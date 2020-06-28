Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко. ВИДЕО
Закрепление в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантическую интеграции стало предохранителем от геополитического разворота нашего государства. Власть обязана обеспечить этот стратегический курс, а проевропейская часть общества должна контролировать, чтобы эти положения Конституции не стали омертвевшими.
Об этом в честь Дня Конституции Украины в своем поздравлении заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Почти полтора года назад по инициативе нашей команды в Конституции появилась новая норма - о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Основной закон прямым текстом обязывает власть обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Не все тогда понимали необходимость фиксации в Конституции стратегического курса Украины. Жизнь показала, что наличие такого якоря очень важно, особенно, когда к власти пришли люди, чья картина мира описывается словосочетанием "какая разница?" Именно этот якорь застраховал нас от изменения курса простым решением монобольшинства и ОПЗЖ. Общая задача проевропейской части украинского общества - не допустить омертвение соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО", - подчеркнул Порошенко.
По словам пятого президента, большинство украинцев поддерживают членство Украины в этих двух крупнейших международных союзах. Ведь там - надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины.
"Украина - европейская страна с давними демократическими традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире - это Договора и Постановление прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля? Наши соседи поляки празднуют свой День конституции 3 мая - в честь конституции Речи Посполитой, принятой в 1791 году. У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО. Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции! Слава Украине!" - подытожил Порошенко.
Напомним, сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции.
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Сказал инвестор путинского липецка.
https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-124b-73d3-955b-69718ac2cd24 Ответить Мне нравится 3
Расскажи поподроблей - Какова была бы инвестиция, если бы Порошенко подарил паРаше фабрику?
Свинарчуковские порохоботы,это не спам,это правда.
Задайте ему вопрос - как вся медицина может быть бесплатной, если в бюджете на это нет денег и он и так дефицитный?
Именно по этому украинцы и сказали на выборах - " не верю"!
Поезд ушел - тут у Порошенко прослеживаются фантомные боли.
Які жи ви довб....би, таргани 3%. Здолати одну сторінку - нєа? https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-126c-7343-8605-638f72cdec3b
Ви сьогодні вже дякували,чи ще ні?
https://www.facebook.com/100015507574966/videos/582807398912841/
Петра нема
Підманула БЕНЯдіктовна
Знову підвела...
нещасний Порох вже цілий рік не може втікти до Іспаніі, ба більше !!!!!
Порох тікати і не збирається
інші - шелупень
Все буде Україна !!!!
Україна НЕ рошенія !