
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Дзуські - паркан на 10 метрів, вежі з автоматичними кулеметами, і рівчак з холодостійкими крокодилами!
Як би патріоти були то так би й було.
П.С. Я помню момент, когда армавирские спецназовцы заблудились, еще ресурс "Информнапалм" радостно писал, что они принимают участие на Донбассе. Их погранцы вернули за один день, и никого на них не меняли, тему эту забыли или забили.
А в Україні його мав би зустріти почесний уклоніст намбер ван- президент найбільшої
європейської країни кандидат у книгу рекордів ГІнеса - почесний шлімазл Зелепуга.
потому что Украина их бы сейчас выдавала кацапам пачками- не вірю-хоча при зелепузі - хтозна- він же проватнений наскрізь. але більшість наріду цього не помічає або робить від що не помічає. Вони ж зробили це разом.
...
и он таки попадет в рос.армию...и будет послан на Донбасс
Пожарные приехали скоро, тушили быстро, сгорело все. а были бы мозги под фуражкой можно было такую пиар компанию замутить против Мордора.....
но похоже их интересует только бабло.