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Кличко обратился в ГБР, СБУ и Офис Генпрокурора с требованием расследовать деятельность строительной мафии. ВИДЕО

Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов.

Об этом мэр Киева заявил в видео-обращении, опубликованном на его странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

Он написал, что вчера журналисты вышли с расследованием о строительной мафии.

"Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", – сказал Кличко.

Мэр Киева отметил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.

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"Моя позиция в этом четкая – нулевая толерантность к коррупции! Готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны", – резюмировал Кличко.

Вчера СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела, где в октябре прошлого года силовики проводили обыски, касающиеся якобы хищений на киевских тендерах.

Также читайте: Киеву нужна муниципальная полиция, подотчетная городу, - Кличко

Автор: 

Киев (25575) Кличко Виталий (4644) мафия (90) строительство (1997)


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Топ комментарии
+20
Кличко мером уже пять лет и у него наконец раскрылись глаза. Подождал бы еще 33, как Илюша-Муромец. Выборы еще не состоялись, а уже творят чудеса.
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27.06.2020 16:21
+13
боксёр, шо двинулся ? сам на себя заяву написал
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27.06.2020 16:59
+12
Когда к нему прийдут,тоже будут "палитические" репресии)))
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27.06.2020 16:20
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Віталія, а ти шо, ще не в махвії?
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27.06.2020 16:17 Ответить
ты уже там ?
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27.06.2020 16:21 Ответить
Якщо не можеш перемогти мафію - стань на чолі
мафії.
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27.06.2020 16:28 Ответить
А он никогда в ней не был, даже в боксерской промоутерской братии, Кличко всегда слыл честным и порядочным человеком. За это его уважают такие люди как Шварценегер, как Джулиани, как глава WBC и другие.
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27.06.2020 18:25 Ответить
Угу. Он по лицу человека не может ударить, т.к. ему претит насилие с детства.
Кличко и есть строительная мафия Киева. Начал с того, что за 140 миллионов нарисовал линию поверх асфальта, положенного еще СССР на Троещине и назвал это велосипедной дорожкой.
Потом аппетиты выросли и начал он воровать уже мостами. Стоимость Шулявки выросла в 3 раза, а конца не видно ремонту.
Метро на Виноградарь. Виталька там регулярно с лопатой и каской... Продажи падают у Застройщиков, значит Кличко скоро полезет с умным видом кивать какому нибудь рабочему.
А картина печальная на самом деле. 95% денег вывели в офшоры, а фирмы банкроты!
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27.06.2020 20:15 Ответить
100% , как его можно считать честным.. параллельная реальность...
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27.06.2020 20:24 Ответить
Тоді чому прокуратура не посадить причетних?
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28.06.2020 20:48 Ответить
Прокуратура? Бриллианты собирает где то или еще что то делают полезное для Украины.
https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 О метро на Виноградарь забудьте, несмотря на аванс в 95% .
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28.06.2020 21:45 Ответить
выборы скоро штоле ? что произошло ?
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27.06.2020 16:19 Ответить
Не взяли... Або вивели за штат...
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27.06.2020 16:20 Ответить
Когда к нему прийдут,тоже будут "палитические" репресии)))
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27.06.2020 16:20 Ответить
в 1917м красноармейцы тоже приходили к кулакам)))) разве у наших гбров есть положительная репутация? им не верит никто, чисто исполнители политических заказов обиженного осла
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27.06.2020 17:57 Ответить
Главное - поставить их перед фактом на всю страну. И Виталик это сделал. Пусть теперь работают.
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27.06.2020 18:28 Ответить
работают?))) это громко возбудят уголовное дело и забудут о нем)))) строятся уже тупо на дороге, какие доказательства еще нужны?
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27.06.2020 18:38 Ответить
поздновато как то
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27.06.2020 20:12 Ответить
Не наши милионеры,что честно их заработали?
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27.06.2020 20:41 Ответить
вот я тоже миллионер, и заработал их честно. в киеве живут все миллионеры, кто имеет квартиры, они все воры?)))
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27.06.2020 22:23 Ответить
Поделись секретом успеха.
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28.06.2020 06:01 Ответить
не стонать а работать по 16 часов в день пока молодой. если ты не добьешся ничего до 35-40 лет, тавь на себе крест и иди работать на хозяина
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28.06.2020 11:14 Ответить
Лично,для тебя.книжка.Самый богатый человек в Вавилоне.Там ответ про 16 часов.
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28.06.2020 11:18 Ответить
я тебе написал про себя, а ты с дивана можешь не вставать. дурень думкою богатеет))))
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28.06.2020 11:22 Ответить
Ну так если ты не балобол,поведай ту историю,как ты честно в Украине стал милионером.Аж интересно.Как петр ляксеич)))
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28.06.2020 11:25 Ответить
может тебе еще ключи от квартиры дать где деньги лежат?))) умный с первого раза поймет, дурак никогда)))
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28.06.2020 11:31 Ответить
Значит понял)))
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28.06.2020 11:32 Ответить
я за тебя рад. значит не все потеряно в украине)))
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28.06.2020 11:35 Ответить
Ай підалік, так і на себе можна вийти....
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27.06.2020 16:21 Ответить
Оборванец,смотри не попадись Кличко ,а то точно станешь *********.
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27.06.2020 16:52 Ответить
гонишь, он чудной, но не неадекват
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28.06.2020 22:35 Ответить
Кличко мером уже пять лет и у него наконец раскрылись глаза. Подождал бы еще 33, как Илюша-Муромец. Выборы еще не состоялись, а уже творят чудеса.
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27.06.2020 16:21 Ответить
Авакяна крыта лишил лишить ,щас Авякян с Венедиктовой найдут к чему придраться
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27.06.2020 16:24 Ответить
Понты, для лохов.
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27.06.2020 16:24 Ответить
Жареным запахло всурьез
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27.06.2020 16:28 Ответить
У нас на печерске, аваковская беркутня охраняла незаконную стройку. Всех жильцов вышедших на протест, мусорня паковала в автозаки за... нарушение карантина. Это все что нужно знать о "правоохранителях" к которым обратился Виталька.
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27.06.2020 16:28 Ответить
Да это сейчас просто мода такая - видосики записывать. Он это не в серьез.
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27.06.2020 16:52 Ответить
А где почитать это расследование журналистов
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27.06.2020 16:40 Ответить
Мафия бессмертна. Еще пчеловод расследовал строительство дома в Мариинском парке., тряс кулачками и грозился, как минимум, пару этажей снести.
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27.06.2020 16:46 Ответить
Еще один клоун сам на себя донос строчит.
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27.06.2020 16:50 Ответить
боксёр, шо двинулся ? сам на себя заяву написал
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27.06.2020 16:59 Ответить
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27.06.2020 17:02 Ответить
вИталька- що , вибори на носі...- потрібні медійні волни....борцун ти наш Мафіозний....
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27.06.2020 17:01 Ответить
Что кацапоид, не надо заявлять в СБУ?
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27.06.2020 18:21 Ответить
Ага, я понял..-Виталя в теме , но не в доле ...
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27.06.2020 17:01 Ответить
Он только сейчас допьор что все потоки пачиму то мимо его кабинета идут.. Дидби.. дидги..диджитализация, во..
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27.06.2020 17:18 Ответить
РuŦyƛA-С
@PrytSLU

Новина:
"Ранком 27 червня 2020 року у Солом'янському районі міста Києва на Повітрофлотському проспекті 76-, сталося загорання даху будівлі Київського державного нотаріального архіву".

Чорні рієлтери замовили святковий стіл у найкрутішому кабаку Києва.
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27.06.2020 17:02 Ответить
"чорні" можно біло не добавлять, у нас всьо чьорное, ненастоящее.наследие псевдо-имперской платформі.
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27.06.2020 17:16 Ответить
Что-то мне это напоминает Александра Бородоча:
Ррребят, я не в курррсе (с)
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27.06.2020 17:04 Ответить
а мне напомнил Венедиктовича, который спать не может, всё о народе думает..
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27.06.2020 17:14 Ответить
"Рано утром просыпаюсь
Сразу мысли: как народ?
И коньяк не льётся в горло
И компот не лезет в рот"
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27.06.2020 18:01 Ответить
Держите вора!
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27.06.2020 17:17 Ответить
КАН, Клічко, Алієв, Ніконов, це і є мафія.
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27.06.2020 21:08 Ответить
Що ж він не поділив з тією "строітєльною мафією"?..Так же ж дружно жили,пили,кричали "будьмо-гей!"...
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27.06.2020 18:15 Ответить
Самое главное в расследовании не выйти на самого себя.
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27.06.2020 22:11 Ответить
виталя, так свои жеж?? или свои не мафия??))
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28.06.2020 22:28 Ответить
Янукович тоже речи о борьбе с коррупцией толкал. Забавно от Педалика похожее слышать.
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01.07.2020 12:26 Ответить
 
 