В Киеве рядом с домом, где произошел взрыв, горела многоэтажка. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На улице Крушельницкой в Киеве произошел пожар в многоэтажном доме, который расположен рядом с домом, в котором 21 июня произошел взрыв.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Сообщение о пожаре на ул. Соломии Крушельницкой, 3А, что в Дарницком районе столицы поступило в ГСЧС 28 июня в 16:12.

"По прибытию на место происшествия было установлено, что пожар возник на балконе на 12 этаже 16-этажного жилого дома, с распространением пламени на верхний этаж. Из-за утеплителя, которым была оборудована внешняя стена балконов, горение сопровождалось сильным задымлением", - говорится в сообщении.

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В 16:54 пожар был локализован, а в 17:01 ликвидирован.

В результате пожара огнем повреждена внутренняя и внешняя отделка нескольких квартир. Жертв и пострадавших нет.

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Напоминаем, 21 июня в Киеве в 10-этажном жилом доме по адресу: ул. Соломии Крушельницкой, 1/5 произошел взрыв.