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Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко. ВИДЕО

Закрепление в Конституции Украины курса на европейскую и евроатлантическую интеграции стало предохранителем от геополитического разворота нашего государства. Власть обязана обеспечить этот стратегический курс, а проевропейская часть общества должна контролировать, чтобы эти положения Конституции не стали омертвевшими.

Об этом в честь Дня Конституции Украины в своем поздравлении заявил пятый президент Украины и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Почти полтора года назад по инициативе нашей команды в Конституции появилась новая норма - о европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса Украины. Основной закон прямым текстом обязывает власть обеспечить членство Украины в Европейском Союзе и НАТО. Не все тогда понимали необходимость фиксации в Конституции стратегического курса Украины. Жизнь показала, что наличие такого якоря очень важно, особенно, когда к власти пришли люди, чья картина мира описывается словосочетанием "какая разница?" Именно этот якорь застраховал нас от изменения курса простым решением монобольшинства и ОПЗЖ.  Общая задача проевропейской части украинского общества - не допустить омертвение соответствующих статей Конституции, выполнять их и обеспечить реальное движение Украины в Евросоюз и НАТО", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, большинство украинцев поддерживают членство Украины в этих двух крупнейших международных союзах. Ведь там - надежные гарантии безопасности, благосостояния, мира и государственной независимости Украины.

"Украина - европейская страна с давними демократическими традициями. Мы должны гордиться тем, что одна из первых конституций в мире - это Договора и Постановление прав и вольностей Войска Запорожского, которые Филипп Орлик подписал 310 лет назад. Возможно, пришло время перенести День Конституции на 5 апреля? Наши соседи поляки празднуют свой День конституции 3 мая - в честь конституции Речи Посполитой, принятой в 1791 году. У нас не меньше оснований гордиться глубиной и давностью наших демократических традиций. И мы требуем от власти неуклонно придерживаться Основного закона, особенно в части прав и свобод, движения Украины в ЕС и НАТО. Поздравляю всех украинцев с Днем Конституции! Слава Украине!" - подытожил Порошенко.

Напомним, сегодня, 28 июня, Украина отмечает День Конституции.

Также читайте: Порошенко в годовщину подписания ассоциации между Украиной и ЕС: Заложен несокрушимый фундамент европейской интеграции Украины

Автор: 

евроинтеграция (2124) НАТО (10000) поздравление (1057) Порошенко Петр (19606) Евросоюз (17147) День Конституции (90)


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Топ комментарии
+29
Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2503
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28.06.2020 09:43
+25
Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко - Цензор.НЕТ 910
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28.06.2020 09:44
+22
Слава Пороху!!!
Ганьба клоуну !!!
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28.06.2020 09:41
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Страница 3 из 3
Сказал инвестор путинского липецка.
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28.06.2020 10:37 Ответить
Влада має забезпечити продовження європейського курсу України, закріпленого в Конституції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7369
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28.06.2020 10:40 Ответить
https://censor.net/user/450800
Сказал инвестор путинского липецка.
https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-124b-73d3-955b-69718ac2cd24 Ответить Мне нравится 3

Расскажи поподроблей - Какова была бы инвестиция, если бы Порошенко подарил паРаше фабрику?
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28.06.2020 11:46 Ответить
Сказал инвестор путинского липецка.

Свинарчуковские порохоботы,это не спам,это правда.
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28.06.2020 10:42 Ответить
Власть должна обеспечить продолжение европейского курса Украины, закрепленного в Конституции, - Порошенко.-почему зеботов столько не палятся? показывая что они против европы и Украины так как этот заголовок показывает еденение или они хотят в таежный союз?
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28.06.2020 10:46 Ответить
Кстати, перенос даты Дня Конституции на 5 апреля был бы ещё одним рывком от Москвы!
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28.06.2020 10:47 Ответить
безкінечно можна дивитися на три речі - вогонь, воду та на БЕЗСИЛЬНІ верески ватних гіен на шановного Петра Олексійовича! )))))
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28.06.2020 10:48 Ответить
Ким шанованого ? ..5% ? .
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28.06.2020 10:50 Ответить
Ким шанованого ? ..5% ? ./ Да уж не путинскими гнидами, пять лет по 16 часов часов в сутки перепечатывавшими "ржачные" картинки из сайтов ДНР и РФ.
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28.06.2020 11:23 Ответить
Написав *ваня малорос * .касабською. (окупанта ).
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28.06.2020 11:35 Ответить
Написав *ваня малорос * .касабською. (окупанта )./Молодец.Пиши, пиши комменты.Пусть корявые, с ошибками,на суржике, пусть не понятно о чём. Зато свои а не тупые перепечатки картинок из сайтов ДНР и РФ. Расти над собой.У каждого писателя есть сверхзадача.Теперь твоя сверхзадача- осилить коммент в шесть слов.
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28.06.2020 11:46 Ответить
лаптеногій, ти будеш гірко плакати, коли побачиш РЕАЛЬНУ кількість нас, порохоботів! )))
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28.06.2020 12:23 Ответить
На Цензорі - безумовно, а ось в реалії - точно ні.
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28.06.2020 15:31 Ответить
ото насмішив
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28.06.2020 17:39 Ответить
Судите не по словам а по делам их...., так мля какие слова, такие и дела, короче ни сказать ни сделать
Влада має забезпечити продовження європейського курсу України, закріпленого в Конституції, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9479
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28.06.2020 11:12 Ответить
Після виходу книги Джона Болтона «Кімната, де це трапилось (The Room Where It Happened A White House Memoir)» Ігор Коломойський подав позов до Офісу Генпрокурора. Він звинувачує Петра Порошенка у спробі зловживання впливом. Остання глава книги Болтона називається "Кінець ідділії" та повністю присвячена Україні. В ній колишній радник президента США Дональда Трампа Джон Болтон описує, як він спілкувався з Петром Порошенком під час свого візиту до України в 2018 році. https://aspi.com.ua/news/politika/kolomoyskiy-vimagae-rozpochati-spravu-proti-poroshenko Коломойський вимагає розпочати справу проти Порошенко
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28.06.2020 11:34 Ответить
НАСРАТИ .Порох Гетьман !!!!
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28.06.2020 15:03 Ответить
Якщо у даному випадку "Гетьман" прізвище - то погоджуюсь.
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28.06.2020 15:36 Ответить
Твоя приватна думка нікого не цікавить.
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28.06.2020 17:41 Ответить
думаєш твоя цікавить...
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29.06.2020 09:11 Ответить
КАК ОТЛИЧИТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ ИДИОТА?

Задайте ему вопрос - как вся медицина может быть бесплатной, если в бюджете на это нет денег и он и так дефицитный?
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28.06.2020 11:37 Ответить
Петя от Речи Посполитой сразу перескочил к своему президенству и "закреплению курса в конституции". Ни словом не обмолвился про Революцию достоинства и Небесную сотню - отдавшую жизни за этот курс к демократии и правам человека. Ни слова про добровольцев - ставших на защиту Украины от путинизма. Петя целенаправленно избегает этих событий в Новейшей истории Украины - пытаясь скрыть свое прошлое в партии Регионов, пытаясь принизить роль украинского народа и возвеличить свою роль. Хотя сам попирал и насиловал эту конституцию как хотел - тут и расправы над политическими оппонентами (Саакашвили), тут и попрание статьи о "главенстве права"( смотрящий за судами Грановский), да много чего еще - кумовство, коррупция высших должностных лиц...
Именно по этому украинцы и сказали на выборах - " не верю"!
Поезд ушел - тут у Порошенко прослеживаются фантомные боли.
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28.06.2020 12:05 Ответить
https://censor.net/user/384224 - "Петя целенаправленно избегает этих событий в Новейшей истории Украины - пытаясь скрыть свое прошлое в партии Регионов"

Які жи ви довб....би, таргани 3%. Здолати одну сторінку - нєа? https://censor.net/comments/locate/3204827/019214dd-126c-7343-8605-638f72cdec3b
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28.06.2020 12:34 Ответить
пять лет это много - не может из роли выйти, и говорит какую-то демагогию и так очевидную, прям брежнев)
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28.06.2020 12:07 Ответить
А она (власть) есть в Украине? Страна поделена на сферы влияния между несколькими олигархичными кланами, в угоду которым работает правительство во главе с клоуном. И весь этот цирк на наши с вами деньги.
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28.06.2020 12:15 Ответить
Доброго дня поросяти!!!
Ви сьогодні вже дякували,чи ще ні?
https://www.facebook.com/100015507574966/videos/582807398912841/
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28.06.2020 12:23 Ответить
Хата є
Петра нема
Підманула БЕНЯдіктовна
Знову підвела...

нещасний Порох вже цілий рік не може втікти до Іспаніі, ба більше !!!!!

Порох тікати і не збирається
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28.06.2020 13:38 Ответить
Я за Пороха! Так как в случае кризисной ситуации в Украине, вся зеленая плесень,шароёбы и мертвечуковцы сольются в унитаз. Халявщики и манкурты не пойдут на "баррикады",просто сдадут Украину ху..лу.Ибо кишка тонка и Родина у них СССР,а не Украина!Аминь!
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28.06.2020 12:34 Ответить
ПОРОХ - ГЕТЬМАН !!!!

інші - шелупень
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28.06.2020 13:30 Ответить
Может обнулить его сразу до царя , как у кацапов ?
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28.06.2020 13:39 Ответить
от таких як ти дезертирів до свинопасів обнуляти точно треба !
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28.06.2020 13:44 Ответить
Откуда информация ? Я с тобой свиней не пас ((
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28.06.2020 13:50 Ответить
Порох - збитий пончик !!!
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28.06.2020 17:42 Ответить
Юра, и как давно это с вами?
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28.06.2020 13:30 Ответить
ПП Уксусов и как давно это с вами?
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28.06.2020 13:34 Ответить
С нами такого отродясь не бывало...😀
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28.06.2020 13:38 Ответить
Та я думаю, що у зеленського менше вже 14%
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28.06.2020 13:33 Ответить
Ага, как было 31 в первом туре, так и теперь 35.
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28.06.2020 13:36 Ответить
мячти мячти......
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28.06.2020 13:40 Ответить
Порошенко с Гройсманом и Яценюком еще не отсидели срок в тюрьме за геноцид Украины, а уже призывают к новым злодеяниям против украинцев.
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28.06.2020 13:21 Ответить
Скоро-скоро Наш приЗедент Зелинский отберет колбасу у плохишей и раздаст таким кибальчишам, как ты...😀
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28.06.2020 13:35 Ответить
із Святом Конституції всіх Українців та сьомого Президента України !!!!!
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28.06.2020 13:28 Ответить
Любовь до беспамятства 8%-11% к Пете напоминает собачье обожание 84 % х.йла за поребриком . Утешает тот факт что нас отделяет от них около 73% (+- ) так что не все так плохо .Слава Украине !
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28.06.2020 13:37 Ответить
Очень смешно про 73... Если б вы еще пузыри мыльные научились пускать...😀
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28.06.2020 13:45 Ответить
не скавчи, вата !!

Все буде Україна !!!!
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28.06.2020 13:46 Ответить
Все буде Україна!
Україна НЕ рошенія !
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28.06.2020 13:53 Ответить
Неділя, 28.06, 21:20, 5-тий канал, Інтерв'ю Петра Порошенка Сергію Жадану
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28.06.2020 14:23 Ответить
"Почти полтора года назад по инициативе нашей команды....." выглядит как-- я,я,Я..ЯЯЯЯ. Смешно,миллиардер,который себя постоянно красит яркими красками заслуг, но как не старается, суть его налицо-- комплекс власти, брехливость и неуёмная жадность.
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28.06.2020 14:40 Ответить
Обожнюю коли у вати і зеленої вати рве перд@ки від Порошенка 😂😂😂
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28.06.2020 15:54 Ответить
Ні Петя ні його порохоботи більше ніяк не впливають на суспільну думку. Залишився такий собі соєвий закритий клуб. Але якщо Петро фанатично вірить у щось там, то нехай платить своїм ботам, гроші має.
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28.06.2020 17:46 Ответить
Орлик не Филипп, а Пилип.
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28.06.2020 19:47 Ответить
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