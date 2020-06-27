Кличко обратился в ГБР, СБУ и Офис Генпрокурора с требованием расследовать деятельность строительной мафии. ВИДЕО
Виталий Кличко обратился с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ и ГБР по расследованию фактов коррупции застройщиков, изложенных в материалах журналистов.
Об этом мэр Киева заявил в видео-обращении, опубликованном на его странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.
Он написал, что вчера журналисты вышли с расследованием о строительной мафии.
"Поэтому, чтобы расследование журналистов стало расследованием правоохранителей, я обращаюсь с официальным заявлением к Офису генпрокурора, СБУ, ГБР, чтобы они расследовали факты коррупции застройщиков, изложенные в расследовании журналистов. Не важно, какую политическую окраску имеют коррупционеры. Я прошу действовать по закону", – сказал Кличко.
Мэр Киева отметил, что общался с журналистами в течение этого расследования, и поблагодарил их за предоставленные материалы.
"Моя позиция в этом четкая – нулевая толерантность к коррупции! Готов предоставить свою помощь в том, чтобы коррупционеры были наказаны", – резюмировал Кличко.
Вчера СМИ опубликовали копии документов, которые могли находиться на компьютере одного из фигурантов дела, где в октябре прошлого года силовики проводили обыски, касающиеся якобы хищений на киевских тендерах.
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мафії.
Кличко и есть строительная мафия Киева. Начал с того, что за 140 миллионов нарисовал линию поверх асфальта, положенного еще СССР на Троещине и назвал это велосипедной дорожкой.
Потом аппетиты выросли и начал он воровать уже мостами. Стоимость Шулявки выросла в 3 раза, а конца не видно ремонту.
Метро на Виноградарь. Виталька там регулярно с лопатой и каской... Продажи падают у Застройщиков, значит Кличко скоро полезет с умным видом кивать какому нибудь рабочему.
А картина печальная на самом деле. 95% денег вывели в офшоры, а фирмы банкроты!
https://kyiv.ukrainianwall.com/35306-ocherednoy-razvod-vlasti-o-metro-na-vinogradar-zabudte-nesmotrya-na-avans-v-95 О метро на Виноградарь забудьте, несмотря на аванс в 95% .
@PrytSLU
Новина:
"Ранком 27 червня 2020 року у Солом'янському районі міста Києва на Повітрофлотському проспекті 76-, сталося загорання даху будівлі Київського державного нотаріального архіву".
Чорні рієлтери замовили святковий стіл у найкрутішому кабаку Києва.
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