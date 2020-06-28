Мэр Конотопа Семенихин сжег флаг России напротив посольства в Киеве: "Так же красиво будет гореть Кремль". ВИДЕО

Мэр Конотопа (Сумская обл.), участник войны с оккупантами на Донбассе, сжег флаг России напротив посольства РФ в Киеве.

Об этом он сообщил на странице в сети Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Так же красиво будет гореть Кремль", - подписал видео Семенихин.

Также мэр Конотопа передал "привет" пророссийскому блогеру Шарию, объяснив это тем, что ранее тот снял о нем ролик, из которого Семенихину стало известно, что его "самый большой грех" - это сожжение российского флага в зоне АТО.

"Поэтому, Толик Шарий передаю тебе привет и торжественно сжигаю твой флаг. Это вот эта тряпка. Пусть твои владельцы тебе звонят и говорят: "Зачем ты такое делаешь, и теперь российские флаги жгут прямо под посольством?" - заявил Семенихин.

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