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В грузовике, направлявшемся на пароме в Турцию, обнаружены 23 кг контрабандного янтаря, - Одесская таможня. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Одесские таможенники выявили 23 кг контрабандного янтаря в автомобиле, который паромом направлялся в Турцию.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГТС.

В грузовике, направлявшемся на пароме в Турцию, обнаружены 23 кг контрабандного янтаря, - Одесская таможня 01

Загруженный пиломатериалами грузовой автомобиль "Мерседес" следовал из Черноморска паромом в Турцию.

Янтарь и изделия из него одесские таможенники вместе со служебной собакой Баксом нашли в кабине грузовика под обшивкой спального места водителя. Никаких товаросопроводительных документов на драгоценные камни у водителя, гражданина Турции, не было.

В грузовике, направлявшемся на пароме в Турцию, обнаружены 23 кг контрабандного янтаря, - Одесская таможня 02

Смотрите: На границе с Польшей у жителя Хмельницкого изъяли 160 тыс. долларов, - Гостаможслужба. ФОТОрепортаж

В грузовике, направлявшемся на пароме в Турцию, обнаружены 23 кг контрабандного янтаря, - Одесская таможня 03
В грузовике, направлявшемся на пароме в Турцию, обнаружены 23 кг контрабандного янтаря, - Одесская таможня 04

По факту составлен протокол о нарушении таможенных правил по признакам ч.1 статьи 483 Таможенного кодекса Украины. Почти 23 кг янтаря и готовых изделий из него, а также автомобиль, в котором перевозилась контрабнада, задержаны.

Смотрите: Полиция изъяла 858 кг янтаря общей стоимостью $1,2 млн на Ривненщине. ФОТОрепортаж

Автор: 

контрабанда (2409) Одесская область (3588) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) таможня (1959) янтарь (581)


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Топ комментарии
+3
И лес тоже уже не рубят....буба ословский так сказал...
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28.06.2020 12:47
+2
янтарь - не камень и не драгоценный.
янтарь это смола деревьев+время.
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28.06.2020 13:31
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И лес тоже уже не рубят....буба ословский так сказал...
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28.06.2020 12:47 Ответить
Службовому прикордонному собаці Баксу та його інструктору потрібно видати службову квартиру. Вони вже кілька разів на цю квартиру заробили, стільки наркоти знайшли, але держава ніяк не може віддячитись і живуть вони двої в приймах!
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28.06.2020 15:35 Ответить
бомба
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28.06.2020 12:50 Ответить
у маланки- третьковой на одной шее янтаря не меньше
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28.06.2020 13:01 Ответить
янтарь - не камень и не драгоценный.
янтарь это смола деревьев+время.
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28.06.2020 13:31 Ответить
Окаменевшая смола.
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28.06.2020 13:45 Ответить
ну так в ней не появились напр. атомы кремния, или как там.
с таким же успехом камнем мона назвать что угодно по причине твердости и возраста
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28.06.2020 13:54 Ответить
Можно назвать. И это правильно, так оно и есть.
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28.06.2020 13:59 Ответить
Водители грузовиков - скоты(хуже только моторогеры без глушителя). Расстреливать поголовно!
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28.06.2020 13:43 Ответить
Где ж то зедебил "финский",которорый тут доказывал шо янтарь теперь не добывают?
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28.06.2020 19:30 Ответить
 
 