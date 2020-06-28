Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко. ВИДЕО

Закрепление в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантическую интеграции стало предохранителем от геополитического разворота нашего государства. Власть обязана обеспечить этот стратегический курс, а проевропейская часть общества должна контролировать, чтобы эти положения Конституции не стали омертвевшими.

Об этом в честь Дня Конституции Украины в своем поздравлении заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Почти полтора года назад по инициативе нашей команды в Конституции появилась новая норма - о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Основной закон прямым текстом обязывает власть обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Не все тогда понимали необходимость фиксации в Конституции стратегического курса Украины. Жизнь показала, что наличие такого якоря очень важно, особенно, когда к власти пришли люди, чья картина мира описывается словосочетанием "какая разница?" Именно этот якорь застраховал нас от изменения курса простым решением монобольшинства и ОПЗЖ. Общая задача проевропейской части украинского общества - не допустить омертвение соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, большинство украинцев поддерживают членство Украины в этих двух крупнейших международных союзах. Ведь там - надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины.

"Украина - европейская страна с давними демократическими традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире - это Договора и Постановление прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля? Наши соседи поляки празднуют свой День конституции 3 мая - в честь конституции Речи Посполитой, принятой в 1791 году. У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО. Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции! Слава Украине!" - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции.

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