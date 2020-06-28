Мэр Конотопа Семенихин сжег флаг России напротив посольства в Киеве: "Так же красиво будет гореть Кремль". ВИДЕО
Мэр Конотопа (Сумская обл.), участник войны с оккупантами на Донбассе, сжег флаг России напротив посольства РФ в Киеве.
Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.
Также мэр Конотопа передал "привет" пророссийскому блогеру Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его "самый большой грех" - это сожжение российского флага в зоне АТО.
"Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?" - заявил Семенихин.
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+105 Evgeny N
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Насправді - ні, і це дивує.
Молодчага!!!
Гнать зеленую кацапскую падаль!!!
Слава Украине!!!
Авторитет ????
Може ви і фуйла поважаєте ...
на еще дальшем фоне-недострой какой-то....
как по мне-идеальная высота для "наблюдения и фиксации" здания-территории страны-агрессора.
ну так,заметил мелкий шрифт
Ще питання є?
(та ще й ядерний гриб на півнеба...)
А то фсбшник труха уже город почти убил...