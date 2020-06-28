РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8708 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
9 141 53

Волонтеры и военнослужащие запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка. ВИДЕО

Ко Дню Конституции, неподалеку от линии разграничения, волонтеры, переселенцы и военнослужащие гражданско-военного сотрудничества запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

"Мы напоминаем жителям временно оккупированных территорий, что Украина все же вернет свои территории и снова станет целостной. Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину. У нас все получится и этот сине-желтый флаг будет в каждом городе - и в Луганске, и в Донецке, и в Горловке, и Снежном, и в Шахтерске", - рассказал один из волонтеров.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мэр Конотопа Семенихин сжег флаг России напротив посольства в Киеве: "Так же красиво будет гореть Кремль". ВИДЕО

Уже через несколько часов в группах соцсетей жителей оккупированного Донецка появились фото и видео с украинским флагом, который пролетал над городом.

Автор: 

флаг (937) Донбасс (26956) День Конституции (90) операция Объединенных сил (6766)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+27
РЕБЯТА! ВЫ ЛУЧШИЕ, НА ТАКИХ КА ВЫ И ДЕРЖИТСЯ УКРАИНА!!!!! СПАСИБО, И НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:12
+23
зачем ? словят и загадят ... хватит дурью заниматься нет там ни каких ониженаших .....
показать весь комментарий
28.06.2020 20:06
+20
В-52 смотрелся бы лучше ....
показать весь комментарий
28.06.2020 20:22
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
зачем ? словят и загадят ... хватит дурью заниматься нет там ни каких ониженаших .....
показать весь комментарий
28.06.2020 20:06 Ответить
Зате парочка пуканів розірве від люті, а то є вже перемога!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:19 Ответить
и сотня лугандонских пуканів не стоят того что испоганят один из символов державности
показать весь комментарий
28.06.2020 21:20 Ответить
Потрібно було п'ятнадцятиметрові ракети в терористів запускати на День Конституції! А на ракетах можна було скрізь намалювати український прапор, щоб коли уламки терористичних військових об'єктів розгрібали, терористи бачили якого кольору буде їхня смерть!
показать весь комментарий
28.06.2020 23:09 Ответить
все вірно....- не потрібен наш Стяг, отим покидькам на попрання...
показать весь комментарий
28.06.2020 20:29 Ответить
Хотя прошло уже очень много времени, но вас никто не бросил, давайте вместе бороться за Украину.

Никто не бросил.. А они ж там все глаза проглядели..
показать весь комментарий
28.06.2020 20:09 Ответить
Прапор України - не ганчірка , щоб ним розкидатися !
показать весь комментарий
28.06.2020 20:11 Ответить
Це ти путінська ганчірка!
показать весь комментарий
28.06.2020 21:58 Ответить
Від ******** шмати чую .
показать весь комментарий
29.06.2020 19:08 Ответить
Наважся назвати свого ***** - ****** .
показать весь комментарий
29.06.2020 19:09 Ответить
РЕБЯТА! ВЫ ЛУЧШИЕ, НА ТАКИХ КА ВЫ И ДЕРЖИТСЯ УКРАИНА!!!!! СПАСИБО, И НИЗКИЙ ВАМ ПОКЛОН!!!! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:12 Ответить
От накуа?
показать весь комментарий
28.06.2020 20:18 Ответить
ЧТОБ ВСЕ БОЯЛИСЬ!!!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:28 Ответить
Молодці!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:19 Ответить
дурью маются по правде говоря....
бессмысленно имея президентом про-российского Клоуна и его лучшего друга агента ФСБ Ермака...
В Лугандонии это знают и смеются...
показать весь комментарий
28.06.2020 20:25 Ответить
А похрін на лугандон, як і на прокацапську владу. Нам своє робить
показать весь комментарий
28.06.2020 20:35 Ответить
Прапорами розкидатись ?
показать весь комментарий
28.06.2020 21:08 Ответить
Розкидатись? І де ж ви узріли кинутий прарор? Це? То це не прапор, а ганчірка. Там їй і місцеВолонтери та військовослужбовці запустили 15-метровий прапор України в бік окупованого Донецька - Цензор.НЕТ 420
показать весь комментарий
29.06.2020 08:43 Ответить
Пусть скрежещут зубами от злобы любители "русского мира". Когда в Украине продадут землю, а бедность кастрируют в корне, они ещё и завидовать будут!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:19 Ответить
тра' ставити мєткі для довєрчівих і наївних - <sarcasm> текст </sarcasm>
показать весь комментарий
28.06.2020 22:09 Ответить
Цей флешмоб скоріше був тролінгом сепарів, бо дуже мало людей там проукраїнські налаштовані.
показать весь комментарий
28.06.2020 20:21 Ответить
Троллінг - в сенсі за Толкієном , як заплутування чи троллінг - жарт для людей з обмеженим словниковим запасом ? Жарти з прапором недоречні .
показать весь комментарий
28.06.2020 21:06 Ответить
Скріню цей флешмоб , напевно я не в тренді .
показать весь комментарий
28.06.2020 21:10 Ответить
Не вживайте слів , значення яких не розумієте .
показать весь комментарий
28.06.2020 21:12 Ответить
Волонтеры и военнослужащие запустили 15-метровый флаг Украины в сторону оккупированного Донецка - Цензор.НЕТ 8451

...
показать весь комментарий
28.06.2020 20:22 Ответить
В-52 смотрелся бы лучше ....
показать весь комментарий
28.06.2020 20:22 Ответить
ну или хотя бы фак ю
показать весь комментарий
28.06.2020 20:25 Ответить
хейнкель или юнкерс ...не нужно портить имидж
показать весь комментарий
28.06.2020 21:02 Ответить
V-2 круче
показать весь комментарий
28.06.2020 21:52 Ответить
над твоим Ольгино - да !
показать весь комментарий
28.06.2020 21:06 Ответить
Це так, лише щоб виродків лугандонських позлити. Вони там рогатками цілий день його збивали.
показать весь комментарий
28.06.2020 20:34 Ответить
Смерть кремлёвским оккупантам!!!
показать весь комментарий
28.06.2020 20:40 Ответить
не вижу никакого смысла . без них у нас есть шанс . с ними нам кранты .
показать весь комментарий
28.06.2020 20:43 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=uarJJXTnvEs ...День Конституции...
показать весь комментарий
28.06.2020 20:46 Ответить
грустно все это...флажки...листовки...это как после драки размахивать кулаками...поезд уже за горизонтом...разве только как весточка немногочисленным нашим там
показать весь комментарий
28.06.2020 21:00 Ответить
Молодцы ! Донецк будет свободен !!
показать весь комментарий
28.06.2020 21:06 Ответить
Донецьку не буде .
показать весь комментарий
28.06.2020 21:23 Ответить
https://twitter.com/hochu_dodomu/status/1277194416810328070

Над Донецком был замечен флаг Украины!!
показать весь комментарий
28.06.2020 21:12 Ответить
https://www.doneckforum.com/members/36218.html ОЛЕГ ДОНСКОЙ ,,у нас на работе есть любители и огромные поклонники руского мира .. но эти мрази работают в Украине а родня осталась в дыре, и теперь их руские не пускают в Украину заробатывать деньги. а я злорадствую : ,,вы хотели руски мир , ну и оставайтесь в фашистской республике, зачем-- вы рветесь в Украину,,
показать весь комментарий
28.06.2020 21:14 Ответить
Уйлостан ответил Западу https://day.kyiv.ua/uk/news/280620-na-skandynavski-*******-poviyalo-radioaktyvnymy-vitramy-z-rf-tam-vse-zaperechuyut радиоактивным облаком .
показать весь комментарий
28.06.2020 21:19 Ответить
Проковтнуть , не вперше .
показать весь комментарий
28.06.2020 21:24 Ответить
До чего довел страну этот фигляр. Надо было туда запустить пару десятков ракет, а потом авиацию, а потом танки и пехоту. И не надо было б маяться х...
показать весь комментарий
28.06.2020 21:47 Ответить
Вот кого надо награждать, а не проститутку потапа который все жопы в рАссее уже перелизал.
показать весь комментарий
28.06.2020 22:10 Ответить
Делать людям нечего, они и маются...
показать весь комментарий
28.06.2020 22:16 Ответить
Надо было добавить шариков с гелием и прицепить к флагу Зеленского.
показать весь комментарий
28.06.2020 22:37 Ответить
Ну хоть так, раз пока Путин не разрешает применять ударные беспилотники.
показать весь комментарий
28.06.2020 22:40 Ответить
Є там люди,заради яких це робиться.На душі у них потепліє і, знаю точно,покотояться сльози.
показать весь комментарий
28.06.2020 22:41 Ответить
вы бы лучше запустили туда "точку-у" вместо флажков и мурзилок! любят в Украине шарики запускать мосты урны и лавочки в "патриотические" цвета размалевывать!
показать весь комментарий
28.06.2020 22:52 Ответить
100 % провокация Сивохо .Кто будет отвечать ,когда сепары раздерут флаг на портянки ?
показать весь комментарий
28.06.2020 23:17 Ответить
Коментатори, як завжди - замість того, щоб подякувати волонтерам і військовим за акцію, порадіти за людей, яким ця акція додала надію й настрій, сидять, бряцають по клавам і з жовчю розказують всім, що і як робити. Вам не соромно?!
показать весь комментарий
29.06.2020 09:37 Ответить
Надо тем долбонутым пророссиянам каждый день наш Стяг посылать дабы помнили,что-земля под их ногами есть украинской.А заигрывать пред лугандонцами дело лишнее,они того не стоят.
показать весь комментарий
29.06.2020 10:00 Ответить
 
 