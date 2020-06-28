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В Киеве рядом с домом, где произошел взрыв, горела многоэтажка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Крушельницкой в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме, который расположен рядом с домом, в котором 21 июня произошел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Соломии Крушельницкой, 3А, что в Дарницком районе столицы поступило в ГСЧС 28 июня в 16:12.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник на балконе на 12 этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на верхний этаж. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением", - говорится в сообщении.

В Киеве рядом с домом, где произошел взрыв, горела многоэтажка 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ликвидирован пожар в здании Киевского государственного нотариального архива, - ГСЧС

В Киеве рядом с домом, где произошел взрыв, горела многоэтажка 02

В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован. 

В Киеве рядом с домом, где произошел взрыв, горела многоэтажка 03

В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир. Жертв и пострадавших нет.

Также смотрите: Мужчина выпрыгнул с балкона во время тушения пожара в центре Киева: в квартире нашли труп женщины. ВИДЕО 18+

Напоминаем, 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв.

Автор: 

Киев (25577) пожар (5960) ГСЧС (4983)


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Топ комментарии
+14
А Зе був у цьому районі Києва?
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28.06.2020 18:51
+11
Достатньо того, що він розсікає на своєму кортежі по столиці і на троні зрідка з'являється. Як би воно там побувало, то, мабуть, увесь масив вже потребував би відселення
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28.06.2020 18:53
+7
Скоріш за все недопалок кинули з верхніх поверхів
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28.06.2020 19:37
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Правила форума Совет форумчан
А Зе був у цьому районі Києва?
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28.06.2020 18:51 Ответить
Достатньо того, що він розсікає на своєму кортежі по столиці і на троні зрідка з'являється. Як би воно там побувало, то, мабуть, увесь масив вже потребував би відселення
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28.06.2020 18:53 Ответить
Ні, не був!
Що далі?
І заодно дай відповідь, чому це раптом, вчора всіх нагородили банами, а тобі зовсім нічого?
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28.06.2020 18:58 Ответить
У мене з вами вчора не було розмови. Відповідно і відповіді вам не буде.
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28.06.2020 19:00 Ответить
Бананами.
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28.06.2020 19:01 Ответить
їж свої банами мовчки, падонаґ
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28.06.2020 19:32 Ответить
Когда протрезвеешь, напиши вразумительного...
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29.06.2020 09:59 Ответить
Вигнати потрібно на "історічєську родіну". Хай ще там щось станеться.
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28.06.2020 18:58 Ответить
Пе був.
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28.06.2020 19:25 Ответить
пороблено в україні з цим квартальним
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28.06.2020 19:55 Ответить
Ні, він на метро їхав та "Позняки" з "Бориспільською" переплутав, а там вже його ждав вілісАпєт...
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28.06.2020 20:11 Ответить
Очень похоже на то! Еще не понятно что в Херсоне будет. Может и не плохо было его в московию на парад отправить...
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28.06.2020 21:40 Ответить
Он там рядом жил 10 лет, все упыри из 95 квартала купили в одном доме на Осокорках себе квартиры в свое время.
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28.06.2020 21:41 Ответить
Недавно видел толстого на Ахматовой)
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28.06.2020 22:32 Ответить
Сцюки. Утеплення горючим матеріалом. Руки тим "утеплювачам" рубати треба.
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28.06.2020 18:54 Ответить
Тим, що скловатою утеплюють - також, так як вони не по тій технології роблять. Толку - нуль. До першого дощу. Рідко де вірно утеплюють, так як ціна питання висока.
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28.06.2020 19:00 Ответить
а як зміг загорітися балкон?Каву варили?
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28.06.2020 19:04 Ответить
кто то курил выше!
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28.06.2020 19:12 Ответить
Та я ж не слідчий. Запитайте у них. У моєї сусідки колись балкон весь винесло. Самогон гнала.
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28.06.2020 20:19 Ответить
У Києві поруч із будинком, де стався вибух, горіла багатоповерхівка - Цензор.НЕТ 6213
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28.06.2020 20:43 Ответить
Найвірогідніше , пожежники брешуть , мінеральна вата не горить і не димить . Подивіться на фото - там , де утеплювач - навіть не почорніло .
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28.06.2020 19:24 Ответить
Там на балконі було щось таке, що добре горить і звідти коптило три верхніх поверхи.
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28.06.2020 19:29 Ответить
Але пожежники нагортають на утеплювач . Мабуть , щось із квартири , яка горіла вкрали і відволікають увагу .
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28.06.2020 19:35 Ответить
А це можливо. Я в цю суботу бачив кілька грузинських кримінальних авторитетів. Саме вони займаються квартирними крадіжками. Можливо це хтось із родичів підпалив...
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28.06.2020 19:41 Ответить
А вы знаете нескольких криминальных авторитеров, тем более еще и грузинских, в лицо?
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28.06.2020 20:02 Ответить
Усіх.
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28.06.2020 20:20 Ответить
скорее всего просто обшито пластиком изнутри...а может и снаружи
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28.06.2020 21:11 Ответить
Кожен сам собі архітектор.
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28.06.2020 19:04 Ответить
Ну, район, это громко сказано! Или я что-то не знаю?
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28.06.2020 19:24 Ответить
Коля - лимон , він нефартовий .
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28.06.2020 19:24 Ответить
нам пороблено
нам усім пороблено
Зє!ля біди притягує!
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28.06.2020 19:35 Ответить
Чому мовчить Хор Вірьовки?!
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28.06.2020 19:35 Ответить
Скоріш за все недопалок кинули з верхніх поверхів
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28.06.2020 19:37 Ответить
А є якесь страхування майна та квартир надійне? Щоб потім не розказували, що тут у вас те, а тут те, так що гроші вам не дамо.
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28.06.2020 19:41 Ответить
про нібито страхування все вірно. Потім від цієї сволоти при страхових випадках гроші без проблем великих не отримаєш, якщо взагалі отримаєш...
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28.06.2020 19:48 Ответить
Наверное застройщик решил что нужно весь раен перестраивать чтобы не мелочиться одним домом
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28.06.2020 19:52 Ответить
А я не удивлён. У меня тёща тоже бережливая - на балкон дверь хрен откроешь!
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28.06.2020 20:14 Ответить
Пора вже відьму шукати в тому будинку і тестувати її на профпригодгість в Дніпрі. Як пороблено.
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28.06.2020 20:19 Ответить
Недопалок зверху на захаращений балкон в таку спеку, от вам і пожежа.
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28.06.2020 22:53 Ответить
ПРОДЕЛКИ ШАРИКОВЫХ !!!
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29.06.2020 14:51 Ответить
 
 