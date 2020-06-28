В грузовике, направлявшемся на пароме в Турцию, обнаружены 23 кг контрабандного янтаря, - Одесская таможня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Одесские таможенники выявили 23 кг контрабандного янтаря в автомобиле, который паромом направлялся в Турцию.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГТС.
Загруженный пиломатериалами грузовой автомобиль "Мерседес" следовал из Черноморска паромом в Турцию.
Янтарь и изделия из него одесские таможенники вместе со служебной собакой Баксом нашли в кабине грузовика под обшивкой спального места водителя. Никаких товаросопроводительных документов на драгоценные камни у водителя, гражданина Турции, не было.
По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Почти 23 кг янтаря и готовых изделий из него, а также автомобиль, в котором перевозилась контрабнада, задержаны.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
янтарь это смола деревьев+время.
с таким же успехом камнем мона назвать что угодно по причине твердости и возраста